Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу о миграционном кризисе на границе ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель готовы идти на диалог друг с другом по поводу миграционного кризиса на границе ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Путин выразил надежду, что в ближайшее время произойдет прямой контакт белорусских властей с лидерами ЕС, в том числе с канцлером Германии.

"Я так понял из разговоров и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить", - сказал президент РФ.

Смотрите также: "Как вы доехали сюда? Москва!" - некоторые мигранты в Беларуси добрались до польской границы через столицу РФ. ВИДЕО

При этом, по словам Путина, не стоит забывать, откуда возникли кризисы, связанные с мигрантами, Белоруссия не является "первооткрывателем этих проблем".

"Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. И в Афганистане 20 лет воевали, сейчас больше там афганцев", - сказал российский президент.

Читайте также: Беларуси нужно несколько дивизионов российских "Искандеров" на западном и южном направлении, - Лукашенко

Это военно-политические причины, отметил Путин, но есть и экономические проблемы.