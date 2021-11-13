Впервые слышу. Я с ним поговорю, - Путин об угрозах Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу
Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не слышал об угрозах Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Евросоюз. Но пообещал поговорить с ним об этом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Путина привел российский ресурс "РИА Новости".
Я, честно говоря, об этом впервые слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - заявил Путин.
По его словам, Лукашенко, в принципе, может остановить транзит, и это будет нарушением контрактных обязательств.
"Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", - добавил Путин.
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Смотришь на это и понимаешь что Европа требует хотя бы несколько ковровых бомбардировок Берлина и Парижа со стороны России. Чтобы европейские импотентные дегенераты наконец поняли что имеют дело с государством-террористом и ответные методы должны быть быстрыми и жесткими и не вот это соплежуйство.
Не могут люди, которые тратят миллиарды на права небинарных трансулиток в теле розовых пони, вести себя как воины.
Мы остались одни.
А не газ, который идёт по его территории.
Не для цього весь цей концерт був поставлений.
Со временем все и так наладится!!! А пока надо не пустить эту заразу в Украину!!!!
Жирик - это жупел для внутреннего потребления, Лука - для внешнего. Чтобы Кремль на их фоне казался вменяемым. Те же яйца «злой и добрый следователь», только в профиль. Опустив Таракана, Песков заявил, что Россия ничего перекрывать не собирается.
- Можно!
Лягушка начала выеживаться - и на спине, и кролем, и по-лягушачьи! Мужик удивленно смотрит… Лягушка - мужику:
- А можно я с поплавка попрыгаю?
Мужик говорит, что можно. Она опять выеживается, и бомбочкой, и головой, и с выкрутасами. Мужик в полном шоке. Лягушка напрыгалась и говорит:
- А можно я с вами посижу?
Мужик разрешает. Она садится рядом и спрашивает:
- А как вас зовут?
Мужик говорит:
- Николай Петрович…
В это время всплывает другая лягушка и спрашивает:
- А можно я здесь поплаваю?
Первая лягушка:
- ДА ПОШЛА ТЫ В ЖОПУ!!! Правильно, Николай Петрович !??
Віримо-віримо.