С начала суток российские оккупанты 6 раз нарушили перемирие, применив артиллерию калибра 152 мм под Орехово-Донецким, - штаб ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Русской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

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Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

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Вследствие вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

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