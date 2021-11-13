Лерос о протоколе его допроса в ГБР: Текст очень похож на то, что я говорил

Внефракционный нардеп Гео Лерос утверждает, что опубликованный Цензор.НЕТ фрагмент протокола его допроса в ГБР не является фейком, поскольку текст, указанный в нем, очень похож на то, что он говорил во время допроса

Об этом Лерос указал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Текст очень похож на тот, что я говорил. Но у меня нет протоколов допроса, поэтому трудно сказать, что текст слово в слово, но смею предположить, что да. Не понимаю, зачем кто-то слил этот документ", - сказал парламентарий.

Напомним, 13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР. В ГБР утверждают, что этот документ - фейк.

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Как сообщалось, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ДБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.