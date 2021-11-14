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Лещенко опроверг мой протокол допроса после того, как я сказал, что он слово в слово похож. Это фиаско, – Лерос

Лещенко опроверг мой протокол допроса после того, как я сказал, что он слово в слово похож. Это фиаско, – Лерос

Внефракционный народный депутат Гео Лерос возмущен тем, что бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко опроверг достоверность его протокола допроса в ГБР.

Об этом он написал в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я многое видел в жизни, но чтоб Лещенко опровергал мой протокол допроса, после того как я уже сказал, что он слово в слово похож с тем, как я отвечал на допросе в ГБР, это фиаско. При этом, что они будут говорить, когда протокол зачитают в суде? Лещенко будет всех уверять, что мы этого не слышали? Зелёная власть лжецов и воров!" - возмутился Лерос.

Читайте также: Протокол допроса Лероса: Если бы Зеленский учил историю, знал бы: средний палец означает – я не боюсь и готов сражаться в политическом поле. ДОКУМЕНТ

Ранее бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко на своем YouTube-канале опроверг правдивость выписки из протокола допроса нардепа Гео Лероса, в котором он дает объяснение своим действиям в Верховной Раде во время приезда президента и обвиняет главу Офиса президента Андрея Ермака в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Это не протокол допроса, это не документ. Лерос во время допроса якобы нес какую-то чушь, "и этот протокол допроса был опубликован в telegram-каналах и даже на некоторых сайтах. Я с полной ответственностью утверждаю, что это - фейк", - заявил Лещенко.

Читайте также: ГБР опровергает публикацию Цензор.НЕТ: Протокол допроса Лероса – фейк

Он также добавил, что протоколы допроса во всех правоохранительных органах имеют определенную форму и визуальный стиль, а обнародованный документ вроде как подделка.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

Читайте также: Адвокат Лероса Черезов пошутил относительно опровержения ГБР по поводу протокола допроса нардепа: Интересно, в новогоднем концерте "Квартала" будет номер о пальце

13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР. В то же время в ГБР утверждают, что этот документ - фейк.

Также отметим, что ранее народный депутат VIII созыва Борислав Береза сообщил в своем Facebook , что Сергей Лещенко вроде бы сменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса президента.

"Подоляк уже не главный по идеологии и информационной политике ОП. После известного обвала рейтинга до 21% его выставили за дверь с волчьим билетом... Только не смейтесь. Вместо Подоляка будет... Сергей Лещенко", - сообщил Береза со ссылкой на собственные источники.

Автор: 

допрос (1372) Лещенко Сергей (697) протокол (82) ГБР (2966) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+77
У мене питання - а Лєщенко у нас хто? Начальник слідчого підрозділу? Ні ... Керівник слідчої групи? Ні ... Прокурор з нагляду за слідством? Ні ... То хто ж (і на якій підставі) його знайомив з матеріалами слідства?!
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14.11.2021 17:31
+66
Лерос - это как мальчик из сказки про голого короля. Первый кто публично назвал ничтожество ничтожеством, а ****** - пидаром.
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14.11.2021 17:33
+53
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14.11.2021 17:30
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Я з повною відповідальністю стверджую - це фейк", - заявив Лещенко. Джерело:

Т.е., СерЛещ сообщает, шо видел протокол допроса?
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14.11.2021 17:22 Ответить
Воно ж давно тримає інформаційний фланг зеленського.
Такий собі мінстецьсерлєщ..
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14.11.2021 17:24 Ответить
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14.11.2021 17:30 Ответить
що швидше доб"є вовину владу - палець Лероса, и очце бородате гівно?
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14.11.2021 18:49 Ответить
ГОЛОВНИЙ ПОСИЛ ПАЛЬЦЯ ЛЕРОСА ,як вимушений результат виключеного мікрофону для депутата на трибуні , котрий не вичерпав регламентного часу - ВЛАДА ЗРАДНИКИ ! Ось він цю тему й розкриє в судах ...
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15.11.2021 16:49 Ответить
брехун Лєщенко давно займається із зеленими депутатами. Навчає їх як правильно і переконливо брехати. Курує ботів зеленського, які працюють на звеличення ляпсусів найвеличнішого лоханутого.
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14.11.2021 17:22 Ответить
Та він сам - аматор. А серед слуг є справжні професіонали.
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14.11.2021 21:41 Ответить
Гроші ж є, то і найняли собі профі.
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15.11.2021 09:37 Ответить
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14.11.2021 17:27 Ответить
Сам Лєрос - це вже Повне фіаско ...
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14.11.2021 17:28 Ответить
А кто его сделал депутатом в 2019?
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14.11.2021 17:31 Ответить
хорошо видно лещенеко так бабла нагреб в укрзализници раз так отверженно отрабатывает
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14.11.2021 17:30 Ответить
Я чув,що Лещенко купив собі за два мільярда маєток в Баварії
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14.11.2021 17:53 Ответить
У мене питання - а Лєщенко у нас хто? Начальник слідчого підрозділу? Ні ... Керівник слідчої групи? Ні ... Прокурор з нагляду за слідством? Ні ... То хто ж (і на якій підставі) його знайомив з матеріалами слідства?!
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14.11.2021 17:31 Ответить
Правильно. Вот это и есть вопрос вопросов.
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14.11.2021 17:32 Ответить
більш того... думаю ...і не знайомив його ніхто )) воно просто ляпнуло - скаже що то були його "відчуття і припущення".... падло брехливо лесливе... *****!!! андон... склізьке і бридке
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14.11.2021 17:46 Ответить
Лещенко у нас Сыр'йожа.
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14.11.2021 18:21 Ответить
Лєщенко у нас -"потомствєнний наблюдатєльний члєн"...
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14.11.2021 18:45 Ответить
та ні може "наблюдатель члена"?
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14.11.2021 19:22 Ответить
Задовбали тим циганом з його пальцем кожен день, втричі на день публікувати.
А якщоб він зняв штани і купу лайна наклав, то те ж це так смакували?...
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14.11.2021 17:31 Ответить
Віталік, не переймайся ти так, хто ж винен, що твоя ЗЕлена бубочка вчергове обгидилась краще скажи, як там мільярд дерев? коли вже вчитель буде жити як преЗЕдент, а преЗЕдент, як вчитель? і що там із "зниженням тарифів", котре обіцяло оте обдовбане хлєбало знизити ще у 2019 р.??? і чому під оцим відео з зеленським, опублікованим "ЗЕленим" ОП 13 тисяч дізлайків та чомусь відключені коментарі??? мабуть тому, що ВСЕ, що воно тут каже - БРЕХНЯ, тож насолоджуйтесь, ви зробили ОЦЕ разом https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ
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14.11.2021 17:51 Ответить
То что на Цензоре нет хороших новостей это не означает что их нет. Вот вам про деревья - 30 октября высадили миллион.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3340736-v-ukraine-million-celovek-planiruut-vysadit-za-den-million-derevev.html

Про учителей, ну как бы я надеюсь вы взрослый человек, хотя нет, назовите хоть ОДНУ страну в мире, где написанное вами существует.

Тарифы. Их вначале снизили до 6,49 , когда газ был по 170 баксов, ну сейчас около 8, но и не 30, если условно считать по 1000 баксов за куб на ЕВРОПЕЙСКОМ рынке.

Дизлайки. Лайки. Да это накручивается как два пальца об асфальт. В любую целевую группу кидаешь ссылку и пошло-поехало
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14.11.2021 21:55 Ответить
Я надеюсь вы взрослый человек и, надеюсь вы отличаете "собираются высаживать миллион деревьев" и "высадили миллион деревьев" так вот, не позорьтесь, ибо вы постите очередной фейк, опубликованный на Бенином интернет-ресурсе, для адептов ЗЕленого клоуна ... Если бы 30 октября миллион людей, как вы пишите, высадили миллион деревьев, об этом бы уже сообщили все основные олигархические каналы - и АйСиТиВи и Украина и Интер... Не вешай-Те ЗЕленую лапшу на уши и передавай-Те привет Сироже Лещенко (теперь он у вас вместо Миши Подляка )
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14.11.2021 22:55 Ответить
Чтобы высадить миллион деревьев, надо иметь миллион саженцев, готовых к посадке. Поймайте где-нибудь лесника из лесхоза, который занимается высадкой леса после рубки, и поинтересуйтесь у него, насколько просто у нас найти, и где купить всего-то 500 саженцев, необходимых для залесения всего одного гектара. А тут речь про миллион саженцев. Это такая же фантастика, как и полет украинского космонавта на Солнце. Ночью, чтобы было не так жарко.
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15.11.2021 03:30 Ответить
Ах-ха-ха, бу-га-га - ВЫВСЕВРЕТЕ
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15.11.2021 05:12 Ответить
Ух ты, а бородатая вульва как вижу уже свою ботоферму создала? ))))))
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15.11.2021 09:32 Ответить
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14.11.2021 19:21 Ответить
Лерос - это как мальчик из сказки про голого короля. Первый кто публично назвал ничтожество ничтожеством, а ****** - пидаром.
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14.11.2021 17:33 Ответить
Все порохоботы с самого начала видели бубочку таким, как оно есть, и пытались это показать 73%-там. Но у 73%-тов в глазах кроме "божьей росы" бубочки от бени ничего не было. Поэтому все тогдашние попытки - как горохом об стену.
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14.11.2021 17:43 Ответить
Не верь иудеям - так говорил Фараон и Христос!
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14.11.2021 17:48 Ответить
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14.11.2021 17:56 Ответить
"Если бы президент Украины Владимир Зеленский не играл писюном на рояле, а учил историю в своем криворожском университете, он бы знал это уникальное историческое событие. Поэтому этот жест, о котором идет речь в подозрении, означал, что я не боюсь и готов сражаться исключительно в политическом поле"
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14.11.2021 17:55 Ответить
это с протОкола
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14.11.2021 17:56 Ответить
Але пісюн не завадив йому стати президентом...Навіть поміг в імпотентному середовищі...
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14.11.2021 18:48 Ответить
це мінус не йому, а його виборцям.
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15.11.2021 16:07 Ответить
Да уж
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14.11.2021 17:55 Ответить
уж да
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14.11.2021 17:57 Ответить
Звідки у Лещсера дані,які дав Гео? Виходить таємниці слідства вже немає,і кожне Зелене лайно має доступ до матеріалів справи?
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14.11.2021 17:58 Ответить
Перед битвою при Азенкурі в 1415 році, французи, передбачаючи перемогу над англійцями, вирішили, що будуть відрізати середній палець всім захопленим у полон англійським солдатам. Без середнього пальця буде неможливо стріляти з англійського довгого лука і, отже, вони будуть не в змозі воювати в майбутньому. Цей знаменитий англійський лук виготовлявся з рідного англійського тиса, і акт стрільби з довгого лука був відомий як "щипання тиса" (pluck yew).

На превеликий подив французів, англійці виграли битву, і вони почали глузливо дражнити уражених французів, салютувавши їм середніми пальцями, як-би кажучи: Ось перемога за нами і ми все ще можемо "щипати тис"!

Фразу "pluck yew" досить важко вимовити, тому з часом приголосні на початку поступово змінилися до простішого "f", а слово "yew" поступово замінилося на "you", таким чином тепер саме словосполучення "fuck you" використовується в поєднанні з салютуванням одним пальцем.

Отже, цей знаменитий знак означає " Ти мене не переможеш!"
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14.11.2021 18:00 Ответить
вижу ты учил историю ,а не играл писюном на рояле
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14.11.2021 18:03 Ответить
Современная коррекция ФАКА

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14.11.2021 22:06 Ответить
это они обиделись за "играл писюном на рояле" - в протоколе допроса
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14.11.2021 18:01 Ответить
Там много чего похуже про дерьмака
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14.11.2021 18:18 Ответить
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14.11.2021 18:06 Ответить
уровень проблематики достиг своего апофеоза и .... достоин обсуждения в ООН
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14.11.2021 18:06 Ответить
А так хочеться розбити Лещенку окуляри!
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14.11.2021 18:19 Ответить
Він вже не носить окуляри - зробив операцію.
Треба буде бити не по окулярах, а по всій його пиці.
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14.11.2021 18:24 Ответить

Нє... так не годиться. Сєрлєща можна шмарклею перебитим й покалічити. А тепер уявіть собі, що буде, коли йому писок наб'є нехай навіть не боксер-розрядник, а звичайний вуличний босяк.
Уявили?
А тепер уявіть, як озолотиться персонал травматологічного відділення, і які наслідки це матиме для київської медицини. Підказую: наслідки будуть катастрофічними. І от чому. У сєрлєща грошей дохолєри. Зарплати у медперсоналу, скажем дипломатично, так собі. А тут хтось так нормально рубане капусти. От і почнуться загальнокиївські плітки в медичній спільноті з масовими заздрощами, сварками, бійками та іншими каліцтвами. І як наслідок - повний та незворотній капут медицині в окремо взятій столиці...
А тепер уявіть як возбудиться від "цинічного побиття правдошукача" ліберальська тусовка разом з учасниками гей-парадів...
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22.04.2022 22:42 Ответить
Як же легко купити людину - лише назнач на грошовиту роботу де не треба нічого робити та пиши пасквілі на ворогів Шмарклі.
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14.11.2021 18:22 Ответить
Сінекура!
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14.11.2021 18:50 Ответить
Сдается что всплывший Сергей не Сергей а вроде как подделка
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14.11.2021 18:31 Ответить
..походу сыр йожа не собирается дальше жить в Украине
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14.11.2021 18:37 Ответить
Борцуни Лєщенко , Наєм , Шабунін отримують плату за те , що обсипають ПОРОХА брудом.ЦЕ- "узаконена" корупція .Зе не залишить їх без " куска хліба "
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14.11.2021 18:39 Ответить
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14.11.2021 18:42 Ответить
Тю... Що це за пес такий, що навіть з вівцями впоратися не може? Вівці, схоже, звичайні.

Хіба вівці винні, що "стожовий" пес такий незгабний?

Виходить, що цей "сторожовий" пес не вміє(!) керувати звичайними вівцями.

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14.11.2021 20:17 Ответить
Якщо навколо одні ідіоти, можливо, ви нарешті прийшли до своїх.
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14.11.2021 20:29 Ответить
я ту випадково...
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14.11.2021 20:30 Ответить
- "я ту випадково..."

********************************************
Ви, мабуть, навіть не розумієте, чому це смішно. Ви - людина з ампутованим почуттям совісті.
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14.11.2021 20:43 Ответить
Я не вважаю когось ідіотом. Мабуть, саме так виглядає відсутність совісті.
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14.11.2021 20:47 Ответить
Ви образилися на правду про вас? Сказати правду - це краще, ніж бути тихою, вихованою тварюкою. Адже вам пофігу куди йти.
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14.11.2021 20:59 Ответить
Ви вигадали, що я образився. Зробили якісь висновки з Вашої вигадки і навіть почали діяти (лаятися).

Людина, яка діє на підставі вигадок... Не дивно, що в Україні безлад.
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14.11.2021 21:09 Ответить
- "Не дивно, що в Україні безлад."
*************************************************
= Хіба вівці винні =
У житті найкращий вчитель - це досвід. Бере, щоправда, дорого, але пояснює - дуже і дуже зрозуміло.
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14.11.2021 21:40 Ответить
Ну закидаывать факами можно любого полит. деятеля. Включая вашего любого любимца. Для того много мозгов не требуется. И что будет с Радой? Клип из 90х с чёрным рэпом получится, а не Рада.
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14.11.2021 18:46 Ответить
Пани Риббентроп в Германии именно так всё провернула?
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14.11.2021 20:10 Ответить
"Тебя, мусор,никто не спрашивает." (с) Це я стосовно мусора лещенко,якщо що...
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14.11.2021 18:57 Ответить
Сірожа прафесианал. Если он за большие деньги научился пересчитывать колеса у паровоза, то еще за большие научится журналистским пером отсекать головы врагам хозяина. Словесная эквилибристика вылетает из его бородатого рта как дым из трубы паравоза которому он по колесам стучал.
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14.11.2021 19:21 Ответить
Есть бородатая собака Коломойского это Дубинский, а есть бородатая собака Зеленского это Лещенко.
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14.11.2021 19:26 Ответить
Сомневаюсь, что у Лероса получится стать тем знаменем, которое поднимут порохоботы как "эффективное". Во-первых, был уже фейл с двумя пелотками, забыл фамилии, которые поливали Зелебобика говном. Во-вторых - эффективное сопротивление без боевых действий в Киеве возможно лишь тогда, когда часть вышиваты (которая традиционно ненавидит власть) ситуативно объединяется с ватой против власти, как в случае с Порохом. Но сама фигура Пороха в роли лидеров протестов вату отталкивает при всей ее ненависти к Зелебобику.
Вариант "кровавый майдан" невозможен, потому что собирает даже в пиковые моменты не больше 15 тысяч, что для Киева ни о чем. Традиционный смотр уличного протестного потенциала показал, что о майдане говорить рано. Просто обычные люди боятся повторений послелствий второго майдана, когда гривна ухнула вниз, а страна лишилась территорий.
Да, в игру против Зелебобика включился Ахметка, но он растерял свою ватную поддержку, а вышивата с ним в открытую сотрудничать боится.
Так что, пока объективных причин для майдана нет, но все-таки откладывать поп-корн далеко не стоит.
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14.11.2021 19:58 Ответить
Лещенко - це опущений півень... Путана, яка продалася вже всім кому можна було
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14.11.2021 20:15 Ответить
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14.11.2021 20:22 Ответить
Бідний безхатченко на утриманні російської прошманд.вки! Не може, щоб не вилизувати деякі місця "найвеличнішого", мабуть кошти від "Укрзалізниці" закінчилися. Такого другого цінічного та грязного пропогандона в Україні, мабуть не знайти.
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14.11.2021 20:28 Ответить
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14.11.2021 20:40 Ответить
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14.11.2021 21:34 Ответить
Лещенко крыса был есть и будет...,кажуть шо Подоляку заменит этот утырок...
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14.11.2021 22:07 Ответить
При внимательном рассмотрении фото с Леросом видно что Лео показал ТРИЗУБ,а не что то непристойное в сторону зЕрмака...
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14.11.2021 22:12 Ответить
Видимо в ОП ничего не слышали об эффекте Стрейзанд ))))))
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15.11.2021 09:29 Ответить
Віічний політтехнологічний термін для невдалої влади - закінчилася "лавочка запасних" професіоналів ...

А у цих дебілві, якщо й було для них головне , не професіонали управління , а піарідеологи та піар практики, "лавочка запасних" цих діячів не закінчується , вона в темпі переходить у лавочку за судовую кліткою для тих, кому вони служать.
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15.11.2021 16:40 Ответить
Як приклад, хто дивиться ПРЯМИЙ - скільки там знущань було над Подоляком , скільки тролінгу про те, коли він доведе ОПУ до ПРірви...
в ОПУ ПІШЛИ НА ПОВІДКУ ГАНАПОЛЬСЬКОГО - дослухалися таки його ... Й так буде з усіма люсями - тому вона й перевазбуділась на темі відставленого Подоляка
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15.11.2021 16:43 Ответить
 
 