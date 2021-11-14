В Беларуси находятся 16 тыс. беженцев. Эта ситуация может затронуть и нас, - Данилов на совещании в Луцке

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на совещании в Луцке заявил, что на территорию Беларуси прибыло 16 тысяч беженцев, и эта ситуация может повлиять на наше государство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел в г. Луцк совещание с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций по дополнительным мерам по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы", - отмечается в сообщении.

В ходе совещания А. Данилов подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.

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"Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом. Это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе", - сказал он.

По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находятся "уже около 16 тысяч человек - так называемых беженцев". "Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", - отметил А. Данилов.

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