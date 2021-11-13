Варфоломей исключил свою отставку из Вселенского престола из-за проблем со здоровьем

Вселенский патриарх Варфоломей не рассматривает возможность отставки с престола из-за проблем со здоровьем. На минувшей неделе ему сделали операцию в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Константинопольской патриархии.

Сообщается, что Варфоломей накануне вернулся в Стамбул и провел встречу с иерархией престола в Турции.

"Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям свою глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

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