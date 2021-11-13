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Новости Война
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"Существует большой риск войны с Россией" – начальник штаба обороны Великобритании Картер

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что нынешние отношения между Россией и остальным миром вызывают большую тревогу, чем во время холодной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Картер заявил в интервью Times Radio.

По словам высокопоставленного чиновника, существует "большой риск" внезапной войны.

"Мы живем в гораздо более конкурентном мире, чем были даже 10 или 15 лет назад", - сказал он.

По его мнению, характер конкуренции между странами и великими государствами ведет к усилению напряженности.

Читайте также: РФ намеренно нарушает международные нормы, это может привести к войне, - глава британского генштаба Картер

"Мы должны быть осторожны, чтобы люди не допустили, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков оказался в положении, когда эскалация конфликта ведет к просчетам", - добавил начальник штаба обороны.

"Многих традиционных дипломатических инструментов и механизмов, с которыми мы с вами выросли во время холодной войны, больше нет. Сейчас настал период, когда мир более многополярен", - заявил Картер.

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Великобритания (4912) россия (95308) Картер Ник (7)


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Топ комментарии
+41
Якщо що,це для сліпих-війна України з лапотно-балалаєчним лайном триває вже 8-й рік...
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13.11.2021 15:53
+41
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13.11.2021 16:02
+30
Короче, уже все в открытую вещают о войне, это плохой знак..
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13.11.2021 15:48
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Похоже времена апокалиптические, и восторжествует добро. Я надеюсь!
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13.11.2021 17:13 Ответить
Быть тому ,добру.🙂
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13.11.2021 18:44 Ответить
ПНХ! Путлер псина и маст дай!
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13.11.2021 17:17 Ответить
А ракети Україні англійці вже продали,чи тільки обходяться попередженнями про наступ кацапів?
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13.11.2021 17:26 Ответить
Це давно всі розуміють і Українська розвідка - також, бо вчора у нас в місті, якось біса почали перевіряти гучномовці та серени на працездатність. Ніколи не перевіряли, а тут на тобі...
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13.11.2021 17:49 Ответить
Як сказали у бубочки - ніяких немає загроз від ескалації військових на росії біля українського кордону . Так що міжнародним експертам варто заспокоїтись.
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13.11.2021 17:51 Ответить
Терпіння росіян скоро лопне...

https://www.facebook.com/100001843255365/videos/1574331952910906
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13.11.2021 17:57 Ответить
Пока мы воюем с кацапами, они только тихонько попукивают. Что-то большее сделать они боятся.
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13.11.2021 18:13 Ответить
Путлер - ******** падло. Оно не боится, оно выжидает наиболее удобный момент.
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13.11.2021 18:23 Ответить
Удобный момент закончился в 2014.
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13.11.2021 18:42 Ответить
Мэй би. Кто знает?
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13.11.2021 18:51 Ответить
З Україною ***** ще не закінчив, я вас запевняю. Все тільки починається... Він не заспокоїться поки не забере південний схід України, щоб чорне та азовське море, стали внутрішніми морями ерефії. Він це хотів зробити ще в 2014 році, тоді не вийшло і я впевнений що ***** досі від цієї ідеї не відмовився
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13.11.2021 19:10 Ответить
Як чорне море може бути внутрішнім? ))) Турція і Греція в курсі?)))
Він би захватив цілий світ, але дуже довго тримався Донецький аеропорт...
Бажати війни і перерозподілу може тільки той, хто не розуміє - що таке війна. Або впевнений в перемозі і в тому, що сам в окопах жити не буде.
Нема в росії ресурсів для довгої війни... Так, до Києва добратись можуть. Але що зможе вийти і добратись до дому... Війна для росії - кінець держави.
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13.11.2021 23:12 Ответить
А Греція тут до чого? Може Румунія і Болгарія, Турки та грузини?
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14.11.2021 09:47 Ответить
з'їв бо то він з'їв - та хто ж йому даст
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14.11.2021 18:52 Ответить
Для всіх існує небезпека війни з кацапстаном, окрім нашої зебуїнської недовлади. Ці, якщо що, першими ж махнуть на ростов
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13.11.2021 18:14 Ответить
Як тільки Лондон припинить підтримувати паразитично-геноцидальних олігархів в Україні, про Росію можна буде забути. Україна приєднає Білорусь і свої підмосковські території. Але іудоглобалізатори контролюють політику Лондона, не відмовляться від геноциду України, а будуть продовжувати цей геноцид разом з Росією, прикриваюючись дуркуватою риторикою.
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13.11.2021 18:20 Ответить
Україна ніколи не буде приєднувати Білорусь, щє чого нам не вистачало) До речі, це і є глобалізація, на яку ви лаєтесь. А Лондон ніяких олігархів не підтримує, він підтримує британців.
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13.11.2021 18:44 Ответить
Білорусь з Україною завжди були в одній державі, і в Київській Русі, і в Литовській Русі, в Речі Посполитій, Російській імперії, Союзі, завжди, це тільки іудоглобалізаторські ліберасти почали нацьковувати недоумків одне на одного, щоб розділити і владарювати. Всі статки олігархів накопичуються в Лондоні, де їхні гроші там їх господар.
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13.11.2021 18:54 Ответить
Ви несете повну ахінею. За шість років життя в Британії я не зустрів жодного "іудоглобалізаторського лібераста". Де Ви їх бачили чи чули? В Британії приватна власність священна. Те що ми дозволяємо на національному рівні всіляким покидькам "прихватизовувати" наші національні здобутки то це наша внутрішня проблема. Щось від вас кацапами тхне - "лібєрасти", "іудоглобалісти"... Для повноти картини не вистачає лише "пауасів, ********** і "папістів"...
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13.11.2021 20:49 Ответить
А ховрашків там бачили? Це не ми дозволяємо прихватизовувати, це гроші іудоглобалізаторської медіаохлократії нас не питають. А кацапи вам все тхне, що не показують в масмедіа бродських, коломойських і пінчуків.
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13.11.2021 22:38 Ответить
Ви сперечаєтесь з кацапським ботом
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13.11.2021 23:07 Ответить
youtu.be/k-EzU4tfEzA?t=92
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14.11.2021 04:53 Ответить
Не звертайте уваги, це путлерсос.
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14.11.2021 06:20 Ответить
идиот, белорусы и украинцы это разные народы))))
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14.11.2021 14:05 Ответить
Котрі розуміють одне одного без перекладача.
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14.11.2021 14:08 Ответить
я и прибалтов и хорватов понимаю, теперь они мне братья?))))) твоей тупости нет границ
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14.11.2021 14:14 Ответить
Прибалтійські мови без перекладача не зрозумілі. Хорватську потрібно частково вивчати. Білоруська зрозуміла як є. Якщо послухати говір українського Полісся і порівняти з Білоруським поліссям, то зрозумієш, що це одне й те ж.
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14.11.2021 14:59 Ответить
ті и кацапскую неплохо знаешь, ті же им брат, по разуму)))))
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17.11.2021 15:37 Ответить
Что-то я тебя, корова, толком не пойму, смыслов выдаеш немного, все мычиш му-му.
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17.11.2021 15:57 Ответить
ты уверен что ты хоть что то понимаешь?)))) ты наверное братан кивы?)))) так же умен и красив?)))) быдло деревянное
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17.11.2021 16:00 Ответить
Так повоюйте як з таким монстром як СРСР, з яким були в стані холодної війні і чуть не гарячої під час Карібської кризи, без застосування зброї економічними методами!
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13.11.2021 18:36 Ответить
кацапия, это часть суши
со всех сторон окруженная цивилизацией.
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13.11.2021 18:37 Ответить
Ты с бутылки для начала встань, аналитег лишнехромосомный. То то по Ростовом кладбище за последние годы в три раза увеличилось: их там нет епта, с подземными водами Киев взяли три раза))
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13.11.2021 21:41 Ответить
Москаля треба тримати напівголодним і на короткім ланцюзі, за Єльцина Буш та Клінтон відгодували кацапів та попустили ланцюг, а тепер маємо скаженого собаку.
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13.11.2021 19:13 Ответить
Ланцюг попустили ще в 45-му...
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14.11.2021 06:26 Ответить
Кремлядські кацапи як шакали - ніколи не нападають на сильні країни, тільки на маленькі і ослаблені. Навіть при Зе клоунах Україна є країною з сильною армією яка може до Кобзона відіслати 20 - 30 000 кацапів.
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13.11.2021 19:29 Ответить
Україну РФ пробує захватити "з середини" ...
Кожен генерал , який служив ще лейтенантом при СРСР - знає як різняться військовослужбовці українці і їхні
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13.11.2021 19:45 Ответить
Кацапи себе завжди вважали найхитрішими людьми у всьому світі, це їх народна риса характеру.
Але відвагою ніколи не відрізнялись - у атаку йшли, бо боялись свого керівництва (начальства)
більше смерті. Що вони посіяли, те і пожнуть.
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14.11.2021 01:17 Ответить
Вони не такі хитрі, як злі і підступні хижаки.
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14.11.2021 16:50 Ответить
Підступні так, хижаки - ні, після Чечні кацапи хвости попіджимали.
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14.11.2021 22:29 Ответить
Значится вступаем в война
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13.11.2021 20:06 Ответить
Лапоть, а что пропердетб то хотел?
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13.11.2021 21:38 Ответить
Розумні люди кажуть що є війська, ОП Бубачкі - кажуть нема, досвідчені та прозорливі люди кажуть що є небезпека нападу, ОП Бубачкі кажуть що теж нема.
СЛУХАЙТЕ, маю ідею, а може ОП та Бубачка слухає Шоу Екстрасенсів!? Може треба туди когось із Великобританії чи США запросити!? Маю надію шо Бубочка таки обісреться з переляку, коли усвідомить інфу.
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13.11.2021 23:01 Ответить
Та він з першого дня старається... казав же: "... путін насилає на нас танки, а ми йому на Тверскую наших красавіц..."
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14.11.2021 06:32 Ответить
Прокинулися.
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13.11.2021 23:03 Ответить
Ляпнула.
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14.11.2021 01:32 Ответить
Не совсем так. Дело в том что "мировая система" основанная на бесконечном печатании пустых банкнот трещит по швам. "Ковидная" афёра резко ускорила глобальную инфляцию: в Штатах она за год составила 50-100%. Правящие верхушки видят, в качестве варианта, большую войну, или несколько таковых, дабы "списать" грядущую финансовую катастрофу на неё.
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13.11.2021 23:08 Ответить
Хто-хто, а британці знають, що кажуть.
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14.11.2021 01:35 Ответить
давайте уже уничтожайте этот мирок здесь будущего всё равно нет...
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14.11.2021 09:36 Ответить
Самое худшее для Украины это ожидание войны а не сама война.Так как при ожидании и постоянной боевой готовности ВСУ деградирует а так как мокшанская армия и так деградирована и ей уже это не угрожает то и Украину ***** хочет опустить до своего уровня.
Украина на чужие земли не зарится а бездействовать при окупации это по крайней мере безнравственно как из стороны украинской власти так и состороны тех кто нас удерживает от освобождения окупированых територий всеми возможными и доступными средствами.
Почему-то Германия и Франция очень ,,озаботились,,при применении безпилотника по гаубице которая активно обстреливала територию Украины а о том что гибнут ежедневно те кому они запретили использовать оружие выше 100мм им незаботясь насрать.
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14.11.2021 13:37 Ответить
От і нема чого чекати допомоги від ЄС у випадку наступу військ рф. Одна надія на США, Англію і Канаду. І виконувати поради від Німеччини -- стріляти собі в ногу.
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14.11.2021 16:59 Ответить
москалі зимою не нападають, а виключно весною чи літом! Взимку в них сплячка, як у ведмедів.
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14.11.2021 14:43 Ответить
Вони не збираються зимувати в окопах, а розраховують на тиждень, а потім бути при владі.
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14.11.2021 17:03 Ответить
После заявления британского военного происходит следующее -

Великобритания готова оперативно перебросить в Украину до 600 военнослужащих, в том числе не менее 400 спецназовцев. Об этом сообщило накануне издание https://www.mirror.co.uk/news/world-news/british-special-forces-ready-deploy-25453247 Mirror со ссылкой на источники.

"Оперативная группа до 600 британских военнослужащих готова быть развернутой в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться", - говорится в сообщении.
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14.11.2021 16:23 Ответить
Дай то Боже!!!
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14.11.2021 17:04 Ответить
Это все равно что послать на смерть. 600 челов - это БТгр. Батальйон по фронту удерживает до 10 км. БТгр ну до 15 при протяженности границы с Беларусью в 1100 км
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14.11.2021 22:38 Ответить
Всё это можно сократить в один день.Обрубать им интернети закрыть все банковские счета за рубежом и непринятия банковской сферы .Крах финансовой системы и полная опа сразу будет.Народ вынесет их сам.
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14.11.2021 17:57 Ответить
А то что большинство финансовых ресурсов российских олигархов расположено в европейских и американских банках, которые можно легко заблокировать, генералу неизвестно?
Тогда и какая-то либо война не понадобится.
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14.11.2021 21:48 Ответить
...успокойтесь Джэнералы : войны не будет! Прискорбно осознавать, но в данном случае Путин не даст команду : "Марш". Потому-что сложилась уникальная ситуация (такого не было при Порошенко) зелёные мародёры подчистую оголили тылы: уголь просрали, газ просрали, соседей просрали, свою добычу горючих ископаемых просрали , а тут на пороге Фельдмаршл Мороз Морозович с европейской Коллегою Снежной Королевой, этот союз, их Вальс и будет наблюдать В.В.Путин не сделав ни одного выстрела, феерверк от батарей центрального отопления местного царька Воха Зэлэнага
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15.11.2021 06:16 Ответить
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