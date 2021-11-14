Белорусские силовики готовят большой прорыв мигрантов. Мы готовы к действиям, – пограничники Польши
Белорусские силовики 14 ноября ведут подготовку большого прорыва мигрантов в Польшу. Людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.
Об этом сообщает Пограничный караул Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что после ночных попыток прорвать границу в окрестностях Кузницы, где расположен лагерь мигрантов, наблюдается все большее скопление вооруженных представителей белорусских служб.
"Мы замечаем волнение среди мигрантов. Также был фургон для телетрансляции. Некоторые палатки начинают исчезать. Иностранцы получают инструкции, оборудование и слезоточивый газ. Вы можете видеть, что та сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы. Наши силы готовы к действиям", - отметили польские пограничники.
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"Ми готові до дій, - прикордонники Польщі" - Сомневаюсь...
сегодня.
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нужно дать желающим возможность выбраться оттуда.
всех желающих отвозить бесплатно в закрытых автобусах с сопровождением военных в ближайший аэропорт и отправлять бесплатно на историческую родину.
Ну а прикрываться женщинами и детьми, как там происходит, это же путинская классика.
Но в остальном-да,они как заложники.Наобещали им кучу всего,взяли деньги,а теперь...Люди озлоблены,в отчаянии,могут глупостей наделать
Даля Грибаускайте