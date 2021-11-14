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Около 50 мигрантов прорвались из Беларуси, 22 из них задержаны, - польская полиция

Около 50 мигрантов прорвались из Беларуси, 22 из них задержаны, - польская полиция

Группа мигрантов с Ближнего Востока в количестве 50 человек в субботу вечером силой прорвалась на территорию Польши из Беларуси в районе населенного пункта Стажина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере полиция Подлясского воеводства Польши.

"Вчера около 17 часов (по местному времени), возле Стажины в Польшу ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 гражданина Ирака", - говорится в сообщении.

Читайте также: Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белорусью, - местный телеканал Polsat

Как известно с августа 2021 года польские пограничники предотвратили более тысячи попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси мигрантами из Ближнего Востока и стран Африки.

Польша обвиняет Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении на РП и ЕС.

До конца ноября в приграничной зоне Польши с Белорусью действует чрезвычайное положение.

Читайте также: "Как вы доехали сюда? Москва!" - некоторые мигранты в Беларуси добрались до польской границы через столицу РФ. ВИДЕО

Беларусь (7886) мигранты (979) нелегалы (452) Польша (8393)


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Топ комментарии
+25
Ось тепер і Європа взнає що то є гібридна війна, а то перебували там в комфорті і всьо пофігу.
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14.11.2021 11:24
+23
Сумніваюся що вони знайшли прихисток у місцевих жителів - будем чекать трупаків по лісах Польща відносно велика - за день не перебредеш! А в лісі зараз і голодно і холодно! Якщо хтось і нагодує та зігріє то все одно повідомить поліцію!
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14.11.2021 11:26
+22
Вводить в действия отряды местной самообороны, местное население. За отлов вводить выплату премиальных. ( ну что бы местные жители их не " мочили" прямо в момент задержания. )
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14.11.2021 11:24
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іранці, там є іранці
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14.11.2021 12:41 Ответить
Иранцев там нет, там есть иракцы. Или Иран, Ирак, какая разница ?
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14.11.2021 13:32 Ответить
отже, цього разу польсько-сарматські корені не покращаться...
скільки ще польщі чекати свого вашингтона, машіаха чи христа
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14.11.2021 13:41 Ответить
Неправда ваша, бо иранская гаплогруппа отличается от сарматской(иранской) . Польская , как и наша - это R1a1 Z283, у сармат(иранцев) - R1a1 Z93-94 даже невзирая на легенды о происхождении сармат от киммерийцев и скифов, как гласят легенды, сарматы произошли от амазонок(жены киммерийцев ушедших на троянскую войну и не вернувшихся) и скифов(мужиков. А всем известно, шо мужская именно гаплогрупа передается потомку... и для справки : у киммерийцев была гаплогруппа - R1a1 Z280. Так что и с киммерийцами нестыковочка у поляков. И второе возможно вы путаете тех сармат, которые прорвались на территори будущей Польши и вместе с вандалами, сквозняком сквозь Испанию и Гибралтар ушли в северную Африку ... Дык, теперь это полудикари берберы в Африке... А те , кто прорвался и дальше в центральную Африку, дык нынче - это и вовсе дикари , но белобрысые(африканцы) , с элементами праславянской речи в общении.
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14.11.2021 12:55 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD_%D0%97%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD Зінедін Зідан , народжений берберськими батьками з Алжиру. Типичное лицо сармато-вандала.
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14.11.2021 12:57 Ответить
недобра справа пояснювати в чому іронія...
ян длугош, сарматизм, поляки-сармати - в гуглі все є про ці паралелі шляхетського походження
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14.11.2021 13:09 Ответить
Можливо по матерi - невеликий вiдсоток вiд полонянок, але ж бо, по батьковi, як i у украiнцiв, у полякiв немае сарматськоi гаплогрупи - це не iронiя , а сувора правда.
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14.11.2021 13:15 Ответить
ЗЫ... прочтите внимательно предыдущую тегу.
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14.11.2021 13:16 Ответить
шляхті треба було давніх і героїчних коренів, як москві славної історії русі...
там іронія...стає скучно відповідати на зверення...звиняйте
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14.11.2021 13:22 Ответить
Звиняю... То й ви звиняйте, бо я тоже сиронизировал в том плане , шо поляки не такие уже дураки чтобы нести какую-нить чушь... К слову, шо там поляки, багато кто из наших верит, шо наши предки выкопали Черное море.
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14.11.2021 13:36 Ответить
у польської шляхти сарматизм, то була ідеологія...
звичайно ваші вірять, бо ж земля плоска...
а українці викопали чорне море і весь верхній шар чорнозему розподілили по території україни...
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14.11.2021 13:49 Ответить
Копайте глибше, бо поляки нашу ковдру на себе потягли... Адже наша земля , свого часу також звалася Сарматiею... Пiдкажiть, це було до, чи пiсля того, як ми викопали Чорне море... Та як би там не буле , але ж бо, Чорне море на рубежi эр ще було з`еднане з Азовським... Я так вважаю, що Азов теж наших рук дiло, а вы как считашь? ЗЫ... чуть не забув. Мадяри полякам втерли носа, стосовно Великого Турану, до якого вiносились й нашi землi ще до Чорного моря, та сарматii... Це за часiв моря Вiлайет. Та як я казав ранiше, шо це море - то наших рук дiло... Так ось мадяри вiд нас з поляками потягли ковдру , бо стали в себе проводити великотуранськi фестивалi, запрошуючи на них своiх побратимiв-туранцiв: монголiв, бурятiв та iнших представникiв туранського конгломерату. На цих фестивалях мадяри подають себе як iстиннi великотуранцi, на кшталт коммунофашистiв з iх арiйськiстю.
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14.11.2021 14:15 Ответить
для вас годі й плоскої землі...окучуйте
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14.11.2021 14:19 Ответить
А де ще 28 ? Бродять лісами ?
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14.11.2021 11:38 Ответить
Мож их оттеснили назад, за поребрик.
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14.11.2021 11:41 Ответить
болот там много, в тех местах, ушли на корм пиявкам.
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14.11.2021 11:42 Ответить
Пусть Польша им подсунет на подпись бумагу что передает их Украине для разминирования ОРДЛО. И пусть там побегают.
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14.11.2021 11:40 Ответить
скоро пОляки начнут прикапывать прорвавшихся. В лесу, в поле. Реки, думаю,поганить не будут. Без разбирательств и лишней волокиты. Убежали...
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14.11.2021 11:41 Ответить
свинья сама себя не прокормит.еще чего, закапывать.
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14.11.2021 11:44 Ответить
хм, про свиней я не подумал
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14.11.2021 11:46 Ответить
А че, нельзя их арестовать и вкатить сроку лет 15???
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14.11.2021 11:54 Ответить
Нет, это не гуманно. Немцы с французами будут выражать озабоченность. А если серьезно, то в Европе, впрочем, как и у нас, незаконное пересечение границы - это не уголовное преступление. Максимум, что их ждет - штраф. Это если они свой фейс не засветили при переходе границы, при этом ломая заграждения и кидая камни в пограничников. Тогда это уже сопротивление законным требованиям работников правоохранительных органов, а это уже уголовка практически везде. Но это их надо поймать, завести дело, доказать факт, а видеосъемки может оказаться недостаточно, нужны всякие там отпечатки пальцев и т.д., и потом судить, а в это время Польша будет кормить и содержать их за свой счет.
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14.11.2021 13:41 Ответить
это вы все очень хорошо описали, но не уточнили самое главное. Речь о таком идет только для негров и арабов. Для украинца например, или любого другого белого (тех же белорусов) например, такое не прокатит. Плюшки только для негров с арабами.
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14.11.2021 14:49 Ответить
Отлично проходит и для украинца тоже. У меня есть знакомый, который пешком и автостопом добрался до Португалии. Без документов и без денег. С очень слабым знанием английского и примерно таким же - немецкого. Но, поскольку он никогда не сознавался кто он и откуда, максимум, что у него было - на французско-испанской границе он попал в участок и две недели жил в камере с этими самыми неграми и арабами. А потом его немного отметелили резиновыми палками и отпустили...
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14.11.2021 15:27 Ответить
классные у вас знакомые))
ключевой момент - "он никогда не сознавался кто он и откуда")))
И это мудро. А вот если бы сказал, что украинец, был бы послан на историческую родину за секунду.
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14.11.2021 15:33 Ответить
Конечно, потому что закон так и гласит, что нелегала надо выслать в страну проживания. Он говорил только по-русски, а кацапские консульства в ответ на запросы местных властей говорили, что с таким фейсом у них никто не значится, не наш, мол. А французскому полисмену видно тяжело представить ситуацию, когда в Украине половина говорит по-русски.

PS Это ещё что, он без документов по дороге умудрился жениться на сербке, ведущей сходный образ жизни, и через неделю с ней развестись Но это всё было задолго до короны, сейчас всё стало гораздо сложнее в этом плане.
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14.11.2021 16:06 Ответить
Да, а познакомился я с ним в Чехии в отеле, где он работал (вернее, подрабатывал, чтобы продолжить свои странствия) уборщиком. У него тогда была цель добраться до самой северной точки Европы. Только это было уже лет 10 назад, он давно уже остепенился и живет себе тихо в Голландии.
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14.11.2021 16:13 Ответить
я и говорю, классный у вас друг
ну а жениться без документов друг на друге, и потом без них же развестись - это что-то новенькое))
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14.11.2021 16:15 Ответить
Ну, не друг, так, просто знакомый. Я люблю разговорить людей и послушать их байки об житье-бытье. В советские ещё времена мне по молодости было не зазорно завести знакомства на лесоповале на зоне, на берегу Енисея Тоже было что послушать. Ну а то, как я туда попал, само по себе отличный повод для байки
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14.11.2021 16:29 Ответить
ну, я тоже люблю послушать. Так что если есть охота, валяйте вашу байку про Енисей)
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14.11.2021 16:37 Ответить
Представляю как польские селяне их теперь выслеживать как на охоте будут…. Напрасно бибизяны думают что это всё игрушки!
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14.11.2021 11:56 Ответить
Все наверное наглые руssкоязычные
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14.11.2021 11:57 Ответить
Oni nebudet agresyvnije,teper ix cel Germanija.Dolzni ix probyvat vziat svoji kto obecal dalse v germaniju perevesti.Mozet komu to iz nix i poveziot sbezat dalse gde Merkel ix zdiot
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14.11.2021 11:59 Ответить
Почему Украина не поможет направить часть русскоязычных эмигрантов с Сирии в сторону братской Венгрии?
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14.11.2021 12:01 Ответить
Нема тіла,нема діла.Полякам потрібно вести інформаційну роботу,роз'янювати порушникам,що їх не існує,і що їм ніхто не гарантує ніяких прав.
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14.11.2021 12:08 Ответить
Кулемети треба ставить полякам і на врження!
І лента за лентою, тільки на своїй території!
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14.11.2021 12:17 Ответить
Сезон полювання на іхтамнєтов феесбешних уже йде давно….
Агентура рюцька прорвалася і залягла на дно, які «мігранти», їх готували для цього давно, а піймала піхоту, прикриття прориву… (бєдніх жєнчін і грудних дітєй із старікамі)…, як кажуть прохуіловські ЗМІ у ЄС ..
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14.11.2021 12:31 Ответить
Полякам нужно ввести закон что украинцы нелегалы получат вид на жительство если пойдут участвовать в охране границы.

США так во время войны раздавало гражданство тем же полякам
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14.11.2021 13:44 Ответить
Смішно , бо в Польщу їдуть пристосуванці , які свою Неньку не хотіли захищати , сім'ями повиїзджали , подалі від війни.
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14.11.2021 14:35 Ответить
Европа опять показала свою полную несостоятельность. Если они не в состоянии защитить свою границу, как мы можем ожидать действенной помощи при новой агрессии России
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14.11.2021 15:36 Ответить
на то и кацапский рассчет
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14.11.2021 16:17 Ответить
Да вполне может она защитить свои границы.Но, на волне мультикультурализма, она столько в себя набрала беженцев и мигрантов,что вполне опасается,в случае чего,их мятежей.Старушка Европа,особенно гансы с лягушатниками,пускай полякам кланяются за их пограничные"войны",за то, что не спроваживают автоколонами эту орду к их границам,а следовало бы..
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14.11.2021 16:17 Ответить
Может - это когда делает. Без оглядки на то, что скажут другие, или что подумают уже приехавшие зверушки. Нет никакой Европы, нет Евросоюза, есть стадо гнилых, разложившихся от сытости чиновников, штампующих законы, и не думающих, что будущего у стран, запустивших к себе миллионы нахлебников-зверушек с приплодом и уравнявших их в права с коренным население, нет
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14.11.2021 16:44 Ответить
узнают почем кортошка и турнепс от адольфа лукашеску
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14.11.2021 18:56 Ответить
Теперь у них один шанс - поскорре добраться до Германии. Там, кажется, их готовы принять выражающие чувство глубокой обеспокоенности немцы. А вот поляки панькаться с ними не станут.
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14.11.2021 19:21 Ответить
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14.11.2021 22:24 Ответить
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