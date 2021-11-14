Лещенко опроверг мой протокол допроса после того, как я сказал, что он слово в слово похож. Это фиаско, – Лерос
Внефракционный народный депутат Гео Лерос возмущен тем, что бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко опроверг достоверность его протокола допроса в ГБР.
Об этом он написал в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Я многое видел в жизни, но чтоб Лещенко опровергал мой протокол допроса, после того как я уже сказал, что он слово в слово похож с тем, как я отвечал на допросе в ГБР, это фиаско. При этом, что они будут говорить, когда протокол зачитают в суде? Лещенко будет всех уверять, что мы этого не слышали? Зелёная власть лжецов и воров!" - возмутился Лерос.
Ранее бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко на своем YouTube-канале опроверг правдивость выписки из протокола допроса нардепа Гео Лероса, в котором он дает объяснение своим действиям в Верховной Раде во время приезда президента и обвиняет главу Офиса президента Андрея Ермака в нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Это не протокол допроса, это не документ. Лерос во время допроса якобы нес какую-то чушь, "и этот протокол допроса был опубликован в telegram-каналах и даже на некоторых сайтах. Я с полной ответственностью утверждаю, что это - фейк", - заявил Лещенко.
Он также добавил, что протоколы допроса во всех правоохранительных органах имеют определенную форму и визуальный стиль, а обнародованный документ вроде как подделка.
Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".
Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.
13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР. В то же время в ГБР утверждают, что этот документ - фейк.
Также отметим, что ранее народный депутат VIII созыва Борислав Береза сообщил в своем Facebook , что Сергей Лещенко вроде бы сменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса президента.
"Подоляк уже не главный по идеологии и информационной политике ОП. После известного обвала рейтинга до 21% его выставили за дверь с волчьим билетом... Только не смейтесь. Вместо Подоляка будет... Сергей Лещенко", - сообщил Береза со ссылкой на собственные источники.
Пожалуйста, подождите...
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Т.е., СерЛещ сообщает, шо видел протокол допроса?
Такий собі мін
стецьсерлєщ..
А якщоб він зняв штани і купу лайна наклав, то те ж це так смакували?...
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3340736-v-ukraine-million-celovek-planiruut-vysadit-za-den-million-derevev.html
Про учителей, ну как бы я надеюсь вы взрослый человек, хотя нет, назовите хоть ОДНУ страну в мире, где написанное вами существует.
Тарифы. Их вначале снизили до 6,49 , когда газ был по 170 баксов, ну сейчас около 8, но и не 30, если условно считать по 1000 баксов за куб на ЕВРОПЕЙСКОМ рынке.
Дизлайки. Лайки. Да это накручивается как два пальца об асфальт. В любую целевую группу кидаешь ссылку и пошло-поехало
На превеликий подив французів, англійці виграли битву, і вони почали глузливо дражнити уражених французів, салютувавши їм середніми пальцями, як-би кажучи: Ось перемога за нами і ми все ще можемо "щипати тис"!
Фразу "pluck yew" досить важко вимовити, тому з часом приголосні на початку поступово змінилися до простішого "f", а слово "yew" поступово замінилося на "you", таким чином тепер саме словосполучення "fuck you" використовується в поєднанні з салютуванням одним пальцем.
Отже, цей знаменитий знак означає " Ти мене не переможеш!"
Треба буде бити не по окулярах, а по всій його пиці.
Нє... так не годиться. Сєрлєща можна шмарклею перебитим й покалічити. А тепер уявіть собі, що буде, коли йому писок наб'є нехай навіть не боксер-розрядник, а звичайний вуличний босяк.
Уявили?
А тепер уявіть, як озолотиться персонал травматологічного відділення, і які наслідки це матиме для київської медицини. Підказую: наслідки будуть катастрофічними. І от чому. У сєрлєща грошей дохолєри. Зарплати у медперсоналу, скажем дипломатично, так собі. А тут хтось так нормально рубане капусти. От і почнуться загальнокиївські плітки в медичній спільноті з масовими заздрощами, сварками, бійками та іншими каліцтвами. І як наслідок - повний та незворотній капут медицині в окремо взятій столиці...
А тепер уявіть як возбудиться від "цинічного побиття правдошукача" ліберальська тусовка разом з учасниками гей-парадів...
Хіба вівці винні, що "стожовий" пес такий незгабний?
Виходить, що цей "сторожовий" пес не вміє(!) керувати звичайними вівцями.
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Ви, мабуть, навіть не розумієте, чому це смішно. Ви - людина з ампутованим почуттям совісті.
Людина, яка діє на підставі вигадок... Не дивно, що в Україні безлад.
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= Хіба вівці винні =
У житті найкращий вчитель - це досвід. Бере, щоправда, дорого, але пояснює - дуже і дуже зрозуміло.
Вариант "кровавый майдан" невозможен, потому что собирает даже в пиковые моменты не больше 15 тысяч, что для Киева ни о чем. Традиционный смотр уличного протестного потенциала показал, что о майдане говорить рано. Просто обычные люди боятся повторений послелствий второго майдана, когда гривна ухнула вниз, а страна лишилась территорий.
Да, в игру против Зелебобика включился Ахметка, но он растерял свою ватную поддержку, а вышивата с ним в открытую сотрудничать боится.
Так что, пока объективных причин для майдана нет, но все-таки откладывать поп-корн далеко не стоит.
А у цих дебілві, якщо й було для них головне , не професіонали управління , а піарідеологи та піар практики, "лавочка запасних" цих діячів не закінчується , вона в темпі переходить у лавочку за судовую кліткою для тих, кому вони служать.
в ОПУ ПІШЛИ НА ПОВІДКУ ГАНАПОЛЬСЬКОГО - дослухалися таки його ... Й так буде з усіма люсями - тому вона й перевазбуділась на темі відставленого Подоляка