Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу о миграционном кризисе на границе ЕС
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель готовы идти на диалог друг с другом по поводу миграционного кризиса на границе ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
Путин выразил надежду, что в ближайшее время произойдет прямой контакт белорусских властей с лидерами ЕС, в том числе с канцлером Германии.
"Я так понял из разговоров и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить", - сказал президент РФ.
При этом, по словам Путина, не стоит забывать, откуда возникли кризисы, связанные с мигрантами, Белоруссия не является "первооткрывателем этих проблем".
"Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. И в Афганистане 20 лет воевали, сейчас больше там афганцев", - сказал российский президент.
Это военно-политические причины, отметил Путин, но есть и экономические проблемы.
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Нічого не поробиш. Ми в такій же ситуації.
От тільки, на відміну від нас, поляки і литовці цього не заслуговують: вони десятиріччями не мітингували проти нато, за руський язік і не обирали януковичів та недолугу , зелену мафію 😡
поляки не гнуться
не дай Бог, вы надумаете випихнути "біженців-террористів" в Україну !
посольство Бундесів згорить а на стіні буде напис:
"руїнами
РейхстагаБундес-посольства задоволений !
Тільки для того , щоби із Лукою почали рахуватися і розмовляти в Європі !
Уступки международным террористам заканчиваются предсказуемо.
наступного два Хла привезуть 100 тис.
з терористами біло-рашкою переговорів не ведуть !
сначала вам - проблемы
потом - вам их решение и устранение
но на условиях
фуйла,
так кто управляет хаосом ?
ци бабця Анжела возомнила себе Брюселем ?
пока она не приватная, то успеет дров наломать. Ей то чё?
МАРАЗМАТИК ведь заявлял , что он тут ни при чем 😀
что у лугандонцкв,
что у Луки Мудищева...
копняками за паребрик !
не зважаючи на "обєспокоєнності"
будь який договорняк Анжели з Хлом та Лукою зачіпає інтереси всього ЄС !!!!
в ЕСС есть закон про миграцию и мигрантов. именно по нему в германии был кризис мигрантов лет пять назад. так вот. любая страна ес ОБЯЗАНА принять ЛЮБОГО мигранта если он заявит что он беженец. принять, разместить, одеть и профинансировать. А потом разбираться притесняют его дома или нет. в этом случаю поляки и литва приняли свои законы которые процедуру чуть меняют под предлогом "не успеваем обработать всех - пусть сидят в междустранье - область между границами. вот по этим законам поляки и выпихивают этих "беженцев" но не в РБ а за свою границу - проще говоря на контрольно-следовую полосу
те кто уже прорвался или шаг ступил на землю Польши - все. считается беженцем и к нему применяется закон. вот ***** и мог поломать Ангелу на верховенство общего закона над местными
а что касается 5 км - показывали польское село прямо на границе. возле лес. вот из леса те кто перебежал выходят в село и еду просят. а их отлавливают и в "лагерь" для мигрантов отправляют
Читала законы РБ. По беженцам все обязанности, как и по международному закону. По мигрантам: заполнить миграционную карту, оформить визу на выезд из РБ и все. Максимальное время пребывания - не более 5 дней /с различными исключениями/.
Теперь наконец поняла, почему эти мигранты, прибывающие в РБ, не объявляют себя беженцами /пока не прибыли в пункт назначения/.
Путін заявив про готовність. Су@а
Литва однозначно сказала, что с террористическим режимом Лукашенки договариваться не будет.