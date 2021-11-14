Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток-2". РФ – ненадежный партнер, - Sunday Telegraph

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский Союз укрепить свои связи с другими странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщила британская Sunday Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это (газопровод. – Ред.) рискует взорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров", – заявила Трасс изданию.

Она отметила: "В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые соблюдают правила и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию".

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10 сентября "Газпром" официально сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2". Для реализации проекта из-за противодействия со стороны его противников понадобилось на 1,5 года больше, чем было запланировано.