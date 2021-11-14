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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 403 человека, зафиксировано 14 490 новых случаев заражения, более 11 тыс. человек выздоровели
За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 1069 детей, медработников – 135).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается также, что за прошедшие сутки:
госпитализировано – 4 881 человека;
летальных исходов – 403;
поправились – 11 146 человек.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
заболело – 3 217 639 человек;
поправились – 2 631 240 человек;
летальных исходов – 76 705;
проведено ПЦР-тестирование – 15 225 531.
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+8 Олександр Дніпро
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+7 Tempora Mutantur #496641
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+6 Владимир Рачков
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А от яка країна збила зростання і захворюваністі і смертності - то це Ізраїль.
Ти хочаб один раз дивився при якому відсотку вакцинованих повинно зупинитися зростання числа інфікованих?
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number COVID-19 (Alpha variant) Respiratory droplets and aerosol 4-5[37] 75-80%
А теперь как оно есть на самом деле: в скандинавских странах приостановили (а не "массовый отказ") использование модерны для людей моложе тридцати лет. Вместо модерны будут использовать файзер.
> " которые уже получили модерну и уже жалеют, что согласились на вакцинацию?"
Ссылочкой порадуете на "жалеют"?
> "и могут умирать со спокойным сердцем "
Что, все привитые модерной теперь помруть? Ссылочкой с подтверждением и статданными порадуем или всё как обычно?
- уже получили модерну и уже жалеют, что согласились на вакцинацию? Ничего страшного! Они исполнили свою роль подопытных кроликов и могут умирать со спокойным сердцем ) будущие поколения их не забудут )
бегу за чаем с піченькамі, настало время АКУІТЕЛЬНИХ історій!!!
Похоже, тебе именно там апдейты скидывают.
А на счёт того, что все вакцинированные помрут, так я думаю только упоротый ваксер может орать, что вакцинированные теперь будут бессмертными )) со своей стороны сделаю осторожный прогноз, что все вакцинированные будут умирать именно из-за тромбов. Закономерность УЖЕ вырисовывается. Ищите сами с помощью Гугла. А со временем тромбоз будет усугубляться. Тромбам только дай зародыш, а дальше они будут расти в сосудах лавинообразно. Вакцины от короны дают эти зародыши тромбообразования.
Лет через 5 все станет хоть немного яснее.
вы вообще в курсе, сколько времени в обычных условиях уходит на клин.исследование нового препарата?
и что значит экстренное его применение?
я не понимаю, сколько еще вы будете тут чушь писать??
или это уже проявляется побочное действие вакцины на когнитивные функции ....
О как мы запели. А когда вам то же самое говорят, что последствия после вакцин будут у мизерного процента людей (этот процент сопоставим с последствиями от фиговой жратвы, других лекарств и тд), то антиваксеры бьются в припадке и рассказывают про горы трупов от вакцин.
> "вы вообще в курсе, сколько времени в обычных условиях уходит на клин.исследование нового препарата?"
Это уже обсуждалось.
Ковиду пофиг иммунитет, он его кушает на завтрак. В южных странах ЕС с качеством хавки, выпивки и жизни проблем нет, полно долгожителей в 90+ лет. Но пришел ковид и тушки померших не успевали выносить.
ПС Почему ты такой тупой?
Про витамины тебе уже тоже по-моему несколько раз говорили: в южной (да и центральной тоже) Европе проблема "несбалансированного питания" и "витаминов" отсутвует как класс.
AZ усиленно топили кацапские помойки, потому как она являлась главным конкурентом для их Спутника. Нет, как и от любой прививки от ковида там есть вероятность тромбоцитопении - 1 случай на 100000 прививок. В исключительных случаях это может привести к смерти.
Это повод не прививаться? 0,001% осложнений от прививки вас пугают, а 20-30% тех же осложнений, но в гораздо более тяжелой форме в случае заболевания почему-то нет?
наріду з кожної діри, особливо це стосується мордокниги, вливають брехню мордоську, ось і боїться "мудрий" православний нарід бісівського чіпування .
шкода що через "вибір" бидломасси страждати будуть і притомні громадяни.