Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4 статьи НАТО для защиты территориальной целостности, - премьер Польши Моравецкий
Польша, Литва и Латвия обсуждают, не запустить ли им четвертую статью договора о НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе - она подразумевает начало консультаций с союзниками по Альянсу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом в интервью PAP сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о переговорах с главами правительств вышеупомянутых стран.
По словам Моравецкого, четвертая статья НАТО – это "решение, которое предусматривает, что стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из союзных стран находятся под угрозой".
"Кажется, что это нужно все больше и больше. Поскольку уже недостаточно только, чтобы мы публично выражали свою обеспокоенность. Сейчас нужны уже конкретные шаги и вмешательство всего Альянса", - сказал премьер Польши.
Статья 4 Североатлантического договора звучит следующим образом: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой".
В НАТО объясняют: четвертая статья позволяет членам Альянса выносить на обсуждение Совета НАТО любой вопрос, вызывающий озабоченность, особенно связанный с безопасностью. На этих консультациях страны-члены могут просто обменяться информацией, а могут принять какое-то консенсуальное решение. С момента создания Альянса в 1949 году статья 4 применялась шесть раз. Последний раз Турцией.
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За Статтею 5, у разі, якщо будь-яка з держав - членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне
удачи! Пиши исче!
WorldOnAlert
@worldonalert
A new, very large group of migrants is on the way to the Belarusian-Polish border.
Новая, очень большая группа мигрантов направляется к белорусско-польской границе.
видео
https://twitter.com/i/status/1459895545720446981
- они так не работают
Нужно собраться всем вместе несколько раз, потом дополнительно обсудить с наиболее заинтересованными сторонами все моменты, после согласовать еще раз со всеми, найти консенсус - что тоже потребует времени - после дать распоряжение начальникам штабов и министрам обороны, после утвердить графики и все согласовать еще раз..
- месяца 3 уйдет, если все пойдет гладко..
Из этого следует, что, к примеру, какая то Венгрия скажет, что на границе все в порядке и НАТО отфутболит Польшу, Литву и Латвию
https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/4938777999467318?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 11:57 · https://www.facebook.com/pages/Baturyn/105602662806554?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=%2CP-R Baturyn, Чернігівська область ·
Сьогодні 313-річчя Батуринської трагедії, коли російський військовий корпус під керівництвом князя Меншикова підступно увірвався до гетьманської столиці Батурина та жорстоко розправився із його захисниками.
В ході цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 13 до 15 тисяч батуринців. В історію України ці події увійшли під назвою «Різанина в Батурині». Саме місто було пограбоване, в тому числі і православні храми, а потім, за наказом Меншикова, було спалене, а церкви знищені.
Тогочасні газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства».
Для мене Батуринська трагедія співзвучна з Голодомором 30-х. Для нації є вибір: пам'ятати історичні трагедії та усвідомлювати їх уроки, або знову їх переживати.
Відродження пам'яті Батурина - наш громадянський обов'язок.
Linshi guanli beifang lingtu.
Та вони теж не мед.
До речі, як гадаєте, із яким з двох коренів red чи radix пов'язані редька і редиска?
Редька то radix. А редиска - reddish.
Водночас, red обернено пов'язаний із рудим.
Та червона теж є. В середині.
Ніяк до вас не дійде, що весь триндець організовано вашими ручками.
Думаєш, розсписки бубочки на луб'янці нема?