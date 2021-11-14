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В Беларуси находятся 16 тыс. беженцев. Эта ситуация может затронуть и нас, - Данилов на совещании в Луцке

В Беларуси находятся 16 тыс. беженцев. Эта ситуация может затронуть и нас, - Данилов на совещании в Луцке

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на совещании в Луцке заявил, что на территорию Беларуси прибыло 16 тысяч беженцев, и эта ситуация может повлиять на наше государство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел в г. Луцк совещание с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций по дополнительным мерам по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы", - отмечается в сообщении.

В ходе совещания А. Данилов подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.

Смотрите также: Заседание представителей силовых ведомств и ряда председателей ОГА по защите границы состоялось в Луцке. ФОТО

"Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом. Это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе", - сказал он.

По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находятся "уже около 16 тысяч человек - так называемых беженцев". "Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", - отметил А. Данилов.

Читайте также: Данилов ответил на статью Bloomberg о возможном новом вторжении России: Не новость, США постоянно нас предупреждают

Автор: 

Беларусь (7886) граница (5256) Данилов (1066) мигранты (979)


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Топ комментарии
+11
В этом то и штука, что население Украины видит тотальную ложь украинского государства, украинской власти. Везде. И во всем. Метро Позняки, подземный переход, забитый торговцами со всякой всячиной, на стене надпись: Торговля запрещена, Штраф 15000 гривень. А как оштрафовать, если каждый день представитель полиции ходит и собирает 200 гривень с раскладки и торгуй хоть целый день. 50 гривень с тетки, продающей цветы или фрукты, с мужика с медом собственной пасеки. И так - повсюду в Киеве. Говорите - Власть? Законы? Государство? Нет законов, как и государства. Какая уж тут граница.
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14.11.2021 18:07
+9
Если недавно, в 2019 году, получить вид на жительство для зверушек, хоть с Азербайджана, хоть из Сирии/Ирака/Китая стоило получить 1,5 тысячи долларов, сегодня 4,0 и спрос полностью удовлетворяется. Стать гражданином Украины - точно также есть такса и адвокаты, протоптавшие дорожку в миграционное ведомтсво. Достаточно увидеть статистику получивших гражданство. А число незаконно пребывающих в Украине уже приближается к миллиону. Государство - не видит. И блеяние Баканова никого не успокаивает, мы видим зверушек на каждом шагу.
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14.11.2021 18:12
+8
Бачила сьогодні приїзд цих посадовців.
Аж гвинтокрил літав- повітря контролював.. Цирк.
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14.11.2021 17:44
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Бачила сьогодні приїзд цих посадовців.
Аж гвинтокрил літав- повітря контролював.. Цирк.
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14.11.2021 17:44 Ответить
Ви бачили приїзд, а я бачив їхнє вечірнє помпезене відліття на двох бортах, з інтервалом 10 хв., по взлтн. смузі в напрямку Липлян, а потім на 90 град. прямо на Київ...
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14.11.2021 18:52 Ответить
Как то много даже. Кормить то надо---если реально. Картохи там конечно хватит. Та и хлеба с солью найдут. С компотом сойдёт. Бярёзового соку конечно нацедили тоже. А где спят? То то вонище по утрам от носков штындярит---часовые падают.
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14.11.2021 17:46 Ответить
Ну и что? Доилов нам глаза открыл?
Занимайтесь строительством и укреплением границы, а не средним пальцем Лероса и т.п. ерундой.
Берите пример с Израиля

Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

3 февр. 2019 г.

Новый забор на границе Израиля и сектора Газа будет сооружен вдоль уже построенного подземного заграждения. Его высота составит 6 метров, а длина - 65 километров.

Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.
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14.11.2021 17:56 Ответить
Нам забор физически и финансово не построить на такой границе очень долго.Актуальность рвов колючки а самое надёжное огонь на поражение.Парочку завалить больше рыпаться никто не будет.
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14.11.2021 18:01 Ответить
Как то Сеня строил, а времена не лучшие были. Кто хочет делает, кто не хочет, ноет, что мы не могем
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14.11.2021 18:17 Ответить
Но так и не построил
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14.11.2021 20:22 Ответить
Он построил, настолько настолько продлился его срок во власти и бюджет. Еще и притом, что пророссийские силы, извиняюсь, исходили на овно - как это, мол, мы построим границу с расейскими братьями.
Вот "братья" и пришли к нам "вгости" без малейших препятствий через проходной двор
Кто после Сени построил хоть один метр границы?
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15.11.2021 09:51 Ответить
Пару сотен метров, где изрядно попиарился перерезая проволочку.

Мне не понравился даже проект, презентованный при Сене. Он изначально был чрезмерно дорогим и малоэффективным против контрабандистов, диверсантов и нелегалов.

Так что не стоит мне про Сеню, я его рожу терпеть не могу с тех его десятиминуток и калькулятора, когда его хуцпа просто зашкаливала.
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15.11.2021 17:25 Ответить
Ну это твое личное мнение. Ты, видать, тщательно изучил проект Стены и присутствовал на перерезании ленточки.
А може просто завидуешь умным людям.Комплексом страдаешь
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16.11.2021 07:16 Ответить
В 2020 ГОДУ (уже при Бубочке)

Госпогранслужба направила в центральные органы исполнительной власти проект распоряжения Кабинета Министров Украины.

Они просят вести изменения в План мероприятий проекта «Стена», согласно которым завершение строительства на границе с РФ предусмотрено в 2025 году. В этом же проекте Служба просила увеличить объем финансирования на 4,5 млрд грн, хотя на момент его подачи фактически уже потратили 1,7 млрд грн.

В случае, если этот проект распоряжения утвердят, строительство «Стены» растянется на 10 лет, а его стоимость составит 6,2 млрд грн.
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16.11.2021 07:26 Ответить
Это команда самовлюблённых и некомпетентных в вопросах управления страной балбесов. Более и добавить нечего.
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16.11.2021 21:44 Ответить
Проект публиковали, на ЦН в том числе.
Что такое система охрани особо важных военных объектов, знаю не понаслышке, а потому и видел в Сенином проекте большие недостатки.
Кстати, сравните Сенин проект с тем, что сейчас быстро и дёшево построили поляки, только НЗП не хватает, но они больше нужны для затруднения тайного перехода границы.
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16.11.2021 21:43 Ответить
Путін: ,,Скоко надо, стоко будет".
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14.11.2021 17:56 Ответить
Никого не посадят.А бабуля которая украдёт хлеб с голодухи получит срок.
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14.11.2021 17:59 Ответить
Він реально дурак. Та в Україні на одних базарах вже нелегалів тисячами, мусара то всьо кришують.
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14.11.2021 18:00 Ответить
В этом то и штука, что население Украины видит тотальную ложь украинского государства, украинской власти. Везде. И во всем. Метро Позняки, подземный переход, забитый торговцами со всякой всячиной, на стене надпись: Торговля запрещена, Штраф 15000 гривень. А как оштрафовать, если каждый день представитель полиции ходит и собирает 200 гривень с раскладки и торгуй хоть целый день. 50 гривень с тетки, продающей цветы или фрукты, с мужика с медом собственной пасеки. И так - повсюду в Киеве. Говорите - Власть? Законы? Государство? Нет законов, как и государства. Какая уж тут граница.
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14.11.2021 18:07 Ответить
мне 41 год, я всю жизнь прожил в тотальной лжи нашего государства. сначала страны советов, а потом и Украины. Бандитизм, сросшийся криминал с чиновниками и ложь, ложь, ложь. и отупевшая от всего этого биомасса.
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15.11.2021 09:21 Ответить
Если недавно, в 2019 году, получить вид на жительство для зверушек, хоть с Азербайджана, хоть из Сирии/Ирака/Китая стоило получить 1,5 тысячи долларов, сегодня 4,0 и спрос полностью удовлетворяется. Стать гражданином Украины - точно также есть такса и адвокаты, протоптавшие дорожку в миграционное ведомтсво. Достаточно увидеть статистику получивших гражданство. А число незаконно пребывающих в Украине уже приближается к миллиону. Государство - не видит. И блеяние Баканова никого не успокаивает, мы видим зверушек на каждом шагу.
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14.11.2021 18:12 Ответить
Все вірно пдмітили, цих тварин вистачає...а особливо, якщо поцікавитись, хто купує квартири в "дешевих" новобудовах....
Варто час від часу переглядати "Джокера", або спогади про майбутній майдан....
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14.11.2021 19:43 Ответить
ті всі "нелегали" не штурмували й не ломали кордон, заїздили через пункти пропуску офіціально... то, що не вернулись назад, то вже інша історія.
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14.11.2021 18:41 Ответить
Турция построила на границе с Сирией более 750 км защитной стены

Проект был начат в 2015 году, его цель - укрепление безопасности в регионе и борьба с незаконной иммиграцией из Сирии. Всего планируется построить стену длиной 826 км.

Общая протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км.

Также представители турецких властей сообщили о почти полном завершении строительства

https://www.interfax.ru/world/616456
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14.11.2021 18:04 Ответить
Данілов, ти приїдь у любе українське місто і піди на базар...
От, наприклад, приїдь до нас до Львова піди на ринок " Привокзальний", "Краківський", "Провесінь", "Шувар"... Пройдись спальними районами, де процвітає стихійна торгівля, зайди тупо в Ашани, ТЦ, кіоски де продають сухофрукти, фрукти-овочі і всякі шаурми............ Та там стільки нелегалів, шо ти прозрієш! Мусара то всьо кришують і стрижуть бабки!
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14.11.2021 18:08 Ответить
Хоча коли ти приїдеш мусара всіх нелегалів попередять і вони перечикають на хаті поки ти поїдеш...
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14.11.2021 18:13 Ответить
И блеяние Баканова никого не успокаивает, мы видим зверушек на каждом шагу.

Государство лжет гражданам Украины.
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14.11.2021 18:13 Ответить
когда ты последний раз бывал на Краковском базаре, лаптеногий?
Сколько там "нелегалов"? специями в основном торгуют узбеки или туркмены, я хз. Их человек 10 на весь базар. На Краковском я их вообще не видел - только в Киеве.
И с какого перепугу они нелегалы? ты их с Киевским базаром на Москве перепутал?
бывает.
вот уж где чуркменов как ворон на помойке.
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14.11.2021 18:28 Ответить
Так чурка стояти на морозі не буде! За нього українська Маруся мерзне за копійки, чурка НАЧЯЛЬНІКА і рішала. Ти мені не розказуй, у мене дружбан гендляр - оптовик. У нього відсотків 80 чурбани затарюються
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14.11.2021 18:35 Ответить
Що там зреагуєте, Польща на своєму порівняно з нашим "клаптику" не справляється!
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14.11.2021 18:10 Ответить
как притащить за уши проблему и на ней заработать ... шефир уже подтягивает своих людей на госконтракты по модернизации приграничной полосы
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14.11.2021 18:20 Ответить
БЕЖЕНЦЕВ!?
Беженцев со студенческой визой Белопарашии? Беженцев централизованно завезённых Белавиа и Аэрофлотом?
Беженцы с баблом в среднем по 10 000 баксов на рыло.
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14.11.2021 18:29 Ответить
Мда,.....цифра растет.....
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14.11.2021 18:32 Ответить
Белорусское МВД заявило, что в лагере на границе около 2 000 мигрантов. Ну, пускай в 2 раза больше. Все равно - совсем не много.
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14.11.2021 18:40 Ответить
Ну так это, приютите в Дроздах
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14.11.2021 20:22 Ответить
та вас все может затронуть ))) особенно если бубосю попросят приюить (итить)))
ибо через Украину в Германию не попасть))) а в раху они чёт не хотять )))))
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14.11.2021 18:42 Ответить
а что им тут делать ? за кордон если легально им не попасть а в Беларуси они и на селе больше заработают чем у нас нелегал - я не говорю что там все кристально честные но если верить некоторым источникам зарплаты там выше , может мне врут
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14.11.2021 18:49 Ответить
Не затем они с такими сложностями в ЕС пробираются, чтобы в Беларуси на селе работать
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14.11.2021 18:53 Ответить
Что касается зарплат на селе, то газета "Труд" утверждает, что в сентябре 2021г. средняя зарплата на селе составила 696 рублей - это 7,5 тысяч гривен.
https://by.trud.com/salary/304581/4688.html
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14.11.2021 19:02 Ответить
так тут в том то и дело что если бы они по одному пробивались то возможно а ту кипишь поднялся
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14.11.2021 19:06 Ответить
не знаю утверждать и рвать рубашку на себе не буду последний раза в Беларуси я был в 92 а это мне рассказывали два родственника и один знакомый
P.S а ты не перепутал может это белоруски рубль ? я вот прогугли курс 2.5 х 1$
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14.11.2021 19:16 Ответить
это средняя зарплата

P.S цензор сделай возможность редактировать ссылки
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14.11.2021 19:19 Ответить
Да, конечно, это в белорусских рублях. 1 бел.руб = 10,7 гривны. По данным агентства Webull
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14.11.2021 19:26 Ответить
да не оправдывайся сильно - я просто знаю что не могут мне 3 близких человека в одно горло а главное беспричинно врать
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14.11.2021 19:37 Ответить
Интересно, откуда эта "газета" взяла такие цифры? В городах многие таких зарплат не имеют, а тут в полузаброшенных вёсках типа есть такие.
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14.11.2021 20:42 Ответить
До нас біженці фіг підуть, а от наймані бойовики під виглядом біженців - це ймовірно.
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14.11.2021 18:56 Ответить
бацька за 1,5 месяца увеличил в 4 раза авиарейсы специально чтоб привезти их к себе, но для ес. а он у ес спрашивал, он с ними советовался
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14.11.2021 19:01 Ответить
автоматчиков на границу. только чтоб не по себе стреляли. как в польше
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14.11.2021 19:02 Ответить
Якщо ми хочемо вступити в ЄС, то повинні грати по їх правилах, у них керує європарламент і венеціанська комісія. Тобто, будемо будувати табори для біженців, толерувати ЛГБТ. Тоді державні адміністрації допомагатимуть загальноосвітним школам, центрам неповнолітніх, читальни залам і культурним центрам -- книгами на тему ЛГБТ, про визнання права на гендерну ідентичність і вираження гендерної, сексуальної та сімейної різноманітності. Книги мають закупляти для просування освіти, як інструменти та навчальні ресурси для їх реалізації...
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14.11.2021 19:25 Ответить
Москали таки изобрели телепорт куме!Иначе как мигранты,смогли оказаться на польской границе?!
-Так.Телепорт-Аэрофлот
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14.11.2021 19:36 Ответить
эТо не "беженцы". У них влеены в тур.визы в Бл. Они попадают под категорию "беженцев".
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14.11.2021 19:38 Ответить
Вообще-то граждане Ирака, как и граждане ещё 74 стран имеют право на безвизовый въезд в Беларусь через аэропорт на 30 дней.
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14.11.2021 19:57 Ответить
И что?
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14.11.2021 20:42 Ответить
Так что Ирак зря закрывал два лукашенковские консульства ?
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15.11.2021 01:31 Ответить
Самое смешное будет, если в Киеве начнутся заварушки. Традиционно трусливая власть стянет туда всю полицию и нацгвардию и граница останется беззащитной перед мигрантами.
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14.11.2021 20:00 Ответить
якщо таки завалиться фондовий ринок то "заварушкі" будуть усюди.
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14.11.2021 20:13 Ответить
На фиг єтим мигрантам Украина? Их к нам только танком можно выпихнуть. Они прекрасно знают разницу между Украиной и ЕС. Тут они уже на границе и видят Польщу, и отдали за это 10 штук баксов. Им даже бульбины пограничники проволоку перерезают в помощь. А у нас им даже чаю не нальют и загонят в какое-нибудь болото полесское. Эти люди ведь лес первый раз в жизни увидели и они проводником-бульбашей как дети маленькие. Не, они к нам не пойдут - их от колючей проволоки польской границы трактором не оторвать...
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14.11.2021 20:12 Ответить
Судя по крикам мигрантов, они считают, что находятся на границе с Германией.
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14.11.2021 20:26 Ответить
Плешивый КГБист придумал новый вид безвиза в НАТО...,среди такого количества быдла слишком много рюсскагаварящих и хорошо тренированных быков,типа Вагнернеты...,прошедших спецподготовку и с крутыми смартфонами...
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14.11.2021 21:28 Ответить
Є ідея: всіх перенапрямлених до нас "добрими" сусідами і виловлених "мігрантів" доставляти прямо на україно-угорську границю. Так би сказати - подаруночок орбану за все "хороше"... ))))
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14.11.2021 23:30 Ответить
 
 