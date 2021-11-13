Войска РФ с начала суток 5 раз открывали огонь на Донбассе: потерь среди украинских военных нет
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе населённого пункта Чермалык противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.
Около населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Катериновки на Луганщине оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в пресс-центре штаба ООС.
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