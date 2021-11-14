Около 50 мигрантов прорвались из Беларуси, 22 из них задержаны, - польская полиция

Группа мигрантов с Ближнего Востока в количестве 50 человек в субботу вечером силой прорвалась на территорию Польши из Беларуси в районе населенного пункта Стажина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере полиция Подлясского воеводства Польши.

"Вчера около 17 часов (по местному времени), возле Стажины в Польшу ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 гражданина Ирака", - говорится в сообщении.

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Как известно с августа 2021 года польские пограничники предотвратили более тысячи попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси мигрантами из Ближнего Востока и стран Африки.

Польша обвиняет Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении на РП и ЕС.

До конца ноября в приграничной зоне Польши с Белорусью действует чрезвычайное положение.

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