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Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4 статьи НАТО для защиты территориальной целостности, - премьер Польши Моравецкий

Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4 статьи НАТО для защиты территориальной целостности, - премьер Польши Моравецкий

Польша, Литва и Латвия обсуждают, не запустить ли им четвертую статью договора о НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе - она подразумевает начало консультаций с союзниками по Альянсу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом в интервью PAP сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о переговорах с главами правительств вышеупомянутых стран.

По словам Моравецкого, четвертая статья НАТО – это "решение, которое предусматривает, что стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из союзных стран находятся под угрозой".

"Кажется, что это нужно все больше и больше. Поскольку уже недостаточно только, чтобы мы публично выражали свою обеспокоенность. Сейчас нужны уже конкретные шаги и вмешательство всего Альянса", - сказал премьер Польши.

Читайте также: Моравецкий о санкциях ЕС против Беларуси: Возможно полное закрытие границы

Статья 4 Североатлантического договора звучит следующим образом: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

В НАТО объясняют: четвертая статья позволяет членам Альянса выносить на обсуждение Совета НАТО любой вопрос, вызывающий озабоченность, особенно связанный с безопасностью. На этих консультациях страны-члены могут просто обменяться информацией, а могут принять какое-то консенсуальное решение. С момента создания Альянса в 1949 году статья 4 применялась шесть раз. Последний раз Турцией.

Читайте также: Ситуация с мигрантами на границе - государственный терроризм и "тихая месть" Лукашенко за поддержку Евросоюзом народа Беларуси, - Моравецкий

Автор: 

НАТО (9934) Польша (8393) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+32
Уж на чье мнение насрать, так это на мнение именно москвичей. Для них одно: мнение хорошие москвичи в хороших гробах, плохие в плохих. Но можно и без гробов главное что б сдохли.
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14.11.2021 16:55
+14
это не про НАТО
- они так не работают
Нужно собраться всем вместе несколько раз, потом дополнительно обсудить с наиболее заинтересованными сторонами все моменты, после согласовать еще раз со всеми, найти консенсус - что тоже потребует времени - после дать распоряжение начальникам штабов и министрам обороны, после утвердить графики и все согласовать еще раз..
- месяца 3 уйдет, если все пойдет гладко..
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14.11.2021 17:01
+13
Кацапня очень хорошо изучила еврослизняков. И теперь просто издевается. В любом случае заднюю всегда можно включить,а еврослизняки ещё и похлопают этому.
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14.11.2021 17:05
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Правила форума Совет форумчан
на 8й год выйны в Европе. Зато Франции и Германии - норм.
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14.11.2021 16:37 Ответить
давно пора і одразу переходити до статті 5 НАТО:

За Статтею 5, у разі, якщо будь-яка з держав - членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне
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14.11.2021 21:29 Ответить
Моравецкий типичный евроидиот, границы надо было закрыть ещё в августе, сегодня большинство москвичей всерьёз считают, что «надо ещё разобраться, откуда появились беженцы в Беларуси», типа, не привезла ли их туда сама «гейропа»
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14.11.2021 16:46 Ответить
Уж на чье мнение насрать, так это на мнение именно москвичей. Для них одно: мнение хорошие москвичи в хороших гробах, плохие в плохих. Но можно и без гробов главное что б сдохли.
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14.11.2021 16:55 Ответить
Та жду не дождусь когда уже рабсияне начнут давить на кнопку "Пуск". Металлолом будет рваться прямо в шахтах запуска и пусковых установках. Они уже просто в учебных целях шкварят вовсю свою технику.
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14.11.2021 17:18 Ответить
вы недалеко ушли по качеству мозгов от москвичей. Речь о необходимости закрыть границы еще в августе. вы же умело перевели стрелки в свою словно ненависть на москвичей. и немало идиотов вам подыграли, поставили ругательства. а границы так и остались открытыми...
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14.11.2021 20:47 Ответить
Речь идёт о уничтожении угрозы всему человечеству. И дело не в открытии или закрытии границ а в уничтожении конкретной угрозы в виде ***** и ************** и не переводите стрелки в закрытие границ, как будто эти толпы эмигрантов проходят официально границы. Ну а про качество мозгов обсуждать это вас лишняя хромосома побуждает?
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14.11.2021 21:40 Ответить
"Речь идет об уничтожении угрозы всему человечеству" - вызывает грустную улыбку, как будто вы и держите в руках все средства сдерживания российской угрозы. Есть предметные, локальные задачи, помогающие решать глобальные, и таковая закрытие границ. А не бла-бла-бла вас, заштатного комментатора , диванного искперда обо всем и ни о чем.
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14.11.2021 21:57 Ответить
Ну ваш бессмысленный комментарий о закрытии границ, при прорывах нелегалов через границы, это и есть бла бла бла. А вот уничтожение росийи это и есть решение проблем. Главное выявление проблемы, а средства ее решить найдутся, если есть уже желание. Так что как не сидите под заштатным диваном, а сначала дивану, а потом и вас писец.
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15.11.2021 06:12 Ответить
Кк приятно с утра прочитать ваш бред из психиатрической больницы. Это воодушевляет: в Украине сумасшедшие на местах - в психиатрической больнице, и диваны там точно есть. Как и интернет.
удачи! Пиши исче!
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15.11.2021 09:23 Ответить
Ага а вы думали что со своей лишней хромосомой будете носится и гадить где попало, нести что попало а вас за это еще и гладить будут? Страшно стало от написанного? А ведь это только начало ненависть к вам тварям только растет, скоро и до дел дойдет и дурачками уже в псих больнице не спрячетесь.
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15.11.2021 10:59 Ответить
Вызывайте санитаров, вам пора принимать сильнодействующее, желательно, дуст.
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15.11.2021 13:18 Ответить
Ого как обосрались. Неужели просто от комментария ваш диванчик уже воняет. А ведь все для вас только начинается.
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15.11.2021 14:08 Ответить
Вонь от вашего диванчика. И кто ж Вам так глаза засрал
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15.11.2021 15:25 Ответить
Наверно тот кто орет что ворота нужно закрывать если лезут через забор. Каких ещё маразмов и гадостей от вас ждать прежде чем сдохнете?
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15.11.2021 16:27 Ответить
Сделай милость - убейся. Или захлебнись от своей ненависти.
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15.11.2021 16:31 Ответить
Шо опять от комментария обосрались? А ведь это только начало для вас.
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15.11.2021 16:32 Ответить
Не думайте плохо о людях, я хоть и вижу вас в полном вашем дерьме, но ещё надеюсь, может, полегчает, как полностью проснетесь. Срите, не останавливайтесь.
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15.11.2021 16:39 Ответить
Все равно твари сдохнете. Уже все больше людей именно так и думают, мало того уже готовят ваш похорон.
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15.11.2021 16:45 Ответить
а в это время и прямо сейчас

WorldOnAlert


@worldonalert



A new, very large group of migrants is on the way to the Belarusian-Polish border.


Новая, очень большая группа мигрантов направляется к белорусско-польской границе.
видео
https://twitter.com/i/status/1459895545720446981

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14.11.2021 16:49 Ответить
Так,польський прем"єр повинен визначитись,хто він - чи Матеош Моравецький,чи Матео Шмаровецький...Не буду нагадувати,кого в Одесі називали "шмаровозами"...
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14.11.2021 16:52 Ответить
Шевелитесь быстрей!
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14.11.2021 16:53 Ответить
это не про НАТО
- они так не работают
Нужно собраться всем вместе несколько раз, потом дополнительно обсудить с наиболее заинтересованными сторонами все моменты, после согласовать еще раз со всеми, найти консенсус - что тоже потребует времени - после дать распоряжение начальникам штабов и министрам обороны, после утвердить графики и все согласовать еще раз..
- месяца 3 уйдет, если все пойдет гладко..
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14.11.2021 17:01 Ответить
а у 2014 році це не можна було зробити?
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14.11.2021 16:58 Ответить
Они и сейчас ничего не сделают, кроме озабоченностей.
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14.11.2021 17:00 Ответить
"а можуть ухвалити якесь консенсуальне рішення."
Из этого следует, что, к примеру, какая то Венгрия скажет, что на границе все в порядке и НАТО отфутболит Польшу, Литву и Латвию
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14.11.2021 16:59 Ответить
Tut da medleno no jest takoje kak vojska bystrogo reagirovanija pod rukovodstvom britov,oni mozet pojavitsia tak v tecenyji 12 casov okolo 15 tysiac s texnikoj.Tut nenado vsego NATO soglasija vsex ,dostatocno 2 stran angliji i ecio kogo to iz stran
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14.11.2021 18:04 Ответить
А что у литовских войск нет патронов отстрелять пару десятков нарушителей границы ?
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15.11.2021 01:47 Ответить
хорошая проверка альянса на вшивость.
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14.11.2021 17:02 Ответить
Проверка была в 2010 нападением на Польшу - обнаружен запущенный педикулёз.
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14.11.2021 17:06 Ответить
Честно говоря немного непонятно, Польша разве сама не в состоянии поставить на место зарвавшегося Бульбофюрера? Может ещё Штаты, Канаду и Австралию привлечь? Нам украинцам, которые знают, что такое захват Крыма, Дебальцево и Иловайск немного смешно и странно на весь этот пригранично-сельский цирк смотреть
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14.11.2021 17:05 Ответить
Кацапня очень хорошо изучила еврослизняков. И теперь просто издевается. В любом случае заднюю всегда можно включить,а еврослизняки ещё и похлопают этому.
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14.11.2021 17:05 Ответить
https://www.facebook.com/president.ukraine/?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=kC%2CP-R Віктор Ющенко зараз тут: https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F-902421649868382/?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=kC%2CP-R Батуринська фортеця .

https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/4938777999467318?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 11:57 · https://www.facebook.com/pages/Baturyn/105602662806554?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=%2CP-R Baturyn, Чернігівська область ·



Сьогодні 313-річчя Батуринської трагедії, коли російський військовий корпус під керівництвом князя Меншикова підступно увірвався до гетьманської столиці Батурина та жорстоко розправився із його захисниками.

В ході цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 13 до 15 тисяч батуринців. В історію України ці події увійшли під назвою «Різанина в Батурині». Саме місто було пограбоване, в тому числі і православні храми, а потім, за наказом Меншикова, було спалене, а церкви знищені.

Тогочасні газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства».

Для мене Батуринська трагедія співзвучна з Голодомором 30-х. Для нації є вибір: пам'ятати історичні трагедії та усвідомлювати їх уроки, або знову їх переживати.

Відродження пам'яті Батурина - наш громадянський обов'язок.
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14.11.2021 17:13 Ответить
московський військвий корпус. А так - правда. Батурин, мабуть, найкривавіша сторінка московсько української війни.
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14.11.2021 17:19 Ответить
Ну так. Роіські ще ж тоді не існувало.
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14.11.2021 17:47 Ответить
Та її і зараз нема.
Linshi guanli beifang lingtu.
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14.11.2021 18:45 Ответить
Що це за мова дивна ?
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14.11.2021 18:53 Ответить
Піньїн.
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14.11.2021 19:01 Ответить
"тимчасова адмінісрація північних територій"
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14.11.2021 19:03 Ответить
Китайці ?
Та вони теж не мед.
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14.11.2021 19:07 Ответить
Ні. Та це вони так кажуть про московію.
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14.11.2021 19:18 Ответить
Редька і хрін.
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14.11.2021 19:34 Ответить
Редьку якось не їм, а хрін - смакота.
До речі, як гадаєте, із яким з двох коренів red чи radix пов'язані редька і редиска?
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14.11.2021 20:13 Ответить
radix ?
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14.11.2021 20:17 Ответить
І те і те.)
Редька то radix. А редиска - reddish.
Водночас, red обернено пов'язаний із рудим.
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14.11.2021 20:25 Ответить
Здається вони коріння. А колір то у хріну білий чи жовтий.
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14.11.2021 20:27 Ответить
Щодо хрону, не знаю, звідки походить.
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14.11.2021 20:33 Ответить
Редька біла або зелена. Не червона.
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14.11.2021 20:35 Ответить
А чорна?
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14.11.2021 20:36 Ответить
Може. Ви ж спеціаліст по корнеплодах.
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14.11.2021 20:39 Ответить
НІт. Я її не використовую.
Та червона теж є. В середині.
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14.11.2021 20:43 Ответить
чорна від гаймориту добре ставити і салат класний
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22.11.2021 10:47 Ответить
Видимо оглядываясь на эту историю, Ющенко слил Украину Яныку и кремлядям за мильяд долларов от Росукрэнерго Фирташа
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14.11.2021 18:55 Ответить
А кловану хто країну зливав ?
Ніяк до вас не дійде, що весь триндець організовано вашими ручками.
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14.11.2021 20:29 Ответить
А що ж наш найвеличнійший ? Ой ,забув, там же Єрмак править разом зі агентом ФСБ Демченком
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14.11.2021 17:17 Ответить
хочеш сказати, що тільки Демчишин - агент?
Думаєш, розсписки бубочки на луб'янці нема?
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14.11.2021 18:29 Ответить
Вот вы втроем и будите защищать целосность своих территорий.
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14.11.2021 17:20 Ответить
Каво разбудить ?
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14.11.2021 17:37 Ответить
Ну , если обеспокоенность не помогает, то пора выразить крайнюю озабоченность , авось поможет !!!
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14.11.2021 19:04 Ответить
Тут не 4ю статью треба вспоминать,а эпизод из рассказа Конан Дойля"Пёстрая лента",когда Шерлок чётким ударом в голову коралловому аспиду,которого отчим пустил в отдушину,щоб убить свою приёмную дочь ради наследства,вынудил аспида вернуться и со злости ужалить хозяина
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14.11.2021 19:08 Ответить
Какая нахер четвёртая статья?Сначала полтора-два года обеспокоенности,потом глубокой озабоченности,а потом только консультации,когда уже эти черные тараканы заполонят все страны Балтии.
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14.11.2021 19:40 Ответить
Ну слава богу! Прозрели! Хотя консультация, как и озабоченность с обеспокоенностью, вряд ли поможет
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14.11.2021 21:05 Ответить
А что мешает открыть огонь на поражение по нарушающим границу ? Перестаньте демонстрировать слабость и проблема решиться .
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15.11.2021 01:43 Ответить
Сирийцы и афганцы захватят Польшу?
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15.11.2021 09:28 Ответить
 
 