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"ГарПок" просит НАБУ расследовать телефонные указания членов правительства остановить выплату долгов производителям электроэнергии

Руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой расследовать телефонные указания представителей правительства с требованием не погашать производителям "зеленой" энергии долги из средств целевых еврооблигаций.

Об этом говорится в сообщении на сайте государственного предприятия "Гарантированный покупатель", передает Цензор.НЕТ.

"Я готов передать в НАБУ факты незаконного давления и вмешательства в работу предприятия. В мой адрес поступают угрозы и запугивание из-за моего отказа выполнять незаконные указания представителей правительства по невыплате средств производителям зеленой энергии", - говорится в сообщении госпредприятия.

По его словам, должностные лица правительства в телефонном режиме пытались вмешаться в хоздеятельность государственного предприятия.

"Я готов передать все данные, подтверждающие административное давление с требованием совершить незаконные действия. Именно отказ выполнять незаконные указания стал истинной причиной моего увольнения. Любые обвинения в мой адрес о якобы нанесении ущерба предприятию являются сознательным обманом и попыткой меня запугать", - цитирует предприятие слова Петриковца.

Он также обратился к представительству ЕС в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить срыва расчетов перед производителями "зеленой" энергии за средства, привлеченные по целевым еврооблигациям.

Напомним, накануне поздно вечером правительство уволило руководителя ГарПока Петриковца и заблокировало на уровне Ощадбанка погашение долгов перед зелеными инвесторами.

Читайте также: Кабмин блокирует выплату долгов производителям "зеленой" энергетики. Руководителю "ГарПока" Петриковцу грозили увольнением, он сам написал заявление, - источники

Средства на сумму 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства.

Как сообщалось, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов к Украине.

"Наши цели к 2030 году сократить объемы выбросов парникового газа на 65 процентов. И не позже 2060 года достичь климатической нейтральности. Важным для нас является доступ к надежному и долгосрочному финансированию, особенно в рамках зеленого климатического фонда", - заявил тогда президент Украины.

Кабмин (14024) увольнение (2672) Укрэнерго (658) Гарантированный покупатель (38)


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Топ комментарии
+10
Может уже пора отделить от бюджетного корыта етого загадочного *гарантованого покупця* отдающего наши деньги Ахметову. Пускай со своего кармана платит миллиарды если они у него есть. Лично я не хочу чтобы ниодна моя копейка не пошла в карман Ахметову который покупает замки за бугром и финансирует боевиков на дамбасе
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14.11.2021 11:38
+8
А при якому розумі потрібно бути, щоб віддати майже задарма всю електроенергію олігарху-мафіозі каломойші, який тепер буде драти з українців та малоросів в десіятки разів дорожче?
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14.11.2021 11:39
+7
Сколько еще нужно совершить антигосударственных преступлений, чтобы отправить офшорника на нары, или до конца его каденции нельзя остановить преступника, а просто пассивно наблюдать, как он уничтожает страну?
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14.11.2021 12:06
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У нього 2 рускаязичних раба крутять динаму і сівтло є.
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14.11.2021 11:50 Ответить
А гарантованый покупець ето кто? Рабы? Потому что никто в своем уме не будет платить за енергию в 10 раз дороже рыночной цены, тем более в кризис, в пандемию и во время войны.
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14.11.2021 11:33 Ответить
А при якому розумі потрібно бути, щоб віддати майже задарма всю електроенергію олігарху-мафіозі каломойші, який тепер буде драти з українців та малоросів в десіятки разів дорожче?
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14.11.2021 11:39 Ответить
Коломойський скуповує українську електроенергію за безцінь і тим самим нищить державні підприємства.

https://espreso.tv/news/2020/12/22/****************************************************************************************************************
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14.11.2021 11:41 Ответить
Может уже пора отделить от бюджетного корыта етого загадочного *гарантованого покупця* отдающего наши деньги Ахметову. Пускай со своего кармана платит миллиарды если они у него есть. Лично я не хочу чтобы ниодна моя копейка не пошла в карман Ахметову который покупает замки за бугром и финансирует боевиков на дамбасе
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14.11.2021 11:38 Ответить
А я не хочу ,чтоб хоть одна моя копейка пошла в карман зекрысам,которые в наглую через банки дылыныры финансируют)
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14.11.2021 11:55 Ответить
А от Рижому , то це святе. "Що добре для Рижого- те й добре для України?"
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14.11.2021 11:59 Ответить
Да пофіг вже кому-все одно не українцям ,головне щоб не в оманський офшор.
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14.11.2021 12:05 Ответить
О да))) Сначала выпустить ЦЕЛЕВЫЕ облигации, а потом потратить деньги куда захочу) "Рубля нет, топора - нет и рубль остался должен"
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14.11.2021 11:57 Ответить
Да. Стригут нас как могут. Кстати пару недель так расхваливали нас рекордный урожай в том числе гречки, в результате вчера покупал гречку по 58грн/кило хотя еще месяц назад была по 47грн. Ниче се так перемога. То же самое и с електроенергией. Чем больше Ахметов продает нам електроенергии тем дороже мы платим.
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14.11.2021 12:08 Ответить
Все ети облигации называются, *если уже нечего взять с народа, тогда мы вгоним в долги ваших детей и внуков*.
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14.11.2021 12:35 Ответить
Дело принимает неожиданный поворот.
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14.11.2021 11:40 Ответить
Ааааа)))теперь,совершенно заслуженно,зекрысы мародёры,взяточники для ЕС ,но самое смешное ,что ахметка тут получился прозападный чел,требующий защиты -ай,молодца,классно зеплесень нагибает
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14.11.2021 11:52 Ответить
Хрін з тим нірідом, головне -зєплєсєні допекти.
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14.11.2021 11:57 Ответить
Ну да)) Сначала набраться ДОЛГОВ, чтобы заплатить ДОЛГИ... И в итоге потратить не понятно куда... И в итоге в ДВА раза больше должен, плюс проценты... Зебобики сбегут, а платить нам...
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14.11.2021 12:00 Ответить
На зебілів вообще пофіг-ви вороги чи кретини ,як що голосили ,в воюючий країні з кризисной економикой ,за чувака-наркомана з "рассмеши комика" ,в угоду пуйлу
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14.11.2021 12:01 Ответить
А хто этого урку назначил?
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14.11.2021 11:58 Ответить
Сколько еще нужно совершить антигосударственных преступлений, чтобы отправить офшорника на нары, или до конца его каденции нельзя остановить преступника, а просто пассивно наблюдать, как он уничтожает страну?
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14.11.2021 12:06 Ответить
Вот я не понимаю кем себя зекрыса с дерьмаком возомнили,что решили кинуть на бабло ахметку,который при Кучме кинул мертвечука,при Ющенко балогу ,при овоче левочкина...что о себе возомнили два тупых дерьмоеда?
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14.11.2021 12:13 Ответить
Тільки АЄС України здатні забезпечити Україну на 150-200% від її потреб а змушені працювати на межі закриття із-за того що нікуди дівати єлектрику.При тому що влада закуповує потужності за кордоном та ще і у ворогів.
Та це ще тільки АЄС а скільки ще спроможні виробляти ГЄС які теж лише перегоняють воду.Тут потрібно змінювати не єнергетичну політику а явно ворожу владу.
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14.11.2021 12:34 Ответить
А работа АЭС это не торговля на крови? Откуда у вас данные про 150-200%?
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14.11.2021 13:48 Ответить
150-200%т это по официальным данным министерства атомной энергетики.Все АЭС Украины из за отсуствия реализации электричества по 56коп работают на 25-30% процентов от своих мощностей при том что номинальная(без перегрузок и из не предвидимими отключениями) может даже в пиковые нагрузки работать на 75-80% от своих мощностей.
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14.11.2021 13:53 Ответить
P.S.Если еще месяц назад я верил министерству энергетики что запуск мощностей АЭС невозможно из-за возможностей ЛЭП то закупка мощностей у Белорусии указывает на их вранье.Значит наши ЛЭП и АЭС из ГЭС в состоянии обеспечить в полной мере восток Украины правда в ущерб Ахметову так как остановка егоТЭЦ оказывается несущественна и его ценовая драконовская политика основана на цене на уголь просто лопнет как мыльный пузырь.
Энергетическая безопасность Украины лежит на плечах СБУ но они почему-то не исполняют свои прямые обязаности а только гоняют проституток и бомжей по переулкам,а возможно у них именно такое указание никуда не вмешиваться.
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14.11.2021 14:05 Ответить
Нет,уже не на крови.Украина производит закупки твеллов для нашиж АЭС уже из США хотя дешевле предлагала Австралия.
А договогенность об закупках твеллов была достигнута еще Порошенко что не делает чести ЗЕ в последующих договоренностях поставок электричества из кацапии и бульбашей.
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14.11.2021 14:11 Ответить
Уже все АЭС перешли на американские твелы?
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14.11.2021 14:26 Ответить
Директор этим обращением рискует, речь идет не сотнях гривень.....и эти бабки уже где-то на бумаге поделены, а он решил правду искать. За такие бабки не известно что могут сделать!? Где живем-то? Два месяца не могут определить был ли приближенный к власти депутат за рулем при ДТП и был ли он под кайфом, хотя масса свидетелей подтверждает, что он вылазил из авто???
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14.11.2021 12:37 Ответить
ахметке на новый лайнер не хватает?
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14.11.2021 12:52 Ответить
Петриківець правий. Цим має займатися НАБУ
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14.11.2021 12:53 Ответить
Уничтожают Украину как независимое государство
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14.11.2021 12:55 Ответить
В данной ситуации лучше всех выглядит Ахметка. Он как вор и бандит, которого из Великобритании выселили в Австралию и там он стал уважаемым и почётным гражданином. А Зеля и Беня так и остались бандитами за которыми будет бегать не только наша полиция, но и ИНТЕРПОЛ.
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14.11.2021 12:58 Ответить
Из коментариев ясно, что экономической грамотности у народа нет. Всей политической зрелости тоже хватило только выбрать Зелю. А прокатить олигархов чтобы ещё раз назначили дату выборов слабо ? Вангую: если не проведём импичмент под давлением Майдана, то Зеля у нас надолго.
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14.11.2021 13:07 Ответить
Украина сейчас напоминает мне древний Египет, где олигархи выступают в роли фараонов, а народ в роли рабов.
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14.11.2021 13:12 Ответить
А как у вас на расєі, Вова кацап?
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14.11.2021 13:32 Ответить
Кацапом никогда не был, а ты бот и путинский отсосиновик пошел ..... сам знаешь куда
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14.11.2021 20:40 Ответить
Ти або ідіот, або провокатор. Вибрати Зєля це політична зрілість?)))
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14.11.2021 13:31 Ответить
Що такого за два роки зробив Зеленський, щоб назвати його обрання «політичною зрілістю»? І якщо обрання Зеленського це політична зрілість чому тоді небажання Зеленського боротись із олігархами це провина того ж народу їх,олігархів, «пракатіть»? Із логікою явні проблеми.
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14.11.2021 13:39 Ответить
Політична зрілість має стояти в лапках. Треба було всім відмовитися виходити на 2 тур. Зрозуміло було, що обидві кандидатури на пост президента були узгоджені в олігархічному обкомі.
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14.11.2021 18:01 Ответить
 
 