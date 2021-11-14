В Украине за сутки от COVID-19 умерли 403 человека, зафиксировано 14 490 новых случаев заражения, более 11 тыс. человек выздоровели

За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 1069 детей, медработников – 135).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается также, что за прошедшие сутки:

госпитализировано – 4 881 человека;

летальных исходов – 403;

поправились – 11 146 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

заболело – 3 217 639 человек;

поправились – 2 631 240 человек;

летальных исходов – 76 705;

проведено ПЦР-тестирование – 15 225 531.

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