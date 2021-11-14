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Заседание представителей силовых ведомств и ряда председателей ОГА по защите границы состоялось в Луцке. ФОТО

В Луцке состоялось межведомственное совещание по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы, созванное по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Волынской ОГА.

Заседание проходит под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова и с участием руководителей министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателей Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций.

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Заседание представителей силовых ведомств и ряда председателей ОГА по защите границы состоялось в Луцке 01

граница (5256) Данилов (1066) Луцк (581) мигранты (979) совещание (81)


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Топ комментарии
+4
Скільки вже бабла потратив держбюджет на захист від ГІПОТЕТИЧНОЇ 15 тисяч біженців, що їх вистачилоб на серійне виробництво ракетних комплексів Сапсан.
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14.11.2021 15:27
+2
Та робіть уже щось ! Мобілізуйте місцеві самооборони, тероборони , волонтерів, спілки вет АТО-ООС ! Чекаємо і ніяких дій ...(( Довбні зелені !
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14.11.2021 16:12
+1
Мабуть чим більше засідань-тим міцніший кордон...
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14.11.2021 15:29
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Скільки вже бабла потратив держбюджет на захист від ГІПОТЕТИЧНОЇ 15 тисяч біженців, що їх вистачилоб на серійне виробництво ракетних комплексів Сапсан.
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14.11.2021 15:27 Ответить
Меньше, чем Сеня "потратил" на "стену", которой нет.
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14.11.2021 16:04 Ответить
Мабуть чим більше засідань-тим міцніший кордон...
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14.11.2021 15:29 Ответить
Надо янтарную мафию подключить халявные чернорабочие саии к ним бегут. Помоют в холода песочек под дулами Сайгаков и мигранты больше не захотят эсперементировать с границей Украины.
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14.11.2021 15:51 Ответить
Вот чисто интересно: в 21 веке, в условиях ну просто переизбытка интернета и средств связи надо проводить "выездное" совещание в кабинете с несколько хилеватенькой обстановкой чем на Банковой... Что за 2,5 года не исчезла тяга к гастролям?
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14.11.2021 15:51 Ответить
Та немає тут ніякого кордону. ПС. Прикордонники є...
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14.11.2021 16:00 Ответить
Та робіть уже щось ! Мобілізуйте місцеві самооборони, тероборони , волонтерів, спілки вет АТО-ООС ! Чекаємо і ніяких дій ...(( Довбні зелені !
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14.11.2021 16:12 Ответить
Обсуждали тарифы на проход и схемы заноса ... Погранцы у стеночки уже ручки потирают...
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14.11.2021 17:05 Ответить
Луцкая область в апапаснасті!
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14.11.2021 18:32 Ответить
Ми багато чуємо звідкіля москаль може напасти на Україну але ніхто не каже про мрію російського окупанта захопити західні області щоб відрізати Україну від постачання необхідного з країн Євросоюзу. Тому нарада у Луцьку під головуванням Секретаря Радбезу Данилова присвячена саме питанням захисту цих областей від навали "братів". Ця нарада дуже не по душі "коментатарям" з проросійським душком.
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12.02.2022 16:55 Ответить
 
 