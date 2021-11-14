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Новости ДТП
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Водитель, сбивший двух подростков на переходе в Харькове, осужден за кражу в этом году, в суде есть еще одно дело за управление под наркотиками, - директор "СЕНС Консалтинг" Маслов

Водитель, сбивший двух подростков на переходе в Харькове, осужден за кражу в этом году, в суде есть еще одно дело за управление под наркотиками, - директор

Адвокаты Дмитрий Круговой и Виталий Галенченко представляют одного из пострадавших в ДТП, которое произошло 11 ноября в Харькове, также предложили представлять девушку.

Об этом сообщил в Facebook владелец юридической компании "СЕНС Консалтинг" Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"Дети (13 лет) находятся под наблюдением врачей, получают качественные лекарства и высокопрофессиональные медицинские услуги. Land Cruiser действительно имеет отношение к семье Раины (глава Харьковской районной государственной администрации Юрий Раина. – Ред.), но подозрение предъявлено другому лицу", – сказал он.

По словам Маслова, накануне адвокатам не удалось пообщаться со следователем и процессуальным руководителем.

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"Подозрение - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии [наркотического] опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Во время избрания меры пресечения объявлено имя ЛЫСЕНКО Дмитрий Викторович, 28.09.1987, ранее судимый. На фото оно в капюшоне.

Следственный судья Бородина избрала меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 340 500 гривен (следователь просил залог 10 млн). Прокурор будет оспаривать размер залога.

Примечание.

1) Поскольку все живы, содержать под стражей без альтернативы залога законом запрещено.

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2) Максимальный размер залога - 80 прожиточных минимумов (198,5 тыс. грн), но с учетом обстоятельств в исключительных случаях может быть увеличен.

Санкция ч. 2 статьи 286-1 УК предусматривает до 8 лет. В случае, если тяжесть средняя, – до 3 лет.

Будем держать в курсе", – подчеркнул Маслов.

Также он сообщил, что сегодня адвокаты Круговой и Галенченко встретились с начальником отдела транспортных преступлений. Он сообщил, что "все установленные свидетели происшествия были допрошены, дети признаны потерпевшими, ожидается рассмотрение ходатайства об аресте автомобиля (он сейчас изъят)".

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"Наркотики в машине и при водителе, по нашим данным, обнаружены не были. В то же время, как уже сообщали, тест на наркотики моча не выдержала. В понедельник будет ознакомление с имеющимися материалами. Пообещали полную открытость.

Полицейское руководство уже понимает, что дело под контролем общественности и не только их руководство должно видеть работу и быть в курсе событий. Необходимо держать их в тонусе", - говорится в сообщении.

Маслов отмечает, что подозреваемый водитель в мае этого года был судим за кражу, получил три года условно. "Лицо с таким же ФИО привлечено к административной ответственности по статье 130 (управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения), дело находится на рассмотрении суда Шевченковского района имени Ф.Е.Дзержинского (да, у нас до сих пор такие суды). Как известно, автомобиль принадлежит не подозреваемому (владелец - юридическое лицо). В настоящее время изучаем вопрос о правомерности пребывания в его пользовании и действиях должностных лиц владельца на этот счет. Именно эта информация должна быть предметом особого внимания", - убежден Маслов.

Напомним, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.

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Автор: 

адвокат (1430) ДТП (7671) Харьков (7437) Маслов Леонид (60)


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Топ комментарии
+19
В этой стране без самосуда наверно уже не обойтись ! Правоохранительная система мёртвая, а балом правит повсеместная корупция ! Видя всё это день изо дня нормальные люди переполняются негативом, и от злости могут и начудить.
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14.11.2021 01:31
+11
Паравоз? Три роки за середню тяжкість під наркотою? Це насмішка?
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14.11.2021 01:46
+10
Если у нас 73% проголосовали за клоуна-наркомана то самосуд тут не поможет.
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14.11.2021 05:14
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Правила форума Совет форумчан
не витримала сеча пекельного борошнавідходняку 💉
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14.11.2021 00:21 Ответить
В этой стране без самосуда наверно уже не обойтись ! Правоохранительная система мёртвая, а балом правит повсеместная корупция ! Видя всё это день изо дня нормальные люди переполняются негативом, и от злости могут и начудить.
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14.11.2021 01:31 Ответить
Если у нас 73% проголосовали за клоуна-наркомана то самосуд тут не поможет.
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14.11.2021 05:14 Ответить
Бо 73%і є такими ж, як цей Харківський
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14.11.2021 07:37 Ответить
Насчёт самосуда ты прав. Те, кто зарабатывает на вот таких подонках, берет с них бабосы и отправляет их в мир бандитствовать дальше. Главным достижением судовой системы считается снятие ограничений на пенсии судьям. У них уже под сто тысяч. Мало им. С вот таких подонков не набрались.
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14.11.2021 07:39 Ответить
Далі випускайте цих торчків під особисте зобов'язання.
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14.11.2021 01:42 Ответить
Та його випустять, сто пудів, у нас адже зараз як? Вкрав мішок картоплі, посадили, а збили людей, відразу ж винний стає учасником АТО і його відразу випускають
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14.11.2021 05:45 Ответить
Паравоз? Три роки за середню тяжкість під наркотою? Це насмішка?
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14.11.2021 01:46 Ответить
Лінч був розумний дядько.
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14.11.2021 04:18 Ответить
Вот я за всю историю США не помню что-бы выбрали президента дебила и наркомана! Поэтому да Линч был умный чувак и это реальная историческая личность которого выбрали судьёй! А у нас бы выбрали какого-то Арахамию!
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14.11.2021 05:17 Ответить
Хіба тільки арахамію? Ви підрахуйте відсоток жидів у країні та зрівняйте з відсотком жидів у ВР та радах усіх рівнів...те ж стосується і усіляких інородців.
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14.11.2021 10:47 Ответить
Доки лайно керує в Україні,на різних гілках влади-доти це все не припиниться...
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14.11.2021 07:00 Ответить
Преступление властей в том, что подобных не лишают прав вождения пожизненно.
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14.11.2021 07:07 Ответить
Так у нас нічого не заважає і без прав їздити)
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14.11.2021 07:34 Ответить
Вместе с лишением прав надо конфисковывать средство передвижения, так оно является орудием преступления. Если кто-то кого-то зарежет, ты нож, как орудие преступления отбирается у преступника навсегда.
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14.11.2021 11:23 Ответить
Этот недочеловек наверняка голосовал "за Зеленскава" еще с первого тура.
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14.11.2021 07:10 Ответить
Не буду говорить за второй тур, но в первом туре за Зе голосовали только дебилы. Как раз такие как этот.
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14.11.2021 07:21 Ответить
А в другому дебіли в квадраті.
Бо ще в першому можна це пояснити бажання показати Порошенку дулю в кармані.
Але в другому-це вже як накласти самому собі купу на голову
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14.11.2021 07:36 Ответить
Логічно. Але можна розглянути ще так.
В першому турі було багато кандидатів. Тільки абсолютні дурні бачили тільки клоуна олігарха.
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14.11.2021 14:09 Ответить
До речі, всі ці, здається 30%, ввійшли і в 73%.
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14.11.2021 14:12 Ответить
А во втором туре- еще бОльшие дебилы, которые на мой вопрос типа "чем вам Порох не угодил?", ни один, Карл, ни один так и не смог дать мне вразумительного и вменяемого ответа. Ну не доблёобы ли?
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14.11.2021 11:29 Ответить
Дійсно,за всю історію США не було президентів-наркоманів,двічі судимих.Тобто люди там мають мораль,додержуються християнської(протестантської) етики.Яка вражаюча відмінність від українців.73% більшість обирає подібних собі
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14.11.2021 07:36 Ответить
Посадили бы тогда-сейчас,не было бы трагедии...
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14.11.2021 07:43 Ответить
А вот это называется "причинно-следственная связь", но в данном случае скорее всего все порешали бабки
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14.11.2021 11:31 Ответить
Недолуга правоохоронна система створює передумови безкарності, яка породжує нові більш тяжкі злочини
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14.11.2021 08:08 Ответить
От процитированного текста блевать хочется и одновременно этим юристам морды набить. Консалтеры, млять.
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14.11.2021 08:18 Ответить
Він-же вчитель,знає що за крадіжку дають 3-4 роки а за збиття людей автомобілем 8-12.
Це мені нагадує персонажа фільму ,,Помилка резидента,, який після вбивства пішов грабити ларьок щоб його впіймали на крадіжці.
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14.11.2021 08:21 Ответить
Чудны дела твои господи.. У чувака дело есть о вождении под наркотиками , а у него права на руках, запрета на вождение нет, и машина не конфискована. Нужно в закон вводить статью - нахождение за рулем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения ( даже без аварии) ведет за собой к лишению прав вождения пожизненно, конфискация транспортного средства, и денежный штраф (шестизначный). при чем без всяких отмазок и индивидуального " подхода" в зависимости от персоны.
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14.11.2021 09:27 Ответить
Отличное у нас правосудие! Гори они вАду!.. У чувака куча дел судовых, а он на джипе разъезжает и детей калечит! Пора браться за старый, добрый самосуд ,прямо на дороге, чтобы этих тварей уничтожать на месте!!
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14.11.2021 10:38 Ответить
"Land Cruiser дійсно має відношення до сім'ї Раїни (голова Харківської районної державної адміністрації Юрій Раїна. - Ред.), але підозру пред'явлено іншій особі",- Хм... от цікаво : це що? - найшли козла відпущення? бо виникає логічне питання: якого милого і яким чином не будь-яка машинка, а Land Cruiser голови адміністрації опинилась у якогось кримінального типчика?!!!!
шо нам втирають?
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14.11.2021 10:58 Ответить
а ще цікаво - щось нічого не чути про справу того крутелика з Харкова, який вбив таки людину на перехресті, розтрощивщи його авто на друзки і поранивши інших... ???
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14.11.2021 11:05 Ответить
"Підозра - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані [наркотичного] сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Джерело:
Нажаль Харків все більше починає походити на наркостолицю України, чи близько до цього - НАРКОДІЛЄР який живе в общазі скоріш за все купив собі Ленд Крузер і під кайфом збиває людей
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14.11.2021 13:47 Ответить
 
 