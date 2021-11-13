РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12045 посетителей онлайн
Новости
22 950 177

По данным НБУ, после визита Зеленского из Омана в Украину не поступило никаких инвестиций

По данным НБУ, после визита Зеленского из Омана в Украину не поступило никаких инвестиций

Объем прямых инвестиций из Султаната Оман в Украину в 2020 году и в первом полугодии 2021 года равен нулю.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

Напомним, в Оман президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января 2020 года. Как сообщили в ОП, визит официальный, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

В частности, в ОП сообщили, что Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви. В ходе встречи президент Украины отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицину, туризм.

Смотрите также: Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества. ФОТО

Также в ОП заявили, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. В ходе встречи стороны констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не отвечает имеющемуся потенциалу. Президент подчеркнул, что Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Сообщалось, что оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что тоже любил летать в страны залива, ему нравилось "греться на солнышке". Но вследствие таких "согреваний" экономика Грузии получила более $400 млн инвестиций.

Согласно предоставленным МИДом ответам на запросы нардепов, "встречи были направлены на поддержку положительной динамики украинско-оманского сотрудничества, координацию взаимных шагов, направленных на укрепление дипломатических отношений между странами, активизацию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Во время пресс-конференции 20 мая 2020 года Зеленский заявил, что поездка в Оман была частной. "Это была моя частная поездка... У меня есть семья, живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. У них есть возможность и все права на это. В этом нет никакого секрета", - отметил он. В то же время глава государства рассказал, что состоялся ряд официальных встреч. В частности, Зеленский обсуждал с лидером Омана планы на будущее, назначение посла, инвестиции и их размер.

Читайте также: Зеленский не обязан декларировать расходы на поездку в Оман, - глава НАПК Новиков

Офис Президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ об источниках финансирования визита Владимира Зеленского в Султанат Оман и программе поездки.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Еще никто не исправлял провал в коммуникации новой ложью".

Автор: 

Зеленский (20196) инвестиции (1162) Оман (64)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+87
Та не...ну не может же Наивеличайший, вся #ОПа и целая свора зебобиков врать. А вы хорошо искали?
показать весь комментарий
13.11.2021 23:04
+86
Только вот искать нужно не инвестиции, а очередные офшорные счета величайшего зеленого брехуна и барыги.
показать весь комментарий
13.11.2021 23:14
+65
Жодна притомна людина їх і не чекала.

А 73% - так, вірували.
показать весь комментарий
13.11.2021 23:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Иди штаны стирай ,зеголосилка засратая,а то небось всю хату себе запердел,от того ,что тебе прямо сказали кто ты есть ,дерьмо)
показать весь комментарий
14.11.2021 20:16 Ответить
Кацапська жаба з українським ніком.Ти,огидна вдвічі висранка,хоч би перднула щось українською,щоб претендувати тут на українську думку.Згинь під лавку і не завонюй простір.
показать весь комментарий
14.11.2021 22:18 Ответить
Люблю,когда зесрань в обсере -це тепер твоя доля,дегенератіна )))
показать весь комментарий
14.11.2021 22:29 Ответить
жаба,інх,лизни мальдівського в засране дупло
показать весь комментарий
15.11.2021 07:08 Ответить
Глыба мирового масштаба и криворожский чмошник
показать весь комментарий
14.11.2021 20:41 Ответить
Продуктивный визит.
показать весь комментарий
13.11.2021 23:55 Ответить
а как относительно оттока капитала в Оман из Украины?!
показать весь комментарий
14.11.2021 00:01 Ответить
Брехло то еще, он уже набрехал на сотни миллиардов инвестиций а по факту ноль.
показать весь комментарий
14.11.2021 00:14 Ответить
Какие инвестиции ?там только новые офшоры зекрысы найти можно
показать весь комментарий
14.11.2021 00:59 Ответить
А вы все инвестиции ждали? Ну вы наивные дятлы….
показать весь комментарий
14.11.2021 01:07 Ответить
Да и фото Янелоха с султаном Омана подозрительно на фотошоп смахивает...
показать весь комментарий
14.11.2021 01:13 Ответить
Султан в это время в Европе пребывал,болел.
показать весь комментарий
14.11.2021 07:57 Ответить
Это загримированный артист глубокого жанра и одновременно советник нелоха Лёха Арестович.
показать весь комментарий
14.11.2021 14:46 Ответить
Ну ладно, з Оману не привіз інвестицій...
А з Еміратів?
І, взагалі, хоч звідкиля - привіз щось?
показать весь комментарий
14.11.2021 01:46 Ответить
тобто...добрий настрій зеЛенкі Вам якось по фіг? )))
нахаляву вигуляти дружину вже й не можна??? ))))

показать весь комментарий
14.11.2021 09:21 Ответить
Крупнейшими инвесторами в Украину являются Кипр, Нидерланды и.. Россия. Если учесть что деньги из Кипра, Нидерландов, Великобритании это деньги из украинских оффшоров, то картина получается совсем странной.

показать весь комментарий
14.11.2021 01:56 Ответить
С учётом фактически единой экономики с парашей до 14года, динамика весьма положительна. Кстати, а почему вы не привели такую же табличку для периода правления Нелоха-1?
показать весь комментарий
14.11.2021 07:00 Ответить
Почитал бы ЗЕ!, что про него народ на Цензоре пишет, он бы сам застрелился, шоб не мучаться.
показать весь комментарий
14.11.2021 02:02 Ответить
Ну ... Фіма Звягільскій не застелився ж! і дожив до 88 років... Схоже що не можна такі справи пускати на самотік... Кучма підтвердить...
показать весь комментарий
14.11.2021 02:23 Ответить
Ага ЩАЗ Осел застрелиться , для этого надо иметь то чего у него не было не когда , надо как минимум иметь СОВЕСТЬ , а вот сдохнуть от передоза оно может как не хрен делать.
показать весь комментарий
14.11.2021 19:52 Ответить
Нехай подивляться не
звіти Єрмака ФСБ
цього гімна побільшало
показать весь комментарий
14.11.2021 02:35 Ответить
....вернули только лыжи, на которых тёща зеленского спустилась в Оман с Карпат.... но без палок...
показать весь комментарий
14.11.2021 05:15 Ответить
Звідкіля ж візьметься нормальний президент і влада,якщо система заточена під те,щоб туди "вибирали" одних покидьків? Український нарід наївний,як стадо баранів у загоні. Хоча "як"-можна і прибрати,тому,що насправді так воно і є. Україна-це загін,нарід-вівці,пастухи-олігархи.
показать весь комментарий
14.11.2021 06:06 Ответить
Ідіотіна
показать весь комментарий
14.11.2021 06:42 Ответить
За що ж тебе так мама з татом назвали? Як же ж тобі бідненькому в світі живеться?Мабуть погано.Правда й мені з такими як ти теж несолодко.Морально в першу чергу!
показать весь комментарий
14.11.2021 19:36 Ответить
Перший покидьок це ти та тобі подобні
показать весь комментарий
14.11.2021 08:06 Ответить
Щезни,жаба зазомбована!
показать весь комментарий
14.11.2021 19:37 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2021 06:18 Ответить
Поставили б іншого. Бо народ дозволяє керувати собою усіяким віслюкам, а за кожним віслюком у політиці стоїть гроссмейстер.
показать весь комментарий
14.11.2021 12:10 Ответить
/
показать весь комментарий
14.11.2021 06:46 Ответить
Зелебеня врет как дышит. Даже не знаю как его будут называть в истории Украины. Самый лживый или самый бездарный президент. а может и то и другое вместе
показать весь комментарий
14.11.2021 07:38 Ответить
Популіст
показать весь комментарий
14.11.2021 09:41 Ответить
Пройде зовсім короткий відрізок часу і Україна забуде це бездарне , брехливе, тупориле у всі відношеннях створіння, яке своєю безтолковкою не могло зрозуміти куди, для чого і на скільки воно лізе.?
PS і все таки я не покидаю віру в те що Кремель і ФСБ причетні до вибору ,,в'ялічайшого''
показать весь комментарий
14.11.2021 17:09 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2021 07:40 Ответить
Люцифер, украінську націю розбавили чужаками і вона перестала бути нацією. Це, як бочка з медом, коли іі розбавити відром гімна -мед ніби і є, а істи вже не можна. Цьому відру гімна наші проблеми до дупи, воно своім смердить.
показать весь комментарий
14.11.2021 08:56 Ответить
Нам треба підтримувати міф про розумних євреїв та дурних українців. Наші керівники з ОП, КМ та ВР не дадуть збрехати. Забути про Голодомор, а говорити про Голокост. Добре, що домовилися з Ізраїлем про пенсії для євреїв-пенсіонерів, які виїжджають туди. Будувати більше меморіалів типу Бабиного Яру. А керівники Ізраїлю приїжджатимуть і навчатимуть нас жити.
показать весь комментарий
14.11.2021 22:04 Ответить
Ясен пень,когда шли"переговоры"-этот султан,в в коме лежал.
показать весь комментарий
14.11.2021 07:55 Ответить
Ну шо вы тут к бубочке пристали? И какие инвестиции? Просто бубочка в Омане открыл очередной офшорный счет в их банке, а лохам, которые за него проголосовали, прокукарекал об инвестициях.
показать весь комментарий
14.11.2021 08:23 Ответить
А он за инвестициями и не ездил,он в Омане встречался из агентами ФСБ получая инструкции по управлении Украиной.
показать весь комментарий
14.11.2021 08:28 Ответить
Давно известно, что Зеленский летал не за инвестициями, а за тайными переговорами, скорее сказать, встречами с представителями Путина и это дело СБУ, что там происходило и кто кому что сказал или слил...
показать весь комментарий
14.11.2021 08:44 Ответить
Для убедительности аргументов Патрушева, россияне даже сбили в Иране самолёт украинской авиалинии на котором должен был возвращаться резидент.
показать весь комментарий
14.11.2021 18:24 Ответить
Які інвестиціі? !!! "Найвеличніший" іздив не по інвестиціі, а на таємну зустріч з гінцем з Москви, торгувався за суму, за яку мав Украіну продати.
показать весь комментарий
14.11.2021 08:50 Ответить
Тут только Палыч с Изоляции Донецкой поможет в вопросах ,куда ушли инвестиции и чему посвящался тренинг в Омане .
показать весь комментарий
14.11.2021 08:51 Ответить
Его надо правильно инструктировать и развязать руки.
показать весь комментарий
14.11.2021 18:22 Ответить
ну и когда ж начнутся хоть какие-то разбирательства по поводу каждодневной брехни, зашкваров и залетов этого зечмошника????
или только указательный палец - страшное преступление???
показать весь комментарий
14.11.2021 09:24 Ответить
Когда будет запрос от социума. Пока что в большинстве социум только в комментариях на Цензоре готов писать, так что имеем что имеем.
показать весь комментарий
14.11.2021 12:12 Ответить
Ну во первых Оман не ахти вообще какой " инвестор", нет у него подобных возможностей ( это не Катар, ОАЭ или Саудовская Аравия), и во вторых Зелю принимал даже не султан ( ныне покойный,, ну так совпало) а так себе " пятая спица в колесе". Да и местами туризма и отдыха Оман как бы не славится.. Возможно тайная встреча с представителями Рашистана.. или еще кого. Другое в голову не приходит. Спалился Зеля в общем. С него " конспиратор" как с профессора Плейшнера.
показать весь комментарий
14.11.2021 09:33 Ответить
Как президенту, клоуну и копейки не доверят.
А как просто клоуну - заплатят, но надо хреном но рояле играть за пару долларов.
показать весь комментарий
14.11.2021 09:33 Ответить
а він що, за інвестиціями їздив? офшори і продаж землі,ось що він парешал...
показать весь комментарий
14.11.2021 09:56 Ответить
Я не понял, а где сметуны? Шото их не слышно((
показать весь комментарий
14.11.2021 10:11 Ответить
Кто молчит - значит или в него уже инвестировали, или припугнули.
показать весь комментарий
14.11.2021 12:14 Ответить
после визита Зеленского из Омана в Украину не поступило никаких инвестиций /Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец.А образец источник антисемитоарабской пропаганды. Пропаганды, заразившей часть граждан Украины.Заявлявших: пока последний ******** ХАМАСА-араб не перевернётся вверх кишками./На одного "шлёпнутого" еврея будет "прихлопнуто" не меньше 100 арабов/ Каток Цахала прокатится по Палестине и за ним будет оставаться только территория Израиля.Пианист в кипе не понимает, что следствием его безответственных заявлений будут арабские батальоны в бандформированиях ДНР .В дополнение к израильским наёмникам среди террористов ДНР.
показать весь комментарий
14.11.2021 10:17 Ответить
Поверить пархатому??? Что за вздор? И каким "недюжинным" интеллектом надо обладать что бы поверить пархатому неучу и никудышному "артисту"-кавээнщику?
показать весь комментарий
14.11.2021 10:29 Ответить
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!!
показать весь комментарий
14.11.2021 10:32 Ответить
А борцуни Лещенко , Наєм , Шабунін та всі свободівці мовчать собі в тряпочку.
показать весь комментарий
14.11.2021 10:38 Ответить
Пусть это недалёкое существо сначала расскажет, что оно делало в Омане.
показать весь комментарий
14.11.2021 11:02 Ответить
так он туда летал не для того что б они давали инвестиции в Украину,
а что б он туда инвестировал свои офшоры
показать весь комментарий
14.11.2021 11:12 Ответить
як це? а мільярд дерев? це вам не "єтадругоє"!
показать весь комментарий
14.11.2021 11:54 Ответить
А, то він по садженці літав домовлятися? Ти ба який, на перспективу все робить. Ще й за свої кошти! Не як клятий барига...
показать весь комментарий
14.11.2021 12:13 Ответить
Оман зелёная страна, просто утопает в зелени. Им 1 миллиард саженцев это почти совсем ничего.
показать весь комментарий
14.11.2021 18:18 Ответить
А буво нуль з мінусом? Хто з математиків?
показать весь комментарий
14.11.2021 15:00 Ответить
Оно ездило туда для встречи с руководством ПИД,,,раши получить инструкцию, решить свои офшорные вопросы и получить смотрящего кремлевскую Крысу ермака.....
показать весь комментарий
14.11.2021 17:25 Ответить
не, ну они там в Омане все повернутые сектанты, это ясно. как и ясно то, что они все же не идиоты.
показать весь комментарий
14.11.2021 18:11 Ответить
Их просто немогло быть. Ясно было уже тогда, что Зеля врёт!
показать весь комментарий
14.11.2021 18:16 Ответить
спіймав себе на думці що ненавиджу цього нелоха навіть більше ніж яника...
показать весь комментарий
14.11.2021 19:47 Ответить
Так я давно говорил , что по сравнению с Ослом , даже Хам не настолько смедючий кусок говна.
показать весь комментарий
14.11.2021 19:54 Ответить
Это точно !
показать весь комментарий
14.11.2021 21:56 Ответить
Поверить что Осел Оманский летал в Оман за баблом , может только полный идиот , ну или зелебобик , что в принципе одно и то же.
показать весь комментарий
14.11.2021 19:55 Ответить
Зато в Оман надійшли чергові офшори нєлоха
показать весь комментарий
14.11.2021 20:12 Ответить
поїздка вiслюка в Оман на зустрiч з гебешними та кремлядськими кураторами...

i все це за кошти українцiв-сплатникiв податкiв...
показать весь комментарий
14.11.2021 20:36 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2021 20:48 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2021 20:49 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2021 20:50 Ответить
Зеля в Омане - Украина в обмане((?
показать весь комментарий
14.11.2021 22:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 