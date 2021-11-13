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Новости Война
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Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский воин, - ОТГ "Схід"

Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский воин, - ОТГ

Сегодня, 13 ноября, на Донбассе вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Схід".

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности ОТГ "Схід", - говорится в сообщении.

Раненому оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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Отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Напомним, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, 1 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Автор: 

армия РФ (19011) ранение (3373) Донбасс (26955) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
фото 10 ноября.... а Вам не кажется что пропала благородная седина у найвеличнейшего?)))

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13.11.2021 22:01
+5
Суки!
Найшвидшого одужання.
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13.11.2021 21:21
+5
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13.11.2021 21:38
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Суки!
Найшвидшого одужання.
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13.11.2021 21:21 Ответить
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13.11.2021 21:38 Ответить
фото 10 ноября.... а Вам не кажется что пропала благородная седина у найвеличнейшего?)))

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13.11.2021 22:01 Ответить
Лєнка пофарбувала.
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13.11.2021 22:03 Ответить
Круто. Мені 42 і я повністю білий.
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13.11.2021 22:29 Ответить
Кожний сивіє по-своєму Через три дні - 61 А у мене лише борода з вусами сиві і на скронях трохи сивини!
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13.11.2021 22:37 Ответить
Он мутант, там ишо с шерстью на груди вопросы
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13.11.2021 23:31 Ответить
еще и мудант...мутант ... от выбрали ))))) врагам не пожелаешь )))))
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13.11.2021 23:36 Ответить
Ждём от Меркель м Макрона гневных нотаций хутину
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13.11.2021 21:48 Ответить
Не діждетесь. Вони ************* як і наш зелений зрадник.
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13.11.2021 22:02 Ответить
Но ткнуть носом Меркель надо - шоб молчала про байрактары
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13.11.2021 22:04 Ответить
Макрель з Мікроном мовчать "в тряпочку", чекають може щось капне від *****.
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13.11.2021 22:15 Ответить
Вночі 14 листопада бойовики на Донбасі обстріляли санітарні машини українських військових під Невельським і важко поранили водія "швидкоъ допомоги"
Пошкоджено два санітарні автомобілі. Військовому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Він у важкому стані.
У штабі зазначають, що відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити бойовиків припинити обстріл.
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14.11.2021 08:34 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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14.11.2021 10:11 Ответить
 
 