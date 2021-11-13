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"Как вы доехали сюда? Москва!" - некоторые мигранты в Беларуси добрались до польской границы через столицу РФ. ВИДЕО

Один из мигрантов в лагере нелегалов в Беларуси, стремящихся попасть в Евросоюз, заявил, что прибыл сюда из Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры разговора с мигрантом появились в соцсетях.

Мигрант отметил, что он немного говорит по-русски. По его словам, он сам из Мали, а в Белоруссию он попал через Москву. За это он заплатил две тысячи долларов.

Як же несподівано.... Мацква...
🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/TKhfqSgsm7

— Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) November 13, 2021

Автор: 

Беларусь (7886) мигранты (979) нелегалы (452) россия (95308)


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Топ комментарии
+62
Хто б сумнівався! Колись казали: "Всі дороги ведуть в Рим!"
А зараз можна сказать: "Все лайно тече через Москву!"
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13.11.2021 15:32
+31
Во Франции и Германии граждане, наверное, аж приплясывают от нетерпения, не дождутся пока эти все поголовно нейрохирурги и астрофизики до них дотопают.
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13.11.2021 15:40
+25
На вигляд емігрант - типовий європеєць зразка 2050 року.
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13.11.2021 15:38
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Хто б сумнівався! Колись казали: "Всі дороги ведуть в Рим!"
А зараз можна сказать: "Все лайно тече через Москву!"
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13.11.2021 15:32 Ответить
"Все лайно тече из Москвы!" Так, я думаю, правильней будет.
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13.11.2021 16:46 Ответить
В ответ на миграционную агрессию по минскому нелегитимному режиму должен быть нанесен удар максимальной силы всеми доступными средствами и способами. Удар должен наноситься по минскому режиму и одновременно причинить ущерб путинскому режиму. Только такой удар способен пресечь миграционную агрессию, организованную не только Лукашенко, но и Путиным против стран ЕС.

Европейский Союз должен ввести в одностороннем порядке в отношении ошизевшего от безнаказанности минского диктатора и Республики Беларусь следующие санкции:

1). Закрыть границу. Запретить перемещение товаров и людей, через внешнюю границу Европейского Союза в Республику Беларусь. Таким образом, будет нанесен существенный удар не только по РБ, но и по России. Почти 2 ⁄ 3 сухопутной торговли России с Европой проходит через Республику Беларусь.

2). Полностью прекратить все финансовые трансакции, в том числе обслуживание пластиковых карт, выданных белорусскими банками, и трансграничные переводы, включая осуществляемые по системам Western Union, Moneygram, PayPal и пр.

3) Отключить Республику Беларусь от международных финансовых систем Visa и MasterCard.

4). Отозвать SSL сертификаты белорусских интернет-провайдеров, что приведет к тотальному коллапсу банковской системы, бюджетного процесса и расчетов между предприятиями. Россия в данном случае не сможет помочь, так как у нее нет ни одной компании, присваивающей такие сертификаты высшего уровня).

Помимо этого, руководству Польши, Литвы и Латвии нужно дать поручение органам безопасности своих стран возбудить уголовные дела в отношении Лукашенко, т. н. министра иностранных дел РБ - Макея, руководителей КГБ и МВД и пр. по фактам организации актов агрессии с использованием нелегальных мигрантов против их стран. - https://cyprus-daily.news/boris-demash-yurij-*******-migratsionnaya-vojna-kremlya-protiv-zapada/?fbclid=IwAR17rxwXXjnlBUDWsAtRITMGDJbO80FlGAx2g0kzcGds1rT0uVw3pchk3T8
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13.11.2021 16:58 Ответить
Маєте рацію! А, якщо не допоможе, стріляти гумовими кулями в усіх, хто торкнеться огорожі.
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13.11.2021 17:24 Ответить
На вигляд емігрант - типовий європеєць зразка 2050 року.
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13.11.2021 15:38 Ответить
Якшо екс-бундесканцлерин фізично не сдохне то раніше. Бо дєло її живєє всєх живіх.
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13.11.2021 15:42 Ответить
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13.11.2021 16:26 Ответить
французи вже давно не тi...i взагалi... а якщо це кохання?
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13.11.2021 16:28 Ответить
Кохання. Та ще і аля труа.
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13.11.2021 16:41 Ответить
Мали Мали на... ....ой миль пардон (цензура....)
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13.11.2021 16:44 Ответить
фу!
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13.11.2021 17:35 Ответить
2050 Ви дали з запасом, до повного почорніння
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13.11.2021 17:26 Ответить
це війна - і назвіть її хоч гібридною хоч як ....- і поки що фашизД пУтлер виграе її у ліберало-дЕрьмократів...стратегічно тим паче
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13.11.2021 15:38 Ответить
Дивлячись на мешканців Москви, з висновками б не поспішав.
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13.11.2021 15:52 Ответить
я дивлюсь на мешканців Гента - наприклад..., чи Дюсельдорфа ( інколи)...
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13.11.2021 16:23 Ответить
на 2 тисячі долларів він в африці був би шейхом))
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13.11.2021 15:39 Ответить
мi тута нi прiчьом...а ****
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13.11.2021 15:39 Ответить
Во Франции и Германии граждане, наверное, аж приплясывают от нетерпения, не дождутся пока эти все поголовно нейрохирурги и астрофизики до них дотопают.
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13.11.2021 15:40 Ответить
"Астопедики..." !!!
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13.11.2021 16:32 Ответить
Лукашенко берёт по 2000 дол с рыла для "препровождения" на территорию ЕС. А этот парень уже пожил в Москве и знает, что это не Франция.
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13.11.2021 15:45 Ответить
главное свобода и жизнь человека! основные принципы деятельности каких организаций ??
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13.11.2021 15:52 Ответить
І тільки для дебілів з Євросоюза во всьому винен бульбофюлєрш
Як лялька з рукою ***** у своїй дупі може щось вирішувати
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13.11.2021 15:57 Ответить
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13.11.2021 16:13 Ответить
Ты меня любиш???
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13.11.2021 16:33 Ответить
Любовь зла - полюбишь в тайге и Ху..ла
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13.11.2021 16:35 Ответить
Мдя-а... До такого я не допетрав...
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13.11.2021 16:53 Ответить
Через Украину тоже едут, и по студенческой визе и по туристической.
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13.11.2021 16:14 Ответить
Запишите на магнитофон свининьІй вереск и крутите его муслимам с утра до вечера.
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13.11.2021 16:15 Ответить
Мне тебя уже жалко
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13.11.2021 18:00 Ответить
Ой за дивним збігом , в Малі орудує угрупування вагнеру ...ну це ж збіг нічого більшого
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13.11.2021 16:17 Ответить
Панове, вже вкотре повторюю, що інші країни тільки використовують в своїх цілях міграцію, ну і стимулюють в тому числі і війною. Але основна причина мільйонної міграції це бідність, безробіття, відсутність безпеки. І до цього непогано приклалися багаті країни старої Європи. Зараз або вони терміново будуть виправляти становище, або їх чекає те, що зараз в тих країнах, звідки ці мігранти
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13.11.2021 16:18 Ответить
Беженцы или наемники?
https://www.youtube.com/watch?v=roZzCDRF7WE
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13.11.2021 16:21 Ответить
Хтось з мігрантів летить через Москву, хтось з них говорить трохи російською, а хтось із біженців в галифє з маузером в кармані.
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13.11.2021 16:22 Ответить
Вот это поворот, не может быть!)))
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13.11.2021 16:28 Ответить
та ни пане загорилы на сборе турнепса под гомелем....яки там нэгры це славяне с могелева пан бульба и пане репа
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13.11.2021 16:47 Ответить
Ипать как неожиданно...
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13.11.2021 16:31 Ответить
Ага...
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13.11.2021 16:34 Ответить
Внизапна!
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13.11.2021 16:36 Ответить
эээ булбашь пашэму такой щайтанаме чьорный...негр?та не загорел на кортошкенама
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13.11.2021 16:45 Ответить
на дрезине там все рядом
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13.11.2021 16:48 Ответить
Не высадят. Их свинособачьи силовики сопровождают. И передают на границе белорашкинским. А те уже их ведут до границы.
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13.11.2021 17:15 Ответить
А зачем они там? Это же просто административная граница, не государственная.
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13.11.2021 17:27 Ответить
Там не только погранцы, там и войска стоят. Крым оккупирован дикарями, Вы не знали?
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13.11.2021 17:37 Ответить
Мне на порядки в стране-помойке плевать. Это вам их необходимо знать, вы их провинция.
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13.11.2021 18:02 Ответить
от куда цивилизованым людям знать про это, у них нет друзей для путешествий с такими экзотическими паспортами. Они вообще не пользуются подобными маршрутами.
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13.11.2021 18:03 Ответить
все лучше чем голод и +50....и гибоны и питоны
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13.11.2021 16:49 Ответить
масквабаданама шайтанама жолтама тюльпанеееееее весниканама разлюкэ
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13.11.2021 16:51 Ответить
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13.11.2021 16:53 Ответить
Скоріше б уже -15°С, щоб задниці чорні приморозило!
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13.11.2021 16:56 Ответить
вначалі бажано затяжні осінні дощі....
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13.11.2021 18:05 Ответить
С КАЦАПСТАНА даже негры бегут. Как ВАТНИКИ говорят в ГЕЙРОПУ.Скоро с паРашки даже тараканы начнут мигрировать .
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13.11.2021 17:06 Ответить
Заплатить две штуки баксов, чтобы тебя гнали с собаками и под оружием на границу, просто редкостный балбес.
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13.11.2021 17:32 Ответить
интересно, когда до еуропы дойдет, что на самом деле происходит?? и когда они начнут реально щемить кацапов??
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13.11.2021 17:38 Ответить
Йома-йо!!Їду туди на заробітки,з Москви в Мінськ 2000баксів--оце підйом!!Це з одного,а в машині мінімум 4-и,о поперло москалям,почитай Клондайк
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13.11.2021 18:37 Ответить
Хіба це може здивувати? білими нитками шито - робота кремлівських провокаторів
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14.11.2021 11:08 Ответить
 
 