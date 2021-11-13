Я отказался выполнять незаконные указания представителей Кабмина, и меня уволили, - директор ГП "Гарантированный покупатель" Петриковец

Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца.

Об этом говорится в сообщении руководителя, опубликованном пресс-службой ГП, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, причиной увольнения стал отказ "выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

"Это исключительно политическое решение. Я буду оспаривать его в законном порядке и отстаивать свою деловую репутацию, профессиональную честь и достоинство", - убежден Петриковец.

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Он подчеркнул, что "Гарантированный покупатель" действует "исключительно в рамках правового поля: как того требует закон, а не политические прихоти".

"Госпредприятие в соответствии с законом направило 19,3 млрд. гривен от НЭК "Укрэнерго" на погашение задолженности перед производителями. Так требует закон, и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят государственное предприятие отступить от норм закона и использовать эти средства, как вздумается политикам", - убеждает руководитель.

Напомним, по данным источников "Цензор.НЕТ", правительство от имени премьер-министра Дениса Шмыгаля блокирует расчет по долгам с производителями "зеленой" энергетики. Это в то время, когда облигации для покрытия этих расходов выпущены, а деньги от их продаж уже находятся на счете "Ощадбанка". В частности, угрожали руководителю "Гарантированного покупателя" Константину Петриковцу.

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