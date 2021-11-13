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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина делает все, чтобы вопрос деоккупации Крыма был самым актуальным в мировой повестке дня, - Зеленский поздравил Джемилева с днем рождения

Украина делает все, чтобы вопрос деоккупации Крыма был самым актуальным в мировой повестке дня, - Зеленский поздравил Джемилева с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с 78-летием национального лидера крымских татар, первого председателя Меджлиса крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

Слова приветствия глава государства разместил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком, именем которого называют улицы и парки в турецких городах! Ведь Мустафа-ага – это пример несокрушимой веры, стойкости духа и неутомимой борьбы за восстановление прав крымскотатарского народа", - отмечает президент.

Он напоминает, что за свою правозащитную деятельность Мустафа Джемилев подвергался репрессиям и преследованиям со стороны советской власти. Его бросали в тюрьму, высылали из родного Крыма и долгие годы запрещали возвращаться домой. Но все это время он не переставал бороться, пока крымские татары не получили право вернуться на родную крымскую землю. При всех страшных испытаниях Мустафа-ага не сломился, не потерял человечности, искренности и простоты в общении. Его беспрекословно чтят и уважают соотечественники.

"И сегодня, когда Крым оккупировала Российская Федерация, когда крымскотатарский народ снова не может чувствовать себя свободно и безопасно на своей земле, когда крымчан снова запугивают, преследуют, похищают и безосновательно бросают за решетку, Мустафа Джемилев как настоящий лидер вдохновляет свой народ, дает ему силы и укрепляет веру в то, что и на этот раз враг будет преодолен, и мы вернем наш Крым. Украинское государство со своей стороны делает все, чтобы вопрос деоккупации Крымского полуострова звучал на всех международных площадках и был среди самых актуальных тем мировой повестки дня", - утверждает Зеленский.

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"Уверен, вместе мы обязательно победим, и один из следующих дней рождения Мустафы-агы будем праздновать в нашем Крыму за чашечкой ароматного кофе под украинским и крымскотатарским флагами. Верю, это обязательно произойдет. А сегодня поздравляю уважаемого Мустафу Джемилева с днем рождения, желаю крепкого здоровья, воодушевления, благополучия семье и победы!" - резюмировал он.

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Топ комментарии
+5
Такого уважаемого человека и борца за крымскотатарский народ надо лично поздравлять, а не фейсбучить. Попробуй каломойшу просто в фейсбуке поздравить, клован.
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13.11.2021 12:06
+4
Я знаю все это изнутри. Кроме того что родом из Симферополя, так еще и воинскую службу проходил с 1993 по 2014 в Севастополе. На украинские цены слеталась куча рабссеян, рабссейские вояки ЧФ получали как заграничный контингент. К примеру мичман ЧФ получал почти в три раза больше чем я, майор ПС ЗСУ.
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13.11.2021 13:04
+3
дунька, сжала скрепой швабру и в тундру, по ягель и олений навоз
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13.11.2021 12:10
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недовольные жители идут в рашку по мосту. у них нет права распоряжаться украинской землей
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13.11.2021 12:07 Ответить
👍👏👏👏
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13.11.2021 12:13 Ответить
Мустафа, "Туган көнең котлы булсын!
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13.11.2021 15:54 Ответить
дуня, це вірішила констітуція України, а твої кремлівські мантри про то що хтось щось взяв та пішов тундропітекам своїм розскажеш. Окупація, зрозуміло, портянка нахабна?
в бан пора, опудало
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13.11.2021 12:18 Ответить
Что произошло в Крыму в 2014 году? Независимое государство Украина имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
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13.11.2021 12:43 Ответить
Такого уважаемого человека и борца за крымскотатарский народ надо лично поздравлять, а не фейсбучить. Попробуй каломойшу просто в фейсбуке поздравить, клован.
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13.11.2021 12:06 Ответить
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
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13.11.2021 12:44 Ответить
Я знаю все это изнутри. Кроме того что родом из Симферополя, так еще и воинскую службу проходил с 1993 по 2014 в Севастополе. На украинские цены слеталась куча рабссеян, рабссейские вояки ЧФ получали как заграничный контингент. К примеру мичман ЧФ получал почти в три раза больше чем я, майор ПС ЗСУ.
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13.11.2021 13:04 Ответить
клоун с ермаком отказывали в финансировании АТР и шантажировали этим Джемилева, требуя его выхода из ЕС
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13.11.2021 12:09 Ответить
дунька, сжала скрепой швабру и в тундру, по ягель и олений навоз
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13.11.2021 12:10 Ответить
Поэтому преЗЕдент честно платит за коммунальные услуги своей квартирки в Ялте...
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13.11.2021 12:11 Ответить
К сожалению,Украина так и не сформировалась как единая страна. Слишком много разногласий. Как в политике,так и в целом.Экономика слишком слабая. И тормозится олигархатом. Коррупция сводит на нет все старания того меньшинства,которое действительно хочет перемен. Если реально посмотреть на вещи,то не украинцы являются стимулятором.А татары. У них одна нация. Они дружные.И точно понимают чего хотят. Если спросить меня,что нужно для скорейшего развития страны,то ответил бы - чтобы татары взяли власть в свои руки.Вот тогда и США уже были бы здесь. И НАТО с ЕС. - Просто уже нет сил смотреть как один ставленник олигарха соперничает с другим.Сами наживаются,а народ водят по замкнутому кругу...
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13.11.2021 12:18 Ответить
Зеленский уверен: если о Крыме много говорить-проблема рассосётся сама собой.
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13.11.2021 12:24 Ответить
Да РАССОСАЛСЯ ну прям не остановить.У кого -ясно,кто -догадайтесь.
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13.11.2021 17:20 Ответить
Мустафі Джемілєву - бажаю тільки здроввя і натхнення в розбудові зе-влади щодо Криму - землі що народила волелюбних кримських татар
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13.11.2021 12:31 Ответить
Шановний пане Мустафа, з Днем народження !!! Многая літа !!!
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13.11.2021 12:38 Ответить
Надо придумать, что ещё им отключить
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13.11.2021 12:48 Ответить
ВІТАЄМО !
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13.11.2021 13:22 Ответить
хтось чув про роботу ОБ зі звільнення Криму окрім нікчемних презентацій?
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13.11.2021 13:33 Ответить
Дуже влучно зараз викласти відео від Стерненка.Дуже цікаве.

Кримчани нас ненавидять! - росіянки ниють, що мешканці Криму їх не *******
крімчани мріють повернутися в Україну

https://www.youtube.com/watch?v=szhjcDGgbi4&ab_channel=STERNENKO
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13.11.2021 15:07 Ответить
 
 