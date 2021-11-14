Боррель о ситуации на польско-белорусской границе: Это может стать гуманитарной катастрофой
Кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися попасть в ЕС через Беларусь, может превратиться в гуманитарную катастрофу.
Об этом заявил в воскресенье глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это может стать гуманитарной катастрофой", – сказал он в интервью французскому телеканалу France 24, объяснив, что зимой людям на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии будет холодно.
Боррель напомнил, что в понедельник главы МИД ЕС одобрят пятый пакет санкций против Белоруси. Кроме того, они, как ожидается, примут меры, которые позволят расширить перечень санкционированных людей и структур: это позволит принимать меры и против тех, кто имеет отношение к кризису с мигрантами.
Боррель сообщил, что по меньшей мере 12 стран переправляют нелегалов в Беларусь, которые затем пытаются попасть в Евросоюз.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мигранты день идут ..ночь идут..вторые третьи сутки идут...
Наконец то кто то из работников порта удивленно спрашивает у когото из команды парома .."А скажите этот паром что безмерный...???" на что тот улыбаясь отвечает.."та не .. это же катамаран ...он у нас бездонный"
От така вся чмошна політична Західна Європа.
То чого ж ці біженці не залишаються там куди прилетіли а прориваються у Європу??? Або не рвуть кордон з багатою Немитою Ордою.
Запад после свержения тамошних диктаторов просто обязан женится на этих беженцах - до свержений они там как то худно-бедно, но жили на своих местах..
Московия кстати тоже обязана принять сирийцев - ихние сталинские соколы сносили целые города вместе с женщинами и детьми
Ви таки или трусы наденьте, или ...
- те, кто боялся талибов уже приехали куда им нужно..
Лука получит (П-бозон)
Лука получит (П-бозон)
ЕС нежиттєздатне штучне утворення яке нездатне адекватно реагувати на виклики. замість проголошенного економічного союзу, вони перетворилися в незрозуміле політичне утворення СССР2
https://www.radiosvoboda.org/a/news-es-borrel-sanktsii-proty-rosii/31211663.html