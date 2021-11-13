Порошенко отказался от варианта Путина по Донбассу в 2015 году, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что у президента России Владимира Путина было якобы "хорошее" предложение по урегулированию конфликта на Донбассе в 2015 году, но тогдашний президент Украины Петр Порошенко от него отказался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он вспомнил, как зимой 2015 года после поражения украинской армии в Дебальцево на переговорах с Путиным в Красной Поляне обсуждалась ситуация на Донбассе. И российский президент просил передать тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко, что якобы готов был "сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь".

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"Он (Владимир Путин. – Ред.) говорит: "Передай Порошенко, что я готов сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь на Донбассе. Мы найдем деньги, чтобы люди достойно, нормально жили", – рассказал Лукашенко.

По его словам, условием было только проведение местных выборов в Донбассе.

"Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться - нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!" - добавил Лукашенко.

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Он также отметил, что пытался содействовать мирному урегулированию и помогать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все же мы втроем, мы же славяне", – отметил Лукашенко.

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