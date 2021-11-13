В Германии пока не решили, привлекать ли Украину к сертификации "Северного потока-2"
Федеральное сетевое агентство Германии пока не вынесло решения по запросу Украины о ее привлечении в процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" в субботу, 13 ноября.
"Решение о запросе на привлечение пока не принято. Дата решения не определена", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря агентства Фите Вульфа.
Напомним, 10 сентября российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". Позже сообщалось, что в Германии начали процесс сертификации газопровода. Сразу две украинские государственные компании – "Нафтогаз Украины" и Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) – попросили приобщить их к этому.
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+8 юрий иванов #418646
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а це як??? може їм сказати як бацька. а ми можем і зовсім перекрити трубу нах...
Пресс-секретарь фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге по вопросам внешней политики Нильс Шмид предложил разместить в Украине мигрантов, застрявших на границе между Польшей и Беларусью. Об этом политик https://www.deutschlandfunk.de/lukaschenko-gegen-die-eu-wie-belarus-gefluechtete-als.2897.de.html?dram:article_id=504436 заявил в интервью агентству Deutschlandfunk в среду, 10 ноября.
У Німеччині поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації "Північного потоку-2" "- бугага ,забзділи що у них бабла на взятки не вистачить зеленій блювотині?
а как шо-то где-то по-взрослому... так извините - не доросли ))))
Хочу сердечно попросить прощения за весь тот п@здец который вытворяет правительство моей страны.Искренне надеюсь что всё в скором будущем изменится,со своей стороны занимая твёрдую гражданскую позицию по поддерже украины при любой возможности доношу её до своего окружения.
У меня всё.Искренне ваш.
Слава Украине!!!
А Польша Тешинскую область. И СССР не нападал на Польшу. Когда мы ввели войска этого государства уже не существовало...