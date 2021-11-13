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Белорусские военные снимали заграждения на границе с Польшей, а мигранты применяли слезоточивый газ, - польские пограничники. ВИДЕО

В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать изгородь на границе с Польшей с помощью служебного автомобиля. Кроме того, мигранты применили к польским службам слезоточивый газ, которые получили от белорусских силовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter польских пограничников.

Ночью в районе Черемхи белорусские солдаты пытались разрушить временное пограничное заграждение.

"Они срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", - говорится в сообщении.

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Также рядом группа из около 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы.

"Белорусы выдали им слезоточивый газ, применявшийся в отношении польских служб. Эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", - добавили в польской пограничной службе.

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Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Как известно с августа 2021 года польские пограничники предотвратили около тысячи попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси мигрантами с Ближнего Востока и стран Африки.

Польша обвиняет Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении на РП и ЕС.

До конца ноября в приграничной зоне Польши с Белоруссией действует чрезвычайное положение.

Беларусь (7886) граница (5256) мигранты (979) Польша (8390)


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Топ комментарии
+88
это не беларусы. Беларуси больше нет. Это гибридные войска рф.....
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13.11.2021 11:33
+45
Анекдот какой-то.
Скоро в новостях: "Белорусские пограничники сбросили на территорию Польши с вертолетов очередную партию нелегалов"...
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13.11.2021 11:30
+38
Пісець якийсь робиться. Бульбаші взагалі обнагліли.
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13.11.2021 11:29
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Пісець якийсь робиться. Бульбаші взагалі обнагліли.
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13.11.2021 11:29 Ответить
это не беларусы. Беларуси больше нет. Это гибридные войска рф.....
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13.11.2021 11:33 Ответить
та ж немає ніякої "міграційної кризи"
маємо гуманітарну інвазію рф у ЄС із території анексованої РБ силами мусульманського "навозного контінгєнта" за передоплатою самим тим контингентом
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13.11.2021 11:39 Ответить
Польша играет спектакль, цирковое представление. Сейчас это популярно. Неужели поляки такие идиоты, что не понимают, что кризис с мигрантами устроила РФ, что там " помогали" не белорусские пограничники, а рос. десантники? Или поляки притворяются дурачками? Или они не понимают что такое РФ?
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13.11.2021 19:32 Ответить
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13.11.2021 11:51 Ответить
Житель деревни Струбка на беларуско-польской границе поделился своими наблюдениями о мигрантах, которые были в этой деревне.

- Ни одного нищего здесь я не видел. Вооот с такими все цепями, - мужчина показывает примерную ширину браслета. - А какие планшеты у них?! У вас, думаю, не скоро такие появятся. Идут тут через веску (деревню - бел.). Я им говорю: на асфальт иди, чего ты в деревню лезешь? А он достает планшет - у него там все уже начерчено. И пошел себе до леса через веску. Но в дома не ходят, - говорит собеседник.

...В основном до деревни мигранты добираются на такси. Здесь их высаживают на перекрестке около креста, говорит собеседник.

- Спрашиваю у водителя, сколько дали тебе? Говорит - сотку. Это из Гродно. Из Минска - двести будет. Долларов, конечно. За день может сделать два рейса. Если поднатужится, то, может, и три рейса, - пересказывает диалог с таксистом мужчина. - Страха то такого большого нет. Если уже придут грабить, то отдам им своих кур полудохлых. Ну а что еще делать? - https://charter97.org/ru/news/2021/11/13/443999/
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13.11.2021 12:04 Ответить
ужас
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13.11.2021 16:58 Ответить
руские любят играть роль возмущенньіх украинцев на Даунбасе и в Крьіму. . .. вот єти твари-русссссские тут у вас вас беларусов - вас гондонов в гавно опускают. . я уже ненавижу беларусов-терпил долбаньіх
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13.11.2021 12:26 Ответить
Сльозогінний газ відкопали в шахтах.
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13.11.2021 11:30 Ответить
В лесу же нашли, ну.
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13.11.2021 11:31 Ответить
Анекдот какой-то.
Скоро в новостях: "Белорусские пограничники сбросили на территорию Польши с вертолетов очередную партию нелегалов"...
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13.11.2021 11:30 Ответить
а точніше - іхтамнєтов під мігрантським камуфляжем
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13.11.2021 11:40 Ответить
подсказываю, можно катапультой...
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13.11.2021 12:02 Ответить
приземлятся, как намедни двое кацапских десантников добрались до земли
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13.11.2021 19:07 Ответить
Пустити на них службових собак. А в протоколі вказати,що то були вовки.
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13.11.2021 11:30 Ответить
Мігрантів з сльозоточивим газом пропустили в аеропортах?
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13.11.2021 11:41 Ответить
в военторге купили ...
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13.11.2021 12:18 Ответить
а ще ліпше - службових свиней, дщо не тільки вищать та кувікають, а ще й кусаються та можуть ізжерти порушника при нагоді...
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13.11.2021 11:42 Ответить
Краще пустити на них службових крокодилів, а в протоколі написати, що то були ящірки з чорнобильської зони...
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13.11.2021 12:21 Ответить
А краще пустити на них хмару хлорпікрину.
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13.11.2021 13:11 Ответить
Валити їх на ураження, іншого виходу немає
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13.11.2021 11:33 Ответить
І що це дасть? Мігрантів же не декілька тисяч, їх декілька десятків мільйонів. Декілька мільйонів вже громадяни ЄС
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13.11.2021 11:36 Ответить
Та в свій час до того й дойде.
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13.11.2021 11:43 Ответить
Ви не праві. Їх всіх треба сортувати та грузити в автозаки. І під охороною вести кудись в бараки де треба робітників на таку роботу що мало хто хоче робити. Наприклад на цементний завод для будівництва стіни на кордоні із Білорусю.

І там під охороною почати займатись їх асиміляцією. При тому ставитись до них як до можливих диверсантів та злочинців.

А там за роки частина асимілюється. Частина вирішить вернутись заробивши на білет додому. А частина буде ліквідована під час спроби диверсії.

РЕСУРС ТРЕБА ВИКОРИСТОВУВАТИ РОЗУМНО.
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13.11.2021 11:51 Ответить
Кстати согласен, использовать мигрантов для постройки бетонной стены, а потом верекинуть их за стену и пускай крутятся как хотят)
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13.11.2021 11:54 Ответить
Більшість з них не вміють та не ******* працювати, а в Європу їдуть або на пособіє, або наркотою торгувати.
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13.11.2021 11:56 Ответить
Ведмеді в природі теж не вміють їздити на велосипеді. Але цирк робить свою справу.
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13.11.2021 13:01 Ответить
Та не будуть вони працювати, не за тим вони пхаються до ЄС.
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13.11.2021 13:13 Ответить
При чому в першу чергу, треба стріляти на ураження в білоруських силовиків.
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13.11.2021 11:57 Ответить
Можно мигрантов салом забросать, кишками.
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13.11.2021 11:33 Ответить
идиот!
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13.11.2021 18:57 Ответить
Потенциальных клиентов жалко?)
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14.11.2021 10:58 Ответить
Якщо багатий Захід не змінить світовий тренд на різке розмежування народів за рівнем життя і безпеки і надалі буде сповідувати принцип не втручатися у внутрішні справи, що б там не робили диктатури, йому тобто заходу, прийде кінець. Так як колись прийшов кінець могутній Римській імперії. Міграційні хвилі як стихійні, так і штучні цей процес пришвидшать, а зміни етнічного складу населення заходу поставлять крапку
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13.11.2021 11:35 Ответить
Таки так,так є в природі.
На азорські острови,завезли гортензію і хвойні,вони витісняють материнські лаврові ліси і таку ж фауну.
Азійського коропа завезли в Північну Америку,тепер суща біда.
Мусульмани завозяться в Европу.....
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13.11.2021 11:53 Ответить
относительно "карпа" - пустите туда наших "рыболовов" - через несколько месяцев там ничего не будет )))
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13.11.2021 12:25 Ответить
в ЕС и так уже идут необратимые процесы в этом вопросе - дальше только вопрос времени ...
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13.11.2021 12:21 Ответить
Я про це сказав. До речі в США теж
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13.11.2021 12:46 Ответить
Як казало ху@ло, "ми будєм стоять сзаді , нє спєрєді , а сзаді..."
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13.11.2021 11:38 Ответить
Так, це підор ще та, гнійний **** за подолом жіночім сховаєтьс
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13.11.2021 11:44 Ответить
А де чергова "озабоченность" продажної меркельші і хороброго жабоїда ?
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13.11.2021 11:42 Ответить
В цьому випадку озабочєнность буде з нашого боку)
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13.11.2021 11:43 Ответить
Это уже тянет на термин "начало войны". Посмотрим как фрау Риббентроп и макрон будут сливать соседей по ЕС и нато
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13.11.2021 11:47 Ответить
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13.11.2021 11:48 Ответить
СП-3
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13.11.2021 12:01 Ответить
Огонь на поражение и точка! Не о чем больше говорить!
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13.11.2021 11:53 Ответить
Это вам не над украинцами глумиться, которые на заработки едут в Польшу. Тут мигранты - с ними нужно толерантно и гуманно. Можно вообще просто в сторонке стоять и наблюдать. Одним словом европейская импотенция!
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13.11.2021 11:55 Ответить
Москалику, перелогінься, українські заробітчани УКРАЇНСЬКОМОВНІ!
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13.11.2021 12:03 Ответить
где там импотенция ? Поляки действуют довольно жестко и бацька скоро захлебнется в мигрантах. Будет дебилу наука.
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13.11.2021 12:04 Ответить
Попрошу поляков к толерастам не относить. В этой ситуации они молодцы. А украинцы - они разные как и поляки.
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13.11.2021 12:05 Ответить
Кацапский ольгинский еврейчик переживает за мигрантов? Ну так забери их себе - корми и пои. Хотя шо там говорить, скоро так и будет, придётся картофельному и фюреру и путлеру, никак не ожидавших такого яростного сопротивления поляков и прибалтов, в итоге кормить поить и строить бараки для завезённых бибизьян.
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13.11.2021 12:17 Ответить
Есть же специальные газы для разгона демонстраций, вызывающие растройство желудка у протестующих....пусть используют на этих потенциальных засранцах...
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13.11.2021 11:56 Ответить
*****, и валить нельзя, на это все и рассчитано. Хотя можно дротиками со снотворным отстреливаться.
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13.11.2021 12:00 Ответить
Резиновыми пулями,водометами
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13.11.2021 12:17 Ответить
Можно и так.
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13.11.2021 12:19 Ответить
Конечно только твоему Куйлу.
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13.11.2021 12:07 Ответить
Нигра, пшол вон.
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13.11.2021 12:23 Ответить
Як називається несанкціоноване порушення державного кордону регулярними військами іншої країни?
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13.11.2021 12:03 Ответить
як? 1 сент.1939г, от як це зветься!
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13.11.2021 13:31 Ответить
Паркан - це вже польська територія! Чому не стріляли в машину???
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13.11.2021 12:04 Ответить
Они явно собрались на Берлин. Добавив мерциния противник будет дезориентирован окончательно. Вспомнился Дэвид Копперфильд.
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13.11.2021 12:06 Ответить
16 апреля 1945 года ,при штурме Берлина ,было включено 140 прожекторов и это деморализовало противника. У Дэвида есть фокус с исчезновением статуи Свободы.
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13.11.2021 12:15 Ответить
Ослепило, а не деморализовало.
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13.11.2021 12:19 Ответить
Задумка Жукова використати зенітні прожектори була пізніше жорстко розкритикована у мемуарах багатьох воєноначальників. Виявилось, що під час справжнього бою, а не шоу на полігоні, через попередній артобстріл дим та пиляка від вибухів скоротили зону "осліплення" до дистанції 200-300 метрів. Німцям це ніяк і нічим не заважало, а наступаючі частини Червоної армії були чудово освітлені саме на дистанції єфективного вогню з кулеметів та вінтовок. Коли Чуйков та Конєв написали про це у своїх мемуарах, Жуков обізвав їх нікчемами та зрадниками. Ось таким був маршал перемоги Жуков.
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13.11.2021 13:29 Ответить
Интересно ,что бы израильцы делали на месте поляков?
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13.11.2021 12:08 Ответить
Ну так границу не пересекли же,а так бы минимум по колесам стреляли
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13.11.2021 12:16 Ответить
Лукашеску попав у свій же капкан, очевидно,що Польща не впустить мігрантів і має на це сили і засоби,а те, що робитимуть 15000 обдурених Лукой мігрантів в Білорусі думаю білорусам не сподобається.
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13.11.2021 12:12 Ответить
Цветами закидают
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13.11.2021 23:09 Ответить
Ну это уже квалифицируется как вторжение военнослужащими Беларуси на территорию Польши.
Чета бульбафюрер быстро перепрыгнул со статуса международного контрабандиста людьми в статус международного военного преступника)
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13.11.2021 12:17 Ответить
вот же мрази белорусские такие же подлые животные как и россия . вот это всем подфортило соседствовать с такими скрепосовковыми странами...две страны... два брата, один гавно ,другой лопата...))
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13.11.2021 12:24 Ответить
вообще то столько беларусов как Москва - не уничтожил никто.
так шо там не братство, а просто рабство. и Лука это знает.
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13.11.2021 12:47 Ответить
И что теперь - расплакаться от жалости? Те, кого не уничтожили - уже представляют собой биомассу
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13.11.2021 18:43 Ответить
ну негуманно пулей, так @баште маслимов дунстом или резинкой
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13.11.2021 12:34 Ответить
Где видео?
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13.11.2021 12:48 Ответить
Зрелища захотел? Поляки конечно не под белые рученки выпроваживают назад, а как положено силой и с матами. А фильм для служебного пользования.
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13.11.2021 12:54 Ответить
Польше нужно применять водометы, слезоточивый газ, электрошокеры и травматические виды вооружений ( стрелковых) и дубинки в конце концов. В случае же применения при прорыве любого вид оружия ( включая холодное) приметь огонь на поражение..
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13.11.2021 12:54 Ответить
Всё это в переди, если не вгамуются. ЕС что-то не торопится прикрыть транзит через Беларусь.
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13.11.2021 12:58 Ответить
Мойша, вы тамсама і робіць таксама? Дык вы выкіньце свае пагоны на памыйніцу, Мойша, таму, што вы не афіцэр, а лайно-два маёры. Афіцэр на вашым месцы ўжо б застрэліўся ад такой ганьбы.
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13.11.2021 12:55 Ответить
Да здравствуют духовные скрепы! Да здравствует историческое триединство и взаимоподдержка братских народов - русского, белорусского и сирийского!
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13.11.2021 13:10 Ответить
Там білорусів немає, є кацапські хвойди
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13.11.2021 15:45 Ответить
никаким словом,кроме ********* их не назвать.
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13.11.2021 18:49 Ответить
стрелять по ним резиновыми пулями,и в белорусов тоже.
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13.11.2021 19:00 Ответить
цирк продолжается
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13.11.2021 19:14 Ответить
Там нет никакого цирка, там все идет к пограничному конфликту , а Польша и Литва да и НАТО не готови к нему!!!!!!
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13.11.2021 21:35 Ответить
Полякам пора вызывать свою коронную крылатую гусарию
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13.11.2021 23:18 Ответить
Скоро проведут референдум и станет бульбашыя очередной малоросией
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14.11.2021 08:16 Ответить
 
 