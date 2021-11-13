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Адвокат Лероса Черезов пошутил относительно опровержения ГБР по поводу протокола допроса нардепа: Интересно, в новогоднем концерте "Квартала" будет номер о пальце

Адвокат Лероса Черезов пошутил относительно опровержения ГБР по поводу протокола допроса нардепа: Интересно, в новогоднем концерте

Адвокат народного депутата Гео Лероса Игорь Черезов убежден, что из допроса его подзащитного в ГБР мог бы получиться хороший номер для юмористического шоу.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"А мне интересно: в новогоднем концерте студии "Квартал 95" будет номер о пальце? Мы готовы задорно написать номер и даже сыграть в нем, правда, выступать - слишком дорого. Ну, или можно  просто крутить видео с допроса Гео Лероса на концерте. Камера в следственном кабинете была. Если нет - отдайте видео в "Дизель Студию". Егор Крутоголов меня легко сыграет. Потом Государственное бюро расследований напишет, что этого не было и видео "загружено с анонимного интернет-канала". Кстати, жаль, что не бросили в сеть протокол первого допроса Лероса о видео.  Там тоже зачетный стендап", - заметил он.

Читайте также: Лерос о протоколе его допроса в ДБР: Текст очень похож на то, что я говорил

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР. В то же время в ГБР утверждают, что этот документ - фейк.

Автор: 

адвокат (1429) Зеленский (20185) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+31
Это американцы, англичане, французы могут с этого смеяться, даже латино-американцы. А мы нет. Нам надо снова выходить на Майдан и заканчивать это плятский спектакль.
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13.11.2021 18:52
+22
І бажано в сраку. Щоб надовго запамятав.
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13.11.2021 19:03
+17
Віслюку не палець, а держак треба І це без жартів .......
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13.11.2021 18:53
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Это американцы, англичане, французы могут с этого смеяться, даже латино-американцы. А мы нет. Нам надо снова выходить на Майдан и заканчивать это плятский спектакль.
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13.11.2021 18:52 Ответить
а майдан нiчого нe дасть. нiкого обирати. за 30 рокiв школа i суспiльство продукували на 73% лишe отаких що маємо зараз. бiомаса нe обeрe такого як Порох. Комарoвський хоч i прозрiв алe таких як Гондон бiльша частина
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13.11.2021 19:32 Ответить
Та судячі за рейтингами, вже готови голосовать за Пороха. Холодільник перемагає. Й то дуже добре! Поржать хтіли. Ржить, не обляпайтеся, 73-х відсоткові...
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13.11.2021 21:50 Ответить
у Пороха досвiд освiта авторитeт як раз у той сфeрi у якiй лeжать обов"язки прeзидeнта. разумкова можна щe попробувати. поставити на тeстовий рeжим нeхай покажe сeбe бeз сн. всe. бiльшe нiкого.
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13.11.2021 22:20 Ответить
Розумков проросійська коняка. Подивиться список його "міжфракційного об'єднання".
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13.11.2021 23:14 Ответить
йому зараз головнe взагалi щось сформувати. досвiд взяв-вигнав вжe є. просто слiдкуємо.
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13.11.2021 23:54 Ответить
остаточно ти всe-рiвно вирiшуєш коли ставиш галочку
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14.11.2021 00:01 Ответить
Разумков це невдалий апгрейд Зеленського. Насправді є достоїні, але не раскручені ,та грошіма жоден олігарх такіх непедтрімує. Головне, це вирости з політичної інфантільності самім українцям
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13.11.2021 23:14 Ответить
Якщо ще винесуть і вирок, то це вже буде "номер"! На роки вистачить гумористам.
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13.11.2021 18:53 Ответить
Гео 👏 👏👏👏 ! Остроумный , отчаянный , смелый , красавчик !
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13.11.2021 19:39 Ответить
А мені дуже цікаво, чи можливо притягнути до відповідальності
Зеленського за те що не так вже і давно, він обзивав Україну
європейською повією, яка віддається всім кому не ліньки.
За це йому ще тоді треба було фейс начистити, бо образив
весь народ України!
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13.11.2021 21:26 Ответить
З часом все пригадається і приложиться, строку давності не буде.
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13.11.2021 21:30 Ответить
Віслюку не палець, а держак треба І це без жартів .......
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13.11.2021 18:53 Ответить
І бажано в сраку. Щоб надовго запамятав.
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13.11.2021 19:03 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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13.11.2021 19:37 Ответить
думаю что Леросу ещё при жизни,
изваяют и поставят памятник... со средним пальцем
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13.11.2021 18:56 Ответить
...на який із задоволенням буде сідати пан ЗЕпрез, при
згадуванні про мужній вчинок депутата Лероса!
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13.11.2021 21:14 Ответить
нонишні 95-го блазня кварталівці засунулу свої очі і вуха в дупу і якби нічого не відбулося. . . . цікаво - ще є люди що ходять на вистави 95-дебілізму?
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13.11.2021 18:59 Ответить
Та ще чимало "моргенштернів" але здається, що це вже "лебедині пісні" 95-го, дуже вже підпорчений імідж
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13.11.2021 21:34 Ответить
Нажаль, фаховість та морально-етичні якості нашого Кнесету далекі від Ізраїльського.
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13.11.2021 19:08 Ответить
Парадокс в том, что, после выборов в Украине, опубликована статистика, за кого голосовали в Израиле, большинство голосовали за Порошенко, а не за Зеленского.
Не должен быть Президентом Украины, человек, косивший от Армии.
Все руководители Израиля, не только отслужили в Армии, но, как офицеры, участвовали в спецоперациях, внутри вражеских территорий.
В Украине, видимо, единственный министр Резников, который служил в десантных войсках, и имеет более 100 прыжков с парашютом.
Враг уважают силу, впервые, за 2.5 года власти Зе, применена сила- беспилотник, давно пора, активно воевать .....
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13.11.2021 20:19 Ответить
А от цікаво: "Дизель-шоу" почне щеняти Зе, чи і надалі буде "нейтралами"?
Якщо почне - то це означатиме, що і Пінкуч приєднується до рижемразівської антиЗЕшобли.
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13.11.2021 19:06 Ответить
дизель никогда небыл из обоймы зе. мало того они враждовали. зеленые у дизеля номер скоммуниздтли

а во времена квн они по времени не совпали и никогда вместе в высшей лиге не играли

я знаю родителей крутоголова. костяк команды - из Николаева
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13.11.2021 19:14 Ответить
так я не кажу, що вони - "обойма". Досі і "Д-ш", і пінкучова група аналів не щеняли банду ЄрЗе; якось обходились нейтралітетом...
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13.11.2021 19:23 Ответить
уже шпыняют
с год примерно. они порохоботы
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13.11.2021 19:30 Ответить
причем шпыняют не так как квартал
у рыгатника юмор площадный. уровня "гы гы гы".
а "дизелята" тоньше. у них сатира. многие вещи надо угадывать.
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13.11.2021 19:39 Ответить
Моделируем ситуацию, что Коломойский решает вести в политику главного не квартала, а Дизель-шоу.

Что бы ни-будь изменилось?
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13.11.2021 19:31 Ответить
они не работают с коломойским. они на ictv работают
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13.11.2021 19:33 Ответить
Якщо ти у коментарі слово "щенять" вживаєш у сенсі російського слова "шпынять" то це невірно Переклад українською "- "шпигать" "підшпигувать"!
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13.11.2021 19:22 Ответить
можливо. Але я десь зустрічав і "щеняти". Ну, це як щеня вчити не гадити будь-де
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13.11.2021 19:25 Ответить
я не устрічав А цей переклад звіряв зі словником
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13.11.2021 19:30 Ответить
тодi вжe "строiти"- як начальство самe в строю читає лeкцii солдатам.
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13.11.2021 22:28 Ответить
ШПИНЯТЬ

https://uk.worldwidedictionary.org/%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8

пeрший раз чую оту муть що ти написав
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13.11.2021 22:31 Ответить
вони останнiм часом як ***** тi Дiзєля. Одяг пошлий. шутки пошлi.
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13.11.2021 19:34 Ответить
например? каклй номер? на ютубе есть все
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13.11.2021 19:40 Ответить
подився останнi випуски - в шо вони одiтi. Вiку можна прям з концeрту на окружну. Юля взагалi нe пасує в порiвняннi з загиблою. Я вважаю що у лiзi смiху там є одна. вона кращe пiдiйдe.
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13.11.2021 22:12 Ответить
А вони "щеняли" попередніх президентів? Може вони висміюють вади, а не персони (як Райкін).
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14.11.2021 00:32 Ответить
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1110820.msg25920025#msg25920025 Суд знову не застосував "антиколомойський" закон у справі проти Приватбанку
https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=profile;u=26398 t.rex

5 листопада 2021 08:34:25

IP/Host: ---.b025.la.net.ua

Госпсуд Києва визнав недійсним bail-in акцій "ПриватБанку" за позовом компанії з групи Приват Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку, судовий реєстр.

Так, 1 листопада 2021 року суддя господарського суду м. Києва Джарти В.В. задовольнила позов ТОВ "Реватіс". Воно позивалося до "ПриватБанку", Мінфіну, а також Фонду гарантування вкладів, НБУ та уряду.

"Реватіс" просив визнати недійсними договори придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура bail-in) під час націоналізації Приватбанку у 2016 році.

Компанія входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Водночас "антиколомойський" закон №590-ІХ передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених в процесі виведення банку із ринку.

Також, повідомили у Приватбанку, суд проігнорував приписи ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Ним чітко встановлено заборону витребування акцій банку проданих інвестору (в даному випадку - державі).

Банк висловив занепокоєння ігноруванням судами зазначених законів.

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1110820.0

а чому не було рекції такої швидкої як на середній палець Лєроса?
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13.11.2021 19:15 Ответить
Закон українського політичного життя - Лайно неодмінно спливе:
Це донька відомого макіївського Васі Джарти. Який вже догорає в пеклі.
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13.11.2021 22:30 Ответить
вы представляете сколько томов будет в УД по зеленой банде?
и еще их не надо всех сажать
их надо лишить всего. конфискация и поражение в правах. чтобы они вернулись в ту грязь откуда вылезли.
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13.11.2021 19:17 Ответить
Ссылка на родные криворожские карьеры - самое то.
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13.11.2021 21:29 Ответить
не. Только Ингул, только - урановые рудники
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14.11.2021 05:07 Ответить
Лерос был дебилом до показа пальца и остался после показа.

Не спас его тот фак, хотя надежды на это были громадные. Жаль.
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13.11.2021 19:22 Ответить
Лерос дебіл вже тому що свого часу зв'язався з зеленою щоблою.
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13.11.2021 19:25 Ответить
не, это тоже не причина
думаю, може то наследственность?
сначала дебил, после уже выбирает с кем связаться
и кому факи тыкать и где насрать
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13.11.2021 19:27 Ответить
Нізззя. Бубачка, як виявилося, дуже вразливий.
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13.11.2021 19:23 Ответить
Люди, вы выбрали лероса?
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13.11.2021 19:24 Ответить
Меж зекрысой и Леросом -однозначно Лерос
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13.11.2021 19:32 Ответить
Мальчик, вынь с попы пальчик! (с)
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13.11.2021 19:25 Ответить
Уже был номер о 21-м пальце клована на пианино. Он и сейчас его исполняет, только вместо пианино теперь вся Украина.
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13.11.2021 19:32 Ответить
Представьте как отрывался бы Зеленский, оставшись в 95 квартале, будь новый президент Украины таким дебилом как сейчас.


Боже, який «облом» для режисерів «95-го кварталу» - маса тем для «обсирання» діючої влади, і ніякої можливості втілить це на сцені…
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13.11.2021 19:45 Ответить
За два года столько материала набралось для документального сериала "Слуга нарида" Санта-Барбара будет нервно курить в сторонке.
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13.11.2021 19:55 Ответить
Чи логічно було б за аналогією з номером про "похорон Порошенко" чекати від кварталу відосік про "похорони Зєленського". Ні! Жидобільшовик жидобільшовику "око не виклює"...
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13.11.2021 19:33 Ответить
Вместо твоей зекрысы даже кота можно -он хоть звонить в кэгэбе не умеет и не ворует бабло
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13.11.2021 19:38 Ответить
Штат Вермонт. Вчера. Мужик устал воевать с муниципалитетом из-за постройки гаража и изваял из дерева и установил на своей земле гигантский фак, адресованный муниципалитету.
https://nypost.com/2018/12/12/man-builds-a-giant-middle-finger-statue-to-flip-off-town-officials/
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13.11.2021 19:40 Ответить

Фармацевты вышли на тропу троллинга!
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13.11.2021 19:40 Ответить


13 листопада 2021, 02:40 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3709091.html ФАКовий **********

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13.11.2021 20:56 Ответить
пальцетыканье - уровень оппонентов Зе.
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13.11.2021 22:34 Ответить
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13.11.2021 22:56 Ответить
Ещё один ДЕБИЛУШКА!
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14.11.2021 00:43 Ответить
Если бы это касалось Порошенко, Тимошенко, Ющенко, Януковича, Луценко и т.д. Они бы на этом "ух какой номер организовали", пели бы соловьями, но по отношению к Зе и "зеленой власти" у них " анал табу" да и вообще " табу- табу- табу" ( просто потому что 95 квартал это часть пропагандистско информационного отдела при аппарате президента. и это факт)
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14.11.2021 09:48 Ответить
 
 