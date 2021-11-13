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Порошенко отказался от варианта Путина по Донбассу в 2015 году, - Лукашенко

Порошенко отказался от варианта Путина по Донбассу в 2015 году, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что у президента России Владимира Путина было якобы "хорошее" предложение по урегулированию конфликта на Донбассе в 2015 году, но тогдашний президент Украины Петр Порошенко от него отказался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  БЕЛТА.

Он вспомнил, как зимой 2015 года после поражения украинской армии в Дебальцево на переговорах с Путиным в Красной Поляне обсуждалась ситуация на Донбассе. И российский президент просил передать тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко, что якобы готов был "сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь".

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"Он (Владимир Путин. – Ред.) говорит: "Передай Порошенко, что я готов сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь на Донбассе. Мы найдем деньги, чтобы люди достойно, нормально жили", – рассказал Лукашенко.

По его словам, условием было только проведение местных выборов в Донбассе.

"Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться - нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!" - добавил Лукашенко.

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Он также отметил, что пытался содействовать мирному урегулированию и помогать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все же мы  втроем, мы же славяне", – отметил Лукашенко.

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Автор: 

Лукашенко (3611) Порошенко (19584) путин (31191) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+133
Так ведь Петр Алексеевич наверное прямо сказал....вначале вывод всех рюських скотов с Донбасса...а потом местные выборы....а ***** хотело и хочет...что бы эти выборы прошли под дулами автоматов его скотов...
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13.11.2021 18:18
+102
Божевільний тарган в себе нехай спочатку вибори проведе.
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13.11.2021 18:14
+89
как показали прошедшие семь лет, Порох классически развел Путина как лоха..
это военно-дипломатический успех Украины и наших партнеров США и Великобритании!
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13.11.2021 18:22
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Страница 3 из 3
таракан, скользкая ************* шавка, не кизди.

уявляю, що це була за пропозицiя...

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14.11.2021 00:13 Ответить
Дуже цікаво. Виходить, що першим про необхідність "щось робити з Україною", тобто, якось переводити "гарячу" війну у якийсь інший вимір заговорив саме Шойгу. Саме під час Дебальцево. А нам розказують, що то була поразка. Навіть коли так, то наші разом з собою забрали на той світ скільки "їхтамнєтів", що навіть "їхтамнєтовскій" міністр оборони запереживав: як лічний состав завтра накази буде виконувати, як наслідком наказу може бути "ласкаво просимо до пекла!"
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14.11.2021 00:23 Ответить
да, на северных подступах к Дебальцево они замкнули кольцо окружения. Но наша артиллерия и минометчики накрошили при этом очень много росиян и их приспешников. В начале июня 2015-го кацапы сунулись в Марьинку, ну там уже как полагается, не свезло, бабы еще нарожают
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14.11.2021 00:47 Ответить
Лакей ***** подал голос. Насколько же тяжёлая обстановка была для Пороха. Не на кого опереться было.
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14.11.2021 00:55 Ответить
"...І російський президент просив передати тодішньому українському президенту Петру Порошенку, що нібито був готовий "зробити все для того, щоб відновити нормальне життя"..."

Під виразом "зробити все" ***** мало на увазі що він готовий повіситись?
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14.11.2021 05:39 Ответить
Мы же втроем славяне))). Особенно зеленский и ***** - ну просто прирожденные славяне.
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14.11.2021 08:37 Ответить
Давно нужно было провести выборы на бамбасе, выполнить все условия бамбасобыдла и Путина, дождаться вывода расистский войск, войти на бамбас самим и вернуть там все в 2013 год, результаты выборов отметить, сепаров пересажать.
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14.11.2021 09:54 Ответить
скільки тобі рочків, що пишеш і, мабуть, віриш в таку муйню? спитай у Молдови чи Грузії як з )(уйлом домовлятися.
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14.11.2021 12:57 Ответить
Вірити цьому агрофюрерру може тільки людина несповна розуму, або наш нинішній преЗЕдент. Бреше як тупа собака на місяць.
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14.11.2021 12:53 Ответить
а ПП наверное передал шоб хулио шел нахуабей с такими предложениями, потому тот так обиделся тогда. Фашисты (оба) рассуждают о фашистах, как мило... конченый усатый таракан
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14.11.2021 13:15 Ответить
Олигарх Порошенко несомненно герой украинского народа
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14.11.2021 13:40 Ответить
Так і є, він цього заслуговує непрогинанням під кацапський Кремль.
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14.11.2021 13:53 Ответить
Спочатку кацапи нафіг з Донбасу, а потім через 10 - 12 років вибори, тільки так
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14.11.2021 13:52 Ответить
Правильно зробив, що відмовився.
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14.11.2021 14:04 Ответить
УДИВИТЕЛЬНО НЕ ТО ЧТО ЭТИ УПЫРИ ДЕЛАЮТ..А ТО СКОЛЬКО НАРОДУ ЭТУ АХИНЕЮ ОБСУЖДАЮТ АНАЛИЗИРУЮТ ПЫТАЮТСЯ ТАМ ЧТО ТО НАЙТИ...ПУСТОТА АЖ ЗВЕНИТ ...ТАКАЯ ЖЕ РЕАКЦИЯ В ВИДЕ ПОЛНОГО ИГНОРА ДОЛЖНА БЫТЬ СО СТОРОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ...ЭТИ НИЧТОЖЕСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОЛИРОВАННЫ ОТ СОЦИУМА В ПСИХУШКАХ И ПОДВЕРГНУТЬСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ А ПОВОЗМОЖНОСТИ ПОДВЕРГНУТЫ ЭВТАНАЗИИ ....СЛИШКОМ МНОГО КРОВИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОНИ СОВЕРШИЛИ...
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14.11.2021 15:21 Ответить
тест
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14.11.2021 17:32 Ответить
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