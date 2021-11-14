С начала суток российские оккупанты 6 раз нарушили перемирие, применив артиллерию калибра 152 мм под Орехово-Донецким, - штаб ООС
С начала суток со стороны вооруженных формирований Русской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Вследствие вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВСЁ !!! ЭТО я должен читать с утренней кавой !!!!!
Украинские защитники открывали ответный огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями калашматы, и заставили противника прекратить обстрелы когда они устали". Источник: