Я отказался выполнять незаконные указания представителей Кабмина, и меня уволили, - директор ГП "Гарантированный покупатель" Петриковец
Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца.
Об этом говорится в сообщении руководителя, опубликованном пресс-службой ГП, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, причиной увольнения стал отказ "выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".
"Это исключительно политическое решение. Я буду оспаривать его в законном порядке и отстаивать свою деловую репутацию, профессиональную честь и достоинство", - убежден Петриковец.
Он подчеркнул, что "Гарантированный покупатель" действует "исключительно в рамках правового поля: как того требует закон, а не политические прихоти".
"Госпредприятие в соответствии с законом направило 19,3 млрд. гривен от НЭК "Укрэнерго" на погашение задолженности перед производителями. Так требует закон, и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят государственное предприятие отступить от норм закона и использовать эти средства, как вздумается политикам", - убеждает руководитель.
Напомним, по данным источников "Цензор.НЕТ", правительство от имени премьер-министра Дениса Шмыгаля блокирует расчет по долгам с производителями "зеленой" энергетики. Это в то время, когда облигации для покрытия этих расходов выпущены, а деньги от их продаж уже находятся на счете "Ощадбанка". В частности, угрожали руководителю "Гарантированного покупателя" Константину Петриковцу.
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А КМУ БРЕШЕ КАК СОБАКА НА БЛОХ...
Змінено керівника ДП «Гарантований покупець»
http://mpe.kmu.gov.ua/ Міністерство енергетики України , опубліковано 13 листопада 2021 року о 22:16
Сьогодні на засіданні Уряду було змінено керівника ДП «Гарантований покупець».
Причиною звільнення є непрофесіоналізм та завдання збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії з боку Гарантованого покупця за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Ця транзакція могла завдати збитків державі в розмірі понад 500 млн грн і призвела до зменшення відсотку розрахунків з інвесторами у зелену енергетику. Це у свою чергу призвело до позовів виробників з альтернативних джерел до Гарпоку на суму близько 1,5 млрд грн та було предметом розгляду профільного комітету Верховної Ради України з відповідним зверненням щодо зміни керівника.
У понеділок буде створена комісія для аналізу вказаних транзакцій. Результати будуть публічно оприлюднені наступного тижня. Якщо вказані факти знайдуть підтвердження, матеріали будуть передані до правоохоронних органів.
Зі свого боку запевняємо, що зміна керівника не вплине на виконання зобов'язань перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел.
без комментариев....
обьясни мне две вещи
1. как раньше спокойно платили?
2. зачем было подписывать с "зелеными" меморандум в 2020 году, определять цены и сроки оплаты и принимать бл закон?
Потом Герус вклинился, много блоков АЭС остановили, зато полностью загрузили ТЭС Ахметова и его компаньонов.
В результате достаточно дешёвой от АЭС стало меньше, а угольные дают дорогую энергию. Вот тогда с балансом по зеленой энергетике дебит с кредитом и перестали сходится.
Ну при этом еще надо понимать, что началась эта бодяга еще при Януковиче, когда ветровую практически отдали Ахметову, а солнечную Клюеву.
И отдельно выскажу личное мнение. Ветровая энергетика Украине не нужна. Причина в том что ветер дует и днем и ночью, а ночью у нас избыток атомной. Ну и ветряк практически ничего не вырабатывает если скорость ветра ниже 4,6 м/с.
А вот солнечные электростанции нужны, так как начинают производить электроэнергию как всходит Солнце, а заодно и увеличивается потребление.
2. открой для себя слово "флюгирование винта"
Но вы не понимаете темы, как и минимум 98% населения в Украине, а может и больше.
Но я изучал энергосберегающие технологии и зеленую энергетику не один год, при этом в Украине этому практически не обучают, а потому и учителей тоже мало.
я изучал подобные штуки военного направления и я не думаю что если там есть изменение шага винта то его не делают в ветряках используемых в ЗЭ
Безусловно, изменяемый шаг винта увеличивает диапазон эффективных рабочих скоростей ветрогенератора. Однако внедрение данного механизма ведет к усложнению лопастной конструкции, к увеличению веса ветрового колеса, а также снижает общую надежность ВЭУ. Следствием этого является необходимость усиления конструкции, что приводит к значительному удорожанию системы не только при приобретении, но и при эксплуатации
Современные ветрогенераторы представляют собой высокотехнологичные изделия, мощность которых составляет от 100 до 6 МВт. ВЭУ инновационных конструкций позволяют экономически эффективно использовать энергию самого слабого ветра - от 2 м/с. При помощи ветрогенераторов сегодня можно с успехом решать задачи по электроснабжению островных или локальных объектов любой мощности.
Источник: https://oboiman.ru/ingeneer/ustrojstvo-i-princip-raboty-kineticeskogo-vetrogeneratora.html
А в своей ссылке вы как раз указали самые уязвимые точки ветряков. Да можно в быту ловить и 2 м/с, однако этого хватит ну возможно на метеорологическом пункте (как пример), но никак не для единой энергосистемы. И их надо постоянно обслуживать, а те же высотные работы совсем не дешевы.
В отличии от ВЭС, СЭС собственно требуют лишь диспетчера, охраны полей (а если это и так охраняемая территория, например АЭС, то доп охрана и не нужна), ну и зимой сметать снег с пластин. То есть совсем минимальные расходы на обслуживание.
Но давайте не будем. Это не проще того, что вы изучали, а я уже собрался спать.
Ну и небедные, но не входящие во власть люди ставили себе мощные СЭС возле своего дома. Чистый, хороший заработок, если можешь себе позволить 20 тысяч долларов на СЭС, при наших тарифах быстрая окупаемость, а потом доходность выше, чем процентами на депозите.
певно на асфальт не хватає
на ютуб канале "Прямого"
народ там жах. прямые обвинения высшего руководства страны в срыве минимум четырех операций диверсантов "Шведа" и срыв обороноспособности ПВО путем развала трех схем поставки клистронов в Украину.
сорванные операции
1. сеть российской агентуры в органах управления страной - сорвана
2. вытаскивание пленных из "Изоляции" вместе с основными тюремщиками - сорвана
3. "вагнеровцы" - сорвана
и это только по ГУР МО
1. как раньше спокойно платили?
2. зачем было подписывать с "зелеными" меморандум в 2020 году, определять цены и сроки оплаты и принимать бл закон?
найди там тех кого ты перечислил (кроме ахметки разумеется)
И зачем нужны подобные "инвесторы"?
https://agronews.ua/news/v-********-prognozuyut-podalshe-zrostannya-cziny-na-sonyashnykovu-oliyu/
ЩО БИ ЦЕ ЗНАЧИЛО?
А це значить що і ціна на хліб зросте більше як на 30%.