"Россия здесь совершенно ни при чем", - Путин о миграционном кризисе на границе ЕС

Российский президент Владимир Путин заявил, что ни РФ, ни российские авиакомпании не связаны с миграционным кризисом, сложившимся на западных границах Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Нет, наши авиационные компании не возят этих людей - вообще, ни одна наша компания не возит", - сказал он.

Путин добавил, что, по словам Лукашенко, не возит мигрантов к границе и "Белавиа", а ключевое звено в организации перевозок находится в ЕС.

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"Кстати, "Белавиа", как мне Александр Григорьевич (сказал. - Ред.), тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели. Да, действуют группы, ответственные за переправку этих людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза", - сказал президент РФ.

"Россия здесь абсолютно ни при чем, мы абсолютно не участвуем ни в каких процессах", - еще раз подчеркнул Путин.

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