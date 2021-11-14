На Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, содержащее четкий план по сокращению использования угля
На Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Впервые в истории оно содержит четкий план по сокращению использования угля - ископаемого топлива, производящего больше всего выбросов парниковых газов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Соглашение требует более срочного сокращения выбросов и обещает больше денег для развивающихся стран, чтобы помочь им адаптироваться к климатическим воздействиям, сообщает BBC. Документ призван ограничить повышение температуры до 1,5°C.
В то же время обязательство по поводу поэтапного отказа от угля, которое было включено в предыдущие проекты переговоров, не получило общей поддержки.
Страны наконец согласились лишь "постепенно сокращать", а не "отказываться от угля". Президент саммита Алок Шарма сказал, что "глубоко сожалеет", как развернулись события.
В рамках соглашения страны обязались встретиться в следующем году, чтобы пообещать дальнейшее значительное сокращение выбросов углерода для достижения целей в 1,5 °C. Текущие обещания, если они будут исполнены, должны ограничить глобальное потепление до 2,4 °C.
По словам ученых, если глобальная температура повысится более чем на 1,5°С, Земля, вероятно, испытает серьезные последствия, такие как влияние сильной жары на миллионы людей.
Развивающиеся страны также были недовольны отсутствием прогресса относительно концепции "потерь и ущерба". Это идея о том, что более богатые страны должны компенсировать более бедные последствия изменения климата, к которым они не могут адаптироваться.
Несмотря на ослабление формулировок относительно угля, некоторые наблюдатели по-прежнему рассматривают окончательное соглашение как победу, отмечая, что это первый случай, когда уголь прямо упоминается в документах ООН такого типа.
Ежегодно на уголь приходится около 40% выбросов CO2, что делает его центральным элементом усилий для достижения целевого показателя в 1,5°C.
Однако Ларс Кох, политический директор благотворительной организации ActionAid, говорит, что разочарован упоминанием в соглашении только угля.
"Это дает возможность богатым странам, добывающим и загрязняющим окружающую среду более века, беспрепятственно
Напомним, 4 ноября стало известно, что более 40 стран мира, в том числе Украина, договорились постепенно прекратить использование угля для производства электроэнергии. Угольные электростанции в Украине считаются одним из самых больших загрязнителей воздуха в Европе.
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за, так званою, альтернативною на сьогодні енергетикою - майбутнє і в цьому немає сумнівів...
для прикладу приведи інших та другорядних сжигателей топлива..
і чому так їх поділив, тоже непонятно..
А ті, хто дивиться далі з урахуванням всього того, що ці самі "борці" виробляють під приводом =боротьби= з вірусом, пишуть, що "бгагодєтєлі" цілком здатні таки запозичити той китайський соціальний рейтинг і, таким чином, забороняти або дозволяти піплу користуватися автом і скільки. І можливо, не обмежаться лише автом.
Зате собі не відмовлятимуть ні в чому. Так само, як вони без масочок зустрічаються. Як в тому ж Глазго. А піпл би оштрафували. "Боротьба", вона для =еліти= і обслуги - різна.
Зеленский типа закрывает то, что у нас не работает + на это еще и деньги получит
-від свого вугілля та електрики відмовилась-закупає в окупантів
и разлагается бетон дольше чем пластик!
запретить пользоваться бетоном!
А при выплавке металла как греется планета!
Запретить металл и пересадить всех идиотов на оленей.
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Правда ему взамен угля понадобится чуть не триллион кубометров газа в год. На рынке Азии уже дефицит, несмотря на то, что туда перенаправляют поставки СПГ.