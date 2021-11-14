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Новости Агрессия России против Украины Война
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За прошедшие сутки ранен воин, войска РФ 7 раз открывали огонь на Донбассе. Утром получил ранение водитель-санитар в результате вражеских обстрелов, состояние тяжелое, - ООС

За прошедшие сутки ранен воин, войска РФ 7 раз открывали огонь на Донбассе. Утром получил ранение водитель-санитар в результате вражеских обстрелов, состояние тяжелое, - ООС

За прошедшие сутки, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населённого пункта Чермалык противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Также сообщается, что возле населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки, на Луганщине, оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, как отмечено, вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сводке.

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По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра 14 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

"В результате обстрела водитель-санитар получил ранение. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказали первую доврачебную помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - отмечается в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

обстрел (26850) ранение (3374) Донбасс (26955) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+13
По медичним машинам стріляють рашисти.
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14.11.2021 08:11
+10
Надо Меркель ткнуть носом в факты обстрела !!!
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14.11.2021 08:58
+8
Де занепокоєння від Європи?
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14.11.2021 08:15
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По медичним машинам стріляють рашисти.
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14.11.2021 08:11 Ответить
Де занепокоєння від Європи?
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14.11.2021 08:15 Ответить
особливо про важке поранення водія "санітарки" і дві посічені "таблетки"
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14.11.2021 09:05 Ответить
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14.11.2021 08:17 Ответить
Надо Меркель ткнуть носом в факты обстрела !!!
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14.11.2021 08:58 Ответить
*****, где Байрактары?
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14.11.2021 09:06 Ответить
В Староконстантинове! Но скоро передислоцируют под Львов, чтобы путина не тревожить!
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14.11.2021 09:12 Ответить
Одужання нашим пораненим.

Орки зумисно цілилися в санітарні автомобілі ?
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14.11.2021 09:19 Ответить
А де наша свідка скільки разів та з якого відповідали по оркам, скільки зруйнованого дотів чи укріплень, . Бо такі інфо як више тільки зруйновує моральний дух , підтверджує в безпечності та не відповідальності посадових та їх бездіяльності, де факти нашій відповіді.... що це за ***** по нам б'ють а ми підраховуємо скільки у них гаубиць ..
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14.11.2021 09:32 Ответить
А мены противно й гидко від отих щоденних повідомлень штабу ООС, що у відповідь на минометні обстріли зі 120-го калібру, які заборонені "мінськими", наші використали стрілецьку зброю, яка не заборонена, і не просто використали, а й ще змусили ворога припинити обстріли! Це при тому, що миномет може ефективно "працювати" на відстані 5-7 километрів, а стрілецька броя - 500-1000 метрів! За кого вони "держать" усіх нас? За ідіотів, не інакше!
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14.11.2021 09:50 Ответить
Так точно, і мені гідко таку ху.. дивитися. Та і в загалі, сводкі як похоронні листи підкладають, в своїй немощності пидписюються.
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14.11.2021 09:55 Ответить
Невжен в мінських домовленностях йшла мова про Байрактари. Будь ласка докази.
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14.11.2021 09:43 Ответить
Мабуть про безпілотники до мовлення якісь були прописан
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14.11.2021 09:51 Ответить
Про заборону польотів безпілотників (дронів) прописано у договорі про "режим повної тиші" у липні 2020. Як і про заборону розвідки.
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14.11.2021 11:00 Ответить
Не ображайте даремно добре слово "договір".
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14.11.2021 11:24 Ответить
Можна, "договорняк про бездіяльність української армії"
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14.11.2021 11:49 Ответить
Боже, поможи
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14.11.2021 10:45 Ответить
Наш гундосый Говнокомандувач шото пробубнит по поводу продолжающегося пиримирия ?
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14.11.2021 11:17 Ответить
 
 