В водительские права будут вносить информацию о праве управлять исключительно автомобилями с автоматической коробкой, - МВД

С декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на управление автомобилем с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечается, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.

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