Украина делает все, чтобы вопрос деоккупации Крыма был самым актуальным в мировой повестке дня, - Зеленский поздравил Джемилева с днем рождения
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с 78-летием национального лидера крымских татар, первого председателя Меджлиса крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.
Слова приветствия глава государства разместил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком, именем которого называют улицы и парки в турецких городах! Ведь Мустафа-ага – это пример несокрушимой веры, стойкости духа и неутомимой борьбы за восстановление прав крымскотатарского народа", - отмечает президент.
Он напоминает, что за свою правозащитную деятельность Мустафа Джемилев подвергался репрессиям и преследованиям со стороны советской власти. Его бросали в тюрьму, высылали из родного Крыма и долгие годы запрещали возвращаться домой. Но все это время он не переставал бороться, пока крымские татары не получили право вернуться на родную крымскую землю. При всех страшных испытаниях Мустафа-ага не сломился, не потерял человечности, искренности и простоты в общении. Его беспрекословно чтят и уважают соотечественники.
"И сегодня, когда Крым оккупировала Российская Федерация, когда крымскотатарский народ снова не может чувствовать себя свободно и безопасно на своей земле, когда крымчан снова запугивают, преследуют, похищают и безосновательно бросают за решетку, Мустафа Джемилев как настоящий лидер вдохновляет свой народ, дает ему силы и укрепляет веру в то, что и на этот раз враг будет преодолен, и мы вернем наш Крым. Украинское государство со своей стороны делает все, чтобы вопрос деоккупации Крымского полуострова звучал на всех международных площадках и был среди самых актуальных тем мировой повестки дня", - утверждает Зеленский.
"Уверен, вместе мы обязательно победим, и один из следующих дней рождения Мустафы-агы будем праздновать в нашем Крыму за чашечкой ароматного кофе под украинским и крымскотатарским флагами. Верю, это обязательно произойдет. А сегодня поздравляю уважаемого Мустафу Джемилева с днем рождения, желаю крепкого здоровья, воодушевления, благополучия семье и победы!" - резюмировал он.
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в бан пора, опудало
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
Кримчани нас ненавидять! - росіянки ниють, що мешканці Криму їх не *******
крімчани мріють повернутися в Україну
https://www.youtube.com/watch?v=szhjcDGgbi4&ab_channel=STERNENKO