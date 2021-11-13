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С погибшими в результате подрыва на неизвестном устройстве войск РФ подполковником Русланом Прусовым и мастер-сержантом Вадимом Федосеевым попрощаются завтра в Николаеве

С погибшими в результате подрыва на неизвестном устройстве войск РФ подполковником Русланом Прусовым и мастер-сержантом Вадимом Федосеевым попрощаются завтра в Николаеве

Завтра, 14 ноября, в 9.00 в военной части 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады начнется церемония прощания с подполковником Прусовым Русланом Халиловичем и мастер-сержантом Федосеевым Вадимом Викторовичем, погибшими 12 ноября в результате подрыва на неизвестном устройстве войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Завтра, 14 ноября, в 9.00 в военной части 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады по адресу проспект Героев Украины, 72 (Николаев) начнется церемония прощания с подполковником Прусовым Русланом Халиловичем и мастер-сержантом Федосеевым Вадимом Викторовичем", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября двое украинских воинов погибли, подорвавшись на неизвестном вражеском устройстве. Позже выяснилось, что в результате подрыва погибли подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.

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Николаев (2137) Донбасс (26955) потери (4368) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


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13.11.2021 14:34 Ответить
Достойной ответки нет. Значит потери будут.Байрактары должны были их усмирить. Но видимо нет разрешения.
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13.11.2021 14:53 Ответить
прими Господи их души, завтра идём
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13.11.2021 15:13 Ответить
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13.11.2021 16:14 Ответить
Царство небесне Героям, вічна пам'ять, щирі співчуття родинам.
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13.11.2021 16:53 Ответить
Слава героям!!!
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13.11.2021 18:44 Ответить
Слава Нації!

Смерть ворогам !!!
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13.11.2021 19:31 Ответить
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13.11.2021 19:58 Ответить
 
 