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Новости Война
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С начала суток российские оккупанты 6 раз нарушили перемирие, применив артиллерию калибра 152 мм под Орехово-Донецким, - штаб ООС

С начала суток российские оккупанты 6 раз нарушили перемирие, применив артиллерию калибра 152 мм под Орехово-Донецким, - штаб ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Русской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли из минометов жилой сектор Невельского: из-под завалов поврежденных домов спасли два человека. ФОТОрепортаж

Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Читайте также: За прошедшие сутки ранен воин, войска РФ 7 раз открывали огонь на Донбассе. Утром получил ранение водитель-санитар в результате вражеских обстрелов, состояние тяжелое, - ООС

Вследствие вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Читайте также: Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский воин, - ОТГ "Схід"

Автор: 

Донбасс (26955) перемирие (1583) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
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14.11.2021 17:38
+5
Я бы с удовольствием читал бы новости : ЗСУ 365 раз за СУТКИ нарушили перемирие с мокшанскими орками и в@***** им из ВСЕХ видов АРТЕЛЕРИИ и 224 раза применили беспилотники БАНДЕРА (на базе Байрактар). 642 орка отправились к прадедам, 359 остались без разных конечностей, 1035 пропали безвести. У ЗСУ потери - 2 поноса. 1 от смеха, 2 ой от радости, шо попал в скопление мокшан
ВСЁ !!! ЭТО я должен читать с утренней кавой !!!!!
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14.11.2021 19:29
+4
Меркель уже высказала свою озабоченность ?
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14.11.2021 17:30
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Меркель уже высказала свою озабоченность ?
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14.11.2021 17:30 Ответить
Так це ж не "Байрактар" застосовувався, та і Путін їй не скаржився!
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14.11.2021 17:38 Ответить
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14.11.2021 17:38 Ответить
Тут кацапчики в решающем матче против хорватов успешно запихали мяч в свои ворота. Так шо теперь будут с горя стрелять...
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14.11.2021 18:00 Ответить
В подобных сообщениях не хватает , дословно:,,Но несмотря на это- мы вас любим, целуем,вы самые лучшие- ждём завтра отвар ,, Точек У,,- по больше ,, градов ,
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14.11.2021 18:00 Ответить
А відповісти террористам СЛАБО ?!
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14.11.2021 18:04 Ответить
і чому мовчать наші "байрактати"? чи вони закуплені для мебелі і для "галочки"?
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14.11.2021 18:08 Ответить
Надо еще немного подождать...Судя по поговорке -Раз в год и палка стреляет, до следующего использования Байрактаров в ответку осталось 345дней!!....
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14.11.2021 18:43 Ответить
Я бы с удовольствием читал бы новости : ЗСУ 365 раз за СУТКИ нарушили перемирие с мокшанскими орками и в@***** им из ВСЕХ видов АРТЕЛЕРИИ и 224 раза применили беспилотники БАНДЕРА (на базе Байрактар). 642 орка отправились к прадедам, 359 остались без разных конечностей, 1035 пропали безвести. У ЗСУ потери - 2 поноса. 1 от смеха, 2 ой от радости, шо попал в скопление мокшан
ВСЁ !!! ЭТО я должен читать с утренней кавой !!!!!
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14.11.2021 19:29 Ответить
В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Украинские защитники открывали ответный огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями калашматы, и заставили противника прекратить обстрелы когда они устали". Источник:
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14.11.2021 20:17 Ответить
 
 