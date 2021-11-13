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Беларуси нужно несколько дивизионов российских "Искандеров" на западном и южном направлении, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что ему нужно несколько российских дивизионов "Искандеров" на границе с Украиной. А также на западном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, белорусские войска нужно оснастить новой российской техникой.

"Нам нужно уметь воевать против той техники, которая к нам придет. Нам нужно не летать в облаках, а не забывать, что да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси – мы к этому готовы, у нас силы специальных операций", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что рассчитывает получить от России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

"Мне нужно несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят... Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - добавил Лукашенко.

Ракетные комплексы "Искандер" применяются для уничтожения средств ПВО и ПРО противника, а также других стратегических объектов на расстоянии до 500 километров.

Беларусь (7886) граница (5256) Лукашенко (3611) ПВО (2700) россия (95308)


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Топ комментарии
+35
Это чмо похоже совсем ипанулось от безнадеги..
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13.11.2021 14:42
+17
Колорады мозги выели последние ЛУКЕ . Кому вы всрались кроме долбанутого *****
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13.11.2021 14:52
+17
это похоже на шизофрению. я серьёзно. очень сомневаюсь в нормальном психическом здоровье сего персонажа и тех, чья рука засунута в его жопу.
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13.11.2021 15:15
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Нахєр ви нам здались, нам що, мало що у нас дебіли при владі?
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13.11.2021 14:41 Ответить
Колорады мозги выели последние ЛУКЕ . Кому вы всрались кроме долбанутого *****
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13.11.2021 14:52 Ответить
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13.11.2021 15:11 Ответить
Досить двох 3.14***асів, одного у Кремлі другого у Мінську.
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13.11.2021 15:51 Ответить
Это чмо похоже совсем ипанулось от безнадеги..
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13.11.2021 14:42 Ответить
это похоже на шизофрению. я серьёзно. очень сомневаюсь в нормальном психическом здоровье сего персонажа и тех, чья рука засунута в его жопу.
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13.11.2021 15:15 Ответить
дык ещё в далёком 1989 году в Могилёвской областной психиатрической больнице ему был поставлен диагноз: "Мозаичная психопатия". таракан психически больной, это медицинский факт.
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14.11.2021 06:00 Ответить
Да, усатый с пуйлом шизоиды ярко выраженные...у зекрысы тоже с мозгами беда -и "синдром радостной куклы" далеко не единственный его недуг....
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13.11.2021 15:34 Ответить
Бачили уже ті "Іскандери" І про їх "точність" знаємо Невідомо - хто саме запускав "Іскандери" в карабахській війні - вірмени чи кацапи але замість попасти по азербайджанським військам на території Азербайджану ракета гепнулася десь у полі на території Дагестану - тільки зайців насмішила
(як в анекдоті: "Питають:
- Чого у зайця губа роздвоєна?
- Репнула від реготу - коли він побачив як жаба собі підкови приміряла!"
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13.11.2021 15:40 Ответить
Новачка б йому підкинути. Де баширов?
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13.11.2021 15:47 Ответить
Йому Х**ло диктує.
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13.11.2021 15:52 Ответить
Вы что? Не понимаете, что в современном мире ракеты размещают не для того, чтобы их когда-нибудь запускать?
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13.11.2021 17:11 Ответить
У таракана агония.
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13.11.2021 14:42 Ответить
Скаженна шавка Путіна,старанно реалізовує стратегію Кремля.
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13.11.2021 14:42 Ответить
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13.11.2021 15:12 Ответить
Лука бздить бандер.
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13.11.2021 14:43 Ответить
Події на польсько-білоруському кордоні і застосування білоруських збройних сил і техніки задля прориву кордону для «мігрантів» - можна вважати нападом на країну-члена НАТО і підставою для застосування 5 статті Північноатлантичного договору?
Якщо ні, то чому?
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13.11.2021 14:43 Ответить
Там,в офісі НАТО працюють декілька десятків пристарілих секретарш,які не знають як діяти в таких випадках..
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13.11.2021 14:47 Ответить
Тому вони мовчки смокчуть *****
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13.11.2021 14:49 Ответить
Конечно нет, потому что Европа НЕ ГОТОВА адекватно отвечать, а тем более воевать. Шантаж отключением газа и применением тактического ядерного оружия работает, а также резким увеличением наркотраффика, терактами в европейских столицах и тем же безумным потомком "спасающихся от войн" со всего БВ и Африки. Европа доигралась в "диалоги-озабоченности-разоружения", теперь вот все видят результат. А у Америки свои проблемы
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13.11.2021 15:05 Ответить
А наши обсосы толерантные не нарушают договора ракеты только до 120 км во время войны
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13.11.2021 14:43 Ответить
Планы как у Наполеона.
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13.11.2021 14:47 Ответить
...а закончится все черенком от лопаты)
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13.11.2021 14:53 Ответить
Задіює план "Путін ввєді!" Тому вже мало "Іскандерів" в Калінградській області, "повзе" в Білорусь.
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13.11.2021 14:47 Ответить
на декілька бидлоруських дивізіонів "іскандерів" ми повині розмістити на кордоні декілька дивізіонів "байрактарів"...
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13.11.2021 14:49 Ответить
эскадрилий
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13.11.2021 14:53 Ответить
Полки, по-крупнее будут.))))) В авиации: Звено, Эскадрилья, Полк))))))
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13.11.2021 17:14 Ответить
Колхан пустился во все тяжкие... Держите меня семеро...
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13.11.2021 14:52 Ответить
Совсем **-улся старый таракан.
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13.11.2021 14:53 Ответить
"Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять... Ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти, і "Бук-МБ", - додав Лукашенко.

Не зря в Мордоре ракетчики тренируются на картах где изображён Староконстантинов...

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13.11.2021 14:54 Ответить
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13.11.2021 14:55 Ответить
за чей счет этот банкет будет ...за таки весчи в военторге желательно пиндосовской валютой расплачиваться а не зайчиками
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13.11.2021 14:59 Ответить
Хочешь шобы дали?😂🌷
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13.11.2021 15:12 Ответить
Он уже рассчитался территорией своей страны за все нынешние и будущие поставки оружия...
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13.11.2021 15:12 Ответить
Тараканы способны несколько недель жить без головы. А Лука так всю жизнь живет.
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13.11.2021 15:03 Ответить
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13.11.2021 15:06 Ответить
Чокнутая путлеровская подстилка.
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13.11.2021 15:08 Ответить
Пора вже брати лопату та йти копати, ні не бараболю. А яму глибиною метра 2, ні, краще 3. Щоб не смердів "таракан".
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13.11.2021 15:08 Ответить
Щас в белоруском ордло будет вся кацапская армия.
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13.11.2021 15:09 Ответить
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13.11.2021 15:10 Ответить
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13.11.2021 15:14 Ответить
Товарищ дежурный, распорядитесь чтобы еще выслали пять мотоциклетов с пулеметами
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13.11.2021 15:10 Ответить
Армяне уже наприменяли....Агрофюрер совсем мозгами подвинулся...
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13.11.2021 15:11 Ответить
В Армении начался антироссийский движ. Правда источник азербайджанский. Совки всегда пытаются столкнуть друг друга лбами. Или вцепиться в глотку друг другу. На самом деле этот ужас какой-то. Нигде такого нет.

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13.11.2021 15:12 Ответить
Никакого ужаса. Все идет по плану.
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13.11.2021 15:18 Ответить
У Бульбофюрера есть деньги на это оружие или как обычно, всё за счёт лоховатого росналогоплатильщика? Или армия Рашки станет и будет изображать беларусов? Кстати, а что там с нашей ракетной программой хотелось бы услышать?
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13.11.2021 15:13 Ответить
Понятно и дураку что без )(уйла Лука не вякнет ботоксное захотело разместить и мол сам лука захотел также с мигрантами что )(уйло не причем то беларусы и Меркель и Европа просит уже )(уйла утихомирить лукашенко мол "миротворец" -путин все порешает и опять спасет Европу также как и обещал поговоить насчет шантажа газу опять таки "я с ним(лукашенко)поговорю" и опять этот фарс или европейцы такие наивные или все понимают но обращаються к )(уйлу за помощью как посредника и переговорщика давая ему повод говорить что без него не решится да как все видим Европа обвиняет беларусь но не Мордор были высказывание поляков что россия также к этому имеет дело но не с общей европейской позиции а как отдельных депутатов
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13.11.2021 15:13 Ответить
всё уже давно обкатано китаем на северной корее, теперь и у ***** есть свой ын, ни чего нового
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13.11.2021 16:04 Ответить
Кому ти потрібний фюрер маріонетка рашиська? як цей прихвостень боітся за свою шкуру ?
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13.11.2021 15:14 Ответить
Болезнь прогрессирует...
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13.11.2021 15:16 Ответить
http://tel1.info.comcb.info/material.php?id=618E5577366CC Израиль вывел из строя российские ЗРК С-300 "Фаворит" во время атаки на Сирию
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13.11.2021 15:17 Ответить
А можливо краще снайпер?
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13.11.2021 15:54 Ответить
це все закономірно і було лише питанням часу, а що там наш балаган РНБО? знову вчаться писати прізвища злодіїв у законі без помилок?
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13.11.2021 15:29 Ответить
По хорошему этих дебилов нужно первыми примертвить. Иначе они подтянут вооружение и начнут шантажировать.Конфликта не избежать. Все приметы налицо.- Их действия агрессивны и наглы.Это от безнадеги. Они поняли,что медленно подыхают от закрученной экономики. Так,что терять им нечего.ТО ли голодуха и мятеж своих крипаков. Толи лет пять будоражить весь мир. На больший срок он прогнозировать не смогут. А там куда вынесет.
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13.11.2021 15:31 Ответить
Polskije kuplenyje Patriot pac3 dolzni sbyt raketi zapuceni Iskanderami.Takze Pollsa zakupila droni s turkov i Izraelia stob znal lukosenka
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13.11.2021 15:31 Ответить
Белоруссии - ничего не нужно ! Это название страны!!!! А ты крыса усатая все имел - и людей трудолюбивых и край богатый- а вор , и бандит как и дружок твой!!!!
А время идет быстро и сожрать все не сожрете и девок всех не перелюбите!!!! Надеюсь Америка при жизни вас отловит, ну а нет все равно растворитесь!!!
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13.11.2021 15:32 Ответить
Беларусь. Нет такого слова "белоруссия".
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13.11.2021 15:49 Ответить
Согласен!!!! Исправлюсь!!!!Но суть вы поняли!!!
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13.11.2021 15:52 Ответить
Может картофелеуборочные комбайны поставит вдоль границы с Украиной а на пропускном пункте поставить по два "Белаза"
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13.11.2021 15:32 Ответить
Поговаривают,что этот поц нам беженцев уже в этот понедельник подкидывать начнет
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13.11.2021 15:38 Ответить
шизофрения это, или паранойя, разберутся психиатры. Армяне лупили "Искандером" год назад по военному аэродрому в Гяндже. Там, по данным их разведки, находились станции управления ударными беспилотниками. В итоге, попали по мирному населению, несколько десятков погибших гражданских в Гяндже, что, впрочем, обычное дело для российского оружия
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13.11.2021 15:39 Ответить
На самом деле, Лукашенко НЕ ВРЕТ:
Он планирует устроить такой беспредел и гибридную войну в соседних странах, что знает:
В конце-концов его будут вынуждены останавливать силой и прямым физическим устранением.
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13.11.2021 15:49 Ответить
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13.11.2021 15:52 Ответить
Південний фланг то Україна, невже Лукашенко думає, що Україна нападе на Білорусь, старий геть з розуму зійшов.
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13.11.2021 16:21 Ответить
На самом деле все просто. Когда путин начнет эскалацию в Украине, Лука угрожает вторжением Польше. В итоге Польша не сможет активно помогать Украине.
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13.11.2021 16:24 Ответить
типа она помогала в 2014?
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14.11.2021 06:03 Ответить
А как Украине не хватает нескольких десятков ядерных ракет средней дальности. Тогда бы и Ху@ло и и имбецил бульбапараноик молча сосали и думать быникто не посмел о Крыме и Лугандонии небыли бы. У@бок комуняцкий- Кравчук ,,учудил,,- поэтому дедушка пользуется такой любовью граждан.
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13.11.2021 16:27 Ответить
Думаю, что Россия готовится к широкомасштабному наступлению на Украину.
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13.11.2021 16:29 Ответить
Лопату совковую нужно крепкую чтобы тебя по жопе бить, дебил ты придурастый! Видимо плохо тебя твой батько по жопе порол ремнём солдатски, вот ты и вырос таким дураком лукашенко!
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13.11.2021 16:30 Ответить
Бідна Білорусь... Геть виживший із розуму старий серійний маніяк просить, у покровителів, декілька іграшкових наборів Іскандер... для жахань сусідських мешканців...
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13.11.2021 16:50 Ответить
Значит ракеты будут стоять на Белорусской границе. Все идет к тому. Если Пу сказал,значит так и будет.
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13.11.2021 17:02 Ответить
Психиатрия отдыхает. Кому еще нужны искандеры?
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13.11.2021 17:21 Ответить
Бульбенфюрер лукашенко реально психічно хворий. І це небезпека для всього світу. Якщо кацапи дадуть цьому хворому потужну ракетну зброю, якою він зможе скористатися одноосібно без їх контролю, то є реальний шанс непрогнозованого спалаху великої війни. Якщо ж вони дають цій "мавпі" "гранату" навмисно, то готують велику війну цілеспрямовано. Тільки наслідки будуть фатальні не для цивілізованого світу, а для росії і її союзників по оборонному союзу.
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13.11.2021 18:00 Ответить
кацьі дадут,самі запустять,а на луку спишут.(типо мьі тут не причем)
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13.11.2021 18:16 Ответить
Это угроза в сторону Украины.
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13.11.2021 18:25 Ответить
с такой подготовкой к войне - страшен не 39 -тый год, который был,
а тот - который будет !
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13.11.2021 19:41 Ответить
Кто вызовет санитаров к Лукашенко? Лукашенко уже террорист в чистом виде, поджигатель войны! Хочет убить тысячи людей,чтобы спасти свою толстую задницу!
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13.11.2021 20:00 Ответить
ага, и в добавок "пять мотоциклетов с пулеметами"©.
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13.11.2021 20:04 Ответить
В Пашиняна нехай запитає про Іскандери . Той казав , що вони вибухають на 10 відсотків. Фігня якась.
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13.11.2021 20:31 Ответить
Тепер у мосави є ще один ручний бульдожек окрім північної кореї- Білорусь (точніше бєлоруссія)
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13.11.2021 22:38 Ответить
Ну тогда нам нужны американские базы ПРО на северном и северо-восточном направлении. И тогда соседи куевы не обижайтесь, с волками жить по волчьи выть!
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14.11.2021 01:13 Ответить
Та галоперідол не був би зайвим.
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14.11.2021 11:40 Ответить
 
 