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Новости Силовики
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Владелец аптеки в Луганской области продавал гражданам фальшивые COVID-справки для пересечения пункта пропуска, - прокуратура

Владелец аптеки в Луганской области продавал гражданам фальшивые COVID-справки для пересечения пункта пропуска, - прокуратура

Жителя поселка Меловое Старобельского района Луганской области подозревают в распространении поддельных справок о результатах тестов на COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры, один "документ" стоил 600 грн.

Фальшивые копии бланков сети медицинской лаборатории из списка Министерства здравоохранения содержали QR-код и были изготовлены на двух языках - украинском и английском.

"Сбыт поддельных справок о негативном результате исследования на коронавирусную болезнь организовал владелец местной аптеки. Распространял их среди граждан, которые пересекали государственную границу на пункте пропуска "Меловое", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задокументировали факт продажи пяти таких справок на 3 тыс. грн.

Во время санкционированных обысков у мужчины обнаружены и изъяты справки-результаты исследований, блокноты с черновыми записями, флешносители, компьютерная техника.

Мужчине сообщено о подозрении. За указанные действия предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Автор: 

подделка (437) правоохранительные органы (2967) прокуратура (5003) силовики (2797) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А за фальшивые деньги где отбывать наказание? В Нацбанке?
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13.11.2021 22:07
+2
Ага, якщо кіллер вбиває людину - він не винуватий, а винуватий той хто заказував. Залізна логіка плоскоземельщіков.
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13.11.2021 21:44
+2
Та нема там ніякого попита.
Чёта в ентом деле я не догоняю.
Если гражданин выезжает из Украины выпустят без сертификата. России украинский сертификат не нужен.
Если гражданин въезжает в Украину он сперва должен предъявить сертификат а потом только приобрести его в аптеке. Аптека не стоит на нейтральной полосе.
P.S 200 грн. и вы въезжаете в Украину без теста и Дии.
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13.11.2021 21:46
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Попит породжує пропозицію.
Питання хто породив попит?
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13.11.2021 21:03 Ответить
Ага, якщо кіллер вбиває людину - він не винуватий, а винуватий той хто заказував. Залізна логіка плоскоземельщіков.
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13.11.2021 21:44 Ответить
Та нема там ніякого попита.
Чёта в ентом деле я не догоняю.
Если гражданин выезжает из Украины выпустят без сертификата. России украинский сертификат не нужен.
Если гражданин въезжает в Украину он сперва должен предъявить сертификат а потом только приобрести его в аптеке. Аптека не стоит на нейтральной полосе.
P.S 200 грн. и вы въезжаете в Украину без теста и Дии.
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13.11.2021 21:46 Ответить
Ну якщо є покупці то має бути товар.
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13.11.2021 21:53 Ответить
Тоже так подумал. Но владелец аптеки не означает постоянно быть быть в аптеке. Значит на пункте пропуска каким-то образом присутствовал. Надо бы поискать его связь со Степановым, доктором-полиграфистом.
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13.11.2021 21:58 Ответить
Скрипач аптекарь не нужен
это наша корова, и мы её будем
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14.11.2021 00:00 Ответить
"ковидеть" - продавать гражданам фальшивые Covid-справки.
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13.11.2021 21:27 Ответить
Он это делал для ухудшения эпидситуации в ОТСОСе. Понять и простить.
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13.11.2021 21:39 Ответить
Да за это можно и наградить!
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13.11.2021 21:59 Ответить
Наказание за фальшивые сертификаты должно быть работы в ковидной больнице!
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13.11.2021 21:58 Ответить
А за фальшивые деньги где отбывать наказание? В Нацбанке?
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13.11.2021 22:07 Ответить
За фальшивые деньги - кормить и поить фальсификатами продуктов и напмтков и лечить от последствий поддельными лекарствами.
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13.11.2021 23:03 Ответить
Наркоту продавати можна, а папірці - ні?
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13.11.2021 22:14 Ответить
Ти наркоту саме у цій аптеці купляєш?
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14.11.2021 01:41 Ответить
Ось вони, головні несуни ковіду до нас. Ї
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14.11.2021 01:43 Ответить
Трешку реальной посадки с конфискацией за изготовление и распространение подделок . И ни какой " амнистии", и оно попустит...
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14.11.2021 09:43 Ответить
Підробляти собачі паспорти має право лише держава
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14.11.2021 13:13 Ответить
 
 