По данным НБУ, после визита Зеленского из Омана в Украину не поступило никаких инвестиций

Объем прямых инвестиций из Султаната Оман в Украину в 2020 году и в первом полугодии 2021 года равен нулю.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

Напомним, в Оман президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января 2020 года. Как сообщили в ОП, визит официальный, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

В частности, в ОП сообщили, что Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви. В ходе встречи президент Украины отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицину, туризм.

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Также в ОП заявили, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. В ходе встречи стороны констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не отвечает имеющемуся потенциалу. Президент подчеркнул, что Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Сообщалось, что оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что тоже любил летать в страны залива, ему нравилось "греться на солнышке". Но вследствие таких "согреваний" экономика Грузии получила более $400 млн инвестиций.

Согласно предоставленным МИДом ответам на запросы нардепов, "встречи были направлены на поддержку положительной динамики украинско-оманского сотрудничества, координацию взаимных шагов, направленных на укрепление дипломатических отношений между странами, активизацию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Во время пресс-конференции 20 мая 2020 года Зеленский заявил, что поездка в Оман была частной. "Это была моя частная поездка... У меня есть семья, живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. У них есть возможность и все права на это. В этом нет никакого секрета", - отметил он. В то же время глава государства рассказал, что состоялся ряд официальных встреч. В частности, Зеленский обсуждал с лидером Омана планы на будущее, назначение посла, инвестиции и их размер.

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Офис Президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ об источниках финансирования визита Владимира Зеленского в Султанат Оман и программе поездки.

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