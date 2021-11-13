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Новости
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Впервые слышу. Я с ним поговорю, - Путин об угрозах Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу

Впервые слышу. Я с ним поговорю, - Путин об угрозах Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу

Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не слышал об угрозах Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Евросоюз. Но пообещал поговорить с ним об этом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Путина привел российский ресурс "РИА Новости".

Я, честно говоря, об этом впервые слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - заявил Путин.

По его словам, Лукашенко, в принципе, может остановить транзит, и это будет нарушением контрактных обязательств.

"Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", - добавил Путин.

Читайте также: В случае введения санкций, можем перекрыть транзит газа через Беларусь. Мы обогреваем Европу, а они нам еще угрожают, - Лукашенко

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) путин (31191) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+22
Два тупых фюрера играют с импотентной Европой в плохого-хорошего полицейского
Смотришь на это и понимаешь что Европа требует хотя бы несколько ковровых бомбардировок Берлина и Парижа со стороны России. Чтобы европейские импотентные дегенераты наконец поняли что имеют дело с государством-террористом и ответные методы должны быть быстрыми и жесткими и не вот это соплежуйство.
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13.11.2021 12:05
+16
Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую.

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13.11.2021 12:04
+9
Лукашенко не сможет перекрыть газ в Европу, потому что беларусская труба - давно собственность Газпрома. Григорович лет 15-20 назад её продал.
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13.11.2021 12:13
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Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую.

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13.11.2021 12:04 Ответить
У ***** ботокс потёк в уши, вот он ничего и не слышит.
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13.11.2021 13:04 Ответить
Два тупых фюрера играют с импотентной Европой в плохого-хорошего полицейского
Смотришь на это и понимаешь что Европа требует хотя бы несколько ковровых бомбардировок Берлина и Парижа со стороны России. Чтобы европейские импотентные дегенераты наконец поняли что имеют дело с государством-террористом и ответные методы должны быть быстрыми и жесткими и не вот это соплежуйство.
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13.11.2021 12:05 Ответить
да, но это касается и нас...пока не бомбят Киев вроде и нет войны....
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13.11.2021 12:08 Ответить
Да они сразу сдадутся в плен, там воевать некому, одни трансгендеры.
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13.11.2021 12:16 Ответить
Шлюха любит когда с ней играют. Может она не понимает что с ней играют а скорее всего она просто на ето закрывает глаза так как за ето ей платят
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13.11.2021 12:18 Ответить
Не выйдет. Они уже не те. Нет тех германских воинов времен Вермахта.
Не могут люди, которые тратят миллиарды на права небинарных трансулиток в теле розовых пони, вести себя как воины.

Мы остались одни.
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13.11.2021 12:32 Ответить
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, хулиган, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками. От России сейчас смердит фашистской вонью. Ботоксный фюрер Путлер и его хамоватые вертухаи в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
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13.11.2021 12:40 Ответить
два калірованих *******-путін і лукашенко.
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13.11.2021 12:07 Ответить
Лукашенко не сможет перекрыть газ в Европу, потому что беларусская труба - давно собственность Газпрома. Григорович лет 15-20 назад её продал.
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13.11.2021 12:13 Ответить
Почему не может? Он же трубу продал, даже и не полностью.
А не газ, который идёт по его территории.
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13.11.2021 12:20 Ответить
Не. Ну вот вы продали машину. Она уже чужая собственность, а тут вам покататься захотелось. Ну там бензин свой залили и поехали. Так выходит?
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13.11.2021 13:31 Ответить
Да и Беларашку Бульбофюрер уже продал но ему как дурачку пока разрешают прыгать и радоваться чтобы не огорчать сумашедшего одновременно вводя ему лекарства
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13.11.2021 12:20 Ответить
Мерзкая Меркельша напоследок вытаскивает Ху.ло на большую сцену политики.Все как везде и всегда- делают из людей идиотов
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13.11.2021 12:14 Ответить
Пусть дурак перекроет. Тогда Украине лучше будет.
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13.11.2021 12:21 Ответить
хто ці норативи "справедливого Пу" - просуває ???? "він все вирішить - він все зробить - закінчить війну на Данабсі і поверне Крим - перейде в правове поле з сусідами " . . .. ви ********* - журналісти
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13.11.2021 12:22 Ответить
Сегодня бенефис ***** с его баснями?
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13.11.2021 12:23 Ответить
у козломордой падали понос через вафлеглоталку начался
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13.11.2021 12:42 Ответить
Поговори и поставь в угол
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13.11.2021 12:24 Ответить
*баный постсоветский паноптикум. Послал же Бог соседей..
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13.11.2021 12:30 Ответить
Если раньше опасались, шо кремлевский убийца деградирует, то сейчас мы видим уже готового дегенерата.
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13.11.2021 12:31 Ответить
Про "порушення контрактних зобов'язань" насмішив до сліз!
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13.11.2021 12:32 Ответить
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13.11.2021 12:33 Ответить
пуТлер лишний раз подчеркнул типа «самостоятельность» Лукашенко. Мол он сам принимает решения что и где болтать.😀😀😀
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13.11.2021 12:33 Ответить
Путин делает вид, что не в курсе. Европа делает вид, что верит.
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13.11.2021 12:36 Ответить
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13.11.2021 12:40 Ответить
Tak cerez Ukrainu gaz pojdiot,Litve takze zakancyvajet trubu mezdu Polsoj i LItvoj,tut gaz daze s finov daxodit ili terminal.Mozno budet obojti Belorus
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13.11.2021 12:40 Ответить
З якого переляку газ піде чер Україну??????
Не для цього весь цей концерт був поставлений.
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13.11.2021 12:52 Ответить
Если бы Америка помогла президенту Дудаеву , из путина бы не выросло такое ох.....шее , самоуверенное чудище!!!! Но , винить Америку ,или родителей путина , что такое выростили- глупо!!!
Со временем все и так наладится!!! А пока надо не пустить эту заразу в Украину!!!!
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13.11.2021 12:41 Ответить
Вал Мишель




Жирик - это жупел для внутреннего потребления, Лука - для внешнего. Чтобы Кремль на их фоне казался вменяемым. Те же яйца «злой и добрый следователь», только в профиль. Опустив Таракана, Песков заявил, что Россия ничего перекрывать не собирается.
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13.11.2021 12:48 Ответить
мало ли какую "Пургу несет" эта Письков
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13.11.2021 12:53 Ответить
Интересно будет послушать как, после ухода в небытие куйла, вся пропагандоновская рашистская сволота, завоет и закричит о диктаторе и как их под угрозами заставляли врать…. Неужеи пример обстановки сразу после смерти сралина ничему эту свору не научил? Или они действительно верят в то что их святой куйло есть Дункан Маклауд?
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13.11.2021 12:59 Ответить
Шо ж ты фраер сдал назад? Придётся усатому ************* и путлеру кормить поить и танцевать этих самых курдских мигрантов…. Своих внутренних забот же рашке не хватает, хотели Европе подговнить, но что то пошло не так, поляки и прибалты молодцы на страже оказались!
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13.11.2021 12:54 Ответить
Сидит мужик на речке - ловит рыбу. Всплывает лягушка и говорит: - Мужик, можно я возле поплавка поплаваю? Мужик сначала офигел (ну нифига себе - говорящая лягушка!) а потом подумал и сказал:
- Можно!
Лягушка начала выеживаться - и на спине, и кролем, и по-лягушачьи! Мужик удивленно смотрит… Лягушка - мужику:
- А можно я с поплавка попрыгаю?
Мужик говорит, что можно. Она опять выеживается, и бомбочкой, и головой, и с выкрутасами. Мужик в полном шоке. Лягушка напрыгалась и говорит:
- А можно я с вами посижу?
Мужик разрешает. Она садится рядом и спрашивает:
- А как вас зовут?
Мужик говорит:
- Николай Петрович…
В это время всплывает другая лягушка и спрашивает:
- А можно я здесь поплаваю?
Первая лягушка:
- ДА ПОШЛА ТЫ В ЖОПУ!!! Правильно, Николай Петрович !??

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13.11.2021 12:55 Ответить
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13.11.2021 12:56 Ответить
***** став глухим!?
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13.11.2021 13:02 Ответить
Гопник Вован разводит ботанов и лохов. А ботаны и лохи настолько сцутся гопника что закрывают глаза на очевидную правду. Гопник просто предлагает им - не смотрите сюда и все. А то вам еще придется как то реагировать, а возьму и перо вам воткну, а оно вам надо.
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13.11.2021 13:09 Ответить
Чесно кажучи, хіба він щось чесно казав?
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13.11.2021 14:22 Ответить
Если Лукашенко перекроет газопровод (а по словам Путина может, но это будет нехорошо), то Газпром будет громко возмущаться и жаловаться, Лавров разведет руками, а Путин скажет, что вечно проблемы со странами-транзитерами, вот Северный поток-2 идёт из России прямо в Германию и никаких транзитеров. Запускайте и будет вам (европейцам) щастье!
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13.11.2021 15:09 Ответить
Два вбивці погрожують Європі а у відповідь чують тільки занепокоєння , закінчиться це дуже сумно
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13.11.2021 15:41 Ответить
Согласен с мнением о том, что если бы пуйло скинул бы по пару бомб на Берлин и Париж ,то эти трёхличные европейские курвы сразу бы проснулись и поняли , кто такой этот пуйло-*****, убийца и мировой террорист №1.
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13.11.2021 15:49 Ответить
Особо нравится реакция западных партнеров, им уже не ссут в глаза, им уже накладывают в головы кал армейским пловником, а они все просят друга влядимира. Тьху, поцы бесхребетные
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13.11.2021 16:01 Ответить
С какого это перепугу пыня залебездил перед Западом...
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13.11.2021 17:09 Ответить
"Я йому казав, щоб він про перекриття транзиту газу сказав. Але я не чув, щоб він казав це. Ну що я йому сказав." Шановна Європа! Ви ще довго щодо цих двох будете занепокоюватися? Вони ж вас всіх вже давно за тупих валянків мають.
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13.11.2021 17:19 Ответить
Ой. Вперше чуєш ...
Віримо-віримо.
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13.11.2021 18:07 Ответить
ТА не, пыня одной ногой стоит в труне, бо его рак доiдае. Быстрее всего, это блеет кремлядь от комитета 300, старых совко .ердунов (последние дни просоветско-геббельсовсКАГА маразма)... Меня другое турбуе, ни одно семя канадского красного клена пока шо не принялось, как у меня так и у смежницы. Надеюсь на зиму посеянные семена пройдут процесс адаптации и взойдут ( в центре Украины). НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ. УКРАИНА БУДЕ!!!
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13.11.2021 18:29 Ответить
Кста, я рад шо Вы - дома.
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13.11.2021 18:32 Ответить
 
 