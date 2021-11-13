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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ с начала суток 5 раз открывали огонь на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

Войска РФ с начала суток 5 раз открывали огонь на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населённого пункта Чермалык противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

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Около населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки на Луганщине оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

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обстрел (26835) Донбасс (26955) боевые действия (3912) операция Объединенных сил (6766)


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13.11.2021 17:46 Ответить
ЗЕленські не жаліються Європі, як путін? Вже звикли? Так і треба?
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13.11.2021 17:52 Ответить
В ноябре темнота на позициях 93-ей ОМБр Холодный Яр наступает слишком быстро...


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13.11.2021 18:18 Ответить
Однією пришелепнутою меньше

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13.11.2021 18:41 Ответить
Вот просто интересно: ВОГ-17 ведь взводится при выстреле. Рашоорки стучат им об камень прежде чем подвесить на свои беспилотники?
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13.11.2021 20:30 Ответить
 
 