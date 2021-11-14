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Новости
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Украина и Турция реализуют более 30 оборонных контрактов, – техдиректор Baykar Makina

Украина и Турция реализуют более 30 оборонных контрактов, – техдиректор Baykar Makina

За последние четыре года количество общих проектов Украины и Турции в оборонной сфере превысило 30.

Об этом говорилось в ходе панели об украинско-турецком оборонном сотрудничестве в рамках выставки SAHA Expo в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние 4-5 лет количество соглашений и контрактов между Украиной и Турцией выросло в разы. Это договоренности между соседними и дружественными странами, с высоким уровнем доверия стратегического партнерства, которые несут взаимную выгоду обеим странам... За последние 4 года мы увеличили количество общих проектов и сейчас их более 30. Общий товарооборот достигает 5 млрд долларов, 1 млрд из которых – это оборонные контракты, подписанные за последние 3-4 года. Мы двигаемся в сторону совместных бизнес-моделей", - сказал технический директор Baykar Makina Халюк Байрактар.

Он также отметил, что еще 20 лет назад в Турции было около 17 компаний в оборонной сфере, сейчас это более 1,7 тысяч компаний, а количество проектов возросло с 60 до 750.

Посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что "Украина и Турция не просто две страны, которые продают друг другу продукцию, а страны, которые ведут бизнес вместе и работают над укреплением обеих стран в оборонной сфере".

"Наше стратегическое партнерство основывается на доверии и политическом диалоге между нашими Президентами, практическим локомотивом которого является сотрудничество в оборонной сфере… Мы стремимся добавить новые измерения в наше сотрудничество, используя весь действующий потенциал. Я четко вижу это на этой выставке. Также мы работаем не только в измерении интересов двух стран, но и для третьих рынков, выступая с новыми положительными инициативами", - сказал Боднар.

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Дипломат положительно оценил подписанные в рамках SAHA Expo новые контракты между украинскими предприятиями "Ивченко-прогресс", "Мотор Сич" и Baykar Makina, выразив надежду, что количество контрактов будет расти.

Боднар также отметил, что турецкие оборонные компании открывают свои представительства и налаживают производство в Украине.

"Часть турецких компаний уже открыла свои представительства в Украине, это Aselsan, Bayraktar и другие. Они могут развивать свое сотрудничество в широком спектре предложений. Мы приглашаем турецкие компании открывать производственные мощности в Украине, поскольку мы сейчас работаем над изменениями в системе оборонных заказов и идет реформирование структуры Укроборонпрома, что даст более либерализованный рынок", – сказал посол.

По его словам, открытие производственных мощностей в Украине и другие преимущества, среди которых доступ на европейский рынок.

"Также производство у нас – это частично доступ на европейский рынок, поскольку у нас есть соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом и это создает дополнительные возможности для производителей на территории Украины. Речь идет о продаже продукции военного или гражданского назначения, используя потенциал Украины", – сказал дипломат.

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Также важно, добавил он, чтобы Украина принимала участие в новых совместных проектах, как, например, с компанией Baykar Makine относительно производства беспилотников и летательных аппаратов.

Боднар Василий (162) сотрудничество (749) Турция (3369) Байрактар (140)


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Это хорошо как первый этап, но вообще должно быть именно своё производство. Сегодня Эрдоган относится к нам нейтрально, завтра договорится о чём-т с ****** и все наши байрактары будут нас же и бомбить.
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14.11.2021 12:30 Ответить
У нас для многого должно быть своё производство. Но это почему-то никого не волнует
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14.11.2021 12:46 Ответить
За последние 4 года? Блин. И как же теперь зелени щёки раздувать? Ведь это ещё "праклятые барыги" начинали.))
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14.11.2021 13:20 Ответить
Пилять , читаешь новости и все с кем то реализуют, а сами на что нибудь способны, самостоятельно реализовать?
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14.11.2021 13:26 Ответить
Сериалы на паРашку реализуем...
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14.11.2021 13:58 Ответить
Ну например, ракета "Ольха" - лучшая в своём классе.
На Павлоградском заводе "разбирают" топливо из ракет "Скальпель", которые когда-то производились и так тут и остались. Из того топлива делают топливо для "Ольхи" и на этом же заводе саму ракету. Ну а электронику уже на других, но тоже украинских предприятиях.
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14.11.2021 20:33 Ответить
 
 