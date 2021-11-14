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Боррель о ситуации на польско-белорусской границе: Это может стать гуманитарной катастрофой

Боррель о ситуации на польско-белорусской границе: Это может стать гуманитарной катастрофой

Кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися попасть в ЕС через Беларусь, может превратиться в гуманитарную катастрофу.

Об этом заявил в воскресенье глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это может стать гуманитарной катастрофой", – сказал он в интервью французскому телеканалу France 24, объяснив, что зимой людям на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии будет холодно.

Боррель напомнил, что в понедельник главы МИД ЕС одобрят пятый пакет санкций против Белоруси. Кроме того, они, как ожидается, примут меры, которые позволят расширить перечень санкционированных людей и структур: это позволит принимать меры и против тех, кто имеет отношение к кризису с мигрантами.

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Боррель сообщил, что по меньшей мере 12 стран переправляют нелегалов в Беларусь, которые затем пытаются попасть в Евросоюз.

Беларусь (7886) мигранты (979) Польша (8393) Боррель (784)


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Топ комментарии
+22
Это страусиная политика и формулировки. Признайте что это по сути гибридная форма войны против ЕС и НАТО минского генерал губернатора РФ Лукашенко и его фюрера, "ампиратора "третьего Рейха ( Рима) Пукина. Нужны жесткие, решительные меры и серьезные санкции против тех и других. Перекрытие границы наглухо , включая проход, проезд, жд и авто сообщения через участок польской, литовской и латвийской границ.
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14.11.2021 15:12
+20
А то, що проривають кордони ЄС не катастрофа? Де ваш оборонний блок НАТО!
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14.11.2021 15:13
+19
Саджайте їх в літаки Аерофлота на рейси до Москви. «Россія - щєдрая душа» (с)
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14.11.2021 15:11
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Саджайте їх в літаки Аерофлота на рейси до Москви. «Россія - щєдрая душа» (с)
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14.11.2021 15:11 Ответить
откажутся , бо пособий там не дают
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14.11.2021 15:44 Ответить
Корридор до первого порта...там пассажирский паром...На него идут мигранты по трапу
Мигранты день идут ..ночь идут..вторые третьи сутки идут...
Наконец то кто то из работников порта удивленно спрашивает у когото из команды парома .."А скажите этот паром что безмерный...???" на что тот улыбаясь отвечает.."та не .. это же катамаран ...он у нас бездонный"
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14.11.2021 22:35 Ответить
Это страусиная политика и формулировки. Признайте что это по сути гибридная форма войны против ЕС и НАТО минского генерал губернатора РФ Лукашенко и его фюрера, "ампиратора "третьего Рейха ( Рима) Пукина. Нужны жесткие, решительные меры и серьезные санкции против тех и других. Перекрытие границы наглухо , включая проход, проезд, жд и авто сообщения через участок польской, литовской и латвийской границ.
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14.11.2021 15:12 Ответить
Фраза Меркель "Мы справимся" и решение https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2/a-48676484 открыть немецкие границы для беженцев из Ближнего Востока получили одобрение в Германии . За год в Германию перебралось более миллиона беженцев « Как сообщает www.germania.one. Мигранты обожали Меркель: «Это наша мама. Она нас ждет», - сказал мигрант .....
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14.11.2021 15:55 Ответить
А то, що проривають кордони ЄС не катастрофа? Де ваш оборонний блок НАТО!
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14.11.2021 15:13 Ответить
Методичку ху@лостана глибше в кишеню затовчи
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14.11.2021 15:13 Ответить
Упс, забув передати привіт баронессі ФДЛ!
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14.11.2021 15:15 Ответить
Та причому тут гуманітарна криза????? Путиноїди нагнали туди цього "м'яса" з близького сходу не для цього. Головне для них щоб поляки стріляти почали. Далі на весь світ піднімається крик про те що поляки зачинщики війни, на нас напали. Далі Росія входить на територію Польщі, і рухається в напрямку Августов , Сувалки на Калінінград. Для цього в районі Єльні Путін створює ударну груперовку . Схоже Путін взагалі вже з катушок злетів.
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14.11.2021 15:15 Ответить
Та причому тут Махмуди і ахмети??!? Вони, так , для картинки. Провокації створюють спецназівці, які косять під цих самих махмудів. Головна їх задача створити казус белі. Винудити поляків на відкриття вогню. Далі на весь світ підняти крик, що поляки першими відкрили вогонь в сторону Білорусі, і є зачинщиками війни. На жаль Путін мріє пробити коридор на Калінінград, і відрізати країни Балтії від інших країн НАТО.
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14.11.2021 15:51 Ответить
И ведь гораздо дешевле пропустить этих беженцев и на самолетах обратно в Сирию отправить. Сейчас начнутся десятки и сотни смертей этих обманутых рабсеей беженцев. Если тупин попробует еще кого-то так перевезти, то вернувшиеся расскажут как обстоят дела на самом деле.
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14.11.2021 15:33 Ответить
Тогда по закону страны, границу которой он незаконно пытался пересечь, будет выдворен в те же ***** с холодом и кострами куда их тупин привез. И все по закону.
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14.11.2021 15:42 Ответить
Ти тільки покажи іванам що пропуск товпи можливий і це вже ніколи не зупиниться. Не пропускати ні в якому разі. Пропустити значить показати слабкість і тоді івани точно доб'ють. З ними можна боротися тільки їхніми методами. Але якби "жирна" Європа це розуміла.
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14.11.2021 16:56 Ответить
Только так. Ты не понимаешь насколько тупину не важна человеческая жизнь. А вот когда привезут обманутых и ограбленных на родину то человеческий ресурс для таких провокаций закончится. Иначе эта толпа будет только возрастать и звереть.
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14.11.2021 17:05 Ответить
Хто такий Боррель? Член іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП) (майже НСРП Гітлера). Він вважає, що в Україні, на Сході, внутрішній конфлікт і призиває сторони до стриманості.
От така вся чмошна політична Західна Європа.
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14.11.2021 15:17 Ответить
Тут деякі пишаються рівнем життя в Бєлоруссії.
То чого ж ці біженці не залишаються там куди прилетіли а прориваються у Європу??? Або не рвуть кордон з багатою Немитою Ордою.
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14.11.2021 15:17 Ответить
Так мы уровень жизни для себя делали, а не для других.
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14.11.2021 16:25 Ответить
Гуманітарна катастрофа виникає не зараз. Вона виникла давно, коли захід дозволив дестабілізувати Близький Схід, бомбардування мирного населення і економічний спад в цьому регіоні, а також Афганістані. Мільйони біженців в Туреччині, а європейці все проголошують промови
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14.11.2021 15:20 Ответить
вот правильно
Запад после свержения тамошних диктаторов просто обязан женится на этих беженцах - до свержений они там как то худно-бедно, но жили на своих местах..
Московия кстати тоже обязана принять сирийцев - ихние сталинские соколы сносили целые города вместе с женщинами и детьми
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14.11.2021 15:26 Ответить
Эмм... ты о чём? К власти в Афгане пришло "народное правительство". Шо за бред?
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14.11.2021 15:44 Ответить
Я о том, что запад годами был в Афганистане, строил силовые структуры и в упор не замечал воровства и коррупции, которые и стали причиной распада власти и прихода к власти талибов.
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14.11.2021 15:51 Ответить
Таки запад зря вывел войска из Афгана? И не зря их банбил?
Ви таки или трусы наденьте, или ...
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14.11.2021 16:37 Ответить
так о беженцах с Афгана в Польше и в других местах не слышно пока
- те, кто боялся талибов уже приехали куда им нужно..
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14.11.2021 15:52 Ответить
Так а в других странах было по другому? Кроме того разве смысл пребывания в какой либо стране в том чтобы забрать какое то количество беженцев? Смысл пребывания и вложения гигантских сумм в том чтобы создать государства из которых не будет миграции. А уж тем более что там не будут бомбить и обстреливать гражданских
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14.11.2021 16:13 Ответить
Кроме того поток беженцев из Афганистана это вопрос времени
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14.11.2021 16:15 Ответить
Аааа.... И давно Марокоо и Пакистан запад банбил?
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14.11.2021 16:38 Ответить
Для того щоб з країни пішов потік біженців не обов'язково бомбити. Досить так влаштувати економічні відносини, що шкода буде не менша ніж від бомбардування. До речі Україна теж має мігрантів і доволі немало і причини міграції українців економічні
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14.11.2021 16:45 Ответить
Давайте вы сначала поймёте разницу между мигрантами и беженцами, ок? Потом я вам объясню их юридическое отличие и право предоставления статуса, ок? А ужо потом, вы мне расскажете где и когда, граждане Украины без документов, прорывали КСП на границе, ок?
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14.11.2021 17:14 Ответить
Ви не трудіться. Юридичні тонкощі залиште тим хто оббирає мільйони людей, залишає їх без перспектив і змушує залишати місця постійного проживання. До речі, ви поцікавтеся скільки бабок ввалили ті, хто проривається в Польщу і раз вам так подобаються юридичні ребуси то дайте визначення їх статусу. Можете ще вгадати з одного разу, де зберігаються мільярди еліти пограбованих країн 😃
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14.11.2021 22:12 Ответить
Понятненько, вы видать из "охфиса прастых решений"? Вы как зелёный Шариков, нихрена не знаете, но рассуждаете с апломбом Зе
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15.11.2021 01:41 Ответить
Ви таки хотите отдать турыстов бесчеловечному западу, который их и банбил? Ви таки садист.
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14.11.2021 15:46 Ответить
Боррель -убеждённый, идейный тормоз. Или прикидывающийся таковым подлец.
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14.11.2021 15:21 Ответить
Баррель - типичный представитель прогнившей, ни на что не годной коррумпированной власти Европы. Там вовсю рулит не Евросоюз, а Газпром, его деньги
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14.11.2021 15:47 Ответить

Лука получит (П-бозон)



Лука получит (П-бозон)
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14.11.2021 15:22 Ответить
это проблема лукашенка!!!
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14.11.2021 15:26 Ответить
Заходу більше немає що робити, як утримувати ледарів на своїй шиї. Мордор пхає так званих мігрантів, тому що не може напряму визнати програш своєї життєвої філософії. Навіть трудові мігранти з колишніх республік СРСР визнають, що на Заході все так, як наче у "совку". Тоталітаризм з автократією завжди програє розвинутій демократії - вчитися треба було ще у школі *****
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14.11.2021 15:32 Ответить
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14.11.2021 15:38 Ответить
А вот и любимое словосочетание евробюрократов появилось "гуманитарная катастрофа" и теперь понадобятся снова их услуги : бесконечные совещания, выделение и освоение новых бюджетов, кислые и озабоченные выражения лиц в выступлениях, конечно же диалог и компромисс с организаторами этого совершенно рукотворного и созданного на ровном месте "кризиса", кароче "работы" невпроворот и доказательство, что без них, этих бездельников, никуда
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14.11.2021 15:39 Ответить
Це все від недостатнього фінансування євроінституцій!)
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14.11.2021 19:06 Ответить
Кремль небольшими отрядами ПКК передислоцирует в стареющию Германию?
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14.11.2021 15:42 Ответить
Куда смотрит пропаганда ? - Кацапы уже давно превратили бы это в пользу для себя. - Если бы к ним ехали )) Но почему не говорится о том,что беженцы не ХОТЯТ оставаться в гавностранах ???- Значит знают,что гавно. И его лучше избегать.
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14.11.2021 15:44 Ответить
Катастрофа-это целоваться взасос с теми кто собственно и устраивает катастрофы. Баба меркельша подтвердит.
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14.11.2021 15:50 Ответить
ЕС частково винні в сьогоднішній кризі. Реально на що можна очікувати, коли ЕС проголосив фактично політику відкритих дверей для нелегальних імігрантів. під вивіскою прав людини вони ввели так звані міграційні квоти по яким кожна країна член ЕС відповідно до кількості населення та свого валового доходу має приймати кількість нелегалів. після того як кількість нелегалів стала такою що переварити вже неможливо, вони раптом схопилися за голову.

ЕС нежиттєздатне штучне утворення яке нездатне адекватно реагувати на виклики. замість проголошенного економічного союзу, вони перетворилися в незрозуміле політичне утворення СССР2
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14.11.2021 15:51 Ответить
Для кого гуманитарная да ещё и катастрофа? Для арабов заплативших от 5 000 до 15 000 долларов США за одно своё рыло бульбашам? Т.е. семья из 3 рыл арабского происхождения и менталитета заплатившая бульбашам за доставку их к границе с Польшей и странами Балтии от 15 000 до 45 000 долларов США требует какой то помощи? Да вы совсем там ох...и в своих европах.
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14.11.2021 16:00 Ответить
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14.11.2021 16:13 Ответить
Борель це соціаліст, а подібні хочуть знищити Європу з усією величною історією.
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14.11.2021 16:30 Ответить
Борель був на расєї та на власні очі переконався, хто саме хоче знищити Європу та усі її цінності. Але старушка-Європа гітлера пережила, переживе і ху#ла. Шкода, таких розумних та мудрих дипломатів в Європі на так вже і багато, щоб позбавити кремлівського карлика будь якої можливості впливати на міжнародну політику. Як казав Борель: ще більше поширення санкцій та ізоляція можуть врятувати не тільки Жвропу, а і увесь світ.
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14.11.2021 16:48 Ответить
Європейський союз не планує наразі розширювати санкції проти Росії за концентрацію збройних сил на кордоні з Україною, заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-es-borrel-sanktsii-proty-rosii/31211663.html
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14.11.2021 19:12 Ответить
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14.11.2021 22:22 Ответить
Боррель готовит почву для принятия мигрантов Литвой и Польшей . Тряпкообразная европка стелится под расейку предавая своих наиболее лояльных членов .
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15.11.2021 01:52 Ответить
 
 