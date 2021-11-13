"Существует большой риск войны с Россией" – начальник штаба обороны Великобритании Картер
Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что нынешние отношения между Россией и остальным миром вызывают большую тревогу, чем во время холодной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Картер заявил в интервью Times Radio.
По словам высокопоставленного чиновника, существует "большой риск" внезапной войны.
"Мы живем в гораздо более конкурентном мире, чем были даже 10 или 15 лет назад", - сказал он.
По его мнению, характер конкуренции между странами и великими государствами ведет к усилению напряженности.
"Мы должны быть осторожны, чтобы люди не допустили, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков оказался в положении, когда эскалация конфликта ведет к просчетам", - добавил начальник штаба обороны.
"Многих традиционных дипломатических инструментов и механизмов, с которыми мы с вами выросли во время холодной войны, больше нет. Сейчас настал период, когда мир более многополярен", - заявил Картер.
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Він би захватив цілий світ, але дуже довго тримався Донецький аеропорт...
Бажати війни і перерозподілу може тільки той, хто не розуміє - що таке війна. Або впевнений в перемозі і в тому, що сам в окопах жити не буде.
Нема в росії ресурсів для довгої війни... Так, до Києва добратись можуть. Але що зможе вийти і добратись до дому... Війна для росії - кінець держави.
со всех сторон окруженная цивилизацией.
Кожен генерал , який служив ще лейтенантом при СРСР - знає як різняться військовослужбовці українці і їхні
Але відвагою ніколи не відрізнялись - у атаку йшли, бо боялись свого керівництва (начальства)
більше смерті. Що вони посіяли, те і пожнуть.
СЛУХАЙТЕ, маю ідею, а може ОП та Бубачка слухає Шоу Екстрасенсів!? Може треба туди когось із Великобританії чи США запросити!? Маю надію шо Бубочка таки обісреться з переляку, коли усвідомить інфу.
Украина на чужие земли не зарится а бездействовать при окупации это по крайней мере безнравственно как из стороны украинской власти так и состороны тех кто нас удерживает от освобождения окупированых територий всеми возможными и доступными средствами.
Почему-то Германия и Франция очень ,,озаботились,,при применении безпилотника по гаубице которая активно обстреливала територию Украины а о том что гибнут ежедневно те кому они запретили использовать оружие выше 100мм им незаботясь насрать.
Великобритания готова оперативно перебросить в Украину до 600 военнослужащих, в том числе не менее 400 спецназовцев. Об этом сообщило накануне издание https://www.mirror.co.uk/news/world-news/british-special-forces-ready-deploy-25453247 Mirror со ссылкой на источники.
"Оперативная группа до 600 британских военнослужащих готова быть развернутой в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться", - говорится в сообщении.
Тогда и какая-то либо война не понадобится.