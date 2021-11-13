В Латвии депутатов без COVID-сертификатов не будут пускать на заседание и не будут платить зарплату

Парламент Латвии поддержал запрет на посещение заседаний и участие в дискуссиях для невакцинированных против коронавируса депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

С 15 ноября невакцинированным депутатам будет запрещено посещать офлайн и онлайн заседания Сейма, а также заседания комиссий.

Депутаты должны предъявить сертификат о вакцинации парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям. На ближайшем заседании Сейма комиссия должна будет назвать имена депутатов, у которых нет свидетельства и которые отныне не смогут участвовать в заседании. Таким депутатам не будут платить зарплату и компенсацию.

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Если свидетельство о вакцинации комиссии по мандатам будет предоставлено позже, об этом объявят во время следующего заседания. Как отмечает Reuters, в настоящее время девять депутатов (из 100) отказались от вакцинации.

Депутат может не вакцинироваться, если у него есть официальная справка о противопоказаниях – вывод консилиума врачей о том, что прививку нужно отложить.

В парламенте решили ввести запрет для невакцинированных депутатов, чтобы повысить доверие общественности к политике страны по противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе парламента.

По данным hromadske, за почти два года пандемии в Латвии с 1,89 млн населения выявили 239,575 млн случаев COVID-19, из них 3 734 человека умерли от осложнений.

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В Латвии также идет вакцинация против коронавируса. Reuters называет Латвию одной из наименее вакцинированных стран ЕС. По состоянию на 13 ноября, по данным Национальной службы здравоохранения, по крайней мере, одну прививку против COVID-19 сделали 65% населения, а 58% уже полностью вакцинировались.

Однако Reuters пишет, что это меньше, чем в других странах Европейского Союза, где в среднем вакцинировали 76% людей.

Напомним, в Украине с 15 ноября также вступают в силу новые правила допуска в Верховную Раду. Депутатов, журналистов и других посетителей будут пускать в помещения парламента только если они были вакцинированы против коронавируса или же предъявят отрицательный тест или справку об выздоровлении.