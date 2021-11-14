Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток-2". РФ – ненадежный партнер, - Sunday Telegraph
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский Союз укрепить свои связи с другими странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщила британская Sunday Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это (газопровод. – Ред.) рискует взорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров", – заявила Трасс изданию.
Она отметила: "В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые соблюдают правила и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию".
10 сентября "Газпром" официально сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2". Для реализации проекта из-за противодействия со стороны его противников понадобилось на 1,5 года больше, чем было запланировано.
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Розділяй і володюй.
Хто жопу лиже тому скидка на газ, хто ні тому дуля під ніс.
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Меркель уже ушла? Она уходит с марта 18го года, вроде говорила. что 3-4 месяца и усе...Уже и цветы дарили, часы именные, финальные гастроли Россия-Украина-США провела...Где эта Газпром-баба?
РФ- фашисская страна.
Кацап- раб путина-*****.
Їм різниця у тому що потім розгрібати наслідки "дружби" деяких з рашисстами немає бажання!
а если не сертифицируют, то ****** будет через эту трубу поставлять в Европу иммигрантов
Вот би вся Европа так сделала и послала весь кацапский газ на х*
Вот что значит принципы! (и Ла - Манш, через который надо тянуть газопровод, чтоб покупать)
Ещё лет 50 пройдёт - и подозрение постепенно начнёт переходить в уверенность. Если, конечно, от этой Британии что-то останется.
СП-2 запустят нет сомнения
Великобритания триндит //она просто не использует российский газ //
Когла жимнули нас /соглашались на все /
Так и ЕС
Оно готово взорвать вход в украинскую трубу, ради СП-2.