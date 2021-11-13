Лерос о протоколе его допроса в ГБР: Текст очень похож на то, что я говорил
Внефракционный нардеп Гео Лерос утверждает, что опубликованный Цензор.НЕТ фрагмент протокола его допроса в ГБР не является фейком, поскольку текст, указанный в нем, очень похож на то, что он говорил во время допроса
Об этом Лерос указал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Текст очень похож на тот, что я говорил. Но у меня нет протоколов допроса, поэтому трудно сказать, что текст слово в слово, но смею предположить, что да. Не понимаю, зачем кто-то слил этот документ", - сказал парламентарий.
Напомним, 13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР. В ГБР утверждают, что этот документ - фейк.
Как сообщалось, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".
Позже ДБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.
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Да чисто чтобы поржать!
1. Никакого допроса Лероса в ДБР не было.
2. Допрос был, но сотрудники ДБР в нем не участвовали.
3. Да, сотрудники ДБР допрашивали Лероса, но в этот момент они были в отпуске.
ПыСы. Протокол допроса Лероса можно купить в любом Военторге.
вызывать на допросы - глупо, только рекламу ему создавать,
этой истеричке нужен зритель. нет зрителя - нет истерик.
пусть этот тыкает пальцы, хоть задницы показывает - он полный ноль, пшик и пустое место.
не обращать внимания, как на душевнобольных в психушке, пусть дальше выставляет себя идиотом.
Ты чьих холоп будешь?
Ти хоч гуглом переклади що ти там потвора написала
Ти що тупа ?
Але ж спамити потрібно!
До речі, місяці зо два тому це чудо-юдо появилося на сайті після річної відсутності...