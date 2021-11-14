Украина окончательно потеряет доверие в мире, если не перестанет блокировать выплаты средств по зеленым еврооблигациям, - Фурса
Решение правительства относительно 19,3 млрд грн средств зеленых еврооблигаций может привести к окончательной потере Украиной доверия внешних инвесторов и будет иметь непоправимые последствия.
Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя информацию об остановке правительством расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников, передает Цензор.НЕТ.
"Укрэнерго" – государственная компания – взяла деньги дешевле, убедив и сказав инвесторам, что эти деньги направят на зеленую энергетику. И не направить их на зеленую энергетику после этого – выглядит не то, что нелогично... Господин президент говорил о тающем доверии, вот после этого, кажется, что доверия не будет вообще", - заявил Фурса в эфире телеканала "Украина24".
Эксперт не исключил, что если государство решит направить эти средства на зеленую энергетику, как это было прописано в условиях заимствования, по этим облигациям может быть объявлен дефолт.
"Если Украина в самом начале покажет, что для нас нормально бросить, это ведь не только о том, что мы бросаем инвесторов зеленой энергетики, но это и о том, что мы бросаем людей, у которых мы берем деньги. У тех же инвестиционных фондов", – добавил Фурса.
Он добавил, что надеется на здравый смысл и разрешение ситуации с блокированием еврооблигаций. "Это какой-то такой волюнтаризм, и я надеюсь, что до понедельника все поймут, насколько это велика глупость", - подытожил Сергей Фурса.
Напомним, накануне поздно вечером правительство уволило руководителя ГарПока Петриковца и заблокировало на уровне Ощадбанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.
Как сообщалось, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники в Украину.
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Таке вже видумуєте, що на голову не налазить.
И мы сразу поймем в чью дудку дуем
Сказали А. говорите и Б
якась там Україна, щось там втратить
хуже нє будєт!
Так, що якісь зелені приблуди, статку не зроблять!
Кто сейчас инвестирует? Кроме подставных фирм, отмывающих украденное ранее.
Ну-ну, спробуйте, не заплатіть по договору...
Ситуация в Украине напоминает поезд врезающийся в бетонную стену, только съёмка очень замедленная.