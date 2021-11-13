Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский воин, - ОТГ "Схід"
Сегодня, 13 ноября, на Донбассе вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Схід".
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности ОТГ "Схід", - говорится в сообщении.
Раненому оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).
Напомним, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, 1 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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Найшвидшого одужання.
мудант...мутант ... от выбрали ))))) врагам не пожелаешь )))))
Пошкоджено два санітарні автомобілі. Військовому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Він у важкому стані.
У штабі зазначають, що відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити бойовиків припинити обстріл.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.