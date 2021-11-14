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Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белорусью, - местный телеканал Polsat

Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белорусью, - местный телеканал Polsat

На границе с Белорусью погиб польский солдат.

Об этом сообщил телеканал Polsat, отмечая, что смерть наступила "не во время исполнения служебных обязаностей", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ходе действий вблизи польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17-й Великопольской механизированной бригады", - приводит телеканал выдержки из сообщения командования подразделением.

"По предварительным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что "контакта с мигрантами на границе солдат не имел".

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Беларусь (7886) мигранты (979) Польша (8393) смерть (9211)


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Топ комментарии
+29
Співчуваю .....
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14.11.2021 10:17
+14
шото пахнет звиздежом, может белорусские росийские войска застрелили, но обеспокоеные боятся говорить правду? Как он мог сам застрелится?
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14.11.2021 10:32
+14
Несчастные случаи в результате небрежного обращения с оружием, довольно частое явление в любой армии мира. Не выдумывай.
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14.11.2021 10:47
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Співчуваю .....
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14.11.2021 10:17 Ответить
Виходить, сам застрелився.
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14.11.2021 10:21 Ответить
..ничто не помешает хйлу или луке застрелить своего орка или гражданского и сделать предъяву Западу
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14.11.2021 10:24 Ответить
шото пахнет звиздежом, может белорусские росийские войска застрелили, но обеспокоеные боятся говорить правду? Как он мог сам застрелится?
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14.11.2021 10:32 Ответить
Шо-то ты попутал, события происходят на границе с Польшей, а не с Германией или Францией, это там "обеспокоенные" сидят.
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14.11.2021 10:35 Ответить
На самом деле звездежом может и не пахнуть от слова - совсем. Армия которая не воюет может нести себе вред в том числе.
Когда срочку служил в конце 90-х в ВСУ, то был у нас урок политиформации где информировали про свежие зашквары в армии. ЧП со смертями были постоянно, особенно в караулах где дикарям выдавали оружие что-то охранять.
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14.11.2021 11:54 Ответить
Так , а ось на РФії , взагалі засекретили "не боевые" смертні випадки . Ось як .
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14.11.2021 21:50 Ответить
стався нещасний випадок
----------------------------------
Чтобы был выстрел, нужно снять с предохранителя, передернуть затвор.
Где тут случайность?
Либо умышленно сам себя, либо кто-то... Не зря написали, что "контакту з мігрантами на кордоні солдат не мав".
Чтобы не накалять страсти, все списали на несчастный случай.
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14.11.2021 10:35 Ответить
Чушь, поляки не те, кто будет шо-то списывать.
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14.11.2021 10:39 Ответить
Чушь у тебя в голове.
Автомат не может сам по себе выстрелить, если не снят с предохранителя и патрон не послан в патронник. А это без команды делать категорически запрещается!
И посмотри видео с мест событий на польской границе.
У всех солдат автоматы висят за спиной стволом к земле.
Проспись сначала с бодуна...
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14.11.2021 10:43 Ответить
Несчастные случаи в результате небрежного обращения с оружием, довольно частое явление в любой армии мира. Не выдумывай.
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14.11.2021 10:47 Ответить
Будь внимателен. Я же сразу в первую очередь написал, что либо сам себя, либо ...
Ну почему вы читаете через строчку?
И не надо мне рассказывать про небрежное обращение с оружием.
Я отслужил 25 лет и повидал много чего...
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14.11.2021 13:04 Ответить
"Я отслужил 25 лет и повидал много чего" - 1000% ты нихрена не видел ! И уверен, что даже правильно пользоваться оружием не умеешь !
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14.11.2021 22:03 Ответить
Я був очевидцем випадку коли солдат строкової служби бавився з автоматом - приєднував магазин знімав з запобіжника і бив прикладом об підлогу Від удару затворна рама йшла вниз і автомат перезаряджався а попередній патрон що був у патроннику викидався з автомата через "віконце для стріляних гільз" В якийсь момент бойок зірвався ударив по капсулю і телепень отримав кулю в шию Через хвилину стік кров"ю
Міг буть подібний випадок і у поляків - процент ідіотів у будь-якій нації присутній!
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14.11.2021 11:06 Ответить
Будь внимателен. Я же сразу в первую очередь написал, что либо сам себя, либо ...
Ну почему вы читаете через строчку?
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14.11.2021 13:06 Ответить
Тоді у мене досвіду більше - я прослужив у армії БІЛЬШЕ 25 років Тому побачив набагато більше за тебе (ще й враховуючи перебування там де сплять з автоматом "в обнімку")
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14.11.2021 13:21 Ответить
Nebyl on u granici v to vremia
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14.11.2021 11:12 Ответить
твоя характеристика чужой головы говорит, в первую очередь, о проблемах твоей собственной. Скажи что это первый в истории человечества самострел, я уж не говорю о дружеском...
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14.11.2021 11:23 Ответить
Будь внимателен. Я же сразу в первую очередь написал, что либо сам себя, либо ...
Ну почему ты читаешь через строчку? Наверное потому, что проблема все же в твоей голове.
Даже написанное ты прочитать не в состоянии.
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14.11.2021 13:08 Ответить
Зазвичай з автомата попадають в когось іншого принеобережності, в себе це треба постаратись
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14.11.2021 12:06 Ответить
"без команды категорически запрещается" !? ))

За свое оружие ты сам отвечаешь, и сам себе даешь команды ! Ты наверно в бумажной армии служил или был милым мальчиком - любимчиком командира... - паенька ?
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14.11.2021 22:02 Ответить
Если схавали теракт на самолёте своего президента(!), то такие "мелочи", как гибелт пограничника или даже десяти - тем более спишут. Так что ждите новостей про всё более частые "самоубийства" погранцов, может даже массовые
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14.11.2021 12:28 Ответить
Експерд, при розряданні зброї є купа самострілів, навіть у поліції.
Іди уроки вчи, завтра в школу.
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14.11.2021 11:10 Ответить
Будь внимателен. Я же сразу в первую очередь написал, что либо сам себя, либо ...
Ну почему вы читаете через строчку? Наверное это тебе пора в школу и научиться читать хотя бы по слогам.
И не надо мне рассказывать про небрежное обращение с оружием и самострелы.
Я отслужил в армии 25 лет и повидал много чего... Даже то, что тебе еще и не снилось.
Неуч ты малолетний. Вылазь из-под стола.
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14.11.2021 13:11 Ответить
Ты НЕ МОГ ничего "ТАКОГО" ВИДЕТЬ ТАМ ГДЕ СЛУЖИЛ - ТАК КАК ТЫ боишься всего что требует самостоятельных решений... Ты просто ходил на работу в сторону армии...
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14.11.2021 22:09 Ответить
Кстати, в 2-х строчках ты сделал кучу ошибок.
Так что, иди в школу и «Вивчай і знай українську мову»
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14.11.2021 13:14 Ответить
А ти його "присором" - сам пиши свої коментарі українською мовою щоб ми могли порівнять ваші тексти і зробить висновок чи в достатньому обсязі ти сам засвоїв курс «Вивчай і знай українську мову»
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14.11.2021 13:26 Ответить
В армии, которая не бумажная ( ! ) люди ВСЕГДА делаться на 2 категории : те, у кого уже БЫЛ самострел, и ТЕ, у которых он еще БУДЕТ !

Ничего не происходит только там, где армия - на бумажке !
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14.11.2021 21:59 Ответить
Так завжди, якщо є зброя то вона стріляє. Цікаво чи це його зброя чи хтось "допоміг"?
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14.11.2021 10:35 Ответить
Какие умные дети лезут на ограждение.А мужики тихо прячутся за ихними спинами посылая женщин для обеспечения их жизнедеятельности.
Выход есть,такое уже было на советско-китайской границе.Просто нужно поставить вдоль границы автоматические огнеметы и на каждом метре поставить уведомление что в случае нарушения територии нарушители будут сожжены автоматически без участвия человека.В таком случае никто кроме марушивших границу виновен не будет.
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14.11.2021 10:44 Ответить
P.S.Так при СССР отвадили китайских беженцев пересекать границу,а мировому сообществу,ООН и ОБСЕ просто в нечем было их обвинить и это при том что СССР был врагом номер один.
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14.11.2021 10:49 Ответить
Здесь Вы неправы.В этом случае,как и в Крыму,все расчитано на то что просто нормальный человек в детей и женщин стрелять не будет.Так делали и фашисты.Или Вы бы стеляти?Вот именно по этой причине нужно устанавливать автоматические безстрасстные системы из уведомления всех последствий тех кто хочет за спинами детей и женщин прорывать кордон.
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14.11.2021 11:03 Ответить
Просрали,согласен.Но просрали не потому что голые и босые и без нормального оружия ,,добробаты,, почти изгнали врага а потому что вмешались политики и всякие там ,,миротворцы,,типа ООН,ОБСЕ и другая шушера под давлением которых наши дебилы-политики согласились на Минские соглашения и Украина практически без боя отдала кацапским сепаратистам 30-ти км ,,зону разграничения,,которую сразу окупировали так званые ,,сепаратисты,,а это оказывается 500 кв.км украинской територии и без единого выстрела и вместе из людьми которые поддерживали Украину.
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14.11.2021 11:34 Ответить
Німці та ніколи не робили, в усякому разі в масовому порядку. Це радянська пропаганда. Ховатися за дітьми та жінками це ісконно руська скрєпа.
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14.11.2021 12:05 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/779555.html На кордоні з Білоруссю загинув польський солдат, повідомляє у суботу телеканал Polsat, зазначаючи, що смерть настала "не під час виконання службових повноважень".

https://ua.interfax.com.ua/news/general/779555.html "Під час дій поблизу польсько-білоруського кордону стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув солдат 17 Велькопольської механізованої бригади", - наводить телеканал витяги з повідомлення командування підрозділу.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/779555.html "За попередніми даними, стався постріл зі службової зброї, внаслідок якого настала смерть солдата", - йдеться у повідомленні.
Але то вже не перший https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-07/granica-polsko-bialoruska-smierc-zolnierza-w-obszarze-przygranicznym-zmarl-w-trakcie-odpoczynku/ випадок .
Ніби якесь попередження виглядає.
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14.11.2021 10:52 Ответить
Самострелы есть во всех армиях мира,просто о них предпочитают умалкивать.Ведь не все в армиях стран явлются героями,психолгически стабильными или так болезненно реагирующими на события дома пока они служат.
У каждого в мире в голове есть свой червьяк.
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14.11.2021 10:57 Ответить
у тебя особенный, с мягким знаком!
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14.11.2021 11:05 Ответить
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14.11.2021 11:09 Ответить
У Польщі армія професійна і ймовірність таких випадків повинна бути майже нульова! А тут зброя з бойовими патронами і постріл.
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14.11.2021 11:40 Ответить
Раз на рік і мотика стріляє.Так що я не бачу тут приводу самостріл повязувати із мігрантами.
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14.11.2021 12:02 Ответить
Звичайно, причинно-наслідкового звя'зку ніякого. Не було б мігрантів, не було б причини щоб військовим видати бойові патрони, а так все правильно.
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14.11.2021 12:32 Ответить
Все начинается с первой жертвы …
хотя для поляков это далеко не первая жертваот России
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14.11.2021 10:54 Ответить
Печально, когда люди гибнут.
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14.11.2021 10:54 Ответить
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14.11.2021 11:11 Ответить
8.51 Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что среди мигрантов распускают слухи об организованной акции, которая должна произойти 15 ноября: Мигрантам рассказывают, что за ними якобы приедут автобусы из Германии, и Польша их пропустит.
Ну на месте поляков я бы воспользовался ....этой пушкой. Вариант А! К границе подъезжают автобусы желательно с немецкими номерами и организованно сядят под опись! мигрантов. Каждому - бутылка воды и пакет чипсов. Предупредить, что надо пописать перед дорогой, автобусы не будут останавливаться. Затем колона автобусов отправляется на ближайший аэродром, где ждут транспортники НАТО. Грузить плотно в С-130 влазит 500 -600 чел. Всего мигрантов около 5 тысч.
Маршрут таков -Польша -Болгария -Турция(возможно дозаправка) - Ирак. Именно с Ираком и надо договариваться. Оттуда местными рейсами всех и надо рассредоточить по странам Сирия, Ирак, Афганистан.
Это намного дешевле чем держать армию возле границы. Задействоаать можно гуманитарные фонды, которые оплатять перелет и содержание в Ираке.
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14.11.2021 10:57 Ответить
Не нравится мне всё это...
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14.11.2021 11:04 Ответить
Типовий суїцид, або порушення правил поводження зі зброєю, але дмванні експерди з-за поребріка і тут 5g, і масонів знайшли.
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14.11.2021 11:13 Ответить
Калашников детям не игрушка.
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14.11.2021 11:16 Ответить
всё как ***** любит, спереди стоят дети, а за ними вооруженные солдаты...
он на практике применял это в Украине, но тогда запад только выражал 10 ступеней озабоченностей.. и строил северный поток-2 в обход Украины, а теперь ***** добрался и до запада...
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14.11.2021 11:14 Ответить
Путлер напал на ЕС и НАТО ещё до Украины - в 2010!
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14.11.2021 11:22 Ответить
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14.11.2021 11:15 Ответить
Poliaki Himars imejet tam jesli sto nakrojet oni liuboje mesto Belorus sluce serjioznoj provokaciji.Nravitsia mne ix poslednyje zakubki
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14.11.2021 11:22 Ответить
Пусть стукнут по лагерю мигрантов. Вот и решение проблемы.
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14.11.2021 11:31 Ответить
Luce po prezedenture lukosenka
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14.11.2021 11:33 Ответить
Жаль. Але при такій концентрації військових та напрузі вже певний час це не виглядає чимось надзвичайним.
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14.11.2021 11:34 Ответить
цензор, нафиг вы это картинку с детьми цепляете в заголовок, неужели других нет?
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14.11.2021 12:13 Ответить
Все логично:
Погиб польский солдат...
Объявили, что контакта с мигрантами не было...
Картинка з обезьянами...
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14.11.2021 13:29 Ответить
в карауле из-за недосыпания все что хочешь может быть . . . А помощник держуного по военскому подразделению что курирует караульными - совсем ни причем ?????
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14.11.2021 12:22 Ответить
и снова "нестамнет"
никакого "несчастного случая" не было, гниды кацапские...
несчастный случай - это -вы !
вы -причина гибели !
гибель польского солдата равно как и солдат других стран - это следствие того, что вы до сих пор существуете на этом земном шаре...
рашисты херовы !
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14.11.2021 17:49 Ответить
Алольф Лукашеску к трибуналу на костре
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14.11.2021 18:53 Ответить
 
 