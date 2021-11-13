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В водительские права будут вносить информацию о праве управлять исключительно автомобилями с автоматической коробкой, - МВД

В водительские права будут вносить информацию о праве управлять исключительно автомобилями с автоматической коробкой, - МВД

С декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на управление автомобилем с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечается, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.

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МВД (9316) водительские права (153)


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Топ комментарии
+25
и еще нужно какого цвета была машина на которой сдавал на вод.удостоверение, то только такая машина у тебя и должна быть. И одежда чтоб тоже, таже была. И возраст. И вес. И прическка
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13.11.2021 19:33
+17
Не совсем понятно в чём суть смихуёчков. Кто всегда ездил на автомате или электрике, на ручке не факт что вообще сможет тронуться, не говоря уже о нормальном движении в потоке.
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13.11.2021 19:57
+13
Э нет таварич на автомате лохомобиле ездите сами. Сейчас есть хорошие роботы но почувствовать кайф на мощной машине можно только на ручке
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13.11.2021 20:24
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у нас в автошколе была такая пара муж жена. им на свадьбу подарили авео и обучение в школе
я не верил своему инструктору что бывают люди неспособные
но проехавшись с ним один раз так что они за рулем я понял - бывают. за 3 км - два проезда на красный, езда на второй передаче с загоном двигателя в красную зону оборотов (забыла что переключаться надо) и апофигеем стал выезд на бордюр высотой 10 см и испуг бабушки на тротуаре до которой мы не доехали метр благодаря инструкторским педалям
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13.11.2021 20:46 Ответить
инcтруктора - тоже песня.
есмли не считать приятелей, то инструкторов у меня было три. Два мужика и баба. Один мужик все время в попу дул, во всем поддакивал, лишь бы я не спрыгнул с обучения и не обижался на его поучения.
Второй инструктор как щас помню Игорь, все время орал не по делу, типа - КУДА ТЫ ЕДЕШЬ?! б.... я пятый раз за рулем, чем мне поможет что ты ореш куда я еду? скажи - быстрее, тормози, лево-право. не, б.. куда я еду..
третья была инстукторов - женщина. Я побаивался как оно будет. Дама скажу я вам впечатлила.
внешний вид: худая темноволосая, емные длинные волосы в хвосте, потертая кожанка-косуха, высокие сапоги на каблуке, курит - глаз прищуривает и шрам на лице (участие в ралли). Таня, пусть будет здорова.
Обалденный инстректор оказалась. Без нервов, без поддувания в попку, спокойно. все по делу,
все супер.
все сложные моменты объясняла понятно. Давя на логику и объясняя образно, с примерами выразительными.
Потому что мало уметь водить - инстуркотр должен уметь НАУЧИТЬ.
Вот у такой взять 10 занятий- будешь водить как Бог.
Вот надо дочь учиться отдавать - не могу найти телефон этой Тани. Может кто в Киеве знает такую?
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13.11.2021 21:05 Ответить
Вважаю, що новина надана не корректно.У Німеччині, ті хто в автошколі вибрав задля навчання машину з автоматикою, сдають іспит тільки на такій машині і в посвідчення зазначено, що вони можуть керувати тільки автоматикою.Мабуть це ж саме передбачається в Україні .
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13.11.2021 20:21 Ответить
Так і пише, просто не "розжовували"
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13.11.2021 20:28 Ответить
Просто текст по дибільному написаний.)
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13.11.2021 20:49 Ответить
новина місячної давнини
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13.11.2021 20:22 Ответить
І чого особи з альтернативними розумовими здібностями так тут розхвилювались, що вас напрягає? Якщо ти вчився водінню і здавав екзамен на авто з АКПП то отримуєш посвідчення з обмеженням і поміткою, хочеш "повноцінні" то вчишся водінню на МКПП.
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13.11.2021 20:27 Ответить
Только передним ходом, и исключительно по прямой
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13.11.2021 20:29 Ответить
Мабуть я вже старий. Зараз в автошколах вчать на автоматі керувати автівкою?
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13.11.2021 20:38 Ответить
Мене також це зацікавило.
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13.11.2021 20:51 Ответить
можна і на автоматі і на механиці. На автоматі практичне навчання дорожче - бо авто інстурктора на атоматі коштувало дорожче.
я вчився на механиці, потім доплатив за 2 уроки за автомат і здавав на автоматі.
У права це не зазначалося.
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13.11.2021 20:58 Ответить
Да, есть такой вариант) Сдача экзаменов тоже происходит на "автомате" - а на нем как минимум на заглохнешь при трогании, а на этом валится большая часть сдаваемых (потому что и инструктора еще на тормоз жмут чтобы студенты сами не сдали а платили)
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13.11.2021 22:08 Ответить
Навчання на совковому залізі привчало до подолання перешкод. І після цього гарна іномарка наче сама їздить.
А коробка - автомат, наче підрізає крила.
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13.11.2021 20:43 Ответить
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13.11.2021 20:56 Ответить
Я в школу пришла с минимальными навыками езды на семёрке,а училась на москвиче 412.Кто знает,ещё та бричка.Чуть больше 60-ти начинало клинить спидометр и руль вибрировал.Но инструктор всегда говорил - научишься на этой,потом садись на любую - проблем не будет
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13.11.2021 21:50 Ответить
Святая правда - после Копейки на Опеле просто отпускал сцепление и трогался на ХХ.
Кстати еще пацаненком на дядькиной жигуле впервые сел за руль и тронулся с первого раза.))
На братовом Субарике в первые сел на автомат - с первого раза вырулил с автостоянки и крутил по Севастопол без проблем.
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14.11.2021 00:02 Ответить
"Солдатами не рождаются, солдатами становятся" Страшно писать но это Суворов ....Я имел в виду перебезчика. Наверное что-то напутал.....
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14.11.2021 17:44 Ответить
Кто научился на копейке, то и на истребителе взлетит без проблем.
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14.11.2021 17:46 Ответить
Вірно! Не має куражу....Все плавно і легко. Фігня, а не їзда....Не має відчуття боротьби і перемоги!
Я пам'ятаю, коли вчився на 6-ці. То там педаль газу була відрегульована таким чином, що від холостих обертів до максимума було десь пів- сантиметра!!!!)))))))
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14.11.2021 17:50 Ответить
Русскоязычные притив украиномовных;
Запад против Востока;
Сепары против патриотов;
Агенты Кремля против агентов ГосДепа;
теперь - "механики" против "автоматчиков".
В общем, разделяй и властвуй!
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13.11.2021 20:46 Ответить
Та ніхто не проти когось,просто текст по дибільному написаний.
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13.11.2021 20:52 Ответить
А мені здається, що головне в їзді на автомобілі (певних приблизно однакових розмірів) - знання Правил Дорожнього руху.....
Вважаю, що фраза - "Я не вмії їздити на автоматі" взагалі позбавлена здорового глузду.....
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13.11.2021 21:02 Ответить
Есть масса примеров когда люди( в основном женщины) совершали тяжкие ДТП из за " перепутал педали"
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14.11.2021 10:06 Ответить
Ничерта они не путали)))). Это все отмазка типа - "Не заметил знака", "Ослепило Солнце" и т.д.
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14.11.2021 17:42 Ответить
учился на механику, сдавал в итоге на автомате (пару уроков добавил практики на автомате).
Так что могу и так и так.
Хорошо что у меня права старой системы - без допномеров.
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13.11.2021 20:55 Ответить
Предполагаю.Все автошколы будут учить только на автомат.Права на коробку только после прав на автомат плюс дополнительные обучение и экзамен.И на каждую модель неплохо бы,как в авиации тайпрейтинг на каждый самолёт.
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13.11.2021 20:57 Ответить
А такую коробочку слабо?

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13.11.2021 20:59 Ответить
Прошу прощения - это "Шаттл"? Правда что-то не вижу скафандров!
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13.11.2021 21:04 Ответить
Скафандров нет но есть аналог..ОЗК под седушкой
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13.11.2021 21:07 Ответить
ГАЗ 66 - это аппарат!
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13.11.2021 22:18 Ответить
А по мне так дерьмо. Я на нем лет 8 по тайге катался . ЗИЛ 157 вот вещь ну и КрАЗ лапотник хорош
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14.11.2021 08:11 Ответить
То треба зовсім окремі права давати - механіка з ручкою за спиною Їздив на такому
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14.11.2021 06:23 Ответить
Та, для таких потрібно ввести нагороду герой-водій-механік!!!
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14.11.2021 17:52 Ответить
При отсутствии коробки или отметки - на любой?
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13.11.2021 21:29 Ответить
А яке число буде в правах якщо можеш їздити на жигулях, або москвичах? Просто в ********* розумінні це взагалі не автомобілі.
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13.11.2021 21:38 Ответить
666
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13.11.2021 21:55 Ответить
Если можешь ездить на них, то на всех остальных даже не заметишь разницы))) А вот наоборот, не каждый сможет и тронутся)))
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14.11.2021 07:50 Ответить
Народ, а для чого весь цей дурний стьоб:? Якщо людина в реалі не здатна освоїти третю педаль (зчеплення), то як їй можна довірити авто без автомата? А таких, на жаль, ну до фіга! Та що все правильно.
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13.11.2021 21:57 Ответить
якщо людина не в змозі освоїти механіку , то мабуть для таких ПДД це як Коран на японській...
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13.11.2021 22:12 Ответить
Ну є ще автоматичний ручник електричний, можна й ще якись код присобачити.
Я б розширив набір попереджувальних знаків, крім глухих,сліпих ,ще можна додати наприклад довбодятел. щоб учасники руху були попереджені,хто керує цим ТЗ,
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13.11.2021 22:13 Ответить
Причем долбодятлом может быть как пешеход, так и космонавт)))
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14.11.2021 07:53 Ответить
Вы смутно представляете какой психотбор проходят космонавты. Это вам не профессора получить.
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14.11.2021 08:25 Ответить
Это смотря в какой стране) А там где КВС кричит "Да мне пох на высоту" и загоняет АН 148 носом в землю, такие же и космонавты получаются) А бибизянок из "дружественных стран" кто в космос отправлял, а потом следили чтобы они ни к чему не прикасались?) Про отверстия заделанные жвачкой я даже не вспоминаю)
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14.11.2021 08:45 Ответить
Я не сужу о том что сам не испытал и Вам не советую.
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14.11.2021 10:08 Ответить
Вы упоминая космонавтов имели ввиду белку и стрелку или Терешкова? Тогда так и пишите а не виляйте попой. Между летчиком транспортника и космонавтом такая же пропасть как между вами и Шумахером
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14.11.2021 10:22 Ответить
Когда я упоминал космонавтов, то я вообще никого не имел ввиду) Это когда вы начали протестовать, то вспомнилась и Терешкова и представители "дружеских стран" совка. Под обезьянками я имел ввиду именно их. Не в смысле что я плохо отношусь к другим расам, а в смысле что было задание партии и его нужно было выполнять) А по рассказам которые встречал, то их функция была "только ничего не нажимай")
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14.11.2021 12:23 Ответить
Вам виднее))) Его наверное после Терешковой ввели?) По ней не заметен психотбор) Или она не космонавт?))) Или те космонавты которые поддерживают войну, адекватные??? Яке їхало, таке і здибало...
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14.11.2021 10:38 Ответить
Как раз выводы после Терешковой и сделали. Была ещё Савицкая, но там особая история. Сейчас, когда полеты в космос стали обыденными требования упростили на порядок ,а может и больше. А про поддерживать войну могу сказать что Сахаров сделал бомбу а потом стал десидентом. В свое время я тоже верил что афган правое дело
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14.11.2021 11:53 Ответить
Ну вот видите, вы сами назвали пример двух долбодятлов среди космонавтов))) Я же не утверждаю что все такие) Но в любой системе(по разным причинам) тоже бывают сбои) Так что это нормально и никто от этого не застрахован) Если я вас чем то задел, то извините, ни в коем случае не хотел обидеть.
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14.11.2021 12:13 Ответить
Дело в том что женщина в силу своих физиологических и умственных особенностей не должна заниматься такими делами. Но мы отошли от темы разговора. Так вот сейчас на меня спустят свору собак,но я глубоко убежден,что Богу богово, а кесарю кесарево. Вот я не знаю ни одного случая чтобы пьяный летчик совершил ДТП. И это не везение, а особенность этих людей, трезво оценивать ситуацию в любом состоянии
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14.11.2021 13:36 Ответить
У нас всех ' стригут под одну гребёнку" и это правильно,по другому не получается, хотя учитывать хотя бы безаварийный стаж надо. Да и люди разные.
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14.11.2021 13:39 Ответить
Я же не даром был привел конкретный пример катастрофы Ан-148... Там трезвый, с офигенным опытом работы, и не смог трезво оценить ситуацию, тупо загнал самолет в землю. Да тут и сам иногда, то что делаешь годами "на автомате", в какой то момент можешь затупить) А потом не знаешь почему именно так сделал) А пьяным(грешен, бывает нужно домой доехать пару км), никакого "автомата", все внимание на дорогу)
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14.11.2021 14:06 Ответить
СОмневаюсь что человек будет покупать авто на ручке в таком случае.
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14.11.2021 09:42 Ответить
Для таких потрібно ввести спеціальну графу в правах з позначкою -"СЛАБАК"
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14.11.2021 17:54 Ответить
Все правильно) на автомате ездить намного легче, машина при трогании не заглохнет, а еще есть всякие системы помощи водителю и даже когда машина стоит под уклоном то назад она на покотится, чего не скажешь про машину на механике) так что все логично.
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13.11.2021 22:10 Ответить
На ручке есть " хилхолдер" который выполняет те же функции
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14.11.2021 07:39 Ответить
Какой хилхолдер? на жигулях и ланосах? Та даже на хюндае ничего такого подобного нету, а они в 5 раз дороже жигулей)))
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14.11.2021 22:29 Ответить
Для того чтобы там что-то вписывать в права надо сначала подтвердить это на законодательном уровне , а без соответствующих законов это просто "вписка" ни о чем...
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13.11.2021 22:23 Ответить
Неплохую ещё одну коррупционную схему придумал зеленский...
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13.11.2021 22:25 Ответить
- Изя! Купи своей Сонечке машину!
- Ей нельзя, у неё автокретинизм. Переднюю и заднюю путает.
- Передачи?
- Нет, дверцы.
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13.11.2021 22:29 Ответить
В Европейских правах всё это есть.
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13.11.2021 23:32 Ответить
В Германии так уже минимум лет 20 - если учился и сдавал экзамен на автомате, то только на нем и можешь ездить, если на ручной, то на авто с любой трансмиссией. Странно почему в Украине это вводят только сейчас...
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14.11.2021 01:15 Ответить
в Украине не всегда можно было найти машинц с акп для сдачи экзамена ...
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14.11.2021 03:35 Ответить
А в Америке никло не заморачивается- права и права😬
Я в Мюнхене рентовал Бокстера по горам покататься так они действительно спросили а умею ли я ездить на палке. Говорю Ja Ja давайте оформляйте
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14.11.2021 09:17 Ответить
Дело в том, что в США 99% ездит на автомате и даже не представляют, что может быть как-то иначе и потом прилетая в Европу в отпуск берут в аренду машину по самому низкому тарифу, а это обычно ручная коробка, и все, даже из гаража выехать не могут - образуется пробка из американцев дергающихся как паралитики и глохнущих каждые пару метров... )))) Находится среди них "профи", который по выходным катается на своем Порше, ходит от машины к машине рассказывает за чем третья педаль и что значат цифры от 1-6 и почему тут нет просто D.
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14.11.2021 12:18 Ответить
из выше изложенного вами следует шо американцы-"тупые" и ещё и "нищеброды" какие-то...
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14.11.2021 16:48 Ответить
Они вовсе не тупые, просто учились и ездили только на автомате, но отметки об этом у них нет и формально они имеют право ездить на механике, но как показывает практики, если на механике никогда не ездил то не стоит и пытаться без предварительного обучения - они имеют другие привычки доведенные до автоматизма и даже если в теории знаешь что делать, то руки на автомате делают другое, особенно в стрессовой ситуации. Для этого и нужна эта пометка в правах, чтобы не быть таким "тупым" как описанные выше американцы.
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17.11.2021 17:56 Ответить
Бред собачий.Обучать надо сразу на механики,и не будет ни каких проблем.А так это будет очередной способ выкачки денег.
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14.11.2021 09:01 Ответить
Нет, все как раз правильно, если человек собирается покупать машины только с АКПП или только электромобили, то зачем его мучать ненужным, но отметка об этом должна быть, чтобы не вздумал сесть за механику.
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14.11.2021 12:21 Ответить
ну и сел человек с отметкой автомата на механику и шо дальше , в тюрьму посадят.. ?
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14.11.2021 16:35 Ответить
Это отягчающее в случае аварии, а при проверке документов приравнивается к вождению без прав, что за это полагается в Украине я не в курсе, уже 20 лет как в Германии живу.
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17.11.2021 18:00 Ответить
с подкатегориями дело доходит до абсурда. а почему бы не сделоть зеленые права без категорий которые дают право управлять всем транспортом.
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14.11.2021 10:08 Ответить
Разве таких нет? Вроде можно отучиться на водителя грузовика длинномера с прицепом и все, катайся на чем хочешь.
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14.11.2021 12:22 Ответить
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