Порошенко отказался от варианта Путина по Донбассу в 2015 году, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что у президента России Владимира Путина было якобы "хорошее" предложение по урегулированию конфликта на Донбассе в 2015 году, но тогдашний президент Украины Петр Порошенко от него отказался.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Он вспомнил, как зимой 2015 года после поражения украинской армии в Дебальцево на переговорах с Путиным в Красной Поляне обсуждалась ситуация на Донбассе. И российский президент просил передать тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко, что якобы готов был "сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь".
"Он (Владимир Путин. – Ред.) говорит: "Передай Порошенко, что я готов сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь на Донбассе. Мы найдем деньги, чтобы люди достойно, нормально жили", – рассказал Лукашенко.
По его словам, условием было только проведение местных выборов в Донбассе.
"Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться - нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!" - добавил Лукашенко.
Он также отметил, что пытался содействовать мирному урегулированию и помогать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все же мы втроем, мы же славяне", – отметил Лукашенко.
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уявляю, що це була за пропозицiя...
Під виразом "зробити все" ***** мало на увазі що він готовий повіситись?