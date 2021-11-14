За прошедшие сутки ранен воин, войска РФ 7 раз открывали огонь на Донбассе. Утром получил ранение водитель-санитар в результате вражеских обстрелов, состояние тяжелое, - ООС

За прошедшие сутки, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населённого пункта Чермалык противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Также сообщается, что возле населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки, на Луганщине, оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, как отмечено, вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сводке.

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По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра 14 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

"В результате обстрела водитель-санитар получил ранение. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказали первую доврачебную помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - отмечается в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.