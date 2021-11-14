Боррель о ситуации на польско-белорусской границе: Это может стать гуманитарной катастрофой

Кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися попасть в ЕС через Беларусь, может превратиться в гуманитарную катастрофу.

Об этом заявил в воскресенье глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это может стать гуманитарной катастрофой", – сказал он в интервью французскому телеканалу France 24, объяснив, что зимой людям на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии будет холодно.

Боррель напомнил, что в понедельник главы МИД ЕС одобрят пятый пакет санкций против Белоруси. Кроме того, они, как ожидается, примут меры, которые позволят расширить перечень санкционированных людей и структур: это позволит принимать меры и против тех, кто имеет отношение к кризису с мигрантами.

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Боррель сообщил, что по меньшей мере 12 стран переправляют нелегалов в Беларусь, которые затем пытаются попасть в Евросоюз.