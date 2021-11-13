Владелец аптеки в Луганской области продавал гражданам фальшивые COVID-справки для пересечения пункта пропуска, - прокуратура
Жителя поселка Меловое Старобельского района Луганской области подозревают в распространении поддельных справок о результатах тестов на COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры, один "документ" стоил 600 грн.
Фальшивые копии бланков сети медицинской лаборатории из списка Министерства здравоохранения содержали QR-код и были изготовлены на двух языках - украинском и английском.
"Сбыт поддельных справок о негативном результате исследования на коронавирусную болезнь организовал владелец местной аптеки. Распространял их среди граждан, которые пересекали государственную границу на пункте пропуска "Меловое", - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали факт продажи пяти таких справок на 3 тыс. грн.
Во время санкционированных обысков у мужчины обнаружены и изъяты справки-результаты исследований, блокноты с черновыми записями, флешносители, компьютерная техника.
Мужчине сообщено о подозрении. За указанные действия предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
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Питання хто породив попит?
Чёта в ентом деле я не догоняю.
Если гражданин выезжает из Украины выпустят без сертификата. России украинский сертификат не нужен.
Если гражданин въезжает в Украину он сперва должен предъявить сертификат а потом только приобрести его в аптеке. Аптека не стоит на нейтральной полосе.
P.S 200 грн. и вы въезжаете в Украину без теста и Дии.
Скрипачаптекарь не нужен
это наша корова, и мы её будем