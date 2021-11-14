Украина и Турция реализуют более 30 оборонных контрактов, – техдиректор Baykar Makina

За последние четыре года количество общих проектов Украины и Турции в оборонной сфере превысило 30.

Об этом говорилось в ходе панели об украинско-турецком оборонном сотрудничестве в рамках выставки SAHA Expo в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние 4-5 лет количество соглашений и контрактов между Украиной и Турцией выросло в разы. Это договоренности между соседними и дружественными странами, с высоким уровнем доверия стратегического партнерства, которые несут взаимную выгоду обеим странам... За последние 4 года мы увеличили количество общих проектов и сейчас их более 30. Общий товарооборот достигает 5 млрд долларов, 1 млрд из которых – это оборонные контракты, подписанные за последние 3-4 года. Мы двигаемся в сторону совместных бизнес-моделей", - сказал технический директор Baykar Makina Халюк Байрактар.

Он также отметил, что еще 20 лет назад в Турции было около 17 компаний в оборонной сфере, сейчас это более 1,7 тысяч компаний, а количество проектов возросло с 60 до 750.

Посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что "Украина и Турция не просто две страны, которые продают друг другу продукцию, а страны, которые ведут бизнес вместе и работают над укреплением обеих стран в оборонной сфере".

"Наше стратегическое партнерство основывается на доверии и политическом диалоге между нашими Президентами, практическим локомотивом которого является сотрудничество в оборонной сфере… Мы стремимся добавить новые измерения в наше сотрудничество, используя весь действующий потенциал. Я четко вижу это на этой выставке. Также мы работаем не только в измерении интересов двух стран, но и для третьих рынков, выступая с новыми положительными инициативами", - сказал Боднар.

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Дипломат положительно оценил подписанные в рамках SAHA Expo новые контракты между украинскими предприятиями "Ивченко-прогресс", "Мотор Сич" и Baykar Makina, выразив надежду, что количество контрактов будет расти.

Боднар также отметил, что турецкие оборонные компании открывают свои представительства и налаживают производство в Украине.

"Часть турецких компаний уже открыла свои представительства в Украине, это Aselsan, Bayraktar и другие. Они могут развивать свое сотрудничество в широком спектре предложений. Мы приглашаем турецкие компании открывать производственные мощности в Украине, поскольку мы сейчас работаем над изменениями в системе оборонных заказов и идет реформирование структуры Укроборонпрома, что даст более либерализованный рынок", – сказал посол.

По его словам, открытие производственных мощностей в Украине и другие преимущества, среди которых доступ на европейский рынок.

"Также производство у нас – это частично доступ на европейский рынок, поскольку у нас есть соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом и это создает дополнительные возможности для производителей на территории Украины. Речь идет о продаже продукции военного или гражданского назначения, используя потенциал Украины", – сказал дипломат.

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Также важно, добавил он, чтобы Украина принимала участие в новых совместных проектах, как, например, с компанией Baykar Makine относительно производства беспилотников и летательных аппаратов.