Водитель, сбивший двух подростков на переходе в Харькове, осужден за кражу в этом году, в суде есть еще одно дело за управление под наркотиками, - директор "СЕНС Консалтинг" Маслов
Адвокаты Дмитрий Круговой и Виталий Галенченко представляют одного из пострадавших в ДТП, которое произошло 11 ноября в Харькове, также предложили представлять девушку.
Об этом сообщил в Facebook владелец юридической компании "СЕНС Консалтинг" Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.
"Дети (13 лет) находятся под наблюдением врачей, получают качественные лекарства и высокопрофессиональные медицинские услуги. Land Cruiser действительно имеет отношение к семье Раины (глава Харьковской районной государственной администрации Юрий Раина. – Ред.), но подозрение предъявлено другому лицу", – сказал он.
По словам Маслова, накануне адвокатам не удалось пообщаться со следователем и процессуальным руководителем.
"Подозрение - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии [наркотического] опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).
Во время избрания меры пресечения объявлено имя ЛЫСЕНКО Дмитрий Викторович, 28.09.1987, ранее судимый. На фото оно в капюшоне.
Следственный судья Бородина избрала меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 340 500 гривен (следователь просил залог 10 млн). Прокурор будет оспаривать размер залога.
Примечание.
1) Поскольку все живы, содержать под стражей без альтернативы залога законом запрещено.
2) Максимальный размер залога - 80 прожиточных минимумов (198,5 тыс. грн), но с учетом обстоятельств в исключительных случаях может быть увеличен.
Санкция ч. 2 статьи 286-1 УК предусматривает до 8 лет. В случае, если тяжесть средняя, – до 3 лет.
Будем держать в курсе", – подчеркнул Маслов.
Также он сообщил, что сегодня адвокаты Круговой и Галенченко встретились с начальником отдела транспортных преступлений. Он сообщил, что "все установленные свидетели происшествия были допрошены, дети признаны потерпевшими, ожидается рассмотрение ходатайства об аресте автомобиля (он сейчас изъят)".
"Наркотики в машине и при водителе, по нашим данным, обнаружены не были. В то же время, как уже сообщали, тест на наркотики моча не выдержала. В понедельник будет ознакомление с имеющимися материалами. Пообещали полную открытость.
Полицейское руководство уже понимает, что дело под контролем общественности и не только их руководство должно видеть работу и быть в курсе событий. Необходимо держать их в тонусе", - говорится в сообщении.
Маслов отмечает, что подозреваемый водитель в мае этого года был судим за кражу, получил три года условно. "Лицо с таким же ФИО привлечено к административной ответственности по статье 130 (управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения), дело находится на рассмотрении суда Шевченковского района имени Ф.Е.Дзержинского (да, у нас до сих пор такие суды). Как известно, автомобиль принадлежит не подозреваемому (владелец - юридическое лицо). В настоящее время изучаем вопрос о правомерности пребывания в его пользовании и действиях должностных лиц владельца на этот счет. Именно эта информация должна быть предметом особого внимания", - убежден Маслов.
Напомним, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.
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Бо ще в першому можна це пояснити бажання показати Порошенку дулю в кармані.
Але в другому-це вже як накласти самому собі купу на голову
В першому турі було багато кандидатів. Тільки абсолютні дурні бачили тільки клоуна олігарха.
Це мені нагадує персонажа фільму ,,Помилка резидента,, який після вбивства пішов грабити ларьок щоб його впіймали на крадіжці.
шо нам втирають?
Нажаль Харків все більше починає походити на наркостолицю України, чи близько до цього - НАРКОДІЛЄР який живе в общазі скоріш за все купив собі Ленд Крузер і під кайфом збиває людей