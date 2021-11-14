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Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток-2". РФ – ненадежный партнер, - Sunday Telegraph

Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский Союз укрепить свои связи с другими странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщила британская Sunday Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это (газопровод. – Ред.) рискует взорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров", – заявила Трасс изданию.

Она отметила: "В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые соблюдают правила и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию".

Читайте также: В Германии пока не решили, привлекать ли Украину к сертификации "Северного потока-2"

10 сентября "Газпром" официально сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2". Для реализации проекта из-за противодействия со стороны его противников понадобилось на 1,5 года больше, чем было запланировано.

Великобритания (4913) россия (95326) Евросоюз (17056) Северный поток (1449) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+15
Америку відкрили, з самого початку було ясно для чого той потік будують.
Розділяй і володюй.
Хто жопу лиже тому скидка на газ, хто ні тому дуля під ніс.
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14.11.2021 08:37
+13
Идиоты, уничтожили угольную промышленность, закрывают атомные электростанции и бегут к кацапам за газом и углём.
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14.11.2021 09:22
+6
Розкрив рота. Допустять фріци, щоб такі гроші і прибиля пропали.
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14.11.2021 08:39
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Америку відкрили, з самого початку було ясно для чого той потік будують.
Розділяй і володюй.
Хто жопу лиже тому скидка на газ, хто ні тому дуля під ніс.
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14.11.2021 08:37 Ответить
Розкрив рота. Допустять фріци, щоб такі гроші і прибиля пропали.
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14.11.2021 08:39 Ответить
Піздно!
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14.11.2021 08:46 Ответить
Бабайден лёг под путлера, так что...
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14.11.2021 08:50 Ответить
Урки-терористи. "Ненадійні"вашу мамку.
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14.11.2021 09:10 Ответить
Идиоты, уничтожили угольную промышленность, закрывают атомные электростанции и бегут к кацапам за газом и углём.
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14.11.2021 09:22 Ответить
От угля нужно отказываться, но не сразу.
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14.11.2021 10:53 Ответить
Спасибо и на этом. А то сказали бы после полного лицензирования и лажа вышла бы.
-
Меркель уже ушла? Она уходит с марта 18го года, вроде говорила. что 3-4 месяца и усе...Уже и цветы дарили, часы именные, финальные гастроли Россия-Украина-США провела...Где эта Газпром-баба?
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14.11.2021 09:24 Ответить
Наступит время , когда амеры и саудиты выплеснут на мировой рынок и подешевле, свой товар Европа быстро переключится на выгодные контракты... Нужно понимать, шо всякие там стримы - это разуть и обуть каазлабад.
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14.11.2021 09:35 Ответить
Мы о нынешней власти молчим, бо их политика настроена только на стяжать , а не производить... Тобто, зебики хотят с достигнутого до них выкрутить по максимуму, не вкладываясь. Но тут вопрос и к предшественникам, почему наша. углеводородная промышленность в запустении... Ведь залежей всего и вся в нашей стране достаточно, минимум на 1000 лет, чтобы ни от кого не зависить.
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14.11.2021 09:45 Ответить
Чи знаєте Ви, що українське газовидобування постачає дешевий газ на заводи олігархів, а для бидломас постачає втридорога кассабський газ? - Хочу вам резюмировать , шо во власть идут не жители других стран, потому это минус нам всем, с нашей тупостью, недальновидностью, алчностью и безучастностью к соплеменникам... Здесь моя хата с краю - мягко сказано... Бо все получается таким образом , шо все мы спешим не царювати, а вцарюваты пока мастя идиет... Ведь наши законы не подконтрольны никому , чтобы их выполняли властьимущие.
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14.11.2021 09:51 Ответить
Ведь наши законы не подконтрольны никому , чтобы их выполняли власть имущие... а электорат довольно таки тупенький, чтобы привести во власть достойного... Потому популисты , на которых клюнул электорат, долго во власти не задерживаются, о чем они знают, потому и стремятся побольше урвать и припрятать, бо будут пинаемы и преследуемы очередниками к власти. Т.е у нас из-за этого и нет преемственности власти - из-за чего весь этот и бедламный сыр-бор.
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14.11.2021 10:02 Ответить
Поки цей нордстрім працюватиме і кассабів роззуватимуть, уураїнська ГТС отримає мільярдні збитки. - Вот нам и подвернулся очередной случай поднапрячься и перестроиться на свои ресурсы - когда-то же надо начинать , было бы желание и воля... Это не какая-то там напасть типа ковида, это вполне подъемный случай , чтобы раз и навсегда исправить ситуацию, пусть в начале и будет немного не камильфо.
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14.11.2021 09:56 Ответить
Прочитав би ти спочатку договір про асоціацію з ЄС, за який виходив на майдан, а потім писав би тут дурню про дешевий український газ для населення. Там все написано. Властьімущі якраз його виконують.
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14.11.2021 12:49 Ответить
Сумно, бо ви мене не зрозумiли.
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14.11.2021 13:20 Ответить
Все я зрозумів. Просто в ситуації з цінами на газ власного видобування для населення від влади нічого не залежить. Щоб продавати його населенню дешевше імпортного, необхідно розірвати договір про асоціацію з ЄС. Тоді для чого був майдан?
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14.11.2021 13:32 Ответить
Але ж бо олiгархам продають...
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14.11.2021 16:31 Ответить
Розумна пропозиція. Дама в курсі справи, вам не на піаніно грати.
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14.11.2021 09:43 Ответить
Что то фрау Трасс извините за поздно "проснулась" заботясь о ЕС, и давая свои рекомендации при том что сами вы вышли из ЕС??? Вам та какое дело до того что творится в европе?? У вас остров и вы всю жизнь были настроены на америкосов, хоть и живете рядом с европой. Пр факту СП2 уже построен, и теперь живите и думайте что делать дальше. Хотя вы как всегда можете выразит "глубокую озабоченность"!!!!
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14.11.2021 10:02 Ответить
путин-*****.
РФ- фашисская страна.
Кацап- раб путина-*****.
Їм різниця у тому що потім розгрібати наслідки "дружби" деяких з рашисстами немає бажання!
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14.11.2021 10:23 Ответить
Ну что ,ватные рашистские длббы, как побрекзитили?
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14.11.2021 10:57 Ответить
В 1972 году, например, исследователи Л. Рокс и Р. Рангон под влиянием "западно-сибирской эпопеи" так рисовали перспективы СССР: через два десятилетия Советский Союз, оставаясь сверхмощной военной державой, будет иметь самый высокий уровень жизни. Они предсказывали отсутствие каких-либо отрицательных тенденций в развитии СССР по меньшей мере до 2000 года1
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14.11.2021 10:29 Ответить
Німеччина є поганим партнером в ЄС, і скидається на те, що вона готує новий план "молотова-рібентропа". Тому Британія і вийшла з ЄС.
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14.11.2021 10:34 Ответить
Экономические связи всех цивилизованных стран с РФ на сегодня непременно должны стремиться к нуля.Другого оружия с РФ не существует.Сегодня у РФ газ, завтра что-то другое. будет.Её можно остановить только экономическим оружием,которое рано или поздно приведёт е распаду этого монстра(россию),точно так.как распад союза.Мировому сообществу от этого будет значительно лучше.
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14.11.2021 10:37 Ответить
А какое, собственно, этой Лиз дело? Мелкобритания, ведь, из ЕС вышла! Это что, советы со стороны? Так они, в ЕС, наверное сами в своих делах разберутся. Хотите - игнорируйте, ради бога, Британия только 2% газа получает из России.
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14.11.2021 10:57 Ответить
Британия Великая ,ватный рашистский длбб, а твоя Засраха просто большая,но это дело поправимое ... Кстати, как побрекзитили,идиоты?
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14.11.2021 11:02 Ответить
Потом опять будут во всем винить коцабов и просить больше газа.
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14.11.2021 11:04 Ответить
Уже. Германское правительство подготовило анализ и меры по энергетическому переходу на переходный период (ну, до тех пор пока солнце не будет светить ярче и ветер не будет дуть постоянно и сильно). Согласно этому плану прекратят вывод из эксплуатации АЭС, закроют угольные электростанции и увеличат потребление газа (временно, конечно же). Так что понадобится и СП-2 и УГТС, а вместо СП-3 Газпром (чтобы не иметь проблем с Еврокомиссией) строит большой терминал по сжижению газа в Усть-Луге.
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14.11.2021 11:22 Ответить
Как мало нужно ,чтобы в Европе был порытое и процветание и Россия была послушной собачкой- через Турцию поставлять в Европу только газ Азербайджана, байкотировать СП2,отказаться Европе от газа через Беларусь, украинской трубе понятно тоже ,,труба,,- перейти на сжиженный газ, норвежский,альтернативу. Украине газ брать с европейских хабов. Также полностью отказаться от российской нефти и отключить рашу от долларовых расчетов. Через два месяца это будет послушнейшая собачка, или дохлая собачка, что ещё лучше- прикопаем совместными усилиями. Как все спокойно вздохнут!!!!!!!
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14.11.2021 11:05 Ответить
Через 2 месяца цены на газ и бензин в Европе уйдут в космос, а вот что за 2 месяца будет нанесён какой-то серьёзный урон рф очень сомнительно.
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14.11.2021 12:07 Ответить
ЗВР у неё примерно на полтора года текущего уровня импорта при полном отсутствии экспорта.
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14.11.2021 12:57 Ответить
наконец то начинает доходить...
а если не сертифицируют, то ****** будет через эту трубу поставлять в Европу иммигрантов
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14.11.2021 11:09 Ответить
Британцы делом показали, что с кацапами нельзя дела иметь, нисколько газа у кацапни не покупают.
Вот би вся Европа так сделала и послала весь кацапский газ на х*
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14.11.2021 12:15 Ответить
нисколько газа у кацапни не покупают

Вот что значит принципы! (и Ла - Манш, через который надо тянуть газопровод, чтоб покупать)
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14.11.2021 12:54 Ответить
Согласен, ,, погорячился,, нужно немного больше времени- логистика, сланцевый газ , терминалы- нужно подготовиться. Если все сделать правильно , то цена( с учетом гарантированного уменьшения объема потребления) то цена вряд ли туда больше 45-50 долл. Главное, чтобы , как с Китаем, раша дула газом себе в зад. Уверен, что скоро раша не будет диктовать и выкручивать руки на энергорынке. РоССия всегда была нашим врагом, как и врагом всех- лучший враг это мертвый враг. Все должны это понять , что она будет врагом всегда , пока не сдохнет- вылечить нельзя, нет альтернативы, безнадежно гнилая страна и народ...
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14.11.2021 12:20 Ответить
Кажется, пчёлы что-то подозревают!
Ещё лет 50 пройдёт - и подозрение постепенно начнёт переходить в уверенность. Если, конечно, от этой Британии что-то останется.
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14.11.2021 12:26 Ответить
Ничего не будет
СП-2 запустят нет сомнения
Великобритания триндит //она просто не использует российский газ //
Когла жимнули нас /соглашались на все /
Так и ЕС
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14.11.2021 16:42 Ответить
Еще как использует Британия расейский газ
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15.11.2021 11:04 Ответить
Давненько небыло в ЕС газа по 2 000 евро, подумало *****.
Оно готово взорвать вход в украинскую трубу, ради СП-2.
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14.11.2021 17:06 Ответить
Ото меркельша и сидит где то засунув язык в жопу....надеясь что про нее забудут.....проститутка двуличная
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21.04.2022 08:37 Ответить
 
 