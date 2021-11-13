Это вызывает серьезную обеспокоенность - Байден о ситуации на границе Беларуси и Польши
Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе, где тысячи мигрантов пытаются попасть в Европейский Союз.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я думаю, что это вызывает серьезную озабоченность. Мы сообщили о нашей озабоченности России, и мы сообщили о нашей озабоченности Беларуси", - сказал Байден в Белом доме.
Ранее в ЕС также призвали Россию повлиять на режим Александра Лукашенко, чтобы он перестал привозить мигрантов в Беларусь.
ЕС обвиняет Лукашенко в том, что он намеренно поощряет поток мигрантов в Минск, а затем отправляет их под охраной к границам с Польшей, Литвой и Латвией, где тысячи людей сейчас оказались в ужасных условиях.
Как известно, ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.
Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.
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маємо гуманітарну інвазію рф у ЄС із території анексованої РБ силами мусульманського "навозного контінгєнта" за передоплатою самим тим контингентом
Міграційна криза на кордонах Євросоюзу - це частина гібридної війни Путіна проти ЄС і західного світу. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. Вона наголосила - ця криза так само загрожує й Україні, тому влада має негайно зміцнити кордони і об'єднати зусилля з європейськими партнерами.
«Мета Путіна - розколоти Європейський Союз і суспільство на тих, хто говорить про захист кордонів, і тих, хто стоїть на захисті гуманітарних принципів. Коли ти бачиш дітей, жінок, в тобі прокидається гуманність і ти думаєш, як ти можеш їм допомогти. Хоча це абсолютно спрямована провокація по розколу Європейського Союзу», - переконана Геращенко.
«В цьому контексті нас в першу чергу мають цікавити дії української влади і наскільки закритий український кордон», - наголосила Ірина Геращенко.
«Що має зробити українська влада? Очевидно, що запізно відбулась Рада нацбезпеки і оборони. Ми маємо більш активно зараз стати з Європейським Союзом в спайці і вже зараз залучити україно-польсько-литовську бригаду для захисту нашого кордону. Всі три країни в цьому зацікавлені», - говорить Геращенко.
«Залучити спеціальну європейську агенцію «FRONTEX» (Європейську Агенцію з прикордонної та берегової охорони), щоб посилювати наші кордони. У нас є чудова співпраця з EUBAM, проект на україно-молдовському кордоні. Треба долучити максимально європейців для того, щоб захищати наші кордони», - наголошує Геращенко.
«Кордон - це завжди і прикордонники. Я закликаю монобільшість, щоб в наступному році в бюджеті на 2022 рік не було такого, що прикордонники дискриміновані за оплатою праці. Це ненормально, що у них зарплати часто менше, ніж у Нацгвардії», - наголошує співголова «Європейської Солідарності».
«Чому Радбез ООН скликають європейці, а не Україна?Ми маємо реагувати. Мене дивує позиція української влади - ніби тут у нас немає небезпеки. Найсерйозніші американські видання говорять про скупчення військ поблизу наших кордонів. Це штучна криза, і ми не можемо підігрувати Лукашенку. Ми маємо об'єднатися з Європейським Союзом щодо поширення санкцій. А ми закупаємо там електроенергію», - резюмує Ірина Геращенко.
"Вокзал.Отправляется поезд.
Из окна выглядывает еврей.
Какой-то амбал бац ему по морде.
-Мужик,ты сейезно или шутиш?
-Серьезно.
-Тебе повезло, я шуток не понимаю."
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
патлер блин, петлер.
А может уже как то всем миром????
"я у мамы дебил".
это выглядит не смешно - понятно шо они знают шо это Путин все делает, но можно же как то достойно попросить же? например запретив русне въезд в ЕС или что то еще. Лукаш сам бы и не пикнул, без приказа Путина.