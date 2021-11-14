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Украина окончательно потеряет доверие в мире, если не перестанет блокировать выплаты средств по зеленым еврооблигациям, - Фурса

Украина окончательно потеряет доверие в мире, если не перестанет блокировать выплаты средств по зеленым еврооблигациям, - Фурса

Решение правительства относительно 19,3 млрд грн средств зеленых еврооблигаций может привести к окончательной потере Украиной доверия внешних инвесторов и будет иметь непоправимые последствия.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя информацию об остановке правительством расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников, передает Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго" – государственная компания – взяла деньги дешевле, убедив и сказав инвесторам, что эти деньги направят на зеленую энергетику. И не направить их на зеленую энергетику после этого – выглядит не то, что нелогично... Господин президент говорил о тающем доверии, вот после этого, кажется, что доверия не будет вообще", - заявил Фурса в эфире телеканала "Украина24".

Эксперт не исключил, что если государство решит направить эти средства на зеленую энергетику, как это было прописано в условиях заимствования, по этим облигациям может быть объявлен дефолт.

"Если Украина в самом начале покажет, что для нас нормально бросить, это ведь не только о том, что мы бросаем инвесторов зеленой энергетики, но это и о том, что мы бросаем людей, у которых мы берем деньги. У тех же инвестиционных фондов", – добавил Фурса.

Он добавил, что надеется на здравый смысл и разрешение ситуации с блокированием еврооблигаций. "Это какой-то такой волюнтаризм, и я надеюсь, что до понедельника все поймут, насколько это велика глупость", - подытожил Сергей Фурса.

Напомним, накануне поздно вечером правительство уволило руководителя ГарПока Петриковца и заблокировало на уровне Ощадбанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.

Как сообщалось, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники в Украину.

инвесторы (333) Фурса Сергей (26) Зеленый тариф (78)


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Топ комментарии
+16
Корочше віддайте гроші Ах-якому великому інвестору
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14.11.2021 16:09
+13
Опубликуйте список инвесторов зелёной энергетики
И мы сразу поймем в чью дудку дуем
Сказали А. говорите и Б
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14.11.2021 16:13
+12
Ага. Бандит Ахметов уже совестью пугает. Сама Гнида Рыжая миллиарды Украине не отдала.
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14.11.2021 16:12
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Правила форума Совет форумчан
Корочше віддайте гроші Ах-якому великому інвестору
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14.11.2021 16:09 Ответить
Команда Зе-клоуна якраз і робить все, щоб Україна не йшла в ЄС і НАТО. Але робить це, прикидаючись дурачками.
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14.11.2021 17:17 Ответить
Яким боком здирницький, найбільший у світі, "зелений тариф" до ЄС і НАТО?
Таке вже видумуєте, що на голову не налазить.
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14.11.2021 17:25 Ответить
Клюев, при Януковиче и под себя принял этот закон. Закон невыгодный для государства. Предлагать шариковщину, " взять и поделить"- можно, но, только ОДИН РАЗ! В следующий раз денег не дадут, а пошлют в длинное сексуальное путешествие. Эта задача решается не шариковщиной, а нормальными законодательными методами, как в Испании, например. Огромные штрафы за небалансы, плата за поддержание резерва тепловых мощностей и прочие цивилизованные методы, котороые можно при наличии монобольшинства прпнять как два пальца об асфальт. Но Зеленский не хочет принимать эти законы, опасаясь гнева олигархов,предпочитая просто не платить и тем самым переложить проблему на следующую власть.
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14.11.2021 19:50 Ответить
При продлениях этого договора при Порошенко и при Зеленском можно было сдерживать аппетиты "инвесторов" и платить им не пол 5 гривен за квт а по 4,50 и 3,50. Но слишком велико было желание и Порошенко и Зели максимально поощрить преданных им людей.
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14.11.2021 21:53 Ответить
А почему прикидываются? Это самые настоящие дурики.
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14.11.2021 18:29 Ответить
Давно пора закрыть этот грабежный проэкт.Доверие богатой Европы важнее благосостояния собственных граждан?
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14.11.2021 16:09 Ответить
Яка там довіра? Там 100% спекулятивний капітал. Шакали Європи.
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14.11.2021 16:11 Ответить
І по скільки гамузом обходяться Рижому і КО такі єксперти?
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14.11.2021 16:10 Ответить
"Остаточно" - было бы при втором сроке Порошенке
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14.11.2021 16:11 Ответить
Баба Ванга?
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14.11.2021 16:26 Ответить
Ага. Бандит Ахметов уже совестью пугает. Сама Гнида Рыжая миллиарды Украине не отдала.
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14.11.2021 16:12 Ответить
Это Зеля простил долги олигархам на сотню миллиардов гривен. Для него это мелочи.
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14.11.2021 16:57 Ответить
Опубликуйте список инвесторов зелёной энергетики
И мы сразу поймем в чью дудку дуем
Сказали А. говорите и Б
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14.11.2021 16:13 Ответить
Там все под вымышленные имена записано и через Панаму и другие офшоры оформлено. Но все ето принадлежит Ахметову. Или есть наивные кто верит что Ахметов и КО пустят кого то чужого на такой лакомый кусок пирога ради которого пропихивали ети грабительские законы
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14.11.2021 16:23 Ответить
Засуньте эти облигации в очко себе, ахметову и бене.
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14.11.2021 16:14 Ответить
А коли це руда гнида стала зовнішнім інвестором?
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14.11.2021 16:14 Ответить
Пусть отдает тот, кто их брал под эту муть!!!
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14.11.2021 16:15 Ответить
Янукович что-ли ?
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14.11.2021 16:55 Ответить
Янукович для Клюева старался. Все остальные присоединились позже.
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14.11.2021 21:49 Ответить
Ой, выполз эксперт по вакцинации
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14.11.2021 16:16 Ответить
Представляю,как корчит от мысли,что нужно отдать деньги,которые они могли бы украсть.
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14.11.2021 16:29 Ответить
зедрисні воно якось пофіґ
якась там Україна, щось там втратить
хуже нє будєт!
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14.11.2021 16:30 Ответить
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14.11.2021 16:39 Ответить
Наконец, сколько можно кормить дармоедов, атомная энергия по себестоимости 52 копейки а страна покупает у рыжего татарского козла по 4.5 грн.
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14.11.2021 16:43 Ответить
Но доверие к Украине можно быстро восстановить, если офшорника отправить на заслуженные нары.
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14.11.2021 16:44 Ответить
Шо ти писТиш? Україна по Евросуду только с чорнобильцами висить на купу грошей, більш як десять років!
Так, що якісь зелені приблуди, статку не зроблять!
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14.11.2021 16:53 Ответить
Доверие! Какое такое доверие?
Кто сейчас инвестирует? Кроме подставных фирм, отмывающих украденное ранее.
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14.11.2021 16:58 Ответить
Долги по евроблигациям надо отдавать. Они никакого отношения к кризису в энергетике не имеют. Енергетику завалили "менеджеры" Зеленского. Это просто сделать- вывести из строя атомные электростанции.
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14.11.2021 17:00 Ответить
Пане Фурса, в яку ціну зараз незалежна думка експертів?

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14.11.2021 17:02 Ответить
купувати цю енергію по 1-1,25 і не більше, і хай сонце і далі генерує, вони вже своє давно відбили!
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14.11.2021 17:09 Ответить
пусть на свои меткомбинаты и вилы зелёной энергетикой освещает - оно ж так "выгодно" и нах те дивиденды...
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14.11.2021 17:20 Ответить
Имея дешёвую атомную, не целесообразно , сейчас, платить за непонятного происхождения, "зеленую". Я согласен, покажите всех конечных бенефициантов зеленой, и кто протащил через парламент этот кабальный закон, и мы с них спросим . Напоминаю! Любой Закон, можно отменить! Не надо народ держать за лохов. У нас оружия все больше , а ситуация ..........., короче, читайте классиков!
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14.11.2021 17:26 Ответить
Каждому полю с батареями качественный бульдозер для расчистки места для столба с петлёй для Порошенко. Дякуемо Гетьману за выданные зеленые гарантии. Да и себя необидевши.
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14.11.2021 17:33 Ответить
Проснись, дебил, 2,5 года как зеледент у власти. У вас рабссее до сих пор Пороха президентом считают?
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14.11.2021 18:26 Ответить
Не президентом, а преступником, разворовавшим банковскую систему и навыдававшем государственных гарантий зеленым инвесторам, которым нынешняя власть пытается отбить рога. Придурок зарплатный.
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15.11.2021 09:41 Ответить
так это ты опять перепутал. Ты сейчас Януковоща описываешь.
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15.11.2021 09:51 Ответить
Так Вы еще и идиот...
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16.11.2021 00:49 Ответить
ты оригинален в своей тупости... Читай новейшую историю Украины прежде чем срать в комментариях.
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16.11.2021 09:00 Ответить
Круглый, кристальной чистоты идиот. Обыкновенная зарплатная шушваль без аргументов. Новейшая история...
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16.11.2021 23:13 Ответить
уговорили. иду ЗЕленый валежник в энергию конвертировать. и таво... канкретна.
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14.11.2021 17:45 Ответить
яка іронія: зелена влада блокує виплати по зеленим облігаціям.
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14.11.2021 17:56 Ответить
А что еще не потеряли? Я вам скажу, что вы там все давно потерялись, где-то между тумбочкой и диваном
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14.11.2021 18:00 Ответить
Пля, які дебіли зібрались на гілці... і навіть порохоботи...
Ну-ну, спробуйте, не заплатіть по договору...
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14.11.2021 18:01 Ответить
Ти сам дебіл, можна спокійно не платити по "договору" посилаючись на відсутність коштів, поглянь економічні показники зеуряду, якщо звичайно у тебе вистачить клепок аби це порозуміти...)))
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14.11.2021 18:48 Ответить
Вот так вам и скажет ваш работодатель.Понравится?
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14.11.2021 18:59 Ответить
До чого тут работодатєль?))) Українська економіка не потягне електроенергію твого работодатєля по 6.50грн/кВт, тому твій китайський работодатєль хай пи..дує зі своїми панелями...
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14.11.2021 19:04 Ответить
Работодатель,именно ваш личный, приведен просто как пример. Могу проще обьяснить. Мы с вами подписываем договор. Вы мне что то продаете, я покупаю. Товар забираю, а денег не отдаю.Так понравится, вам как продавцу?
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14.11.2021 19:16 Ответить
Ваш приклад для недоумків за яких ви нас тримаєте)) брати клюєви узяли величезні грошенята у китайців під цей твій "дагавор" і тепер аби розрахуватися з цими "інвесторами" треба аби атомщики виробляли електроенергію безкоштовно, бо вам треба заробити на сонці, отже йди ти, телепню на три чорти зі своїми "дагаворамі і работадателямі"...
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14.11.2021 20:13 Ответить
Это точно.Вот если они,как пример - устраиваясь на работу подпишут договор, а потом работодатель, так через годик, урежет им выплаты, вот тогда они завоют... и потребуют соблюдать договор.
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14.11.2021 19:00 Ответить
И еще вам скажу, Донбасс это Украина, а значит и уголь украинский. То что Зе тупой, и не стреляет, боится танков РФ, и до сих пор не закончил войну, это его проблемы.
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14.11.2021 18:05 Ответить
Фурса відоме чмо від економіки, яке постійно захищає великий бізнес...
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14.11.2021 18:50 Ответить
Воно ще й спікулянт, який працює на Томаша Фіалу.
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15.11.2021 16:57 Ответить
А "инвестор" зелёной энергетики - в основном ахметов. Который шантажирует всю страну.
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14.11.2021 20:08 Ответить
Какие зеленые облигации, о чем вы? Угля нет, газа нет, электричества нет и даже сырье для АЭС Украина получает из России! А вы тут рассказываете, что энергия солнца, энергия ветра? Ага, щаз!
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14.11.2021 20:39 Ответить
Не, ну сидельцев на Банковой понять можно: они же банкроты.
Ситуация в Украине напоминает поезд врезающийся в бетонную стену, только съёмка очень замедленная.
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14.11.2021 22:51 Ответить
 
 