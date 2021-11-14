Состояние Саакашвили ухудшилось, сегодня он не смог подняться с кровати, ему трудно говорить, - личный врач Кипшидзе
Личный врач находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении его состояния.
"Сегодня первый день, что он не смог подняться с постели, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного тяжело говорить", - сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в тюремной больнице. Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, рано или поздно должен быть решен вопрос о переводе Саакашвили в гражданскую клинику.
Врач отметил, что Саакашвили продолжает голодовку.
Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос перевода Саакашвили в случае ухудшения его состояния в реанимационное отделение.
"Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач (тюремной больницы) это признает", - сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационного отделения.
Кипшидзе также прокомментировал информацию о появлении вечером в субботу реанимобиля на территории тюремного учреждения. По его словам, этот реанимобиль не связан с Саакашвили.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
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Спеціальна служба виконання покарань заявила, що є неправдивими дані про те, що через погіршення стану здоров'я Саакашвілі виникла необхідність задіяти бригаду швидкої допомоги біля виправної установи №18.
Водночас із заяви випливає, що саме дані про реанімобіль ймовірно не відповідають дійсності, а стан політика чиновники називають «стабільним».
«Уточнюємо, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі стабільний, він перебуває під постійним наглядом медперсоналу. Хоча ніяких реанімаційних заходів Михайло Саакашвілі не потребує. Для профілактики він перебуває в палаті поруч із реанімаційним відділенням. Реанімаційне відділення закладу оснащене всім необхідним ******** обладнанням, а також усіма необхідними медикаментами. У разі потреби Саакашвілі буде надана відповідна медична допомога негайно, без будь-якої евакуації», - повідомили у пенітенціарній службі.
Есть правда ,предположение,что Миша так же решил влезть во власть как и Зе,устроив шоу и навешав лапши на уши своих сторонников.Кто знает цели Саакашвили? Не один патриотически настроенный лидер не стал бы сотрудничать с нашим уклонистом,офшорником,предателем, который крутит свои фильмецы для оккупантов, приглашает сюда крымнашистов типа Киркорова,Лобуды и пр.,в 14 году выступавшего концертами перед сепарастистами,радовавшегося сбитым украинским танкам,сливавшему позиции ВСУ... много где Зе обгадился,чтобы серьезные политик с ним имел дело.
К чему я веду, есть подозрения .уважаемые грузины,что ваш Михо такая же подсадная кремлевсая утка для Грузии,как и наш клоун. Сейчас он разыгрывает великомученника из себя ,но спросите зачем он поперся в Грузию ,зная что его таки арестуют?Все за тем же - втереться в доверие к патриотам ,в Украине был другой раскрут, кремлевская киношка про честного и умного президента Голобородька.
Будьте бдительны ,братья грузины, спектакли,шоу и киношки это методы одурманивания Путлера для доверчивых и наивных.Еще раз, -скажи мне кто твой друг...,так вот ,друг Михо предатель Украины Зеленский , женщина разбившая семью Михо- из команды бездельников и воров Зеленского,выводы делайте сами!
С пиз..жа Саакашвили?
У меня есть знакомые грузины, нормальные и адекватные люди, которые совершенно не воспринимают это недоразумение и вполне спокойно воспринимают власть.
А что там у партии саакашвили на выборах?
И да не видать никакой поддержки из нигде)))
Ідіот отримав те, що хотів. І що заслужив.
Саакашвили то Саакашвили се ...
гемарой у него будет вы что тоже об этом напишите ?или стояк у него будет утрений
Пленки Бигуса освещались с превел ким удовольствием
Сало жрать в шоколаде,в вине
Там на крыше резвиться хочу я
На пиано сыграет мне Зе
Отпустите меня в Украину
Отпустите меня насовсем
А не то я завою а не то я залаю
А не то я кого-нибудь съем"
НЕ ВІРЮ!