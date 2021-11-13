Протокол допроса Лероса: Если бы Зеленский учил историю, знал бы: средний палец означает – я не боюсь и готов сражаться в политическом поле. ДОКУМЕНТ

Показанный президенту Владимиру Зеленскому средний палец от внефракционного нардепа Гео Лероса свидетельствует о том, что он не боится и готов сражаться исключительно в политическом поле.

Об этом Лерос заявил на допросе в ДБР, сообщает Цензор.НЕТ, в распоряжении которого есть прокол допроса Лероса от 12 ноября текущего года.

Лерос подробно останавливается на истории происхождения данного жеста (битва между французами и англичанами при Азенкуре).

"Если бы президент Зеленский не играл писуном на рояле, а учил историю в своем криворожском университете, он бы знал это уникальное историческое событие. Поэтому этот жест, о котором идет речь в подозрении, означал, что я не боюсь и готов сражаться исключительно в политическом поле", - ответил Лерос на вопрос следователя относительно того, кому и что именно он хотел сообщить, показывая этот жест.

Он также отметил, что если бы ему дали договорить в тот день с трибуны в ВР, он сказал бы это словами.

Цензор.НЕТ публикует фрагмент допроса нардепа Лероса в ДБР.

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Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ДБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.