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Варфоломей исключил свою отставку из Вселенского престола из-за проблем со здоровьем

Варфоломей исключил свою отставку из Вселенского престола из-за проблем со здоровьем

Вселенский патриарх Варфоломей не рассматривает возможность отставки с престола из-за проблем со здоровьем. На минувшей неделе ему сделали операцию в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Константинопольской патриархии.

Сообщается, что Варфоломей накануне вернулся в Стамбул и провел встречу с иерархией престола в Турции.

"Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям свою глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

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Варфоломей (240) Константинопольский патриархат (141) отставка (3150)


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Топ комментарии
+7
Видужуйте, Пане Отче! Здоров"я та наснаги Вам, та Божої помочі у всьому!
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13.11.2021 14:18
+6
Боже,Спаси и Сохрани Его Святейшество....
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13.11.2021 14:29
+5
Боже, бережи нашого православного Папу Вафоломія !
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13.11.2021 13:55
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Не дочекаєтесь московити..
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13.11.2021 13:50 Ответить
РПЦ МП уже собирались непостные пирожки на его похоронах кушать ?
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13.11.2021 13:54 Ответить
не...там *****...
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13.11.2021 14:18 Ответить
а начинка то о какая начинка.. просто прелесть к блинам... типа вот такой

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13.11.2021 14:25 Ответить
Якщо ще вимочити в полонію чи "новичку", щоб дужче смакувало.
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14.11.2021 08:13 Ответить
Боже, бережи нашого православного Папу Вафоломія !
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13.11.2021 13:55 Ответить
а почему операция и даже в сша? а просто молитва?шо, не помогает?
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13.11.2021 14:17 Ответить
Старой КГБистской вонючке Гундяю от болячек очень помогает водка, наркота и содомия... А Вы, Миша , не так лечите свои геморрой и деменцию?
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13.11.2021 14:27 Ответить
исключительно верой, молитвой и томосом, как и учила прошлая власть
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13.11.2021 15:24 Ответить
Видужуйте, Пане Отче! Здоров"я та наснаги Вам, та Божої помочі у всьому!
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13.11.2021 14:18 Ответить
Боже,Спаси и Сохрани Его Святейшество....
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13.11.2021 14:29 Ответить
Здоров"я Вам, Владико на многая літа.
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13.11.2021 15:14 Ответить
А из-за чего тогда?
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13.11.2021 16:36 Ответить
 
 