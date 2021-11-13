РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8013 посетителей онлайн
Новости
8 966 107

"Россия здесь совершенно ни при чем", - Путин о миграционном кризисе на границе ЕС

Российский президент Владимир Путин заявил, что ни РФ, ни российские авиакомпании не связаны с миграционным кризисом, сложившимся на западных границах Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Нет, наши авиационные компании не возят этих людей - вообще, ни одна наша компания не возит", - сказал он.

Путин добавил, что, по словам Лукашенко, не возит мигрантов к границе и "Белавиа", а ключевое звено в организации перевозок находится в ЕС.

Читайте также: "Как вы доехали сюда? Москва!" - некоторые мигранты в Беларуси добрались до польской границы через столицу РФ. ВИДЕО

"Кстати, "Белавиа", как мне Александр Григорьевич (сказал. - Ред.), тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели. Да, действуют группы, ответственные за переправку этих людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза", - сказал президент РФ.

"Россия здесь абсолютно ни при чем, мы абсолютно не участвуем ни в каких процессах", - еще раз подчеркнул Путин.

Читайте также: Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу о миграционном кризисе на границе ЕС

Автор: 

Беларусь (7886) мигранты (979) путин (31191) Евросоюз (17052)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+63
показать весь комментарий
13.11.2021 19:06
+32
"Віримо", як бульбофюреру.
показать весь комментарий
13.11.2021 19:05
+32
Просто рога и копыта немного торчат, но это не наши рога и копыта...
показать весь комментарий
13.11.2021 19:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
14.11.2021 07:12 Ответить
Вспомнила и "пожалела" эта мразь детей. А в Сирии сколько детей поубивал, не жалел? Где только не появляется сапог рашки, там слёзы и кровь
показать весь комментарий
14.11.2021 07:19 Ответить
Іхтамнєт?
показать весь комментарий
14.11.2021 08:42 Ответить
як завжди, настамнет. і 2 десантника які загинули були здуті вітром на територію білорусі. вітер ніс їх десь від уралу чи з удмуртії? ну, зі сходу на захід
показать весь комментарий
14.11.2021 10:02 Ответить
Две штуки баксов с носа по словам эмигранта от Москвы до границы с Беларусью. А в машине минимум 4 человека и рашка здесь не причем??????
показать весь комментарий
14.11.2021 10:31 Ответить
А кто это сделал.....?! (Людвиг Аристархович из Наша Раша)
показать весь комментарий
18.11.2021 09:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 