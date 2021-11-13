В Германии пока не решили, привлекать ли Украину к сертификации "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство Германии пока не вынесло решения по запросу Украины о ее привлечении в процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" в субботу, 13 ноября.

"Решение о запросе на привлечение пока не принято. Дата решения не определена", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря агентства Фите Вульфа.

Напомним, 10 сентября российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". Позже сообщалось, что в Германии начали процесс сертификации газопровода. Сразу две украинские государственные компании – "Нафтогаз Украины" и Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) – попросили приобщить их к этому.

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