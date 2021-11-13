"Существует большой риск войны с Россией" – начальник штаба обороны Великобритании Картер

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что нынешние отношения между Россией и остальным миром вызывают большую тревогу, чем во время холодной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Картер заявил в интервью Times Radio.

По словам высокопоставленного чиновника, существует "большой риск" внезапной войны.

"Мы живем в гораздо более конкурентном мире, чем были даже 10 или 15 лет назад", - сказал он.

По его мнению, характер конкуренции между странами и великими государствами ведет к усилению напряженности.

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"Мы должны быть осторожны, чтобы люди не допустили, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков оказался в положении, когда эскалация конфликта ведет к просчетам", - добавил начальник штаба обороны.

"Многих традиционных дипломатических инструментов и механизмов, с которыми мы с вами выросли во время холодной войны, больше нет. Сейчас настал период, когда мир более многополярен", - заявил Картер.

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