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Польша планирует отгородиться от Беларуси стеной к середине 2022 года, - глава МВД страны Каминский

Польша планирует отгородиться от Беларуси стеной к середине 2022 года, - глава МВД страны Каминский

Польша до конца первой половины будущего года намерена значительно укрепить границу с Беларусью.

Об этом сообщил в субботу в эфире радиостанции РМФ ФМ глава польского МВД Мариуш Каминский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мы хотим, чтобы ограждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение протяженностью 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения", - сказал он.

"Вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа", – добавил он.

По словам министра, в настоящее время границу с Беларусью охраняют 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских. "Нас постоянно провоцируют, но наши службы хорошо подготовлены", – отметил Каминский.

Он также сообщил, что "лагерь (мигрантов. - ред.) у границы разрастается и находится под контролем белорусских служб, которые доставляют необходимые материалы".

Читайте также: Мюнхен готов принять мигрантов с белорусско-польской границы, - польское ТВ

Ситуация на границе Польши и Беларуси усугубилась в прошлый понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, которые хотят перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Беларусь (7886) граница (5256) мигранты (979) Польша (8390)


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Топ комментарии
+7
Литва уже продвинулась в строительстве забора с Беларусью.

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13.11.2021 16:06
+5
У нас теж кордону з бульбашами практично нема. Тільки стовпчики та зорана смуга.
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13.11.2021 14:02
+5
Когда Яценюк строил стену, его клеймили , проклинали, на него злобствовали и в воровстве обвиняли. На как бы обрезанного-есть у 95 квартала такая хохма. Яценюка заменили Гройсманом, строительство стены прекратилось, и Гройсманом стали все довольны. Волну против Яценюка организовала ФСБ. Как позже организовала волну против Порошенко. 13.04.16. В Госдуме считают выгодным для России назначение Гройсмана на пост премьер-министра Украины

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13.11.2021 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Уже сьогодні там рів потрібно копати, але поляки не наші "державники" які будували стіну - швидко з цим розберуться.
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13.11.2021 14:00 Ответить
.З крокодилами
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13.11.2021 14:34 Ответить
Денис Монастирський пообіцяв в слідуючому році завершити будівництво стіни на кордоні з паРАшею і біЛОрашею.
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14.11.2021 10:02 Ответить
Стіна будувалась для відеоспостереження. У даному випадку це не допоможе.
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13.11.2021 14:39 Ответить
в Украине на севере и Востоке такое также надо как в Израиле... только потолще помощнее с ДЗОТАМИ ДОТЫ минные поля ограждения противотанковые рвы каналы наполненные водой глубиной 5 метров гладкими берегами из бетона.. сигнальные датчики движений света мины ловушки дроны наблюдатели в небе... потому что то что сегодня в Белоруссии скоро станет обыденностью... и у нас.... орда расплодившихся нигеров арабов мусульман индусов повалит искать климатически пригодные и не затопленные места для выживания.. война короче будет и жесточайшая за еду воздух тень и ВОДУ...
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13.11.2021 14:56 Ответить
Оставит только проемы для прохода трубопроводов.
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13.11.2021 14:01 Ответить
У нас теж кордону з бульбашами практично нема. Тільки стовпчики та зорана смуга.
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13.11.2021 14:02 Ответить
Утримання десятків тисяч непрацюючих у польових умовах вимагає величезних коштів. Тому, якщо за місяць тарган не пропхає цю орду у Європу, він розверне їх на український кордон з метою транзиту до ЄС.
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13.11.2021 14:09 Ответить
А незгодних, які залишаться на польському кордоні засипе дустом як колорадських жуків. Він це вже відпрацював на властному населені.
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13.11.2021 14:10 Ответить
так знову ж польський кордон будe пiд прицiлом - цiль то нiмeччина куди попасти можна знов чeрeз польщу
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13.11.2021 14:41 Ответить
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13.11.2021 14:38 Ответить
углиб тeж трeба
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13.11.2021 14:45 Ответить
забор рябица как у кулявлоба
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13.11.2021 14:51 Ответить
через каждые 50 метров должна стоять ДОТ,причём все между собой должны иметь сообщение и автоматику,которая дожна начинать стрелять по сектору,из которого пришёл сигнал,мгновенно!
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13.11.2021 14:52 Ответить
Це вологі ілюзії6 воно ляхам поможе, як мертвому припарка. Уже були всякі "лінії" - Мажіно, Сталіна, Зігфріда, Маннергейма... Московсько-білоруська рать проходить і Прибалтику і Польщу транзитом, навіть не розвертаючись у бойові порядки. Прямо в Данціг і Кьонігсберг.
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13.11.2021 15:13 Ответить
Вологі мрії кацапа, винюхані з сраки *****. А що, кирзяки в теплому Індійському океані ви, вошивці в прілих портянках, передумали полоскати?
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13.11.2021 15:21 Ответить
Когда Яценюк строил стену, его клеймили , проклинали, на него злобствовали и в воровстве обвиняли. На как бы обрезанного-есть у 95 квартала такая хохма. Яценюка заменили Гройсманом, строительство стены прекратилось, и Гройсманом стали все довольны. Волну против Яценюка организовала ФСБ. Как позже организовала волну против Порошенко. 13.04.16. В Госдуме считают выгодным для России назначение Гройсмана на пост премьер-министра Украины

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13.11.2021 15:22 Ответить
А можно глянуть на то, что он успел построить? Ну и так, по мелочи, бабло то было выделено на всю стену, неужели вернули за недострой
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13.11.2021 15:30 Ответить
А можно глянуть на то, что он успел построить?-А кто запрещает?/бабло то было выделено на всю стену, неужели вернули за недострой -Это про 10 вилл Яценюка?
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13.11.2021 15:37 Ответить
Я лично никаких вилл не видел, просто вопрос. Где деньги, Зин? ©
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13.11.2021 15:42 Ответить
Я лично никаких вилл не видел, просто вопрос. Где деньги, Зин? /Кто, что, когда и где украл есть в статьях: Яценюк: Я сказал Порошенко: "Петр, ты будешь следующий! Не делай этого" 24 июн. 2019 г. / Яценюк выиграл два суда по "Стене" с Россией 12 ****. 2019 г.
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13.11.2021 20:42 Ответить
Честно говаря таот Яценюкский забор-он ниочем. Нужна траншея и забор с колючкой и спиралями бруно. А тот Закор что сделал Яценюк-им только общественные парки огораживать-у него больше декоративная функция и его сламать и сделать дыру-дело 1 минуты
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13.11.2021 19:14 Ответить
Иван Петрович Сидоров такой же. Не существует проект ,который Иван Петрович Сидоров не сможет раскритиковать, отклонить, а авторов гневно заклеймить.
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13.11.2021 23:13 Ответить
Так если бы построил, тогда другой разговор.
К слову, тот проект, что Сеня затвердил, он плохой. Можно было делать несколько дешевле и значительно эффективнее.
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13.11.2021 19:17 Ответить
пипец какие все умные - аж страшно! Вот только, пля, на горшок не просятся - под себя ходят...
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14.11.2021 11:31 Ответить
Да, помним как Сеня обделался, да не в горшок, а прямо в штанишки, когда офицер Кобры ему показал свой средний палец
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14.11.2021 16:29 Ответить
=>
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14.11.2021 17:58 Ответить
Как от проказы
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13.11.2021 15:28 Ответить
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13.11.2021 15:30 Ответить
Литва уже продвинулась в строительстве забора с Беларусью.

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13.11.2021 16:06 Ответить
Притащите свиней на границу у места возможного прорьІва, сразу муслимьІ сье....я.
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13.11.2021 16:12 Ответить
Кокой коварный план. Надо ещё стадо барашков за границу перекинуть, они отвлекут внимание беженцев.
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14.11.2021 00:19 Ответить
Можна почати з натирання кордону беконом
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14.11.2021 00:55 Ответить
Польша отгораживается от рашистской Беларуси,а Украина-нет. Украине тоже нужно стороить забор вдоль всей граници с РБ и РФ. Хотя-бы мощные заграждения из колючей проволоки спирали Бруно и ров
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13.11.2021 18:57 Ответить
О, у нас же експерт є з данного питання, давайте його туди продамо
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14.11.2021 00:54 Ответить
 
 