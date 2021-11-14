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Водитель, который под действием наркотиков сбил детей на переходе в Харькове, не вносил залога и находится в изоляторе, - спикер облпрокуратуры Чубенко

Водитель, который под действием наркотиков сбил детей на переходе в Харькове, не вносил залога и находится в изоляторе, - спикер облпрокуратуры Чубенко

Водитель Toyota Land Cruiser, который подозревается в наезде в состоянии наркотического опьянения на двоих детей на пешеходном переходе в Харькове, находится в изоляторе временного содержания и залога еще не вносил.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"34-летний водитель Toyota Land Cruiser, подозреваемый в наезде на двоих детей в состоянии наркотического опьянения, залог еще не вносил и находится в изоляторе временного содержания", - отметил Дмитрий Чубенко.

По его словам, апелляционный суд в выходные не работает: "Апелляции по мере пресечения пока не рассматривались".

"Полного текста судебного решения судьи Киевского райсуда Харькова Наталии Бородиной об избрании для подозреваемого такого низкого залога пока нет. Поэтому не имели возможности полноценно подготовить апелляционную жалобу", - добавил спикер прокуратуры.

По его словам, есть опасения, что лицо с криминальным опытом из-за низкого залога может освободиться и скрываться от следствия или убежать из страны: "Считаю, что в этой ситуации приговор будет близок к максимальному, и подозреваемый не получит снова условный срок".

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Напомним, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.

ДТП (7671) наркотики (2143) Харьков (7437)


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Топ комментарии
+4
Треба ввести практику негайно на торгах продавати автотарабайку і гроші віддавати на лікування потерпілим.
А потім продавати житло і майно воділи - й теж направляти на лікування потерпілих.
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14.11.2021 09:05
+2
От і я про це саме - щось я не бачу кримінальної справи стосовно керівника фірми який довірив управління транспортним засобом фірми сторонній особі ("гонщик" - офіційно безробітний) Або справи про угон автомобіля - якщо "гонщик" автомобіль взяв без відома власників!
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14.11.2021 09:27
+1
Коли виженем Бубочку потрібно переглянути КПК та звільнити всіх суддів, призначити їм мінімальні пенсії.
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14.11.2021 09:09
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Правила форума Совет форумчан
Треба ввести практику негайно на торгах продавати автотарабайку і гроші віддавати на лікування потерпілим.
А потім продавати житло і майно воділи - й теж направляти на лікування потерпілих.
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14.11.2021 09:05 Ответить
Машина же вроде не его даже
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14.11.2021 09:22 Ответить
От і я про це саме - щось я не бачу кримінальної справи стосовно керівника фірми який довірив управління транспортним засобом фірми сторонній особі ("гонщик" - офіційно безробітний) Або справи про угон автомобіля - якщо "гонщик" автомобіль взяв без відома власників!
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14.11.2021 09:27 Ответить
Коли виженем Бубочку потрібно переглянути КПК та звільнити всіх суддів, призначити їм мінімальні пенсії.
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14.11.2021 09:09 Ответить
Ту автотарабайку оценят в 20 тыс грн. И скорее всего ни х ему не будет
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14.11.2021 09:11 Ответить
Напишіть хто він - чий синочок (бехзробітний, який збив і прочую облуду)

Страшно вам , аж жуть.

І журналісти гімнюки - бояться написать прізвище, я вже не кажу про мєнтов і прочих лівоохоронців.
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14.11.2021 09:31 Ответить
Уже была его фамилия
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14.11.2021 09:52 Ответить
Машина одного из харьковских зебобиков(глава рда), а это его водила...
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14.11.2021 09:55 Ответить
****** разрешили внести заставу. Чубенко ответишь на рот если он в понедельник выйдет.
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14.11.2021 09:35 Ответить
Тоесть его нужно судить за нарушение закона, но в его сторону этот закон не соблюдать? Не демократично) Если нет смерти, нет оснований за помещение в сизо "без залога". Тут хочешь не хочешь, но закон есть закон.
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14.11.2021 11:42 Ответить
У тому кайкавє, напевно кернес продовжує керувати через чортів з пекла!
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14.11.2021 10:05 Ответить
.. а, вообще-то, там все подсутились и мажора быстро заменили таким-же нариком...
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14.11.2021 10:21 Ответить
как вариант, сидеть формально кто то должен ...
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14.11.2021 10:25 Ответить
чувачёк близок к Зе!Власти, так что пешеходам придётся извиниться ...
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14.11.2021 10:24 Ответить
Под действием наркотиков?Любой адвокат-недоучка разобьет это обвинение в прах так как водитель не дал согласие на его тестирование на алкоголь или наркотики.А принудительное тестирование ,по Законам Украины,не является законным.А дети?А дети прыгнули под автомобиль в целях заработать на новые гаджеты.
А теперь попробуй докажи вину водителя.
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14.11.2021 10:37 Ответить
попробуй видно посмотреть перед тем как чушь писать
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14.11.2021 11:25 Ответить
Ты забыл только что отказ от сдачи анализов, автоматически активирует пункт опьянение. И ничего доказывать уже не надо.
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14.11.2021 11:46 Ответить
А опянения то небыло так как по оф данным водила находился под наркотой.Так что опянение здесь не фигурирует а анализы не законны.
Вот так и понапринимали уроды под себя законы.
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14.11.2021 11:58 Ответить
Наркотики это наркотическое опьянение, разницы нет. Оно идет одним пунктом.
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14.11.2021 12:06 Ответить
вообще жаль что он не внес залог и не вышел, так бы с ним мог несчастный случай произойти...а так он под охраной....
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14.11.2021 11:26 Ответить
Боится.
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14.11.2021 18:39 Ответить
 
 