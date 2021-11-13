Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский воин, - ОТГ "Схід"

Сегодня, 13 ноября, на Донбассе вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Схід".

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности ОТГ "Схід", - говорится в сообщении.

Раненому оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Читайте также: С погибшими в результате подрыва на неизвестном устройстве войск РФ подполковником Русланом Прусовым и мастер-сержантом Вадимом Федосеевым попрощаются завтра в Николаеве

Отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Напомним, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, 1 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.