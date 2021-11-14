За минувшие сутки вакцинировано против коронавируса почти 146 тыс. человек в Украине, - Минздрав

За сутки 13 ноября в Украине 145 241 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы – 79 484 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привито 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.

Кроме того, отмечается, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели дозы антиковидной вакцины.

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