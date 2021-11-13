В Латвии депутатов без COVID-сертификатов не будут пускать на заседание и не будут платить зарплату
Парламент Латвии поддержал запрет на посещение заседаний и участие в дискуссиях для невакцинированных против коронавируса депутатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
С 15 ноября невакцинированным депутатам будет запрещено посещать офлайн и онлайн заседания Сейма, а также заседания комиссий.
Депутаты должны предъявить сертификат о вакцинации парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям. На ближайшем заседании Сейма комиссия должна будет назвать имена депутатов, у которых нет свидетельства и которые отныне не смогут участвовать в заседании. Таким депутатам не будут платить зарплату и компенсацию.
Если свидетельство о вакцинации комиссии по мандатам будет предоставлено позже, об этом объявят во время следующего заседания. Как отмечает Reuters, в настоящее время девять депутатов (из 100) отказались от вакцинации.
Депутат может не вакцинироваться, если у него есть официальная справка о противопоказаниях – вывод консилиума врачей о том, что прививку нужно отложить.
В парламенте решили ввести запрет для невакцинированных депутатов, чтобы повысить доверие общественности к политике страны по противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе парламента.
По данным hromadske, за почти два года пандемии в Латвии с 1,89 млн населения выявили 239,575 млн случаев COVID-19, из них 3 734 человека умерли от осложнений.
В Латвии также идет вакцинация против коронавируса. Reuters называет Латвию одной из наименее вакцинированных стран ЕС. По состоянию на 13 ноября, по данным Национальной службы здравоохранения, по крайней мере, одну прививку против COVID-19 сделали 65% населения, а 58% уже полностью вакцинировались.
Однако Reuters пишет, что это меньше, чем в других странах Европейского Союза, где в среднем вакцинировали 76% людей.
Напомним, в Украине с 15 ноября также вступают в силу новые правила допуска в Верховную Раду. Депутатов, журналистов и других посетителей будут пускать в помещения парламента только если они были вакцинированы против коронавируса или же предъявят отрицательный тест или справку об выздоровлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ваше питання до мене або навпаки?
дeржава: я можу алe мeнi трeба для цього ось цe ось цe i ось цe.
ти: цe мeнi нe пiдходить
дeржава: у мeнe нeмає iнших варiантв бо однi хочуть однe iншi - iншe. я можу лиш для всiх отакe.
коли ви там компромiс народитe умнiки?
наразі Національна технічна група експертів з імунізації МОЗ України рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб щонайменше через 14 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19, а вакцинацію проти COVID-19 - принаймні через 14 днів після отримання щеплення проти інших інфекційних хвороб.
провені рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями, наприклад, екстрених щеплень проти сказу та правцю.
Зелефак, зелемат и ******* этим Европам. У все теперь по барабанзелю. Чемпионы же, фуле...
Депутат парламента - это не уборщица. Это представитель народа. Он получил мандат от своих избирателей, чтобы отстаивать их интересы. Он не является наёмным работником.
Отстранение депутатов под таким предлогом - это государственный переворот, который немедленно делает всю власть нелегитимной.
Ти мабуть і пальцем ковбасу ріжеш? ні ножів ні вилок немає в домі??? Істе мабуть руками - як Індуси? Чи як Кацапи - все лише ложками???
Ніхто в домі голки не тримає... все що рветься - все викидається???
Ну сочиняють дуже весело... мабуть СОЧІНЄНІЯ - то було єдине, що вони робили з домашнього завдання в школі
https://mobile.twitter.com/MVarfolomeieva/status/1459494412631908360 9 ч
Не треба нам тих вакцинацій, ми хочемо мати законне, конституційне право помирати від короновірусу. І хоч весь цивілізований світ вже зробив щеплення, ми досі будемо вважати це експериментом над простим нарідом.
Удивительно. Все остальные вирусы ведут себя в точности до наоборот.
Люди стали настільки багаті, що викидають одноразові маски після п'ятого прання
Це - нонсенс. Якщо йдеться про протипоказання, то до чого тут відкладена дата укольчика ? Прямо консиліум необхідний ?
2. З 15 листопада невакцинованим депутатам буде заборонено відвідувати офлайн та онлайн засідання Сейму, а також засідання комісій.
Логіка і здоровий глузд помахали ручкою.
3. У парламенті вирішили ввести заборону для невакцинованих депутатів, щоб підвищити довіру громадськості до політики країни щодо протидії коронавірусу, повідомили в пресслужбі парламенту.
Що й потрібно було довести (правда, воно вже давно очевидне): йдеться про політику, нічого спільного з медициною "боротьба" не має.
e здивуюся якщо ти мiй комeнт як захист того кого ти ботом опрeдiлила сприймeш. така вжe в тeбe каша в голoвi. по комнeтам видно