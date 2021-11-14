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В ходе проверки бюджета Кривого Рога и работы горсовета выявили нарушений на 27 млрд грн, - Госаудитслужба

В ходе проверки бюджета Кривого Рога и работы горсовета выявили нарушений на 27 млрд грн, - Госаудитслужба

В ходе аудита Криворожской городской территориальной громады Днепропетровской области выявили недостатки и нарушения на сумму более 27 млрд гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на сайте Государственной аудиторской службы Украины.

Аудит проходил с мая 2021 года и проводился за период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года.

В рамках указанного аудита провели 7 ревизий, в том числе бюджета Кривого Рога, коммунального предприятия "Криворожтеплосеть", Департамента образования и науки исполкома Криворожского городского совета, Управления капитального строительства, Департамента развития инфраструктуры города, Исполнительного комитета городского совета и Управления здравоохранения.

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Проверка расходной части бюджета, отдельных учреждений, предприятий и организаций установила нарушения, которые привели к потерям на 3337,7 млн ​​грн.

Среди них: расходы на строительство/капитальный ремонт без разрешительной документации и в нарушение государственных строительных норм (188,5 млн грн), оплата строительных и ремонтных работ, выполнение которых документально не подтверждено (678,6 млн грн), приобретение товаров, работ, услуг по завышенным ценам (150,6 млн грн), завышение стоимости выполненных работ и оказанных услуг (53,7 млн ​​грн) и завышение физических объемов работ (17,7 млн ​​грн).

Проверка доходов бюджета установила нарушения и недостатки на 13 млрд грн. Например, проверки закупок засвидетельствовали нарушение законодательства на общую сумму 1567 млн. гривен (75% от охваченных мониторингом и проверками процедур закупок).

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Установлены нарушения земельного законодательства на общую сумму 1749,6 млн гривен и выявлены факты самовольного захвата земельных участков юридическими и физическими лицами, использование их не по целевому назначению.

"Установлены факты нарушения законодательства, из-за которых жители территориальной громады лишены возможности получать качественные социальные услуги", – говорится в сообщении службы.

Кроме того, установлено, что не соблюдались нормы питания детей в детсадах, учащихся в школах и больных в учреждениях здравоохранения, а также не выполнялись нормативы обеспеченности медикаментами. Общая сумма – 282,3 млн гривен.

Материалы аудита и ревизий передали в правоохранительные органы.

Смотрите также: Коммунальщики Кривого Рога разворовали средства, предназначенные для закупки городского транспорта, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

аудит (362) Кривой Рог (1348) Госаудитслужба (88)


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Топ комментарии
+31
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14.11.2021 16:21
+23
сироты тяжелое наследство царского режима
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14.11.2021 16:33
+13
Да за такую сумму там вся мерия скоро может "самоубиться" ...
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14.11.2021 16:24
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Да вы что)),а в других все в порядке?
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14.11.2021 16:21 Ответить
такого великого крадивництва даже в Киеве никогда не было...
это сталось сразу как зеленский поставил смотрящим своего друга Юзика по 95му кварталу по Кривому Рогу
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14.11.2021 22:19 Ответить
Вот если бы в Харькове аудит провели, времен правления Кернеса. Кривой Рог цветочками показался бы. Но только "кто ж его посадит, он же памятник!" Позор харьковчанам, голосовавшим за Кернеса.
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14.11.2021 23:33 Ответить
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14.11.2021 16:21 Ответить
сироты тяжелое наследство царского режима
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14.11.2021 16:33 Ответить
Это уставшие от войны сироты, которых распинали по всем стадионам Украины. Их же обнять и плакать от лишений, перенесенных в застенках независимой Украины.
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14.11.2021 16:49 Ответить
А **** скоро в телек не влезет
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14.11.2021 16:53 Ответить
О чьом вы говорите... Вон юзику лифчик не на что купить
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14.11.2021 18:18 Ответить
Конечно не на что купить, так похудел в раде что на два размера больше нужны.
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14.11.2021 18:29 Ответить
Просто Юзик пиво пьет ( ведрами) и очень много писяет! Пока что не под себя, надеюсь!
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14.11.2021 18:43 Ответить
одним словом СЛУГИ НАРОДА мать их так
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14.11.2021 17:06 Ответить
сиски как у бабы
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14.11.2021 16:52 Ответить
Хоть дрова иногда бы кололи, как наш
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14.11.2021 16:57 Ответить
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14.11.2021 17:09 Ответить
це- від народу вілкулята ...
їх - слугам треба годувати !
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14.11.2021 17:14 Ответить
бюджет страны дефицитный, а нарiдные лица не помещаются в экран тиливизора
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14.11.2021 17:41 Ответить
Они задавят его своей любовью.
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14.11.2021 23:35 Ответить
Тоді зрозуміло чого зачищають...
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14.11.2021 16:22 Ответить
Да за такую сумму там вся мерия скоро может "самоубиться" ...
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14.11.2021 16:24 Ответить
За такі гроші можна не одну сімейку самовбити.
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14.11.2021 16:25 Ответить
Тепер питання. Для чого на МВФ?
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14.11.2021 16:26 Ответить
Пока к стене не поставить, такие новости будут все чаще. Чтобы обсыкались и обсырались на камеру с соплями. Чисто сердечно признание, пожизненно лес валить, нет, к стенке или в петлю на столбе во дворе, приговор, сразу после оглашения. Вы только вдумайтесь в эту цифру , 1 миллиард доллапов
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14.11.2021 16:27 Ответить
ипать. а сколько составляет вообще годовой бюджет КР? и какой у них откат, 130 процентов штоле?
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14.11.2021 16:28 Ответить
Нет там "порушень"... Вы не понимаете, криворожцы - все творческие люди и никто там не ворует....они просто *занимаются творчеством*
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14.11.2021 16:28 Ответить
Если на 2021 г. бюджет города 7,5 млрд. грн., то получается, что украли ВСЕ, но при этом город жил и развивался !?
Счетоводы туды их в качель.....
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14.11.2021 16:31 Ответить
Виявлено порушень це не означає що всю суму врали, нецільове використання.
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14.11.2021 16:51 Ответить
Сделай стойку на ушах и скажи, что это нарушения строго за один год! Вот так взяли и обрезали - с 01,01.21. А перед этим даже Юзик в туалете ссал!
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14.11.2021 18:29 Ответить
МВФ-Нищеброды....пуст сами возьмут в долг у любой облрады.
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14.11.2021 16:32 Ответить
Це кравасісі,це тільки їх робота...
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14.11.2021 16:33 Ответить
и шо ж там за бюджет тогда такой если можно легко стыбзить 27 млрд ????)))
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14.11.2021 16:58 Ответить
Это, видать, за два года керування Бубачки!
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14.11.2021 17:30 Ответить
та панятна ))) но сумма... или там еще и в долг давали до 2035 года)))))
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14.11.2021 17:33 Ответить
Аудит проходил с мая 2021 года и проводился за период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года. Источник:
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14.11.2021 20:30 Ответить
Для Зели с Беней это на один зуб.
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14.11.2021 17:02 Ответить
1 миллиард баксов? Да кто им такие деньги дал, а какой бюджет у Кривого Рога? Минимум 2-3 миллиарда баксов. Они что там золотой плиткой дороги строят?
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14.11.2021 17:03 Ответить
поки шо - ні ) але муніципальний транспорт (трамваї, автобуси, метро) - безкоштовні
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14.11.2021 18:12 Ответить
МЕТРО в Кривому Розі? Так там же всі вулиці криві! Як там можна метро прокласти? Хіба що по прямій - до Дніпра?
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14.11.2021 18:33 Ответить
о-о, то в вас є підземні вулиці ? адже, зазвичай, метро проходе під землею
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19.11.2021 14:36 Ответить
Тобто ціна питання життя криворізьких господарників 1 лярд зелені. Аудит хто проводив?
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14.11.2021 17:07 Ответить
А шо за то хрюкнет Юзик? Не виноватая я?
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14.11.2021 17:09 Ответить
Травмований. Рибніков писав, що впав з верхної полки вагона, проломав столика і пробив підлогу вагона.
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14.11.2021 17:34 Ответить
Жалко. Столик.
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14.11.2021 17:58 Ответить
Уже даже не миллионами а миллиардами воруют а у пенсионеров отбирают даже право на жизнь повышая пенсии на гривню а цены на десятки а то и сотни гривен.И ничего все им сходит с рук,ни один засранец реально не посажен и на отобрано ни одной наворованой копейки.
Правительство Украины след в с
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14.11.2021 17:17 Ответить
Правительство Украины след в след идет дорогой мокшан а может от Украины уже осталось только одно название?
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14.11.2021 17:19 Ответить
Бубачке на президентскую компанию выделили.
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14.11.2021 17:28 Ответить
Не спричинило це "павловопад"?
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14.11.2021 17:35 Ответить
По тихому, в междусобойчике и разорвали 27 лярдов гривен. Э нет, господин Вилкул! Не спрыснешь! Недаром тебя вернули на пост мэра!
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14.11.2021 17:36 Ответить
да там похоже и вилкула зацепят,раз с января 2018
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14.11.2021 17:44 Ответить
Можно , вернее нельзя, представить себе суммы ,, подаренные ,, гражданами Одессы и Харькова. Харьковчан всегда и везде можно отличить - ну во первых самый ватный город из самых ватных. Избирать Терехова и Допу с Гепой ?!?!?! Очень много общаюсь с харьковчанами - они рады( и за это любят ) что Кернес высаживал по 1 дереву в год и поливал клумбу. Главная их мечта , чтобы улицы назывались - Ленина, Жукова, Коммунистическая,Путина. Разговаривать с ними можно не более 3 минут. В Харькове наверное стырили млрд 10 , не менее при любимом Кернеса - лучшем друге Жукова, бандюков и Титушек. Ну а Терехов - достаточно посмотреть на морду лица- от страха и отрицательных эмоций можно умереть ( о мэре Одессы можно не говорить- бандгвардия 90х- скоро продаст все Одессу , вместе с жителями- со всеми договорится - одесситам по фигу)....
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14.11.2021 17:49 Ответить
Жена, погибшего мэра Кривого Рога Павлова - Елена записала видео. Где сказала что не собирается заканчивать жизнь самоубийством. При Порохе жили себе спокойно, но тут пришли к власти простые парни с Кривого Рога и как-то этот Рог стал напоминать Чикаго времён Аль Капоне.
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14.11.2021 17:51 Ответить
Та не ссы вместе с женой Павлова! Вова вдову не обидит!
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14.11.2021 18:36 Ответить
Хорошо поЮЗали
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14.11.2021 17:55 Ответить
Дохідна частина бюджету-2021 становить 7,6 млрд грн.....(18,19,20,21) .... что 4 бюджета стырили ?
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14.11.2021 17:56 Ответить
Конкретику пусть в суде доказывают! Или упокоенный был самым честным и справедливым мэром на просторах постсоветской вселенной?😆
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14.11.2021 18:38 Ответить
барыги корупционеры тырят бабки по взрослому.... чего там мелочиться... живём ведь один раз! миллиардами ... так уже и десятками.....это не корупционеры с евростран кто с министров лампочку на шару стыбрил и уволился за это.... сколько только стране ...особенно на фронт можно купить всяких полезностей и необходимостей только....(( обворовывают страну все кому только не лень и есть возможность...((
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14.11.2021 18:31 Ответить
Всі кришки з під москалів позбирали: на Росії не вибухи, а хлопки, літаки не падають, а жёстко садятся... А в Україні мільярдний грабіж, влаштований чинушами - невинне порушення. Навіть цензорята в слові Держаудитслужба написали на москальский манер аудІт.
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14.11.2021 18:58 Ответить
Киноха "Жмурки" токо на кварталовский манер спецом для братвы (братанов) Кривого Рога.
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14.11.2021 19:38 Ответить
В Днепре аудит проведите. Кривой Рог цветочками покажется.
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14.11.2021 21:51 Ответить
Если бы после бесчисленных проверок было за что зацепиться слуги так бы не оставили
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16.11.2021 07:03 Ответить
 
 