С погибшими в результате подрыва на неизвестном устройстве войск РФ подполковником Русланом Прусовым и мастер-сержантом Вадимом Федосеевым попрощаются завтра в Николаеве

Завтра, 14 ноября, в 9.00 в военной части 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады начнется церемония прощания с подполковником Прусовым Русланом Халиловичем и мастер-сержантом Федосеевым Вадимом Викторовичем, погибшими 12 ноября в результате подрыва на неизвестном устройстве войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Завтра, 14 ноября, в 9.00 в военной части 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады по адресу проспект Героев Украины, 72 (Николаев) начнется церемония прощания с подполковником Прусовым Русланом Халиловичем и мастер-сержантом Федосеевым Вадимом Викторовичем", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября двое украинских воинов погибли, подорвавшись на неизвестном вражеском устройстве. Позже выяснилось, что в результате подрыва погибли подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.

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