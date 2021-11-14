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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Состояние Саакашвили ухудшилось, сегодня он не смог подняться с кровати, ему трудно говорить, - личный врач Кипшидзе

Состояние Саакашвили ухудшилось, сегодня он не смог подняться с кровати, ему трудно говорить, - личный врач Кипшидзе

Личный врач находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении его состояния.

"Сегодня первый день, что он не смог подняться с постели, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного тяжело говорить", - сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в тюремной больнице. Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, рано или поздно должен быть решен вопрос о переводе Саакашвили в гражданскую клинику.

Врач отметил, что Саакашвили продолжает голодовку.

Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос перевода Саакашвили в случае ухудшения его состояния в реанимационное отделение.

"Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач (тюремной больницы) это признает", - сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационного отделения.

Кипшидзе также прокомментировал информацию о появлении вечером в субботу реанимобиля на территории тюремного учреждения. По его словам, этот реанимобиль не связан с Саакашвили.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

голодовка (829) Грузия (4497) Саакашвили (3307) госпитализация (236)


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Топ комментарии
+31
ТО він , "бідолаха", "надірвався", коли чотирьох поліцаїв у тюремній лікарні розкидАв!
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14.11.2021 09:30
+26
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14.11.2021 09:35
+22
Ага! А чого ж після того як Каха Бендукідзе "послав нах**" "великого реформатора" і пішов з уряду , у того все "наперекосяк" пішло? Може реформи були не "Карлсонові"?
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14.11.2021 10:23
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Таки правда що не встає, Ясько підтвердила, мабуть в пюре щось підмішали.
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14.11.2021 11:13 Ответить
Пенітенціарна служба Грузії заперечила інформацію, що у Михайла Саакашвілі в тюремній лікарні значно погіршився стан здоров'я і через це до нього викликали реанімобіль. Про це повідомив канал «Руставі-2».

Спеціальна служба виконання покарань заявила, що є неправдивими дані про те, що через погіршення стану здоров'я Саакашвілі виникла необхідність задіяти бригаду швидкої допомоги біля виправної установи №18.

Водночас із заяви випливає, що саме дані про реанімобіль ймовірно не відповідають дійсності, а стан політика чиновники називають «стабільним».

«Уточнюємо, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі стабільний, він перебуває під постійним наглядом медперсоналу. Хоча ніяких реанімаційних заходів Михайло Саакашвілі не потребує. Для профілактики він перебуває в палаті поруч із реанімаційним відділенням. Реанімаційне відділення закладу оснащене всім необхідним ******** обладнанням, а також усіма необхідними медикаментами. У разі потреби Саакашвілі буде надана відповідна медична допомога негайно, без будь-якої евакуації», - повідомили у пенітенціарній службі.
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14.11.2021 11:22 Ответить
Всем оборудована реанимация, Киндзмараули, Хванчкара.
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14.11.2021 11:47 Ответить
хачапури, чахохбили, хинкали, ткемали-сацебели там всякие... ну и чурчхела ))))
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14.11.2021 12:11 Ответить
Главная ошибка Михо(увы ,у него куча ошибок) даже не в том чтобы пролезть в Грузию незаконно(непонятно зачем),а в том, что он полагался на помощь Зе, путинская власть Грузии совершенно эдентична прорассийской власти нашего клоуна.
Есть правда ,предположение,что Миша так же решил влезть во власть как и Зе,устроив шоу и навешав лапши на уши своих сторонников.Кто знает цели Саакашвили? Не один патриотически настроенный лидер не стал бы сотрудничать с нашим уклонистом,офшорником,предателем, который крутит свои фильмецы для оккупантов, приглашает сюда крымнашистов типа Киркорова,Лобуды и пр.,в 14 году выступавшего концертами перед сепарастистами,радовавшегося сбитым украинским танкам,сливавшему позиции ВСУ... много где Зе обгадился,чтобы серьезные политик с ним имел дело.
К чему я веду, есть подозрения .уважаемые грузины,что ваш Михо такая же подсадная кремлевсая утка для Грузии,как и наш клоун. Сейчас он разыгрывает великомученника из себя ,но спросите зачем он поперся в Грузию ,зная что его таки арестуют?Все за тем же - втереться в доверие к патриотам ,в Украине был другой раскрут, кремлевская киношка про честного и умного президента Голобородька.
Будьте бдительны ,братья грузины, спектакли,шоу и киношки это методы одурманивания Путлера для доверчивых и наивных.Еще раз, -скажи мне кто твой друг...,так вот ,друг Михо предатель Украины Зеленский , женщина разбившая семью Михо- из команды бездельников и воров Зеленского,выводы делайте сами!
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14.11.2021 11:26 Ответить
Странно, а с чего вы берете, что в Грузии пропутинскач власть?
С пиз..жа Саакашвили?
У меня есть знакомые грузины, нормальные и адекватные люди, которые совершенно не воспринимают это недоразумение и вполне спокойно воспринимают власть.
А что там у партии саакашвили на выборах?
И да не видать никакой поддержки из нигде)))
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14.11.2021 14:51 Ответить
Со слов Вахтанга Кикабидзе,например, которого я искренне уважаю.Он для вас не грузин?Не патриот?Человек отказавшийся от награды с рук путлера, отказавшийся концертировать по россии.Всегда поддерживающий Украину,увы, по своей чистоте ,верящий аферисту.
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14.11.2021 23:20 Ответить
Ми дуже "стурбовані"!
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14.11.2021 11:31 Ответить
І що, ми повинні дружно ридати ?
Ідіот отримав те, що хотів. І що заслужив.
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14.11.2021 11:35 Ответить
Хотів він зовсім не такого. Завданням агента ГРУ РФ Саакашвілі було підняти громадянську війну в Грузії, як він намагався зробити і в Україні.
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14.11.2021 11:40 Ответить
И на шо намек, Саакашвили переведут в цивильную больницу . ГРУ РФ его "сворует" и также нелегально переправит , тока в Украину, списав все на "силы" сопротивления грузинскому "режиму"?
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14.11.2021 11:58 Ответить
Не здивуюся. До речі, якщо в Грузії проросійська влада, як заявляють прихильники Саакашвілі і він- перший ворог *****, як заявляє сам Саакашвілі, його давно віддали б в РФ.
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14.11.2021 13:38 Ответить
Побочка после молочки.
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14.11.2021 11:45 Ответить
Здоров'я Міхо
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14.11.2021 11:57 Ответить
поцілуй його у#жо...!
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14.11.2021 15:29 Ответить
любит зе власть из любого события делать сериальчик, на всем, что хоть на миллиметр отвлечет избирателей от собственных проколов" слуг народа" и Зеленского ...
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14.11.2021 12:00 Ответить
цензор зачем вы пишете такую вот туфту
Саакашвили то Саакашвили се ...
гемарой у него будет вы что тоже об этом напишите ?или стояк у него будет утрений
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14.11.2021 12:06 Ответить
Что оплачивают, то и пишут.
Пленки Бигуса освещались с превел ким удовольствием
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14.11.2021 12:20 Ответить
наверное не дают, а пялят
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14.11.2021 12:33 Ответить
Ну да, пару дней назад его толпой еле усмирили с сегодня уже не может встать с кровати.
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14.11.2021 12:46 Ответить
"Отпустите меня в Украину
Сало жрать в шоколаде,в вине
Там на крыше резвиться хочу я
На пиано сыграет мне Зе
Отпустите меня в Украину
Отпустите меня насовсем
А не то я завою а не то я залаю
А не то я кого-нибудь съем"
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14.11.2021 12:52 Ответить
и это не правда, видели видео, нормального телосложения, громко ругался, обессиленным не выглядел
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14.11.2021 12:55 Ответить
из за своей глупости Саакашвили посетить Грузию для организации новой революции теперь ему терять нечего - или он умрет от истощения или позорно как осужденный преступник. Кормите этого тупого ублюдка - хоть через анальное отверстие. Он должен предстать перед судом.
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14.11.2021 13:28 Ответить
То может пусть бьі в тюрьме оставался: там он ходил самостоятельно, даже пожитки сам в больничку нес
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14.11.2021 13:55 Ответить
А еще физически унижал охранников
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14.11.2021 13:58 Ответить
Карлсону? Важко говорити?
НЕ ВІРЮ!
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14.11.2021 15:42 Ответить
Зае**ли вы новостями об этом упыре. Вот реально. Надеюсь ближайшие годы этот урод будет тр***ть мозг только представителям пенитенциарной системы Грузии
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14.11.2021 17:49 Ответить
...когда уже пирожков поедим?
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14.11.2021 18:45 Ответить
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