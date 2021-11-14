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На Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, содержащее четкий план по сокращению использования угля

На Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, содержащее четкий план по сокращению использования угля

На Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Впервые в истории оно содержит четкий план по сокращению использования угля - ископаемого топлива, производящего больше всего выбросов парниковых газов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Соглашение требует более срочного сокращения выбросов и обещает больше денег для развивающихся стран, чтобы помочь им адаптироваться к климатическим воздействиям, сообщает BBC. Документ призван ограничить повышение температуры до 1,5°C.

В то же время обязательство по поводу поэтапного отказа от угля, которое было включено в предыдущие проекты переговоров, не получило общей поддержки.

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Страны наконец согласились лишь "постепенно сокращать", а не "отказываться от угля". Президент саммита Алок Шарма сказал, что "глубоко сожалеет", как развернулись события.

В рамках соглашения страны обязались встретиться в следующем году, чтобы пообещать дальнейшее значительное сокращение выбросов углерода для достижения целей в 1,5 °C. Текущие обещания, если они будут исполнены, должны ограничить глобальное потепление до 2,4 °C.

По словам ученых, если глобальная температура повысится более чем на 1,5°С, Земля, вероятно, испытает серьезные последствия, такие как влияние сильной жары на миллионы людей.

Развивающиеся страны также были недовольны отсутствием прогресса относительно концепции "потерь и ущерба". Это идея о том, что более богатые страны должны компенсировать более бедные последствия изменения климата, к которым они не могут адаптироваться.

Читайте также: На саммите по климату более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них и Украина, - The Guardian

Несмотря на ослабление формулировок относительно угля, некоторые наблюдатели по-прежнему рассматривают окончательное соглашение как победу, отмечая, что это первый случай, когда уголь прямо упоминается в документах ООН такого типа.

Ежегодно на уголь приходится около 40% выбросов CO2, что делает его центральным элементом усилий для достижения целевого показателя в 1,5°C.

Однако Ларс Кох, политический директор благотворительной организации ActionAid, говорит, что разочарован упоминанием в соглашении только угля.

"Это дает возможность богатым странам, добывающим и загрязняющим окружающую среду более века, беспрепятственно

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Напомним, 4 ноября стало известно, что более 40 стран мира, в том числе Украина, договорились постепенно прекратить использование угля для производства электроэнергии. Угольные электростанции в Украине считаются одним из самых больших загрязнителей воздуха в Европе.

Великобритания (4913) изменения (181) климат (164) соглашение (1301) экология (1607) уголь (1000)


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Топ комментарии
+9
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14.11.2021 03:42
+8
І в той самий час, Німеччина і Британіє знову відкривають свої шахти. Була стаття недавно, що в плані енергетики світ повертається до вугілля- альтернативні джерела себе не оправ дочують. Всіці міжнародні форуми-шоу для бідних, де збирається світова еліта поспілкуватись. Чув по радіо тільки літаків там було 400 штук! Кажу ще раз: світ чітко розділився на світову еліту і решта населення і владу свою вони не віддадуть нікому-Трамп як приклад.
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14.11.2021 02:08
+8
У цьому питанні Україна на першомі місці у світі-
-від свого вугілля та електрики відмовилась-закупає в окупантів
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14.11.2021 03:42
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Правила форума Совет форумчан
І в той самий час, Німеччина і Британіє знову відкривають свої шахти. Була стаття недавно, що в плані енергетики світ повертається до вугілля- альтернативні джерела себе не оправ дочують. Всіці міжнародні форуми-шоу для бідних, де збирається світова еліта поспілкуватись. Чув по радіо тільки літаків там було 400 штук! Кажу ще раз: світ чітко розділився на світову еліту і решта населення і владу свою вони не віддадуть нікому-Трамп як приклад.
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14.11.2021 02:08 Ответить
https://stopthesethings.com/2021/04/25/big-backpedal-a-week-after-shutting-its-coal-fired-plants-germany-forced-to-reopen-them/
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14.11.2021 02:20 Ответить
зараз нічому не можна вірити...ні недавнім статтям, сумнівного походження, ні почутому якось по радіо...одних літаків було 400 шт, у глазго...це разом з пезпілотниками, хіба що, які охороняли мирне небо...
за, так званою, альтернативною на сьогодні енергетикою - майбутнє і в цьому немає сумнівів...
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14.11.2021 06:34 Ответить
з безпілотниками
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14.11.2021 06:35 Ответить
то что бонзі мира на самолетах туда прилетели- факт) не не оленях же им ездить... а самолет - один из основніх сжигателей топлива
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14.11.2021 09:20 Ответить
що таке, оце ,,один из основніх сжигателей топлива,, - непонятно...
для прикладу приведи інших та другорядних сжигателей топлива..
і чому так їх поділив, тоже непонятно..
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14.11.2021 09:46 Ответить
Та всем пох все строят заводы развиваются и только наши олени ведутся на бумажки
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14.11.2021 07:00 Ответить
Саме так. Обурені люди в коментах писали, що лицемірні "борці" кожне попхалося на персональному літачку, їздять кортежами на автах, але з вумними і "турботливими" пиками розказують плебсу, як йому жити.

А ті, хто дивиться далі з урахуванням всього того, що ці самі "борці" виробляють під приводом =боротьби= з вірусом, пишуть, що "бгагодєтєлі" цілком здатні таки запозичити той китайський соціальний рейтинг і, таким чином, забороняти або дозволяти піплу користуватися автом і скільки. І можливо, не обмежаться лише автом.

Зате собі не відмовлятимуть ні в чому. Так само, як вони без масочок зустрічаються. Як в тому ж Глазго. А піпл би оштрафували. "Боротьба", вона для =еліти= і обслуги - різна.
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14.11.2021 09:32 Ответить
І в той самий час, Німеччина і Британіє знову відкривають свої шахти.-Таки да. А что делает Байден: Администрация Байдена объявила о своем намерении возглавить революцию в области чистой энергии, которая приведет к созданию энергетического сектора без выбросов углерода. Решать задачу декарбонизации предполагается за счет инвестирования в возобновляемые источники энергии - ветряную, солнечную и водородную .Обращает на себя внимание отсутствие в этом перечне атомной энергетики и гидростанций.Потребности в инвестициях на эти цели на четыре года 2 трлн долл. Истинные патриоты США должны Байдена образумить и остановить.
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14.11.2021 13:05 Ответить
Еще в 2016 голу три крупнейших страховых компаний мира отказались страховать и финансировать все что связано с углем, это намного важней чем слухи об открытии шахт на фоне газового кризиса. И без Глазго крупный инвестор избегает угольную отрасль уже не первый год и это ключевое. У УГЛЯ НЕТ БУДУЩЕГО это факт!
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14.11.2021 14:09 Ответить
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14.11.2021 03:42 Ответить
Главное, что не пошел по пути Дякулы!
Зеленский типа закрывает то, что у нас не работает + на это еще и деньги получит
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14.11.2021 09:26 Ответить
У цьому питанні Україна на першомі місці у світі-
-від свого вугілля та електрики відмовилась-закупає в окупантів
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14.11.2021 03:42 Ответить
використання вугілля, це лише поверхня айсбергу. https://ecolog-ua.com/news/plastykova-epidemiya-ruh-na-znyshchennya-planety-chy-mozhlyvo-shche-zapobigty-nablyzhennyu Пластикова епідемія: рух на знищення планети. Чи можливо ще запобігти наближенню екологічної катастрофи?
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14.11.2021 04:49 Ответить
чувак - а бетона сколько на планете!
и разлагается бетон дольше чем пластик!

запретить пользоваться бетоном!
А при выплавке металла как греется планета!
Запретить металл и пересадить всех идиотов на оленей.
*************.
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14.11.2021 12:33 Ответить
Пример с бетоном неудачный, так как это фактически природный материал, камень. Природе от него особого вреда не будет. В отличие от бетона, пластик может разлагаться с образованием кучи гадости, пластик плавает на поверхности воды, где принимается морскими жителями за хавку.
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14.11.2021 13:19 Ответить
будем топить Японию
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14.11.2021 07:11 Ответить
Вопрос , а когда откажутся, от использования , огнестрельного, оружия , танков ,самолётов военных, ракет , они же загрезняют , атмосферу в разы больше
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14.11.2021 08:42 Ответить
Нам это решение легко поддержать.. угля у нас по факту практически нет. ( в наличии)
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14.11.2021 09:21 Ответить
тю, так мі уже чемпионы в отказе от угля - наш запас на ТЕС 10% от необходимого)) тут клован впереди платеты всей
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14.11.2021 09:21 Ответить
Дадада. Все переходим на росийский газ. А не хотят те кто навязывает нам свою *екологию* сами сократить свои производства вместо того чтобы лоббировать сокращение потребление ресурсов слаборазвитым странам?
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14.11.2021 10:33 Ответить
Відновлювальні джерела енергії це не просто енергетика, а філософія життя. Безвідходне виробництво без накопичення сміття, бо сміття здатне лише накопичуватися. Але антивакцинатори не вірять у всесвітнє потепління і сруть де попало.
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14.11.2021 10:43 Ответить
полезный идиот, а ты не интересовался что в разы больше захламление природы при производстве и утилизации средств для получения "Відновлювальні джерела енергії"?
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14.11.2021 12:38 Ответить
Якщо вдночас зникнуть пасажири цих сраковозок, світ за короткий час вирішить проблеми котрі нагромадилися завдяки цим "добродіям"!
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14.11.2021 11:08 Ответить
Это пиец счас заживем
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14.11.2021 12:30 Ответить
Китай и так отказывается.

Правда ему взамен угля понадобится чуть не триллион кубометров газа в год. На рынке Азии уже дефицит, несмотря на то, что туда перенаправляют поставки СПГ.
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14.11.2021 12:45 Ответить
Байден разъезжал на саммите по климату с кортежем из 85 машин.

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14.11.2021 12:56 Ответить
Верим тебе, кацапский бот!
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15.11.2021 11:01 Ответить
Шмыгаль убеждает что зеленая энергетика -абсолютное зло.Это не совсем так. В 2020 г. СЭС и ВЭС предотвратили выброс 7,73 млрд м3 углекислого газа и загрязнение окружающей среды 0,414 млн тонн золы и шлака.
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14.11.2021 12:57 Ответить
Я не понял, эта статейка в качестве отмазки нашего уряда и самого шмыга? Объяснение нам почему уголь на ТЭЦ не заготовили? А я понял у нас шмыг - посипака Греты Тумберг и за экологию планеты Земля очень сильно борется. А вы украинцы - терпилы, будете без угля зимой, мёрзните дальше! Главное чтобы над Глазго небо чистое было…
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14.11.2021 13:01 Ответить
украина заранее начала выполнять
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14.11.2021 13:37 Ответить
 
 