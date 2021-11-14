В ходе проверки бюджета Кривого Рога и работы горсовета выявили нарушений на 27 млрд грн, - Госаудитслужба
В ходе аудита Криворожской городской территориальной громады Днепропетровской области выявили недостатки и нарушения на сумму более 27 млрд гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на сайте Государственной аудиторской службы Украины.
Аудит проходил с мая 2021 года и проводился за период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года.
В рамках указанного аудита провели 7 ревизий, в том числе бюджета Кривого Рога, коммунального предприятия "Криворожтеплосеть", Департамента образования и науки исполкома Криворожского городского совета, Управления капитального строительства, Департамента развития инфраструктуры города, Исполнительного комитета городского совета и Управления здравоохранения.
Проверка расходной части бюджета, отдельных учреждений, предприятий и организаций установила нарушения, которые привели к потерям на 3337,7 млн грн.
Среди них: расходы на строительство/капитальный ремонт без разрешительной документации и в нарушение государственных строительных норм (188,5 млн грн), оплата строительных и ремонтных работ, выполнение которых документально не подтверждено (678,6 млн грн), приобретение товаров, работ, услуг по завышенным ценам (150,6 млн грн), завышение стоимости выполненных работ и оказанных услуг (53,7 млн грн) и завышение физических объемов работ (17,7 млн грн).
Проверка доходов бюджета установила нарушения и недостатки на 13 млрд грн. Например, проверки закупок засвидетельствовали нарушение законодательства на общую сумму 1567 млн. гривен (75% от охваченных мониторингом и проверками процедур закупок).
Установлены нарушения земельного законодательства на общую сумму 1749,6 млн гривен и выявлены факты самовольного захвата земельных участков юридическими и физическими лицами, использование их не по целевому назначению.
"Установлены факты нарушения законодательства, из-за которых жители территориальной громады лишены возможности получать качественные социальные услуги", – говорится в сообщении службы.
Кроме того, установлено, что не соблюдались нормы питания детей в детсадах, учащихся в школах и больных в учреждениях здравоохранения, а также не выполнялись нормативы обеспеченности медикаментами. Общая сумма – 282,3 млн гривен.
Материалы аудита и ревизий передали в правоохранительные органы.
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это сталось сразу как зеленский поставил смотрящим своего друга Юзика по 95му кварталу по Кривому Рогу
їх - слугам треба годувати !
Счетоводы туды их в качель.....
Правительство Украины след в с