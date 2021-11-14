Водитель, который под действием наркотиков сбил детей на переходе в Харькове, не вносил залога и находится в изоляторе, - спикер облпрокуратуры Чубенко

Водитель Toyota Land Cruiser, который подозревается в наезде в состоянии наркотического опьянения на двоих детей на пешеходном переходе в Харькове, находится в изоляторе временного содержания и залога еще не вносил.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"34-летний водитель Toyota Land Cruiser, подозреваемый в наезде на двоих детей в состоянии наркотического опьянения, залог еще не вносил и находится в изоляторе временного содержания", - отметил Дмитрий Чубенко.

По его словам, апелляционный суд в выходные не работает: "Апелляции по мере пресечения пока не рассматривались".

"Полного текста судебного решения судьи Киевского райсуда Харькова Наталии Бородиной об избрании для подозреваемого такого низкого залога пока нет. Поэтому не имели возможности полноценно подготовить апелляционную жалобу", - добавил спикер прокуратуры.

По его словам, есть опасения, что лицо с криминальным опытом из-за низкого залога может освободиться и скрываться от следствия или убежать из страны: "Считаю, что в этой ситуации приговор будет близок к максимальному, и подозреваемый не получит снова условный срок".

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Напомним, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.