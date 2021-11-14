Кулеба призвал Борреля принять политические меры для сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что глава украинской дипломатии рассказал высокому представителю ЕС о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.

"Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - сказано в сообщении.

По данным МИД, Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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