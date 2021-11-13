"Как вы доехали сюда? Москва!" - некоторые мигранты в Беларуси добрались до польской границы через столицу РФ. ВИДЕО
Один из мигрантов в лагере нелегалов в Беларуси, стремящихся попасть в Евросоюз, заявил, что прибыл сюда из Москвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры разговора с мигрантом появились в соцсетях.
Мигрант отметил, что он немного говорит по-русски. По его словам, он сам из Мали, а в Белоруссию он попал через Москву. За это он заплатил две тысячи долларов.
Як же несподівано.... Мацква...— Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) November 13, 2021
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А зараз можна сказать: "Все лайно тече через Москву!"
Европейский Союз должен ввести в одностороннем порядке в отношении ошизевшего от безнаказанности минского диктатора и Республики Беларусь следующие санкции:
1). Закрыть границу. Запретить перемещение товаров и людей, через внешнюю границу Европейского Союза в Республику Беларусь. Таким образом, будет нанесен существенный удар не только по РБ, но и по России. Почти 2 ⁄ 3 сухопутной торговли России с Европой проходит через Республику Беларусь.
2). Полностью прекратить все финансовые трансакции, в том числе обслуживание пластиковых карт, выданных белорусскими банками, и трансграничные переводы, включая осуществляемые по системам Western Union, Moneygram, PayPal и пр.
3) Отключить Республику Беларусь от международных финансовых систем Visa и MasterCard.
4). Отозвать SSL сертификаты белорусских интернет-провайдеров, что приведет к тотальному коллапсу банковской системы, бюджетного процесса и расчетов между предприятиями. Россия в данном случае не сможет помочь, так как у нее нет ни одной компании, присваивающей такие сертификаты высшего уровня).
Помимо этого, руководству Польши, Литвы и Латвии нужно дать поручение органам безопасности своих стран возбудить уголовные дела в отношении Лукашенко, т. н. министра иностранных дел РБ - Макея, руководителей КГБ и МВД и пр. по фактам организации актов агрессии с использованием нелегальных мигрантов против их стран. - https://cyprus-daily.news/boris-demash-yurij-*******-migratsionnaya-vojna-kremlya-protiv-zapada/?fbclid=IwAR17rxwXXjnlBUDWsAtRITMGDJbO80FlGAx2g0kzcGds1rT0uVw3pchk3T8
Як лялька з рукою ***** у своїй дупі може щось вирішувати
https://www.youtube.com/watch?v=roZzCDRF7WE