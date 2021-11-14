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Белорусские силовики готовят большой прорыв мигрантов. Мы готовы к действиям, – пограничники Польши

Белорусские силовики готовят большой прорыв мигрантов. Мы готовы к действиям, – пограничники Польши

Белорусские силовики 14 ноября ведут подготовку большого прорыва мигрантов в Польшу. Людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.

Об этом сообщает Пограничный караул Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что после ночных попыток прорвать границу в окрестностях Кузницы, где расположен лагерь мигрантов, наблюдается все большее скопление вооруженных представителей белорусских служб.

"Мы замечаем волнение среди мигрантов. Также был фургон для телетрансляции. Некоторые палатки начинают исчезать. Иностранцы получают инструкции, оборудование и слезоточивый газ. Вы можете видеть, что та сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы. Наши силы готовы к действиям", - отметили польские пограничники.

Читайте также: Около 50 мигрантов прорвались из Беларуси, 22 из них задержаны, - польская полиция

Беларусь (7886) мигранты (979) Польша (8393)


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Топ комментарии
+33
Сил полякам.Зараз вони самотужки стримують "троянського коня" для інфантильної Європи.
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14.11.2021 13:43
+32
«Британія готова оперативно перекинути до України 600 бійців спеціального призначення, в зв'язку з побоюванням повномасштабного вторгнення росії». Про це,з посиланням на власні джерела в уряді, повідомляє британське видання Mirror.
https://t.me/a_shtirlitz Telegram
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14.11.2021 13:40
+29
Поливайте их свиным говном из шлангов. И никакая Меркель не скажет, что это нарушение прав. Свою погранполосу можно удобрять чем угодно.
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14.11.2021 13:37
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Бгггг
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14.11.2021 13:36 Ответить
"Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів." - Скорей за всё.
"Ми готові до дій, - прикордонники Польщі" - Сомневаюсь...
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14.11.2021 13:36 Ответить
Поливайте их свиным говном из шлангов. И никакая Меркель не скажет, что это нарушение прав. Свою погранполосу можно удобрять чем угодно.
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14.11.2021 13:37 Ответить
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14.11.2021 13:37 Ответить
Да, похоже. Апокалипсис сегодня.
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14.11.2021 13:40 Ответить
«Британія готова оперативно перекинути до України 600 бійців спеціального призначення, в зв'язку з побоюванням повномасштабного вторгнення росії». Про це,з посиланням на власні джерела в уряді, повідомляє британське видання Mirror.
https://t.me/a_shtirlitz Telegram
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14.11.2021 13:40 Ответить
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/british-special-forces-ready-deploy-25453247
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14.11.2021 13:42 Ответить
Сил полякам.Зараз вони самотужки стримують "троянського коня" для інфантильної Європи.
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14.11.2021 13:43 Ответить
Угу, по всей Западной Украине не поленилиь повывешивать польские флажки и ленты на могилах воевавших против УСС и попов, формально бывших не поляками, а римокатоликами.
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14.11.2021 14:13 Ответить
Неплохая идея отвлечь внимание Европы мигрантами от Украины, не зря же рашка войск к нашей границе нагнала.
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14.11.2021 15:55 Ответить
Если жизни ничего не угрожает ,можно прорываться. Остановит только смерть.
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14.11.2021 13:53 Ответить
Тупин реально с ума сошел. Всем уже понятно как мигранты попали в Беларусь, чья это идея, кто исполнитель. А он все целочку играться продолжает.
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14.11.2021 14:13 Ответить
_Он сошёл гораздо больше, и зайдёт в своих злодеяниях гораздо дальше, чем представляют себе большинство людов на Земле...
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14.11.2021 14:23 Ответить
Изюминка тупинского сумасшествия в том что он несмотря ни на что считает что никто не догадывается о его детских комплексах из Питерской подворотни и что он до сих пор живет этими обидами.
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14.11.2021 14:49 Ответить
Поляки.... Хватит жевать сопли... ! если не решаетесь - дайте НАМ клич..., мы в качестве "отпускников" и "их там нетов" - сам их на вашей границе покрошим !

У НАС рука не дрогнит !
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14.11.2021 14:23 Ответить
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14.11.2021 14:36 Ответить
Замінуйте місця можливого прориву кордону і попередьте арабів.
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14.11.2021 14:40 Ответить
Протипехотні міни заборонені міжнародними конвенціями.
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14.11.2021 19:00 Ответить
пшеки, не гальмуйте, а приженіть на кордон автобуси і заганяйте арабів зразу прямо в автобуси з обіцянками, що перевезете їх в омріяну німеччину і таки вигрузіть їх в берліні і брюселі!
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14.11.2021 14:42 Ответить
это обычные заложники, которых кацапские козлины заманили и теперь никуда не отпустят, заградотряды будут гнать их только вперед не считаясь с количеством жертв.
нужно дать желающим возможность выбраться оттуда.
всех желающих отвозить бесплатно в закрытых автобусах с сопровождением военных в ближайший аэропорт и отправлять бесплатно на историческую родину.
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14.11.2021 14:49 Ответить
Нет, это обычные НАЕМНИКИ...
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14.11.2021 14:59 Ответить
Если посмотреть видео из этой полосы белорусского пограничья, то видно очень много молодых и крепких мужчин. Как-то они на глупых заложников, которых обманом завезли в Беларусь, не похоже.
Ну а прикрываться женщинами и детьми, как там происходит, это же путинская классика.
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14.11.2021 15:27 Ответить
Бесплатного ничего нет.Топливо стоит денег.
Но в остальном-да,они как заложники.Наобещали им кучу всего,взяли деньги,а теперь...Люди озлоблены,в отчаянии,могут глупостей наделать
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14.11.2021 22:01 Ответить
Більше постановочного відео з озброєними кальсонами під командуванням белмусорів!
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14.11.2021 15:05 Ответить
Предел наглости уродов сегодня в руках поляков. Удачи им - они там за всех стоят.
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14.11.2021 15:28 Ответить
"Наші сили готові до дій" - не готові, тому що не готові застосувати вогнепальну зброю на ураження, бо це є єдиний засіб зупинити багатотисячний натовп. Інакше вони розтопчуть прикордонників і поліцію
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14.11.2021 15:44 Ответить
Запустити на свою територію на 50-100 метрів і розстрілювати виборочно, і насрати.
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14.11.2021 16:57 Ответить
Ти маєш на увазі білорасєйських силовиків?))
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14.11.2021 18:59 Ответить
А курды , сирийцы , иракцы , афганцы и другие разве не знают как их мягко говоря недолюбливают в Европе. И все равно лезут как кацапская чума в Украину так и они в Европу. Это же отбросы в подавляющем большинстве. Они работать не будут, будут требовать пособия и все такое. Человек , который умеет работать руками или головой и у себя в стране найдет занятие. Эти нет - будут ждать халявы в лучшем случае, в худшем наркота и преступность, теракты и т.д.
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14.11.2021 18:01 Ответить
Не можна ставитися до цього наброду як до втікачів від гуманітарної катастрофи, мігрантів. Це диверсанти, кримінальники, які свідомо йдуть на порушення законів Польщі. Розмова з ними має бути короткою. Злочинець є злочинець.
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14.11.2021 18:48 Ответить
"Европа проснется и ужаснется тогда, когда Россия начнет устраивать на ее территории теракты. Вот тогда не лейте слезы, а вспомните, как вы призывали Украину к мирным переговорам».
Даля Грибаускайте
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14.11.2021 22:05 Ответить
 
 