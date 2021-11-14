Около 50 мигрантов прорвались из Беларуси, 22 из них задержаны, - польская полиция
Группа мигрантов с Ближнего Востока в количестве 50 человек в субботу вечером силой прорвалась на территорию Польши из Беларуси в районе населенного пункта Стажина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере полиция Подлясского воеводства Польши.
"Вчера около 17 часов (по местному времени), возле Стажины в Польшу ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 гражданина Ирака", - говорится в сообщении.
Как известно с августа 2021 года польские пограничники предотвратили более тысячи попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси мигрантами из Ближнего Востока и стран Африки.
Польша обвиняет Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении на РП и ЕС.
До конца ноября в приграничной зоне Польши с Белорусью действует чрезвычайное положение.
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скільки ще польщі чекати свого вашингтона, машіаха чи христа
ян длугош, сарматизм, поляки-сармати - в гуглі все є про ці паралелі шляхетського походження
там іронія...стає скучно відповідати на зверення...звиняйте
звичайно ваші вірять, бо ж земля плоска...
а українці викопали чорне море і весь верхній шар чорнозему розподілили по території україни...
ключевой момент - "он никогда не сознавался кто он и откуда")))
И это мудро. А вот если бы сказал, что украинец, был бы послан на историческую родину за секунду.
PS Это ещё что, он без документов по дороге умудрился жениться на сербке, ведущей сходный образ жизни, и через неделю с ней развестись Но это всё было задолго до короны, сейчас всё стало гораздо сложнее в этом плане.
ну а жениться без документов друг на друге, и потом без них же развестись - это что-то новенькое))
І лента за лентою, тільки на своїй території!
Агентура рюцька прорвалася і залягла на дно, які «мігранти», їх готували для цього давно, а піймала піхоту, прикриття прориву… (бєдніх жєнчін і грудних дітєй із старікамі)…, як кажуть прохуіловські ЗМІ у ЄС ..
США так во время войны раздавало гражданство тем же полякам