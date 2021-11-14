Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 97 единиц российской военной техники и установок на передовой на Донбассе. КАРТА

Вооруженные формирования РФ, несмотря на Минские договоренности, подтянули к передовой на Донбассе бронетанковое и артиллерийское вооружение.

Об этом, как сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"Патрули миссии зафиксировали 97 единиц бронетанкового и артиллерийского вооружения вооруженных формирований Российской Федерации, размещенных как с нарушением линий отвода, так и вне определенных районов хранения", - говорится в сообщении.

Зона действий "1-го армейского корпуса" вооруженных формирований РФ - в районе Тернового обнаружено 19 единиц боевой техники в 47 км от линии разграничения: танки - 9 единиц; самоходные артиллерийские установки (САУ) неопределенного типа – 10 единиц.

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Зона действий "2-го армейского корпуса" вооруженных формирований РФ - в районе Миусинска обнаружено 78 единиц боевой техники в 56 км от линии разграничения: танки неопределенного типа - 16 единиц, реактивные системы залпового огня (РСЗО) неопределенного типа - 9 единиц, САУ неопределенного типа – 12 единиц, прицепные гаубицы неопределенного типа – 12 единиц, боевые бронированные машины (ББМ) – 29 единиц.

Сосредоточение такого количества боевой техники свидетельствует о вероятном наращивании сил и средств противника с целью создания резервов. В то же время представители вооруженных формирований РФ продолжали препятствовать работе патрулей Миссии на оккупированных территориях.

Так, на блокпосту у Безымянного члены вооруженных формирований РФ остановили патруль СММ, не позволив наблюдателям проехать в направлении населенного пункта Саханка, сославшись на то, что в этом районе, якобы, ведется разминирование", - говорится в сообщении.

В СЦКК отмечают, что вооруженные формирования РФ также "глушили" наблюдательные беспилотники ОБСЕ в районе оккупированных Амвросиевки, Михайловки, Софиевки и Криничной.

"В результате этих препятствий СММ ОБСЕ не удалось выявить и установить действительное количество и типы вооружения и боевой техники вооруженных формирований РФ, которые находятся за пределами определенных районов и с нарушением линий отвода. Поэтому данные, приведенные в отчете, не отражают действительных масштабов нарушений, совершенных вооруженными формированиями РФ на оккупированных ими территориях", - отмечается в сообщении.

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