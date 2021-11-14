Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белорусью, - местный телеканал Polsat

На границе с Белорусью погиб польский солдат.

Об этом сообщил телеканал Polsat, отмечая, что смерть наступила "не во время исполнения служебных обязаностей", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ходе действий вблизи польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17-й Великопольской механизированной бригады", - приводит телеканал выдержки из сообщения командования подразделением.

"По предварительным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что "контакта с мигрантами на границе солдат не имел".

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