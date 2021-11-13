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Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу о миграционном кризисе на границе ЕС

Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу о миграционном кризисе на границе ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель готовы идти на диалог друг с другом по поводу миграционного кризиса на границе ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Путин выразил надежду, что в ближайшее время произойдет прямой контакт белорусских властей с лидерами ЕС, в том числе с канцлером Германии.

"Я так понял из разговоров и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить", - сказал президент РФ.

Смотрите также: "Как вы доехали сюда? Москва!" - некоторые мигранты в Беларуси добрались до польской границы через столицу РФ. ВИДЕО

При этом, по словам Путина, не стоит забывать, откуда возникли кризисы, связанные с мигрантами, Белоруссия не является "первооткрывателем этих проблем".

"Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. И в Афганистане 20 лет воевали, сейчас больше там афганцев", - сказал российский президент.

Читайте также: Беларуси нужно несколько дивизионов российских "Искандеров" на западном и южном направлении, - Лукашенко

Это военно-политические причины, отметил Путин, но есть и экономические проблемы.

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) Меркель (2125) мигранты (979) переговоры (4910) путин (31191) Евросоюз (17052)


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Топ комментарии
+27
Просто у Польші і Литви на кордоні країна-терорист і тепер їх життя - це війна.

Нічого не поробиш. Ми в такій же ситуації.
От тільки, на відміну від нас, поляки і литовці цього не заслуговують: вони десятиріччями не мітингували проти нато, за руський язік і не обирали януковичів та недолугу , зелену мафію 😡
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13.11.2021 18:46
+27
Тепер стало ясно , як в Божий день , для чого Лука і кремлівський фюрер , шантажували поляків мігрантами !

Тільки для того , щоби із Лукою почали рахуватися і розмовляти в Європі !
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13.11.2021 18:49
+21
Европа любит бегать по граблям.
Уступки международным террористам заканчиваются предсказуемо.
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13.11.2021 18:50
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Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣
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13.11.2021 18:45 Ответить
Просто у Польші і Литви на кордоні країна-терорист і тепер їх життя - це війна.

Нічого не поробиш. Ми в такій же ситуації.
От тільки, на відміну від нас, поляки і литовці цього не заслуговують: вони десятиріччями не мітингували проти нато, за руський язік і не обирали януковичів та недолугу , зелену мафію 😡
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13.11.2021 18:46 Ответить
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13.11.2021 20:48 Ответить
Ну, ну !
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13.11.2021 18:46 Ответить
А Польша готова???😂
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13.11.2021 18:46 Ответить
хрєн на підносі хто одержить від Польщі.
поляки не гнуться
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13.11.2021 18:50 Ответить
Консенсус - Половину у Германію, половину в Орду.
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13.11.2021 18:48 Ответить
У этих "волхвов" на руках только белорусские визы, так, что к Германии не должно быть претензий. В таком случае предлагаю в этот консенсус включить ещё и Украину, а ещё лучше - направить эту миграционную бомбу к затейнику, прямо в кремль. А наилучший вариант - открутить головы этим двум отморозкам.
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14.11.2021 12:19 Ответить
плять, кино и немцы !

не дай Бог, вы надумаете випихнути "біженців-террористів" в Україну !
посольство Бундесів згорить а на стіні буде напис:

"руїнами Рейхстага Бундес-посольства задоволений !
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13.11.2021 18:48 Ответить
Тепер стало ясно , як в Божий день , для чого Лука і кремлівський фюрер , шантажували поляків мігрантами !

Тільки для того , щоби із Лукою почали рахуватися і розмовляти в Європі !
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13.11.2021 18:49 Ответить
поляки не зігнуться
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13.11.2021 18:50 Ответить
Це ми, Україна!, зробили з "пастуха бяшек" міжнародного політика-"миротворця" коли погодились на Мінські перемовини "на нейтральній території" в 2014.
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13.11.2021 19:56 Ответить
Вже накатив?
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13.11.2021 22:14 Ответить
Знову фрау "нагинає".
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13.11.2021 18:49 Ответить
-скоріше то є цар з-за поребрика ...
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13.11.2021 19:13 Ответить
Типо Европа пересмотрит свои принципы и признает главаря террористов?
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13.11.2021 18:49 Ответить
Типа, уссатый оставляет у себя бородатых бабаев, а Европа снимает санкции и башляет ему на их содержание валюту.
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13.11.2021 18:53 Ответить
Европа любит бегать по граблям.
Уступки международным террористам заканчиваются предсказуемо.
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13.11.2021 18:50 Ответить
приймуть цього року 2 тис. шайтанів,
наступного два Хла привезуть 100 тис.

з терористами біло-рашкою переговорів не ведуть !
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13.11.2021 18:53 Ответить
***** легітимізує дояра як хотів легітимізувати даунських сєпарів.
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13.11.2021 18:57 Ответить
Шляпа! Нет сепаров, есть коллаборанты.
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14.11.2021 02:03 Ответить
Хрін за редьку не солодший,а ти кацапчику з них ,що такий обізнаний?
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14.11.2021 08:11 Ответить
Баба Меркель не зря в сауне с ***** терлись. Уже о чем то договорились. А вы говорите Европа, ценности и тд. да одни проституктки. Если случится так как говорит ***** то следующие будем мы ловить тысячи беженцев вперемешку с росийскими танками.
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13.11.2021 18:57 Ответить
Ахаха - значить нічого ніхто робити не буде.
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13.11.2021 18:58 Ответить
ну да мля,
сначала вам - проблемы
потом - вам их решение и устранение
но на условиях
фуйла,
так кто управляет хаосом ?
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13.11.2021 18:59 Ответить
А какой вы говорите в Украине европейский банк работает? Ето же получается типо если взять в заложники работника банка то и кредит анулируют еще и денег в нагрузку дадут лишьбынебылавайны. А чего и нет? Лукашонке и ***** можно а простому гражданину низзя?
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13.11.2021 19:00 Ответить
лукашенко-президент чого ??? воно-Меркель може зустрічатись з "лукавим" коли зніме з себе галстук канцлера ФРН. . .
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13.11.2021 19:01 Ответить
а що каже з цього приворду Брюссель ?

ци бабця Анжела возомнила себе Брюселем ?
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13.11.2021 19:05 Ответить
Ну вона ж "возомніла" себе навіть Лондоном коли запросила біженців в ЄС. ... Єдиним справжнім політиком жіночої статі була Маргарет Тетчер. ...
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13.11.2021 20:02 Ответить
Т.е., ***** заявляет, шо никем не признанный бульбофюрер и вскоре приватная гражданка Германии о чем-то согласились договориться. И шо с того?
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13.11.2021 19:21 Ответить
" и вскоре приватная гражданка "

пока она не приватная, то успеет дров наломать. Ей то чё?
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13.11.2021 19:47 Ответить
уже практически приватная.
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13.11.2021 20:35 Ответить
А куда вы все без Германии денетесь? *)
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13.11.2021 19:23 Ответить
и что Украине с той Германии кроме предательства ?
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13.11.2021 20:41 Ответить
А шо дойчи кудата сабрались уезжать.
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13.11.2021 21:57 Ответить
с меркель? давай. если таракан будет нести то что он несет последние недели то ангела его в дурку немецкую или польскую сдаст
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13.11.2021 19:36 Ответить
А с людоедами племён Амазонки фрау не хочет пообщаться на счёт их меню
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13.11.2021 19:39 Ответить
Путин заявил о готовности Лукашенко Источник:

МАРАЗМАТИК ведь заявлял , что он тут ни при чем 😀
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13.11.2021 19:41 Ответить
Хло всегда "ни при чем" - он всего лишь сутенер,
что у лугандонцкв,
что у Луки Мудищева...
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13.11.2021 20:44 Ответить
Варто піддатись шантажисту один раз і він тебе роздягне до послідньої нитки. Це відоме правило і тому з шантажистами і терористами не розмовляють
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13.11.2021 19:43 Ответить
це в кіно і для плебса - а в реаліях ой як "розмовляють....", як доказ виплати тих же США із всіма їхніми спецслужбами і всім іншим...., а особливо сьогодні - в час цифри ( технологій)... а тим паче коли террорист ціла ядерна країна та шизонутий пУтлер ...
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13.11.2021 19:56 Ответить
******** КГБешник ни разу не палит своих агентов
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13.11.2021 19:44 Ответить
отработанная десятилетиями тактика ***** - сначала подкинуть проблему...потом предложить свою помощь в решении этой проблемы... потом считать себя гениальным миротворцев...
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13.11.2021 19:44 Ответить
тут питання в іншому : хто це собі може дозволити - і що на це , можуть відповісти інші ...
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13.11.2021 19:57 Ответить
саме сумне в тому... що ніхто ні в кого не питає (як оті бісові білі КАМАЗи.. хто нас питає? хто просить ту начеб то допомогу?... а вони пруть бегемотами... під зпаплюженою ними ж вивіскою - гуманітарний конвой...)
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13.11.2021 20:21 Ответить
поляки показали як треба поводитись з "женщинами и детьми", з білими КАМАЗами та зельоними чєловєчками -

копняками за паребрик !

не зважаючи на "обєспокоєнності"
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13.11.2021 20:48 Ответить
можливо.... та поляки вже 7 років бачать стурбованність і безпорадність проти *********** іхтамнетів на сході України...наш гіркий досід хоч комусь став в нагоді (та не нам)
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13.11.2021 20:51 Ответить
Меркель поскакала сливать интересы евросоюза?
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13.11.2021 19:46 Ответить
саме так !

будь який договорняк Анжели з Хлом та Лукою зачіпає інтереси всього ЄС !!!!
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13.11.2021 20:50 Ответить
За любую гадость и провокацию Меркель готова ,, на все,,для главного террориста мира. Такая покорность и ,, любовь,, к Ху@лу - КГБШное прошлое фрау. Она всегда драла зад за рашу. С ЕС проходит любой шантаж- фактически никакого союза нет- европолитики давно куплены рашей. Раше можно все. Как это похоже на 39 год- тогда Гитлера тоже все целовали и зарабатывали на нем бабки....Какое беспомощное гавно этот Евросоюз. Стоит ли туда стремиться - от жадности и тупости быть союзу шавками андрофагов - полуобезьян.
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13.11.2021 19:46 Ответить
Не, не стоит сюда стремиться. Стремиться надо в СССР - суровый и надёжный оплот дружеских независимых государств.
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13.11.2021 19:48 Ответить
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13.11.2021 19:59 Ответить
Історично склалось що завдяки Америці і плану Маршала Німеччина не тільки відродилась з попелу 2 Світової але й стала "паротягом Євросоюзу". Ціна за це повна "кастрація" німецького духу. Сьогодні німці це "політкоректні" юдофіли і жіноподібні ссавці з технічними навичками своїх предків... Вони вже не здатні воювати. Розніжені, манірні, з ретельно імплантованим почуттям вини за 2 Світову. Після другої Світовою був суд над фашизмом але воювали один проти одного два фашистських режими. І один - сталінський - Захід повністю звільнив від відповідальності! Ось Вам і результат - німецькі тигри стали тушканчиками а кацапські шакали ведмедями...
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13.11.2021 20:14 Ответить
Чё за бред? По вашему именно ГДР сохранила гордых и свободолюбивых дойчей в отличие от размезней из ФРГ? Да откуда вы лезете все с такими бреднями?
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13.11.2021 21:03 Ответить
из Лахти вестимо...
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13.11.2021 21:13 Ответить
Свого часу відвідав соціальні служби на території бувшої ГДР. Там всі були в ступорі від тих "толерантних" вимог які прийшли разом з бундесами. Особливо в роботі з девіантними підлітками які можуть абсолютно безкарно творити все що їм заманеться і навіть з 12 років вимагати аліменти від батьків і жити окремо насолоджуючись безвідповідальним паразитичним існуванням. Право на "самовираження" виродилось в "антидисципліну" як масове явище серед молоді. Я розумію що бувші "хіппі" з віком стали "яппі" але тут ситуація вийшла зовсім на інший рівень некометентності і замість "яппі" отримали "гаммі".
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13.11.2021 21:22 Ответить
Ну да ну да. Как можно жить в обществе, в котором тебя не макают в говно потому что ты чёрный\баба\гей\свой_вариант? Как можно первого мая ходить не в ногу со строем? Сопляки эти немцы...
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13.11.2021 21:35 Ответить
Дядьку! Розберіться з своєю системою вірувань зваживши на те що свобода невід'ємна частина відповідальності.
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14.11.2021 01:37 Ответить
всі винні, крім хйла))))
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13.11.2021 22:56 Ответить
там все интереснее. как раз сегодня по ящику чувак какой то из Польши рассказывал

в ЕСС есть закон про миграцию и мигрантов. именно по нему в германии был кризис мигрантов лет пять назад. так вот. любая страна ес ОБЯЗАНА принять ЛЮБОГО мигранта если он заявит что он беженец. принять, разместить, одеть и профинансировать. А потом разбираться притесняют его дома или нет. в этом случаю поляки и литва приняли свои законы которые процедуру чуть меняют под предлогом "не успеваем обработать всех - пусть сидят в междустранье - область между границами. вот по этим законам поляки и выпихивают этих "беженцев" но не в РБ а за свою границу - проще говоря на контрольно-следовую полосу
те кто уже прорвался или шаг ступил на землю Польши - все. считается беженцем и к нему применяется закон. вот ***** и мог поломать Ангелу на верховенство общего закона над местными
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13.11.2021 19:47 Ответить
за ошибки сори - батарейка в клаве садится и она начинает немножко глючить. а дома такой нет
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13.11.2021 19:48 Ответить
Da tak bylo po zakonu on peresiol granicu,paprosil ubezyce i dolzni priniat navremia poka resit dat ubezyce ili net,jesli dobavyt sudi,apeliaciji tam i god projdiot.Teper nasi priniali zakon vvysylat obratno daze tex sto vosli v teritoriju 5 kilometrov.Realo v ES eto poderzybajet 15 stran iz 27.Net ES nam pretenziji neimejet oficialnyje lica vsio ponimajet
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13.11.2021 19:57 Ответить
во во.
а что касается 5 км - показывали польское село прямо на границе. возле лес. вот из леса те кто перебежал выходят в село и еду просят. а их отлавливают и в "лагерь" для мигрантов отправляют
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13.11.2021 19:59 Ответить
Polse mozet i tak u nas mozet tolko tex sto VIlniuse pokazyvajetsia zakryvajet,realno dumaju i 10 kilometrov projdut vernut obratno.Odnix nedavno s detmi pojmali 4 detej,semja,tak pokormyli,posmotreli bolni ili net otvezli obratno i otpustili v Belorus.Redko teper zaderzyvajet
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13.11.2021 20:06 Ответить
А если мигрант не заявляет, что он - беженец, а лишь подтверждает, что он - мигрант? Тогда этот мигрант у вас рассматривается уже, как проезжающий транзитом?
Читала законы РБ. По беженцам все обязанности, как и по международному закону. По мигрантам: заполнить миграционную карту, оформить визу на выезд из РБ и все. Максимальное время пребывания - не более 5 дней /с различными исключениями/.
Теперь наконец поняла, почему эти мигранты, прибывающие в РБ, не объявляют себя беженцами /пока не прибыли в пункт назначения/.
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13.11.2021 20:32 Ответить
Litve na dani moment prosmotreli 2400 prosb po politiceskomu ubezyce iz nix 6 dali ubezyce,drugim otkaz.Ecio 700 ostalis prosmotret,tak govorit migracijonaja sluzba.Jesli migrant i dokumentov netu,tak ego dolzni vyslat obratno.Bolsinstvo tut bez dokumentov.Dlia belorusov tak drugoje delo,tut obratno nevyslet
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13.11.2021 20:58 Ответить
Читать законы РБ - себя не уважать. По каким законам силовики возят и силой талкают (не один случай) беженцев через границу Литвы, Польши, Латвии?
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13.11.2021 21:51 Ответить
Походе поляки нашли против этого средство. Надо просто между "перешёл границу" и "попросил убежище" хорошенько претендента откиздить и выпихнуть обратно. И всё. problem solved
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13.11.2021 21:05 Ответить
Teper ubezyce mozno prosit tolko propusknom punkte,kotory kak raz i zakryli poliaki, ili Polskoj ambasade Minske
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13.11.2021 21:13 Ответить
Когда-то давно читал требования на получение убежища.. и там было написано, что подаваться может только тот, кто ЛЕГАЛЬНО въехал в страну. А не в дырку в колючей проволоке пролез. ИМХО вполне разумное требование. Вот только никак не могу вспомнить где это требование было... в США наверное...
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13.11.2021 21:38 Ответить
Все же хотят заставить Европу договариваться с террористами.
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13.11.2021 19:50 Ответить
Путін - "я тут ні при чому - нехай скоро ніхто домовляється з самопроголошеним ніхто
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13.11.2021 19:52 Ответить
Меркель связалась с Куйлом и незаметно для себя превратилась в его шестёрку.
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13.11.2021 19:54 Ответить
какого хрена эти все беженци не валят в арабские страны, или как минимум в рашку ? страна богатая, многонациональная, громадная, есть где развернуться, много мусульман проживает и в составе россии . чего бы не бежать в чечню, дагестан, татарстан и так далее . братья мусульмане их бы приняли как своих.... радушно и дали бы им приют.ведь они все братья. нет нужна европа сытая и дробрая, которая даст современное жильё, мат помощ, пособия вечные, работать ненужно, а что не так так сожгут пол города и разгромят супермаркеты....перетянут все семьи для воссоединения онных....а семьи у них громадные....((
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13.11.2021 19:56 Ответить
Realno s nepriznonim "prezidentom",tocnej samazvancam Merkel govorit nemozet,po drugomu eto budet kak bi priznanyja lukosenka
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13.11.2021 19:59 Ответить
За словами Путіна, не слід забувати, звідки виникли кризи, пов'язані з мігрантами, Білорусь не є "першовідкривачем цих проблем". - Ога... Вьетнам, Ангола, Лаос , Йемен, Куба - это звенья одной цепи. ... тока где амеры были, народ имеет достойную жистю. К примеру ЭМИРАТЫ, хотя углеводороды такие же , шо и в Йемене, хiба шо "Нимец " - в Абу-Даби.
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13.11.2021 20:09 Ответить
Если шизанутого путинского холуя Лукашенку "признает" бывшая канцлерша Меркель, это не изменит отношения мирового политикума к белорусскому долбанутому чмо Лукашенке....
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13.11.2021 20:24 Ответить
Такое впечатление что существует заговор неомарксистов с российской гэбней о том чтобы утопить в плавильном котле коренные народы государств ЕС. Чекисты наверняка понимают чем это грозит ЕС. Власти ЕС - сомневаюсь. Но вот что интересно - гэбня понимает что развалив ЕС можно перестараться и газ уже просто некому будет толкать.
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13.11.2021 20:35 Ответить
пдараса путина не нужно слушать. пдараса путина нужно обоссать.
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13.11.2021 20:57 Ответить
Мені подобається !!!!
Путін заявив про готовність. Су@а
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13.11.2021 21:01 Ответить
Эта баба сного все испортит. Кто ее просит вмешиваться? Польша? - Нет. Латвия? - Нет. Литва? - Нет.
Литва однозначно сказала, что с террористическим режимом Лукашенки договариваться не будет.
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13.11.2021 21:40 Ответить
Меркель та Лука, чудовий симбіоз....курви і самозванця.))))
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13.11.2021 21:56 Ответить
Макрель опускается все ниже, даже интересно где остановится
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13.11.2021 22:16 Ответить
дєдєерівка недоумкувата, вже не знає ще як підлизатися до путєна...
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13.11.2021 22:19 Ответить
На арене "разводящий" от ФСБ, Путин действует привычно, методом откровенной лжи и провокаций, другому его не обучали.
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14.11.2021 00:06 Ответить
Меркель уже во все дири суют.
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14.11.2021 00:48 Ответить
Меркел решила легализовать непризнанного Лукашенко! Это в ее стиле и в интересах Путина, с которым у нее "особые отношения" со времен ГДР-СССР, ШТАЗИ-КГБ
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14.11.2021 08:48 Ответить
Для того что-бы захватить Белорусь пуйлу нужна подпись легитимного, а не пришей рукав. Как только бульбофюррер поставить подпись под любым официальным документом с ЕС с Белорусью можно будет попрощаться.
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14.11.2021 17:07 Ответить
 
 