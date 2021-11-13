Беларуси нужно несколько дивизионов российских "Искандеров" на западном и южном направлении, - Лукашенко
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что ему нужно несколько российских дивизионов "Искандеров" на границе с Украиной. А также на западном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
По его словам, белорусские войска нужно оснастить новой российской техникой.
"Нам нужно уметь воевать против той техники, которая к нам придет. Нам нужно не летать в облаках, а не забывать, что да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси – мы к этому готовы, у нас силы специальных операций", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что рассчитывает получить от России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".
"Мне нужно несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят... Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - добавил Лукашенко.
Ракетные комплексы "Искандер" применяются для уничтожения средств ПВО и ПРО противника, а также других стратегических объектов на расстоянии до 500 километров.
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(як в анекдоті: "Питають:
- Чого у зайця губа роздвоєна?
- Репнула від реготу - коли він побачив як жаба собі підкови приміряла!"
Якщо ні, то чому?
Не зря в Мордоре ракетчики тренируются на картах где изображён Староконстантинов...
А время идет быстро и сожрать все не сожрете и девок всех не перелюбите!!!! Надеюсь Америка при жизни вас отловит, ну а нет все равно растворитесь!!!
Он планирует устроить такой беспредел и гибридную войну в соседних странах, что знает:
В конце-концов его будут вынуждены останавливать силой и прямым физическим устранением.
а тот - который будет !