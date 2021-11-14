Заседание представителей силовых ведомств и ряда председателей ОГА по защите границы состоялось в Луцке. ФОТО
В Луцке состоялось межведомственное совещание по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы, созванное по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Волынской ОГА.
Заседание проходит под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова и с участием руководителей министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателей Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций.
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