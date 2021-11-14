На Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, содержащее четкий план по сокращению использования угля

На Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Впервые в истории оно содержит четкий план по сокращению использования угля - ископаемого топлива, производящего больше всего выбросов парниковых газов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Соглашение требует более срочного сокращения выбросов и обещает больше денег для развивающихся стран, чтобы помочь им адаптироваться к климатическим воздействиям, сообщает BBC. Документ призван ограничить повышение температуры до 1,5°C.

В то же время обязательство по поводу поэтапного отказа от угля, которое было включено в предыдущие проекты переговоров, не получило общей поддержки.

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Страны наконец согласились лишь "постепенно сокращать", а не "отказываться от угля". Президент саммита Алок Шарма сказал, что "глубоко сожалеет", как развернулись события.

В рамках соглашения страны обязались встретиться в следующем году, чтобы пообещать дальнейшее значительное сокращение выбросов углерода для достижения целей в 1,5 °C. Текущие обещания, если они будут исполнены, должны ограничить глобальное потепление до 2,4 °C.

По словам ученых, если глобальная температура повысится более чем на 1,5°С, Земля, вероятно, испытает серьезные последствия, такие как влияние сильной жары на миллионы людей.

Развивающиеся страны также были недовольны отсутствием прогресса относительно концепции "потерь и ущерба". Это идея о том, что более богатые страны должны компенсировать более бедные последствия изменения климата, к которым они не могут адаптироваться.

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Несмотря на ослабление формулировок относительно угля, некоторые наблюдатели по-прежнему рассматривают окончательное соглашение как победу, отмечая, что это первый случай, когда уголь прямо упоминается в документах ООН такого типа.

Ежегодно на уголь приходится около 40% выбросов CO2, что делает его центральным элементом усилий для достижения целевого показателя в 1,5°C.

Однако Ларс Кох, политический директор благотворительной организации ActionAid, говорит, что разочарован упоминанием в соглашении только угля.

"Это дает возможность богатым странам, добывающим и загрязняющим окружающую среду более века, беспрепятственно

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Напомним, 4 ноября стало известно, что более 40 стран мира, в том числе Украина, договорились постепенно прекратить использование угля для производства электроэнергии. Угольные электростанции в Украине считаются одним из самых больших загрязнителей воздуха в Европе.