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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба призвал Борреля принять политические меры для сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, - МИД

Кулеба призвал Борреля принять политические меры для сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что глава украинской дипломатии рассказал высокому представителю ЕС о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.

"Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - сказано в сообщении.

По данным МИД, Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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а як що запропонувати ЄС спробу України віддати путіну яворівський полігон років так на 50 в оренду? може хоч тоді ці борелі зрозуміють що буде якщо раша захватить Україну
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14.11.2021 13:25 Ответить
Озабоченности хватит? Или обязательно вкупе с обеспокоенностью? Но это будет совсем уж сурово со стороны ЕС.)
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14.11.2021 13:37 Ответить
иногда у меня складывается впечатление...что не надо призывать помогать.... надо просить - не мешать !! не гавкать когда отбиваемся (отбиваемся - подчеркиваю) чем можем (и украинские Бай-рай-к-таре)))) тому подтверждение), когда имеем право на своей земле ответить за раненного или за погибшего так....так что поняли! а те твари не понимают уговоров - а поняли "Байрактар"!
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14.11.2021 13:39 Ответить
У Вас правильное впечатление,от тех стран кторые сидидят на мокшанском СП-2 будут на кануне зимы просто сдавать Украину,им просто на нас насрать.Оно-то и правильно нормальные страны беспокоятся в первую очередь об интересах своих стран чему следует поучится и будущей власти в Украине,о настоящей уже и не говорю так как горбатого только могила исправит.И чем скорее эта могила будет тем лучше для страны.
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14.11.2021 13:48 Ответить
А що,Україна ще сама не здатна здержувати мокшандію?Чи Україні потрібно звітуватись перед тими хто заборонює нам визволяти вже окуповані території та ще і всі наші наміри здає *****?
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14.11.2021 13:43 Ответить
Найшов кого закликати. Хоча у Кулеби така робота.
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14.11.2021 15:22 Ответить
Кулеба імітатор при Козирі
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14.11.2021 15:52 Ответить
Закликати слимака бореля до чогось проти расєї це щось від 95 кварталу...)))
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14.11.2021 22:16 Ответить
 
 