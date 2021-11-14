Состояние Саакашвили ухудшилось, сегодня он не смог подняться с кровати, ему трудно говорить, - личный врач Кипшидзе

Личный врач находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении его состояния.

"Сегодня первый день, что он не смог подняться с постели, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного тяжело говорить", - сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в тюремной больнице. Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, рано или поздно должен быть решен вопрос о переводе Саакашвили в гражданскую клинику.

Врач отметил, что Саакашвили продолжает голодовку.

Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос перевода Саакашвили в случае ухудшения его состояния в реанимационное отделение.

"Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач (тюремной больницы) это признает", - сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационного отделения.

Кипшидзе также прокомментировал информацию о появлении вечером в субботу реанимобиля на территории тюремного учреждения. По его словам, этот реанимобиль не связан с Саакашвили.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.