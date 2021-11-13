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В Латвии депутатов без COVID-сертификатов не будут пускать на заседание и не будут платить зарплату

В Латвии депутатов без COVID-сертификатов не будут пускать на заседание и не будут платить зарплату

Парламент Латвии поддержал запрет на посещение заседаний и участие в дискуссиях для невакцинированных против коронавируса депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

С 15 ноября невакцинированным депутатам будет запрещено посещать офлайн и онлайн заседания Сейма, а также заседания комиссий.

Депутаты должны предъявить сертификат о вакцинации парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям. На ближайшем заседании Сейма комиссия должна будет назвать имена депутатов, у которых нет свидетельства и которые отныне не смогут участвовать в заседании. Таким депутатам не будут платить зарплату и компенсацию.

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Если свидетельство о вакцинации комиссии по мандатам будет предоставлено позже, об этом объявят во время следующего заседания. Как отмечает Reuters, в настоящее время девять депутатов (из 100) отказались от вакцинации.

Депутат может не вакцинироваться, если у него есть официальная справка о противопоказаниях – вывод консилиума врачей о том, что прививку нужно отложить.

В парламенте решили ввести запрет для невакцинированных депутатов, чтобы повысить доверие общественности к политике страны по противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе парламента.

По данным hromadske, за почти два года пандемии в Латвии с 1,89 млн населения выявили 239,575 млн случаев COVID-19, из них 3 734 человека умерли от осложнений.

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В Латвии также идет вакцинация против коронавируса. Reuters называет Латвию одной из наименее вакцинированных стран ЕС. По состоянию на 13 ноября, по данным Национальной службы здравоохранения, по крайней мере, одну прививку против COVID-19 сделали 65% населения, а 58% уже полностью вакцинировались.

Однако Reuters пишет, что это меньше, чем в других странах Европейского Союза, где в среднем вакцинировали 76% людей.

Напомним, в  Украине с 15 ноября также вступают в силу новые правила допуска в Верховную Раду. Депутатов, журналистов и других посетителей будут пускать в помещения парламента только если они были вакцинированы против коронавируса или же предъявят отрицательный тест или справку об выздоровлении.

Автор: 

вакцина (3814) Латвия (1329) сейм (97) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Если в новостях появилась статья, про вакцинацию, то сейчас обязательно набежат кацапские троли-антивасеры, и будут рассказывать про утеснения невакцинированных *********
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13.11.2021 21:52
+5
Te кто принимают такие решения, очевидно, ударенные в голову коммуняки, место которым в дурке.
Депутат парламента - это не уборщица. Это представитель народа. Он получил мандат от своих избирателей, чтобы отстаивать их интересы. Он не является наёмным работником.
Отстранение депутатов под таким предлогом - это государственный переворот, который немедленно делает всю власть нелегитимной.
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13.11.2021 22:57
+4
Количество смертей быстро растёт, прямо пропорционально скорости вакцинации.
Удивительно. Все остальные вирусы ведут себя в точности до наоборот.
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13.11.2021 23:41
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Чому ви як кулимет скакаєте і строчите? Ні якої конкретики одні звинувачення на які ви не даєте можливості відповісти.
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14.11.2021 15:06 Ответить
тe що ти там нe вспiваєш то нe моi проблeми
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14.11.2021 15:10 Ответить
ти захотiв залишитись у хвостi форума дe вiдсутня гiлка комeнтарiв. тeпeр плачeш шо ти там шось нe встигаєш. то нe я строчу то алгоритми форума нe дiлять на гiлки комeнтарi тому воно всe як у мусорний бачок скидається а ти вжe всрався iнтєлiгeнт хрєнов.
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14.11.2021 15:52 Ответить
всe врався! далi папужного копiпaсту тeбe нe вистачає?
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14.11.2021 14:55 Ответить
Мені наш діалог нагадує "смешались в кучу кони люди и залпи тысячи орудий слелись в протяжний вой). Я поясню чому. На мою думку ми не ведем діалог тому що він передбачає питання відповідь (звичайно відповідь підкріплена посиланнями і фактами). на разі це все впереміжку і дуже відхилень від питання і я б сказав що питання взагалі зрозуміле.

Ваше питання до мене або навпаки?
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14.11.2021 14:36 Ответить
такi як ти: дeржава нiчого нe робить щоб захистити мeнe вiд там чогось.

дeржава: я можу алe мeнi трeба для цього ось цe ось цe i ось цe.

ти: цe мeнi нe пiдходить

дeржава: у мeнe нeмає iнших варiантв бо однi хочуть однe iншi - iншe. я можу лиш для всiх отакe.
коли ви там компромiс народитe умнiки?
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14.11.2021 14:46 Ответить
Будьласка що ви хочете мені пояснити або ваше питання до мене?
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14.11.2021 14:49 Ответить
ти нiчим нe вiдрiзнєшся вiд забeллки. обоє обмeжeнi лишe вузькою тeмою.
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14.11.2021 14:56 Ответить
Я розумію вашу позицію. На мою думку це сіяти паніку і розбрат та сприяти тому бардаку який зараз щодо covid.
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14.11.2021 10:14 Ответить
наразі я не розумію вашої позиції. Не хочете - не щепіться. Носіть маску, дбайте про гігієну, мийте руки, використовуйте антисептик, робіть ПЦР- тести. Вашу свободу ніхто не обмежує. А Транспорт, Розваги та ТРЦ - то є зручності які не прописані в Конституції.
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14.11.2021 10:24 Ответить
То є права споживачів які прописані в законі про захист прав споживачів а не зручності як ви кажете. Зручності це можливість вибрати, плацкарт купе чи св
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14.11.2021 11:17 Ответить
Щодо права полишати територію - то хіба вам заборонено полишати певну територію?? Де про це хтось писав? Користування транспортом не прописане в КОНСТИТУЦІЇ, ви можете полишати територію пішки, на або будь яким власним транспортом. Що до місця переживання - то вас висиляють з домівки, чи забороняють оселятись тому що ви не щеплені? Я мабуть не розумію суть претензій. Ще раз повторюю . Вакцинація має захистити Населення від можливих тяжких перебігів ковіду та летальності, допоки не з'явиться щось ефективніше.
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14.11.2021 10:17 Ответить
Мені не потрібно повторювати що"Вакцинація має захистити Населення від можливих тяжких перебігів ковіду та летальності" я з цією тезою згоден. Тому і не розумію чому вакцинація проводиться під час піку захворюваності (це суперечить будьякому здоровому глузду). Взагалі я втомився від ваших думок які не підкріплені ні фактами ні здоровим глуздом. На все добре здоровя вам та вашій родині.
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14.11.2021 11:21 Ответить
ти нe замiтив що ти oфотоп зробив. улiзши своiм комeнтом. мiсцe твоєму комeнту трохи вищe. а тут iдe калiбовка папужного мозку дамочки а то вона зарплату отримує а тупа як пробка
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14.11.2021 13:05 Ответить
В цій статистиці непривитими вважаються і ті що перший укол і другий лише на 14 день після другого уколу привитий. Поправте якщо я помиляюсь.
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14.11.2021 08:01 Ответить
Формально щепленими вважаться навіть після першої дози, але це зазначується, але імунізованими щепленими - саме ті люди що ви вказали - на 14 добу після 2го щеплення.

наразі Національна технічна група експертів з імунізації МОЗ України рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб щонайменше через 14 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19, а вакцинацію проти COVID-19 - принаймні через 14 днів після отримання щеплення проти інших інфекційних хвороб.
провені рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями, наприклад, екстрених щеплень проти сказу та правцю.
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14.11.2021 08:38 Ответить


Зелефак, зелемат и ******* этим Европам. У все теперь по барабанзелю. Чемпионы же, фуле...
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13.11.2021 22:40 Ответить
с 1,89 млн населения выявили 239,575 млн случаев , vot oshibka tak oshibka. Jesli 239 tischi to ok, da, no too chtoo menjshe vsevo vakcirivonih, tak i procent ruckoi vati samij boljshoi, vot i rezuljtat
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13.11.2021 22:53 Ответить
Te кто принимают такие решения, очевидно, ударенные в голову коммуняки, место которым в дурке.
Депутат парламента - это не уборщица. Это представитель народа. Он получил мандат от своих избирателей, чтобы отстаивать их интересы. Он не является наёмным работником.
Отстранение депутатов под таким предлогом - это государственный переворот, который немедленно делает всю власть нелегитимной.
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13.11.2021 22:57 Ответить
budu ogorchatj tebja, glavnije kto podderzhali bili proraseiskije pitariki
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13.11.2021 23:14 Ответить
Московские бояре - точно так же в подчинении глобалистов, как и все остальные. Не питайте иллюзий: они все получают команды из одного центра. Все одновременно закатили барановирусную истерику; все одновременно кинулись колоть своих подданных и цеплять на каждом сортире куриные коды. Конфликты идут только за передел местных делянок.
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13.11.2021 23:21 Ответить
bojari, ne nu ti krasava ruckij, tebe zhe vezde gospoda
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13.11.2021 23:29 Ответить
Что ты там бормочешь; у тебя google-translate сломался что ли ?
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13.11.2021 23:33 Ответить
chtomruckij, chelovecheskije bukvi meshajet a drugih argumentov nema
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14.11.2021 09:58 Ответить
знайди собi транслiт. набeри там тeкст на узком i сюди скопiюй
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14.11.2021 00:24 Ответить
svojei samke ukazivaj chto delatj zhivotnoje.
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14.11.2021 09:57 Ответить
своiй розкажи русскокакающee узкомозглоe. якщо нe розумiєш рiзницi мiж наказом i порадою то ходи до своiх русских мозгоправок. вони тобi усугублять.
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14.11.2021 12:58 Ответить
Я рагіше був крашої думки за латишів, але такі ж розумово-недоумкуваті, як і інші барани..
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13.11.2021 23:24 Ответить
Комариків з дитинсва боїшся Антиваксе!? А як щодо їжачків!? Фобія та травма на все життя!?
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13.11.2021 23:35 Ответить
Взагалі то я щеплена, але мене загалом цікавить така нова МОДНА Фобія твоя... Називається - Боязнь до усирачки "острих-колящіх прєдмєтав"...
Ти мабуть і пальцем ковбасу ріжеш? ні ножів ні вилок немає в домі??? Істе мабуть руками - як Індуси? Чи як Кацапи - все лише ложками???
Ніхто в домі голки не тримає... все що рветься - все викидається???
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15.11.2021 18:26 Ответить
Ні, мене прикалує, як цих вколотих ковбасить...
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15.11.2021 18:27 Ответить
мене теж дуже веселять "россказни" и "фентєзі" від Антиваксів... інколи таке щось лопотять, що лише гадати можна, а чи його з 6 класу вигнали, чи то він просто після операції-Трепанація таке меле....
Ну сочиняють дуже весело... мабуть СОЧІНЄНІЯ - то було єдине, що вони робили з домашнього завдання в школі
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15.11.2021 18:44 Ответить
Попустися, бо пупок розв'яжеться.
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19.11.2021 23:45 Ответить
Maria Varfolomeieva @MVarfolomeieva

https://mobile.twitter.com/MVarfolomeieva/status/1459494412631908360 9 ч

Не треба нам тих вакцинацій, ми хочемо мати законне, конституційне право помирати від короновірусу. І хоч весь цивілізований світ вже зробив щеплення, ми досі будемо вважати це експериментом над простим нарідом.

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13.11.2021 23:38 Ответить
Количество смертей быстро растёт, прямо пропорционально скорости вакцинации.
Удивительно. Все остальные вирусы ведут себя в точности до наоборот.
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13.11.2021 23:41 Ответить
Акваріус! У вас в Австралії навіть зустріч з чорною кішкою вважається фортуною, тому що кішка - це сама небезпечна тварина з усіх, що там водяться.
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14.11.2021 00:19 Ответить
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13.11.2021 23:44 Ответить
😀😀😀

Люди стали настільки багаті, що викидають одноразові маски після п'ятого прання
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13.11.2021 23:50 Ответить
хахаха
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14.11.2021 00:25 Ответить
1. Депутат може не вакцинуватися, якщо в нього є офіційна довідка про протипоказання - висновок консиліуму лікарів про те, що щеплення потрібно відкласти.

Це - нонсенс. Якщо йдеться про протипоказання, то до чого тут відкладена дата укольчика ? Прямо консиліум необхідний ?

2. З 15 листопада невакцинованим депутатам буде заборонено відвідувати офлайн та онлайн засідання Сейму, а також засідання комісій.

Логіка і здоровий глузд помахали ручкою.

3. У парламенті вирішили ввести заборону для невакцинованих депутатів, щоб підвищити довіру громадськості до політики країни щодо протидії коронавірусу, повідомили в пресслужбі парламенту.

Що й потрібно було довести (правда, воно вже давно очевидне): йдеться про політику, нічого спільного з медициною "боротьба" не має.
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14.11.2021 00:01 Ответить
Знову той самий пост накалякав!? Бот при роботі!? Один видалили, то ти знову тулиш!? Слово в слово. Прівет Пуйлу.
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14.11.2021 00:15 Ответить
а ти бота лишe по повторам видiляєш ? за твоєю логiкою всi вчилки - боти бо тeж по стo раз баранам повтoрюють
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14.11.2021 00:27 Ответить
якщо ти нe окучуєш аналiз тeксту. сприймаєш його лишe як ботярство то мeнi тeбe жалко. як би цим займалася школа у потрiбнiй мiрi тeбe б зараз нe пучило як примiтивну.

e здивуюся якщо ти мiй комeнт як захист того кого ти ботом опрeдiлила сприймeш. така вжe в тeбe каша в голoвi. по комнeтам видно
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14.11.2021 00:32 Ответить
Ну, антиваксери ж не тільки проти України працюють, Латвія теж у переліку тих країн, де люди повинні вмирати. Тому під цією статею їх буде дуже перти.
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14.11.2021 00:13 Ответить
Гейтсовский маразматчный Рейтерс. хаха. Типа те депутаны не знают законов))) Всё для внутреннего потребления экспериментальных стран с экспериментальным населением экспериментальной "жижей-лекарством"
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14.11.2021 07:36 Ответить
Я у вас запитав які мироприємства по припиненню розповсюдження вірусу я мішаю проводити конкретно? І давайте одне будьласка щоб розібратись а не валіть все в кучу.
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14.11.2021 15:11 Ответить
Я у вас запитав які мироприємства по припиненню розповсюдження вірусу я мішаю проводити конкретно? І давайте одне будьласка щоб розібратись а не валіть все в кучу.
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14.11.2021 15:12 Ответить
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