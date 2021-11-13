Польша планирует отгородиться от Беларуси стеной к середине 2022 года, - глава МВД страны Каминский

Польша до конца первой половины будущего года намерена значительно укрепить границу с Беларусью.

Об этом сообщил в субботу в эфире радиостанции РМФ ФМ глава польского МВД Мариуш Каминский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мы хотим, чтобы ограждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение протяженностью 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения", - сказал он.

"Вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа", – добавил он.

По словам министра, в настоящее время границу с Беларусью охраняют 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских. "Нас постоянно провоцируют, но наши службы хорошо подготовлены", – отметил Каминский.

Он также сообщил, что "лагерь (мигрантов. - ред.) у границы разрастается и находится под контролем белорусских служб, которые доставляют необходимые материалы".

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Ситуация на границе Польши и Беларуси усугубилась в прошлый понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, которые хотят перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.