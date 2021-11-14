Лещенко опроверг мой протокол допроса после того, как я сказал, что он слово в слово похож. Это фиаско, – Лерос

Внефракционный народный депутат Гео Лерос возмущен тем, что бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко опроверг достоверность его протокола допроса в ГБР.

Об этом он написал в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я многое видел в жизни, но чтоб Лещенко опровергал мой протокол допроса, после того как я уже сказал, что он слово в слово похож с тем, как я отвечал на допросе в ГБР, это фиаско. При этом, что они будут говорить, когда протокол зачитают в суде? Лещенко будет всех уверять, что мы этого не слышали? Зелёная власть лжецов и воров!" - возмутился Лерос.

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Ранее бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко на своем YouTube-канале опроверг правдивость выписки из протокола допроса нардепа Гео Лероса, в котором он дает объяснение своим действиям в Верховной Раде во время приезда президента и обвиняет главу Офиса президента Андрея Ермака в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Это не протокол допроса, это не документ. Лерос во время допроса якобы нес какую-то чушь, "и этот протокол допроса был опубликован в telegram-каналах и даже на некоторых сайтах. Я с полной ответственностью утверждаю, что это - фейк", - заявил Лещенко.

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Он также добавил, что протоколы допроса во всех правоохранительных органах имеют определенную форму и визуальный стиль, а обнародованный документ вроде как подделка.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

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13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР. В то же время в ГБР утверждают, что этот документ - фейк.

Также отметим, что ранее народный депутат VIII созыва Борислав Береза сообщил в своем Facebook , что Сергей Лещенко вроде бы сменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса президента.

"Подоляк уже не главный по идеологии и информационной политике ОП. После известного обвала рейтинга до 21% его выставили за дверь с волчьим билетом... Только не смейтесь. Вместо Подоляка будет... Сергей Лещенко", - сообщил Береза со ссылкой на собственные источники.