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За минувшие сутки вакцинировано против коронавируса почти 146 тыс. человек в Украине, - Минздрав
За сутки 13 ноября в Украине 145 241 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы – 79 484 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привито 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.
Кроме того, отмечается, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели дозы антиковидной вакцины.
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А Україна з населенням близько 37 млн осіб (дані електронного перепису, який не показує точних цифр) за добу від коронавірусу втратила 750 осіб. І якщо порівняти, наприклад, у країнах із високою абсолютною смертністю кількість втрат за тиждень (щоб мінімізувати денні коливання) із загальним населенням, отримаємо такі цифри:
Україна - 0,0127%
Румунія - 0,0123%
РФ - 0,0058%
США - 0,00214%
Індія - 0,00021%
Ситуація в Україні - найгірша у світі. Ми у відсотках від населення втрачаємо людей більше, ніж РФ, США та Індія разом узяті. Щоправда, є країни із зовсім невеликим населенням, наприклад, у державі Ангілья мешкає лише 15 тис. осіб. Там і одна смерть може спотворити статистику. Але якщо враховувати лише великі держави та лідерів щодо загальної кількості смертей, Україна показала найгірший результат.
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/ukraina-vzhe-persha-u-sviti-za-smertnistyu-vid-koronavirusu-realni-tsifri-shokuyut.htm
Обмеження для не вакцинованих роблять свою корисну справу .
Это значит шо 9% заболевших вакцинированы.
Так шо вакцина это не панацея.
Так чем в мире доказано что вакцинация действительно защищает человека от этой заразы?А таких доказательств просто не существует а существуют только предположения по результатам которых весь мир загоняют в ГЕТТО.
Так хто обманює,виробники вакцини чи український МОЗ зробивши термін дії сертифіката тоб-то щепленя 130 чи мало більше днів?
І "забанений" саме за дурість і "тупорилість"!
Мені ти не цікавий так що відєбиль від мене.
І запам"ятай - з нормальними людьми я веду себе по-людськи А з "тупорилими" - "відповідно"!
Сен, есек ағылшын тілдің, білімімен ал мен қиқар, паңсы- саған түркіде жауап беремін!
Я впевнений, що ти не тільки англійської, а й української не розумієш! Ще раз: "Якщо нічого в англійській мові не розумієш, то не варто і лізти в обговорення питання вакцин, бо в Україні вони не виробляються." На основі чого ти логічно мислиш? На основі слів МОЗ? Тільки слів, бо як стало зрозуміло читати ти українською не вмієш. І до чого тут "тюркіш"? Там що, вакцини виробляються (mRNA і векторні)? Розберись для початку в українській, якщо вже на ній пишеш, а потім вже берися за англійську, і тільки потім за обговорення вакцин.
https://sud.ua/ru/news/abroad/219950-razrabotali-unikalnyy-podkhod-dlya-lecheniya-koronavirusa https://sud.ua/ru/news/abroad/219950-razrabotali-unikalnyy-podkhod-dlya-lecheniya-koronavirusa
У Європі в середньому вакцинувався 61% населення. Україна серед усіх своїх сусідів показала найнижчі показники. Станом на 12 листопада щеплення від коронавірусу отримало лише 27,5% українців. І це в умовах, коли ніхто не може знати, скільки з "вакцинованих" просто "домовилися" з лікарем, дали хабар та отримали сертифікат без реального щеплення.
...А сЛИВКИ НУЖНО ХОРОШО ДАВИТЬ ПРЕСОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СЛИВОВОГО ВИНА..
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Світ може перемогти пандемію, але не антивакцинаторів
Масові відмови від щеплень і навіть мітинги антивакцинаторів спричинили чергове побоїще в соціальних мережах і в телеефірах. Одні громадяни закидають іншим брак здорового глузду, другі першим - плазування перед владою. А що ж влада? А вона обрала найгіршу стратегію з можливих, і всі наслідки пандемії - на її совісті, а не на сумлінні противників щеплення. І найгірше, що вже нічим зарадити неможливо….
Уже є певний консенсус у тому, що єдиної спільноти антивакцинаторів немає, а є три більш-менш відмінні групи.
До першої, найменш численної, але вельми галасливої (через що вона опинилася під прицілом карикатуристів у мережі) належать усілякі диваки. Одні вірять у наночипування - із 5G або без нього, другі - у всесвітню змову урядів з метою зменшення населення, треті - у таку ж змову, але вже "бігфарми". Хтось не хоче піддаватися тиску Сороса, хтось - рептилоїдів, а комусь заважає вакцинуватися своєрідне уявлення про волю Бога.
Друга група дещо більша, але є такою ж малою у масштабах країни - не вірить у чипи, але вірить у порушення своїх прав. Мовляв, сьогодні маски й карантин, завтра - відмова в лікуванні й табори для невакцинованих, післязавтра - тоталітаризм. І хоча посилання на Конституцію в цієї групи, зазвичай, хибні й законів вони насправді не знають, і про судові прецеденти на Заході чути не хочуть - не можу сказати, що їхні аргументи нічого не варті. Бо й справді часто державі даси палець, а залишишся без руки.
І третя, найбільша група тих, хто принципово не проти щепитися, але банально боїться: неякісних вакцин, непередбачуваних побічних дій, незрозумілих наслідків у майбутньому. Або досі не вірить у важкі наслідки хвороби особисто для себе. І ці люди, можливо, перейшли б до табору вакцинаторів, якби не кілька великих "але".
І тут ми переходимо до найголовнішого - хто ж винуватий?
Є велика спокуса перекласти все на низькій рівень освіти в школі, блогерів-хайпожерів чи руку Москви, хоча заперечувати все згадане важко. Однак істинна правда полягає в тому, що єдиною причиною катастрофічної ситуації в Україні є дилетанти у владі. Якби у державного стерна стояли адекватні управлінці, здатні налагодити комунікацію в суспільстві, то величезна маса "недовірливих" рано чи пізно була б вакцинована, та й половина "законників" теж. А решта в шапочках із фольги вже не становила б проблеми - навіть у розвинених демократичних країнах немає 100% щеплення.
Згадайте, якою істерикою в Нових Санжарах супроводжувався початок пандемії. Причина цього зрозуміла - страх перед невідомим. А якщо це нова чума? Що, як ми масово вмиратимемо на вулицях, як показують в американських блокбастерах? Сильне почуття небезпеки з легкістю скидає людину з раціонального на емоційний рівень. І вже неважливо, у кого яка освіта. Хто серйозно боїться - поводитиметься, як його людиноподібні предки, хай він тричі професор. А страх найчастіше породжує саме агресію - звідси розбиті вікна в автобусі із хворими та срачі у Facebook. До нагнітання істерії доклалися і ЗМІ - бо жахливі новини продаються краще.
І що зробила наша влада замість того, щоб заспокоїти громадськість? Правильно, вона вчинила з точністю до навпаки й почала лякати людей ще більше. Заборона відвідувати парки задля створення атмосфери страху, у чому зізнався тодішній головний санлікар - це гасіння пожежі бензином. Що більше людина боїться, то ірраціональніше поводиться. Влада ще наганяє на нього страху, а потім дивується результатам. Це не тільки наша проблема. У Великій Британії навесні 2020 року звалили 20 веж мобільного зв'язку. Ось, що паніка робить навіть із багатими освіченими людьми. А Ляшка замість того, щоб звільнити за невідповідність посаді, підвищили до міністра охорони здоров'я. Молодці.
Друга проблема - "похмілля" після істерики. Люди, не бачачи трупів у під'їздах, починають отямлюватися від пережитого страху, найпершою реакцією стає роздратування і заперечення. Так, хвороб є, але не страшна. Грип, не важче. Безглуздо тицяти таких у статистику - цифри ніколи не переконують тих, хто шукає виправдання своїй поведінці. Невже вас вибори нічого не навчили? Лише смерть близьких здатна похитнути таку недовіру.
Що ж робить держава в такій ситуації? Перепрошує за перебільшення загрози??? За навмисне сіяння паніки???? За свої спекуляції на масках???? За витрачання грошей з медичного фонду на "Велике будівництво" чи ще кудись? Аж ніяк!!!!
Влада не тільки не перепрошує за свою бездарність, вона ще й демонструє нехлюйське ставлення до цієї проблеми. Ще вчора закликали ледь не у скафандрах ходити вулицями, а сьогодні президент посеред карантину п'є каву в начебто зачиненому кафе або їде кататися на лижах в Буковель, серед тисяч таких же безвідпповідальних. Локдаун мало того, що абсолютно непродуманий, так ще його ігнорують посіпаки, чиї ресторани, магазині, салони працюють, наче нічого не сталося. Тобто наочна демонстрація що одним - карантин та маски, іншим - все...
Що в таких умовах починає робити пересічний українець, чийого діда заморила радянська влада, а батьківські накопичення згоріли в Ощадбанку? Правильно, він перестає вірити й цій владі також. Можна довго дурити одного, але всіх не вийде. І в результаті цілком обґрунтована недовіра до дій влади необґрунтовано переноситься безпосередньо на хворобу. Наслідки ви можете спостерігати на вулицях (від неносіння масок до підробляння сертифікатів) і в моргах (щоденні втрати більші, ніж під Іловайськом).., та хто бува в тих моргах?...
А найгірше, з чого я почав, це неможливість виправити ситуацію. Довіра - це обмежений і недовговічний ресурс: утративши його раз, швидко не повернеш. Тож навіть якщо сьогодні ж влада перестане клеїти дурня, а візьметься за розум, поганя своїх антиваксерів і відвертих пофігістів до карантинних заходів.... народ їй однаково не повірить. І десятки, якщо не сотні тисяч життів, яких могло б урятувати щеплення, залишаться тільки на її совісті.
Брехлива, некомпетентна й жадібна влада - головна причина низького показника вакцинації в Україні. Та й тваринні інстинкти всередині нас також. А не паршива освіта, вплив блогерів чи падіння авторитету вчених. Бо навіть неосвічених, недовірливих та істеричних можна переконати, якщо говорити з ними просто й відверто. А будеш постійно брехати й порушувати власні правила або ще гірше принижувати і розділяти суспільство на два табори - не вмовиш навіть найрозумніших.
Завтра з'являться ефективні ліки проти коронавірусу й ця пошесть перейде в розряд сезонних недуг. Світ переможе цю пандемію, як пережив усіх її попередників.
Однак недолуга влада, яка своїми діями пробуджує в людях сплячу мавпу, - це та проблема, яка з нами буде ще не один рік. Тому й антивакцинатори ніколи не переведуться.
Однак влада владою, а вірус - вірусом. Отже, хто може - вакцинуйтеся.
нижче коментар це Вам, просто не туди тицнула, зачиталась.
До чого тут різноманіття статей і... Ваше не зрозуміле питання в останньому реченні? )))
До речі, тут не згадали про ще одну категорію антиваксерів - це ті, які вже давно зробили собі вакцину, щоб працювати, подорожувати та нормально жити, але на форумах та у ютюбі на своїх канальчиках вони продовжують антиваксувати.
Народ тільки поділили на сертифікованих та не сертифікованих.
Тобто створюють два табори для того щоб коли владі буде вигідно натровити одні на одник.