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Новости Война
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 97 единиц российской военной техники и установок на передовой на Донбассе. КАРТА

Вооруженные формирования РФ, несмотря на Минские договоренности, подтянули к передовой на Донбассе бронетанковое и артиллерийское вооружение.

Об этом, как сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"Патрули миссии зафиксировали 97 единиц бронетанкового и артиллерийского вооружения вооруженных формирований Российской Федерации, размещенных как с нарушением линий отвода, так и вне определенных районов хранения", - говорится в сообщении.

Зона действий "1-го армейского корпуса" вооруженных формирований РФ - в районе Тернового обнаружено 19 единиц боевой техники в 47 км от линии разграничения: танки - 9 единиц; самоходные артиллерийские установки (САУ) неопределенного типа – 10 единиц.

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Зона действий "2-го армейского корпуса" вооруженных формирований РФ - в районе Миусинска обнаружено 78 единиц боевой техники в 56 км от линии разграничения: танки неопределенного типа - 16 единиц, реактивные системы залпового огня (РСЗО) неопределенного типа - 9 единиц, САУ неопределенного типа – 12 единиц, прицепные гаубицы неопределенного типа – 12 единиц, боевые бронированные машины (ББМ) – 29 единиц.

Сосредоточение такого количества боевой техники свидетельствует о вероятном наращивании сил и средств противника с целью создания резервов. В то же время представители вооруженных формирований РФ продолжали препятствовать работе патрулей Миссии на оккупированных территориях.

Так, на блокпосту у Безымянного члены вооруженных формирований РФ остановили патруль СММ, не позволив наблюдателям проехать в направлении населенного пункта Саханка, сославшись на то, что в этом районе, якобы, ведется разминирование", - говорится в сообщении.

В СЦКК отмечают, что вооруженные формирования РФ также "глушили" наблюдательные беспилотники ОБСЕ в районе оккупированных Амвросиевки, Михайловки, Софиевки и Криничной.

"В результате этих препятствий СММ ОБСЕ не удалось выявить и установить действительное количество и типы вооружения и боевой техники вооруженных формирований РФ, которые находятся за пределами определенных районов и с нарушением линий отвода. Поэтому данные, приведенные в отчете, не отражают действительных масштабов нарушений, совершенных вооруженными формированиями РФ на оккупированных ими территориях", - отмечается в сообщении.

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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 97 единиц российской военной техники и установок на передовой на Донбассе 01

армия РФ (19011) ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) СЦКК (725)


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Топ комментарии
+24
Русским не нужна причина за что воевать. Для них главное это воевать и убивать-это их основная национальная идея. и не важно где воевать и кого убивать. Вы все еще не поняли русский характер? Русские-одна из самых злых и депрессивных наций в мире. поэтому у них самый высокий уровень как убийств так и самоубийств среди белых стран. Ну и часть своей агрессии они переносят на соседние страны и убивают людей там.
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14.11.2021 00:36
+11
Та Меркель і Макрону це байдуже, вони стурбовані застосуванням "Байрактара".
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14.11.2021 07:15
+8
Байрактары, вперёд!
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14.11.2021 00:52
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Але жоден кацап не знає ЗА ЩО ВОНИ ВОЮЮТЬ?!
Проти кого знають а за що ні (маєчня про фашисто-бандерівців-хунту-жидомасонів не рахуєтся). Тих хто досі вірить у фашистохунту в Україні зразу можно у псизіатричну лікарню відправляти.
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14.11.2021 00:23 Ответить
Русским не нужна причина за что воевать. Для них главное это воевать и убивать-это их основная национальная идея. и не важно где воевать и кого убивать. Вы все еще не поняли русский характер? Русские-одна из самых злых и депрессивных наций в мире. поэтому у них самый высокий уровень как убийств так и самоубийств среди белых стран. Ну и часть своей агрессии они переносят на соседние страны и убивают людей там.
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14.11.2021 00:36 Ответить
"рюзьке" - це не нація, це - безвихідь у розвиткові людства!
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14.11.2021 08:30 Ответить
Типова фашистська держава.
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14.11.2021 14:29 Ответить
белая страна ? смешно
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14.11.2021 15:40 Ответить
Мне надаєла павтарять. Расійскава вааруженія на Донбасє нєт. Мєсниє таксісти і шахтьори аружиє із шахт дастают (с)
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14.11.2021 00:47 Ответить
Байрактары, вперёд!
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14.11.2021 00:52 Ответить
Орки незабаром почнуть їх відстрілювати. Багато почали рахувати та казати зайвого ці спостерігачі. А винними зроблять наших військових бандерівців-фашиздів.
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14.11.2021 00:57 Ответить
Та Меркель і Макрону це байдуже, вони стурбовані застосуванням "Байрактара".
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14.11.2021 07:15 Ответить
Меркель уже на ..., туди і Макрона треба відправити.
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14.11.2021 09:58 Ответить
А мне вот интересно - какая другая сторона кроме украинской, представлена в этом так называемом СЦКК, если российская сторона из него официально вышла четыре года назад?
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14.11.2021 08:21 Ответить
Мы и без тебя знаем - вастамнет
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14.11.2021 11:35 Ответить
Успокойся тролль они вернулись туда более года тому назад. Потому что иначе как инфу добудешь. Если кто помнит около месяца назад украинская сторона поймала одного такого члена СЦКК якобы от рашки (даже паспорт рашистской был) разведывал он , мля, уже и отпустить вроде хотели а потом нашли военный билет лугандоновских войск, теперь сидит.
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14.11.2021 19:13 Ответить
Вихід один,проводити повномаштабний наступ,звільняти окуповані території донбасу та криму.Тут пан або пропав.
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14.11.2021 09:15 Ответить
З головою дружиш?
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14.11.2021 17:06 Ответить
Запропонуй інші дієві варіанти звільнення територій України.
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14.11.2021 17:10 Ответить
Ты полезный этот самый или просто провокатор? Понимаеш ситуацию?
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15.11.2021 09:12 Ответить
Я висловлюю свою думку.Перепрошую,а в чому заключається провокація?Розуміння ситуації по Вашому, це сидіти і чекати.
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15.11.2021 21:25 Ответить
Уже и ОБСЕ прозрело . И только недоразумение и его стадо по-прежнему слепоглухонемые
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14.11.2021 11:32 Ответить
Вы просто не смотрели комиков 95 квартала, которые с утра до вечера с экранов телевизора не сходят, гибнут украинские воины, а у телевизоров регочут 73% , думая что война пройдёт мимо их дома и ещё выбирают у себя депутатами любителей Кремля, думая что это спасёт их домивки от кочевого народа московской Орды.
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14.11.2021 11:43 Ответить
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14.11.2021 11:37 Ответить
А действо где? В Курской, Брянской обл или гражданская война, Крым чей?
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14.11.2021 13:40 Ответить
а что Украина может нарушить на своей земле???
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14.11.2021 13:42 Ответить
Кацап тут бояри, водки, швабри немає. Вали звідси.
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15.11.2021 02:12 Ответить
в течении 7 лет, кадый день они что то фиксируют. значит есть какая то опасность. а если трещат штаны, то нажно что то предпринимать а не выражать в тысячный раз озабоченность. ну поставила рф всю европу раком перед отопительным сизоном и что? опять договариваться?
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14.11.2021 13:18 Ответить
где там байрактары? почему этот металоллом ещё стоит на передовых позициях?
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14.11.2021 13:18 Ответить
Пока им не дать по их дебильной морде они будут кошмарить всю Украину. Может хватит ждать и быть трусами....
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14.11.2021 13:40 Ответить
https://www.thesun.co.uk/news/16717685/russia-massing-tanks-ukraine-border-putin/
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14.11.2021 14:00 Ответить
куйло играет обвисшими мускулами, но что делать дальше, не знает
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14.11.2021 14:26 Ответить
Пора бы уже и наше новое оружие испытывать на Донбассе.
Жечь кацапскую технику, наводить страх на орков.
И использовать это как рычаг для переговоров. Мы же за мир )
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14.11.2021 16:12 Ответить
задля повноцінного наступу замало сил, а от для провокації саме то. схоже на те що вирішили захопити якесь наше прифронтове село
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14.11.2021 18:49 Ответить
А ну припиніть в коментах Путіна провокувати. Не бачить Зеленський загрози, значить нема. І взагалі це перемир"я таке - їм можна стріляти, а ми не боїмося.
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14.11.2021 22:20 Ответить
Фото танку бімба.... дибили кацапські вірять що кровать з казарми приварена до башти врятує від "Джовелін" чи "Байрактар" .... *********** (С) ...
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15.11.2021 02:10 Ответить
Та їм *****! ***.., пардон, баби ще нарожають!
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15.11.2021 08:41 Ответить
 
 