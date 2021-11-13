Протокол допроса Лероса: Если бы Зеленский учил историю, знал бы: средний палец означает – я не боюсь и готов сражаться в политическом поле. ДОКУМЕНТ
Показанный президенту Владимиру Зеленскому средний палец от внефракционного нардепа Гео Лероса свидетельствует о том, что он не боится и готов сражаться исключительно в политическом поле.
Об этом Лерос заявил на допросе в ДБР, сообщает Цензор.НЕТ, в распоряжении которого есть прокол допроса Лероса от 12 ноября текущего года.
Лерос подробно останавливается на истории происхождения данного жеста (битва между французами и англичанами при Азенкуре).
"Если бы президент Зеленский не играл писуном на рояле, а учил историю в своем криворожском университете, он бы знал это уникальное историческое событие. Поэтому этот жест, о котором идет речь в подозрении, означал, что я не боюсь и готов сражаться исключительно в политическом поле", - ответил Лерос на вопрос следователя относительно того, кому и что именно он хотел сообщить, показывая этот жест.
Он также отметил, что если бы ему дали договорить в тот день с трибуны в ВР, он сказал бы это словами.
Цензор.НЕТ публикует фрагмент допроса нардепа Лероса в ДБР.
Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".
Позже ДБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.
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-Ні!!!
- А чому на фотографії ви зігуєте?
- Та, то просто мені запропонували служити в СС, а я їм отак праву руку вперед протягую, і говорю - "ХВИЛИНОЧКУ!!!"
Перечитала я ещё раз этапы его становления.После окончания Адвокадской академии - адвокадской деятельностью не занимался , занимался дизайнами в кино после полугодичных курсов в Берлине. Сомнительных моментов очень много- особо его деятельность с муралами в Киеве( 3.9 млн), вдруг советник У Клико, а после кино про "реформы" МВД в главных ролях Аваков и Порошенко советник по информатике в министерстве.
Кране неприятно, чтоГеорг Курехян(Гео Лерос по матери) скрывает свои армянские корни. На память приходит присказка:"Там где прошёл армянин , там еврею делать нечего". Ощущение что он просто жулик и армянский маланец хам , который переплюнул жида порхатого.
Нарешті закон про викривачів корупції, яким так розмахував Зеленський, запрацював.
Сьогодні першу підозру вручили Леросу, який викрив торгівлю посадами братом Єрмака
Хоча середній палець історично й символізував фалос, він уже втратив своє первісне значення і більше не сприймається як щось непристойне, вважає Айра Роббінс, професор права Вашингтонського університету, який вивчав роль жесту в історії кримінальної юриспруденції.
"Це не прояв хтивого інтересу, - запевняє експерт. - Цей жест укоренився у повсякденному житті - як у нашій країні, так і в інших. Він означає дуже багато інших речей - протест, злість, хвилювання. Це вже не просто фалос".
https://www.bbc.com/russian/society/2012/02/120111_middle_finger_history
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Ібукович сидить собі в Ростові у "думає" (якщо ма чим) , йомайо , невже ж так можно було ?!
Пом"ятаю , як Юля називала Зека Птеродактеля - "пустим місцєм" , а потім на Банковій носом рили й знайшли якусь херню з газом , яку увесь світ сказав "політичне перслідування" . А тут назвала херанта "пустим місцем" зразу кваліфікуємо кримінальний злочин !!!
Який нахер ЕС ?! Азійопа повна ....
The middle finger gesture was used in ancient times as a symbol of sexual intercourse, in a manner meant to degrade, intimidate and threaten the individual receiving the gesture. It also represented the https://en.wikipedia.org/wiki/Phallus phallus , with the fingers next to the middle finger representing https://en.wikipedia.org/wiki/Testicle testicles; from its close association, the gesture may have assumed https://en.wikipedia.org/wiki/Apotropaic_magic apotropaic potency. In the 1st-century https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean Mediterranean world, extending the finger was one of many methods used to divert the ever-present threat of the https://en.wikipedia.org/wiki/Evil_eye evil eye .