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Дело против меня сфабриковали СБУ и ГБР по заказу из Офиса президента, - экс-председатель Минэнерго Демчишин

Дело против меня сфабриковали СБУ и ГБР по заказу из Офиса президента, - экс-председатель Минэнерго Демчишин

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин считает, что возбужденное против него уголовное дело сфабриковали СБУ и ГБР по заказу Офиса президента.

Об этом он написал в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина" 13 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Дело, которое сфабриковали против меня СБУ и ГБР, сшили белыми нитками из Офиса президента. Оно носит сугубо политический характер, и я понимаю, что их интересует совсем не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след Коломойского. Это у него такое "тонкое чувство юмора", чтобы таким образом поздравлять с днем рождения", – отметил Демчишин.

Он подчеркнул, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт.

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"Что касается юридической составляющей, то она не выдерживает никакой критики. Потому что априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с оплатой налогов в украинский бюджет", – говорится в комментарии.

"В целом, я горжусь достижениями нашей команды в энергетической сфере. Сначала мы спасли страну от веерных отключений и энергетической катастрофы, уготованной нам Кремлем. А потом смогли отказаться от российского газа, от российского электричества и от российского антрацита", – написал экс-министр энергетики.

Демчишин выразил сомнение в профессионализме нынешнего руководства сферой энергетики.

"А что теперь? А судьи кто? Те, кто не обеспечил достаточных запасов ни угля, ни газа до зимы. Те, кто ради "аварийной помощи" готов сделать рукопожатным марионетку Путина Лукашенко? Те, кто поставил страну на грань энергетической катастрофы? А нам всем остается только на Бога надеяться, чтобы дарил теплую зиму и не застудил Украину сибирскими морозами", – считает экс-министр.

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По его мнению, открытое производство необходимо власти для отвлечения внимания. "Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие "рейтинговые" дела за последние два года. Такой же подлог. Время нас рассудит. А пока обанкротившиеся власти дилетантов пытаются от своего управленческого провала отвлечь внимание пусть и пустыми, но громкими уголовными делами", – сказано в комментарии.

"Как правило, наиболее шумно у них по пятницам, когда дело подгоняют, чтобы "слуги" рассказывали о нем на вечернем ток-шоу. Хотя за последние годы я в качестве свидетеля по разным делам не раз посещал правоохранительные органы, никто и никогда не задал мне никаких вопросов в угольном деле, и очевидно, что подозрение фабриковали под заказ и на скорую руку", – подытожил Демчишин.

Напомним, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал пост министра энергетики с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

По информации Службы безопасности Украины, указанный чиновник в течение декабря 2014 года - февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Читайте также: Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение за "содействие террористической группе или террористической организации", - СБУ

В Государственном бюро расследований уточнили, что поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.

В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, а также лишили страну возможностей для диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами.

Также они привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности на территории украинского государства.

В Офисе генерального прокурора Украины пояснили, что в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих предприятия - ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", которые находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.

Читайте также: Мы практически в состоянии энергетической войны. Россия блокирует поставки угля из Казахстана, - Минэнерго

Автор: 

СБУ (19843) уголь (1000) Демчишин (368) ГБР (2964) Офис Президента (1793)


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Топ комментарии
+25
чего-то при этом "гаде" все работало как часы.

а когда пришли "не-гады" из квартала, все полетело в пестукпрохожейбабушке.

Так вот, б..., верни нам "гадов" - надоело падать в обмороки от ценников и мерзнуть.
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13.11.2021 22:18
+14
А для чего поднимают тарифы на это добро твои зельоные сопли? Чтобы что???
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13.11.2021 22:30
+13
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13.11.2021 22:43
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Правила форума Совет форумчан
Та какие там фабрикации ,на тебе гад ,пробы ставить негде .
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13.11.2021 22:11 Ответить
чего-то при этом "гаде" все работало как часы.

а когда пришли "не-гады" из квартала, все полетело в пестукпрохожейбабушке.

Так вот, б..., верни нам "гадов" - надоело падать в обмороки от ценников и мерзнуть.
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13.11.2021 22:18 Ответить
Что работало? Поднятие цены на газ и элетрику. На газ, чтобы кредиты МВФ отдавать (власть сама предложила). На электричество, потому что, цена на уголь Роттердам + (власть умозрительно решила поставить)
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13.11.2021 22:27 Ответить
А для чего поднимают тарифы на это добро твои зельоные сопли? Чтобы что???
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13.11.2021 22:30 Ответить
а ты глянь на мировые цены за газ при порошенко и при зеленском.
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14.11.2021 00:30 Ответить
Коли платили по 90копійок за кубічний метр - то чомусь не звертали уваги на "міровиє цени"...
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14.11.2021 16:13 Ответить
Вспомнила бабка когда девкой была. А курс какой тогда был? А цены на продукты? В цену на газ для потребителя входит и зарплата газовиков. Индекс инфляции еще учтите.
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14.11.2021 21:36 Ответить
в будку, дуняша. там пальцем поковьіряешь в серлеще
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13.11.2021 22:37 Ответить
скажи, ты специально херню пишешь сочиняя на ходу?
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13.11.2021 22:38 Ответить
он не сочиняет, сегодня сам серлещ диктует. бенефис бородатой бабьі в должности папика игоковича
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13.11.2021 22:40 Ответить
думаешь уже разослали по зеленым группам тезисы?
вообще похоже. ни на один уточняющий вопрос эти сявки не могут ответить. не в материале. не довели.
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13.11.2021 22:49 Ответить
Ах, пізнаю почерк Сєруні Лєщенка. Він же тупіший Подоляка, на фіга замінили?
Подоляк добре ;ЗЕ!диджитал; ганяв, дарма Вовік його звільнив. Просто народ уже поржав і наржався до блювоти, так що рейтинги ;позитивними блогерами; вже не піднімеш.
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13.11.2021 22:42 Ответить
До того Серёжи всей вашей братии по уму- как до луны.
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13.11.2021 23:30 Ответить
Який розум у нього? Альфонс російської діджейки.
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14.11.2021 00:24 Ответить
Какая власть и когда предложила?
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13.11.2021 23:03 Ответить
Та майте ж ви совість то! Ще не всі зроблені разом, а ті що зроблені - до кінця не усвідомлюють це! Дайтє ім єщьо сто днєй!
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13.11.2021 22:29 Ответить
да плачу по БАРЫГЕ...
и да ВЕРНИСЬ БАРЫГА ...ой ВЕРНИСЬ....
и сгинь ты погань ты ублюдочно квартальная...
что властью нагло называется....
вы самозванцы... напялив шапку аль корону-
а на деле перевернул горшок с дерьмом... себе на бошку...
строите из себя царей....
а по итогу в вашу сторону плюются даже звери в зоопарке.....
вам бы ноги салом смазать и бежать бежать и без оглядки....
чтоб вас зверюшек безобразных... тупых и наглых и немного трюхнутых-- ..народ бы не распял на первом же попавшемся столбе...
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13.11.2021 23:21 Ответить
Что такое? Роттердам два + захотелось? Так перечисли Пете с Ринатом материальную помощь. Они же в связи с деолигархизацией так "страдают"!
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13.11.2021 23:28 Ответить
Caps - це вже 100% - істерія! (Барига в решті решт буде там, де йому пророкував місце покійний Зінченко, - на лаві підсудних)!
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14.11.2021 08:14 Ответить
Не знаю, о чем ты. Тарифы баснословно взлетели именно при гадах. Думаешь, люди полные идиоты и не помнят? А "мерзнешь" ты чего? У меня батареи горячие. Нет проблем.
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13.11.2021 23:26 Ответить
Какие люди? Ты про нарит? Да, идиоты. Есть сомнения? Тебе, дураку кинули подачку газ по 7, а для промышленности сделали 37. Подобная фигня и с электроэнергией. До идиотов не доходит, что электроэнергия и газ включаются в себестоимость товаров, которые они покупают. Сэкономили копейку, потеряют гривну. Тарифы для населения должны повышаться и они будут повышаться.
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14.11.2021 04:14 Ответить
І валізи з грішми для "підтримки бойового духу" ЛДНРівських бойовиків за вугілля (антрацит та енергетичну "рядовку"), які заходили в Україну з окупованих територій і яке Петя з Рінатом втюхували як "вРотВамДам+", теж йшли регулярно! P.S. Зеленський, звісно, слабак, але після нього, сподіваюсь, прийде Дійсно Патріот (Безсмертний на приклад), який розкрутить і Кучмини, і Януковича, і Ющенківські, і, нарешті, Порошенківські (ще з часів його Ригівського минулого й до сьогодення) мутки. "Нє бєспокойся, Козлодоєв, сядут усє"(с)
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14.11.2021 08:11 Ответить
🤣 Головне слово - "сподіваюсь"! Ну давай, сподівайся. Це одна із небагатьох прівєлєгій яка вам, мудрому нарідові, дозволена. Поки що...
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14.11.2021 16:10 Ответить
Злодії у вишиванках,набагато небезпечніші для України.
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13.11.2021 22:19 Ответить
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13.11.2021 22:43 Ответить
Скоро буде зелене шобло його просити рятувати енергетику. Він все правильно каже.
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13.11.2021 22:24 Ответить
Якщо будуть зимою морози буде повний колапс і замерзатимуть цілі міста.
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13.11.2021 22:25 Ответить
Не волнуйся так за Ахметку. Раскулачат бизнес-партнёра Порошенка.
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13.11.2021 22:29 Ответить
дуняшка, клоун ахметке полстраньі слил за поддержку на его говноканалах. помогло не надолго. как тебе новьій начальник серлещ? ласковьій, как подоляк?
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13.11.2021 22:38 Ответить
Та в Сірьожі дуже не побалуються. Згадую його відео з кулаком для анального фістингу на столі.
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13.11.2021 22:45 Ответить
бєдний іго-гокович
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13.11.2021 22:49 Ответить
А може йому через пару разів і сподобається. Зебіли- вони такі...
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14.11.2021 00:25 Ответить
Напомнили мне об одном знакомом и его рассказ о лечении простаты) "Сначала было больно, а потом начало нравится"
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14.11.2021 03:41 Ответить
Схоже у Сірьожі кулачок *********** у задньому проході комфортно влаштувався)
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14.11.2021 00:37 Ответить
А Беню когда?
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13.11.2021 22:40 Ответить
а кому зеленые твои млн простили в этом году коммунальщикам и энергопоставляющим компаниям?
160 млн - фирташу, коломойскому и ахметову
а в прошлом 30 млн долгов энергоатома и Укргидроэнерго
а?
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13.11.2021 22:44 Ответить
Так раскулачивали ж уже: Добропольеуголь забрали. Сильно помогло? Добыча падает каждый месяц, на сентябрь месяц отставание от плана более 10%, а за август - 30%. А рабочие безумно рады задолженностям по зарплате. Теперь у государства появилось еще одно дотационное объединение. Ты счастлив?
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14.11.2021 04:22 Ответить
А де "узеленські", які при таких заявах (в період з 2015 по початок 2019) галасували про свавілля банкової? Де "нацжони", яки плигали по машинах "звинуваченого"? Де "громадське обурення" на каналі Г+Г? Ну і, врешті решт, де індекс борщу (з того ж Г+Г)????

Цікаво, а що д'Єрмак вигадає ще, коли білінгкети таки дійсно оприлюднять розслідування по "вагнергейту" на наступному тижні? Наступ "шахтарів" та "трактористів" по всій лінії рощмежування? А де ж ті "шахтарі" з "трахтористами" набої беруть на сьомому році війни???

І те недолуге до цих пір збирається глядіти в .... "тій стороні"???

Як на мене, то в Маріїнському парку гілок вистачіть усім... Аби тіко проблем з мотузкою не було...
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13.11.2021 22:37 Ответить
Постачання електроенергії в Крим економічно вигідне - Демчишин

23 листопада 2015,
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13.11.2021 22:41 Ответить
ну так и договор готовили. но не подписали потому как кацапы хотели чтобы крым там был кацапским а наши настаивали на формулировки "временно неконтролируемые территории"
договор не подписали на условиях кацапов. все
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13.11.2021 22:46 Ответить
договор не подписали, потому что опоры подорвали...не?
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13.11.2021 22:57 Ответить
Опоры сразу и восстановили) Но договор так и не подписали...
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14.11.2021 03:47 Ответить
бо тогда уже зассали...
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14.11.2021 11:56 Ответить
от, якби за це його притягували (а там максимум що: адмінштраф; або ж звільнення з посади за ініціативою Яценюка, але такого не сталось) - заперечень не було б. Тільки по-факту - там лише одним непідписаним договором (зі згадкою про "крьімский федеральньій округ") і обмежилося.
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13.11.2021 22:57 Ответить
Кто-то реально верит что ни гривны которые перечисляли 2 года за уголь не попало в руки боевиков?
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13.11.2021 22:46 Ответить
это проблемы владельцев ТЭС которым государство платило за энергию и уголь.
страна перечисляля деньги фирмам украинским. что они потом с ними делали - разбирайтесь
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13.11.2021 22:47 Ответить
ща про брата пороха будет
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13.11.2021 22:51 Ответить
Складно поешь. Но могу себе представить, что бы ты пел, если бы этот зашквар случился при Зе. А тут- зрада- и не зрада- вовсе.
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13.11.2021 23:32 Ответить
это придуманная зрада
а у зебзика реальных дел столько наворочено - ему жизни не хватит отсидеть
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13.11.2021 23:38 Ответить
Клоун, на Луганскую ТЭС уголь как доставлялся из Лугандона, так и доставляется - там с неоккупированной территории даже подъездных путей нет. Прикинь? Но раньше про это говорили, а сейчас заткнулись. Ты уже напрямую у паРаши электроэнергию собрался покупать. Не зрада? Ну-ну.
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14.11.2021 04:30 Ответить
Кто перечислял? Беры выще- СБУ налом возило!
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13.11.2021 23:09 Ответить
НБУ перичеслял на счета. все платежки есть

а СБУ+Менты+ГУР были ОХРАНОЙ для перевозки налички на зарплату сотрудников этих фирм

или ты думаешь государство с фирмами налом рассчитывались?
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13.11.2021 23:37 Ответить
кстати, счета скорее всего были открыты в Укрсоце - госбанке
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13.11.2021 23:39 Ответить
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13.11.2021 23:08 Ответить
фабриковать дела наши спецслужбы уже научились..., это хорошо получается, осталось научиться расследовать реальные дела и наказывать настоящих преступников... мерзкое зрелище, когда обиженный мошенник и бандит с помощью своей марионетки пытается наказать тех людей, которые когда-то предотвратили дефолт страны и попытались отнять у вора награбленное...
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13.11.2021 23:23 Ответить
Прийшла на зміну щоколядному баризі зелена плісінь, яка ніби нічого не ****...ть з бюджета, а тільки п...здИть з телевізорів.
В результаті в економіці повний п...здець, а ********** звітує про успішне ранкове какання і вже третій рік бореться з Порохом(
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14.11.2021 00:46 Ответить
ДБР те зможе. Ті "специ" пальцем не роблені, з пальца можуть "висмоктати" злісне *********** з особливим цинізмом.
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14.11.2021 07:10 Ответить
Торгувати із террористами це торгівля на крові. Ротердам + і придумали щоб не платити ОРДЛО, всі ці розказні про наших людей і наші шахти, це для ідіотів. Не могли вони платити всі податки якщо держава не має туди доступу і впливу, а платили ствльки стільки хотіли. Коротше, схема була сіра і гидотна і добре що знайшлися небайдужі які її припинили.
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14.11.2021 07:21 Ответить
Самая лучшая оборона для святейшего и честнейшего экс министра-нападение.Главное побольше свистеть.Авось пронесет...
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14.11.2021 07:36 Ответить
Свистит Шут... И свистит уже третий год...На брехне залез в кресло Короля и продолжает брехать.... Но всегда есть конец "выступления" ...и его уже сейчас ненавидят 90% населения страны...
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14.11.2021 07:42 Ответить
А потом смогли отказаться от российского газа, Источник:

Ну да, построив "газовый коллайдер", и по кругу гоняя через счетчики ордынский газ...
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14.11.2021 11:00 Ответить
http://kyiv-heritage.com/sites/default/files/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE.pdf Ставленник Порошенко Демчишин отказался от модернизации наших ТЭЦ и котельных, когда помошь предложили в 2014 году Польша и Япония. Отказ был в пользу сохранения использования угля, формируя тем самым, http://argumentua.com/stati/kak-medvedchuk-i-ko-vparivayut-ugol-ukraine бизнес Медведчука под "африканский" уголек . Судить и садить за измену!
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14.11.2021 11:35 Ответить
Надо или выпускать Демчишина или выпускать Семенченко. Один торговал на крови, а другой ценой своей жизни пробовал остановить эту торговлю. Держать обоих в СИЗО не логично.
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14.11.2021 18:29 Ответить
посадить этого гада демчишина и надолго!!Мы помнит твои козни и работу на интересы путина"" А веерные отключен6ия.А УГОЛЬиз ЮАР, и США по завышенным ценам!! А электрознергию в КРЫМ, а уголь из ДНР:::??? козёл ДЕБИЛЬНЫЙ !! НЕТ МОЗГОВ, НЕ ХРЕН ЛЕЗЬТЬ В МИНИСТРЫ!! А ТЕПЕРЬ ПОСИДИШЬ в тюрьме , 5-6 ЛЕТ И СТАНЕШЬ УМНЕЕ!!
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14.11.2021 19:06 Ответить
В дурке инет появился? В Украине не было веерных отключений с 90-х. В Украину не доставлялся уголь из ЮАР и США по завышенным ценам. Уголь из Лугандона как покупался, так и покупается. Разница лишь в фирмах-прокладках. Только раньше он покупался практически по себестоимости у предприятий, которые были зарегистрированы в Украине. А сейчас его покупают у москалей. При этом это все тот же лугандонский уголь, но уже значительно дороже. Может не стоит писать комменты, если у тебя мозгов нет? Ну и на выборы тоже лучше не ходить: и для тебя лучше и для страны в целом.
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14.11.2021 19:49 Ответить
 
 