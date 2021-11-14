Водитель, сбивший двух подростков на переходе в Харькове, осужден за кражу в этом году, в суде есть еще одно дело за управление под наркотиками, - директор "СЕНС Консалтинг" Маслов

Адвокаты Дмитрий Круговой и Виталий Галенченко представляют одного из пострадавших в ДТП, которое произошло 11 ноября в Харькове, также предложили представлять девушку.

Об этом сообщил в Facebook владелец юридической компании "СЕНС Консалтинг" Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"Дети (13 лет) находятся под наблюдением врачей, получают качественные лекарства и высокопрофессиональные медицинские услуги. Land Cruiser действительно имеет отношение к семье Раины (глава Харьковской районной государственной администрации Юрий Раина. – Ред.), но подозрение предъявлено другому лицу", – сказал он.

По словам Маслова, накануне адвокатам не удалось пообщаться со следователем и процессуальным руководителем.

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"Подозрение - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии [наркотического] опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Во время избрания меры пресечения объявлено имя ЛЫСЕНКО Дмитрий Викторович, 28.09.1987, ранее судимый. На фото оно в капюшоне.

Следственный судья Бородина избрала меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 340 500 гривен (следователь просил залог 10 млн). Прокурор будет оспаривать размер залога.

Примечание.

1) Поскольку все живы, содержать под стражей без альтернативы залога законом запрещено.

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2) Максимальный размер залога - 80 прожиточных минимумов (198,5 тыс. грн), но с учетом обстоятельств в исключительных случаях может быть увеличен.

Санкция ч. 2 статьи 286-1 УК предусматривает до 8 лет. В случае, если тяжесть средняя, – до 3 лет.

Будем держать в курсе", – подчеркнул Маслов.

Также он сообщил, что сегодня адвокаты Круговой и Галенченко встретились с начальником отдела транспортных преступлений. Он сообщил, что "все установленные свидетели происшествия были допрошены, дети признаны потерпевшими, ожидается рассмотрение ходатайства об аресте автомобиля (он сейчас изъят)".

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"Наркотики в машине и при водителе, по нашим данным, обнаружены не были. В то же время, как уже сообщали, тест на наркотики моча не выдержала. В понедельник будет ознакомление с имеющимися материалами. Пообещали полную открытость.

Полицейское руководство уже понимает, что дело под контролем общественности и не только их руководство должно видеть работу и быть в курсе событий. Необходимо держать их в тонусе", - говорится в сообщении.

Маслов отмечает, что подозреваемый водитель в мае этого года был судим за кражу, получил три года условно. "Лицо с таким же ФИО привлечено к административной ответственности по статье 130 (управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения), дело находится на рассмотрении суда Шевченковского района имени Ф.Е.Дзержинского (да, у нас до сих пор такие суды). Как известно, автомобиль принадлежит не подозреваемому (владелец - юридическое лицо). В настоящее время изучаем вопрос о правомерности пребывания в его пользовании и действиях должностных лиц владельца на этот счет. Именно эта информация должна быть предметом особого внимания", - убежден Маслов.

Напомним, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.

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