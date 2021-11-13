Адвокат Лероса Черезов пошутил относительно опровержения ГБР по поводу протокола допроса нардепа: Интересно, в новогоднем концерте "Квартала" будет номер о пальце

Адвокат народного депутата Гео Лероса Игорь Черезов убежден, что из допроса его подзащитного в ГБР мог бы получиться хороший номер для юмористического шоу.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"А мне интересно: в новогоднем концерте студии "Квартал 95" будет номер о пальце? Мы готовы задорно написать номер и даже сыграть в нем, правда, выступать - слишком дорого. Ну, или можно просто крутить видео с допроса Гео Лероса на концерте. Камера в следственном кабинете была. Если нет - отдайте видео в "Дизель Студию". Егор Крутоголов меня легко сыграет. Потом Государственное бюро расследований напишет, что этого не было и видео "загружено с анонимного интернет-канала". Кстати, жаль, что не бросили в сеть протокол первого допроса Лероса о видео. Там тоже зачетный стендап", - заметил он.

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Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР. В то же время в ГБР утверждают, что этот документ - фейк.