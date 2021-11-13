В водительские права будут вносить информацию о праве управлять исключительно автомобилями с автоматической коробкой, - МВД
С декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на управление автомобилем с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Отмечается, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.
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+25 DemianBond #460737
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+17 Bogdan Resvii
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я не верил своему инструктору что бывают люди неспособные
но проехавшись с ним один раз так что они за рулем я понял - бывают. за 3 км - два проезда на красный, езда на второй передаче с загоном двигателя в красную зону оборотов (забыла что переключаться надо) и апофигеем стал выезд на бордюр высотой 10 см и испуг бабушки на тротуаре до которой мы не доехали метр благодаря инструкторским педалям
есмли не считать приятелей, то инструкторов у меня было три. Два мужика и баба. Один мужик все время в попу дул, во всем поддакивал, лишь бы я не спрыгнул с обучения и не обижался на его поучения.
Второй инструктор как щас помню Игорь, все время орал не по делу, типа - КУДА ТЫ ЕДЕШЬ?! б.... я пятый раз за рулем, чем мне поможет что ты ореш куда я еду? скажи - быстрее, тормози, лево-право. не, б.. куда я еду..
третья была инстукторов - женщина. Я побаивался как оно будет. Дама скажу я вам впечатлила.
внешний вид: худая темноволосая, емные длинные волосы в хвосте, потертая кожанка-косуха, высокие сапоги на каблуке, курит - глаз прищуривает и шрам на лице (участие в ралли). Таня, пусть будет здорова.
Обалденный инстректор оказалась. Без нервов, без поддувания в попку, спокойно. все по делу,
все супер.
все сложные моменты объясняла понятно. Давя на логику и объясняя образно, с примерами выразительными.
Потому что мало уметь водить - инстуркотр должен уметь НАУЧИТЬ.
Вот у такой взять 10 занятий- будешь водить как Бог.
Вот надо дочь учиться отдавать - не могу найти телефон этой Тани. Может кто в Киеве знает такую?
я вчився на механиці, потім доплатив за 2 уроки за автомат і здавав на автоматі.
У права це не зазначалося.
А коробка - автомат, наче підрізає крила.
Кстати еще пацаненком на дядькиной жигуле впервые сел за руль и тронулся с первого раза.))
На братовом Субарике в первые сел на автомат - с первого раза вырулил с автостоянки и крутил по Севастопол без проблем.
Я пам'ятаю, коли вчився на 6-ці. То там педаль газу була відрегульована таким чином, що від холостих обертів до максимума було десь пів- сантиметра!!!!)))))))
Запад против Востока;
Сепары против патриотов;
Агенты Кремля против агентов ГосДепа;
теперь - "механики" против "автоматчиков".
В общем, разделяй и властвуй!
Вважаю, що фраза - "Я не вмії їздити на автоматі" взагалі позбавлена здорового глузду.....
Так что могу и так и так.
Хорошо что у меня права старой системы - без допномеров.
Я б розширив набір попереджувальних знаків, крім глухих,сліпих ,ще можна додати наприклад довбодятел. щоб учасники руху були попереджені,хто керує цим ТЗ,
- Ей нельзя, у неё автокретинизм. Переднюю и заднюю путает.
- Передачи?
- Нет, дверцы.
Я в Мюнхене рентовал Бокстера по горам покататься так они действительно спросили а умею ли я ездить на палке. Говорю Ja Ja давайте оформляйте