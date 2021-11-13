Украина делает все, чтобы вопрос деоккупации Крыма был самым актуальным в мировой повестке дня, - Зеленский поздравил Джемилева с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с 78-летием национального лидера крымских татар, первого председателя Меджлиса крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

Слова приветствия глава государства разместил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком, именем которого называют улицы и парки в турецких городах! Ведь Мустафа-ага – это пример несокрушимой веры, стойкости духа и неутомимой борьбы за восстановление прав крымскотатарского народа", - отмечает президент.

Он напоминает, что за свою правозащитную деятельность Мустафа Джемилев подвергался репрессиям и преследованиям со стороны советской власти. Его бросали в тюрьму, высылали из родного Крыма и долгие годы запрещали возвращаться домой. Но все это время он не переставал бороться, пока крымские татары не получили право вернуться на родную крымскую землю. При всех страшных испытаниях Мустафа-ага не сломился, не потерял человечности, искренности и простоты в общении. Его беспрекословно чтят и уважают соотечественники.

"И сегодня, когда Крым оккупировала Российская Федерация, когда крымскотатарский народ снова не может чувствовать себя свободно и безопасно на своей земле, когда крымчан снова запугивают, преследуют, похищают и безосновательно бросают за решетку, Мустафа Джемилев как настоящий лидер вдохновляет свой народ, дает ему силы и укрепляет веру в то, что и на этот раз враг будет преодолен, и мы вернем наш Крым. Украинское государство со своей стороны делает все, чтобы вопрос деоккупации Крымского полуострова звучал на всех международных площадках и был среди самых актуальных тем мировой повестки дня", - утверждает Зеленский.

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"Уверен, вместе мы обязательно победим, и один из следующих дней рождения Мустафы-агы будем праздновать в нашем Крыму за чашечкой ароматного кофе под украинским и крымскотатарским флагами. Верю, это обязательно произойдет. А сегодня поздравляю уважаемого Мустафу Джемилева с днем рождения, желаю крепкого здоровья, воодушевления, благополучия семье и победы!" - резюмировал он.