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Лерос о протоколе его допроса в ГБР: Текст очень похож на то, что я говорил

Лерос о протоколе его допроса в ГБР: Текст очень похож на то, что я говорил

Внефракционный нардеп Гео Лерос утверждает, что опубликованный Цензор.НЕТ фрагмент протокола его допроса в ГБР не является фейком, поскольку текст, указанный в нем, очень похож на то, что он говорил во время допроса

Об этом Лерос указал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Текст очень похож на тот, что я говорил. Но у меня нет протоколов допроса, поэтому трудно сказать, что текст слово в слово, но смею предположить, что да. Не понимаю, зачем кто-то слил этот документ", - сказал парламентарий.

Напомним, 13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР. В ГБР утверждают, что этот документ - фейк.

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Как сообщалось, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ДБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

ГБР (2979) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+39
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13.11.2021 15:54
+20
Просто зазвичай дурники з пальця сміються, а Зедурник пальця лякається)))
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13.11.2021 16:05
+18
Лерос красава. Так тролити Бубочку і жополизів з ДБР -це не на піаніно пуем грати...А-ха-ха!
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13.11.2021 15:57
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Конечно не фейк. Но вертухаям стыдно, за то что они говорили и что писали. Вот и говорят, что "это совсем не то".
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13.11.2021 15:54 Ответить
Лероса - в Президенты!
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13.11.2021 16:47 Ответить
Греції ?😏
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13.11.2021 17:10 Ответить
ліги сміху конкурентної кварталу 96?
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13.11.2021 17:39 Ответить
Як навіщо ? Щоби поржать с зебілов 😂
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13.11.2021 15:54 Ответить
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13.11.2021 15:54 Ответить
Лерос красава. Так тролити Бубочку і жополизів з ДБР -це не на піаніно пуем грати...А-ха-ха!
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13.11.2021 15:57 Ответить
Это уровень нашей новой зеленой власти. Дебил на дебиле дебилом погоняют. Во всех сферах и на всех уровнях.
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13.11.2021 16:00 Ответить
Ихтамнет
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13.11.2021 16:01 Ответить
Просто зазвичай дурники з пальця сміються, а Зедурник пальця лякається)))
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13.11.2021 16:05 Ответить
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13.11.2021 16:06 Ответить
Навіщо злили цей протокол?
Да чисто чтобы поржать!
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13.11.2021 16:11 Ответить
Ну раз ГБР пьет водку в субботу и им некогда, я за них вступлюсь. Тезисно.

1. Никакого допроса Лероса в ДБР не было.
2. Допрос был, но сотрудники ДБР в нем не участвовали.
3. Да, сотрудники ДБР допрашивали Лероса, но в этот момент они были в отпуске.

ПыСы. Протокол допроса Лероса можно купить в любом Военторге.
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13.11.2021 16:12 Ответить
😁👏👏👏👏👏👏👏
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13.11.2021 16:30 Ответить
не у відпустці, а за день до допиту звільнено 😂😂😂😂😂😂
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13.11.2021 22:44 Ответить
не стоит на этого нарцисса и социопата вообще обращать внимания.
вызывать на допросы - глупо, только рекламу ему создавать,
этой истеричке нужен зритель. нет зрителя - нет истерик.
пусть этот тыкает пальцы, хоть задницы показывает - он полный ноль, пшик и пустое место.
не обращать внимания, как на душевнобольных в психушке, пусть дальше выставляет себя идиотом.
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13.11.2021 16:19 Ответить
Ну уж нет,благодаря Лерусу,народ Украины больше не может удерживаться от фака зекрысе -теперь оно будет получать их в большом количестве)
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13.11.2021 16:27 Ответить
******** Гундяеву поклоны бейте от нас, челом
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13.11.2021 16:35 Ответить
Под ником этой Магдалены явно просвечивается тупой зеленый овощ.
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13.11.2021 16:39 Ответить
Походу хуже - скорее свинособака
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13.11.2021 16:41 Ответить
Я дивлюся ти своєї ганчірки соромишся
Ты чьих холоп будешь?
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13.11.2021 16:40 Ответить
Свинособака ти на зрозумілій мові пиши
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13.11.2021 16:43 Ответить
Не розумію твого свинособачого шльондра кацапська
Ти хоч гуглом переклади що ти там потвора написала
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13.11.2021 16:48 Ответить
Ну то що я тобі шльондра кацапська написав ти з копіювала , а зверху знову на якійсь тарабарщині написала
Ти що тупа ?
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13.11.2021 16:55 Ответить
Ти що дійсно тупа що українську вивчити не можете?
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13.11.2021 17:02 Ответить
Ты, Магдалена, очень сильно многоникового Пырлу оно же Сева стополец с сайта Корреспондент напоминаешь. По стилю и тупости.
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13.11.2021 17:03 Ответить
Точно, ты дырявая Пырла и есть. Это точь в точь его ответы.
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13.11.2021 17:06 Ответить
Тю,то шо ты настрочила уже лет двадцать показывала нам зекрыса,высунув язык, со сцены -все подсовковое пространство голую сраку его видели раз сто
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13.11.2021 16:50 Ответить
Ой,свинособаке нечего ответить и оно применяет свой обычный даунский прием -"сам дурак")это очень мило,зесрань,но глупо -не поможет уже ни тебе ,ни зекрысе)
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13.11.2021 16:55 Ответить
Не связывайтесь с этим больным на голову зеленым трансгендером. Оно вчера под мужским ником строчило, сегодня - под женским гадит
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13.11.2021 16:57 Ответить
і то правда.
Але ж спамити потрібно!
До речі, місяці зо два тому це чудо-юдо появилося на сайті після річної відсутності...
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13.11.2021 17:48 Ответить
За то,что депутатик покалечил людей и их имущество - ему ничего,а за паршивый средний палец готовы шкуру содрать.
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13.11.2021 16:34 Ответить
Считаю Лероса украинским Дон Кихотом, уверен он не останется одиноким.
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13.11.2021 16:37 Ответить
"Доблесне" ДБР побачило палець одного депутата, а вот фейс іншого депутата за кермом автомобіля майже три місяці не можуть побачити.
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13.11.2021 18:09 Ответить
 
 