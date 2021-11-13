"Как вы доехали сюда? Москва!" - некоторые мигранты в Беларуси добрались до польской границы через столицу РФ. ВИДЕО

Один из мигрантов в лагере нелегалов в Беларуси, стремящихся попасть в Евросоюз, заявил, что прибыл сюда из Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры разговора с мигрантом появились в соцсетях.

Мигрант отметил, что он немного говорит по-русски. По его словам, он сам из Мали, а в Белоруссию он попал через Москву. За это он заплатил две тысячи долларов.