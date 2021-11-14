"ГарПок" просит НАБУ расследовать телефонные указания членов правительства остановить выплату долгов производителям электроэнергии
Руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой расследовать телефонные указания представителей правительства с требованием не погашать производителям "зеленой" энергии долги из средств целевых еврооблигаций.
Об этом говорится в сообщении на сайте государственного предприятия "Гарантированный покупатель", передает Цензор.НЕТ.
"Я готов передать в НАБУ факты незаконного давления и вмешательства в работу предприятия. В мой адрес поступают угрозы и запугивание из-за моего отказа выполнять незаконные указания представителей правительства по невыплате средств производителям зеленой энергии", - говорится в сообщении госпредприятия.
По его словам, должностные лица правительства в телефонном режиме пытались вмешаться в хоздеятельность государственного предприятия.
"Я готов передать все данные, подтверждающие административное давление с требованием совершить незаконные действия. Именно отказ выполнять незаконные указания стал истинной причиной моего увольнения. Любые обвинения в мой адрес о якобы нанесении ущерба предприятию являются сознательным обманом и попыткой меня запугать", - цитирует предприятие слова Петриковца.
Он также обратился к представительству ЕС в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить срыва расчетов перед производителями "зеленой" энергии за средства, привлеченные по целевым еврооблигациям.
Напомним, накануне поздно вечером правительство уволило руководителя ГарПока Петриковца и заблокировало на уровне Ощадбанка погашение долгов перед зелеными инвесторами.
Средства на сумму 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства.
Как сообщалось, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов к Украине.
"Наши цели к 2030 году сократить объемы выбросов парникового газа на 65 процентов. И не позже 2060 года достичь климатической нейтральности. Важным для нас является доступ к надежному и долгосрочному финансированию, особенно в рамках зеленого климатического фонда", - заявил тогда президент Украины.
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Та це ще тільки АЄС а скільки ще спроможні виробляти ГЄС які теж лише перегоняють воду.Тут потрібно змінювати не єнергетичну політику а явно ворожу владу.
Энергетическая безопасность Украины лежит на плечах СБУ но они почему-то не исполняют свои прямые обязаности а только гоняют проституток и бомжей по переулкам,а возможно у них именно такое указание никуда не вмешиваться.
А договогенность об закупках твеллов была достигнута еще Порошенко что не делает чести ЗЕ в последующих договоренностях поставок электричества из кацапии и бульбашей.