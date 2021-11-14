В Беларуси находятся 16 тыс. беженцев. Эта ситуация может затронуть и нас, - Данилов на совещании в Луцке
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на совещании в Луцке заявил, что на территорию Беларуси прибыло 16 тысяч беженцев, и эта ситуация может повлиять на наше государство.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
"По поручению президента Украины Владимира Зеленского секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел в г. Луцк совещание с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций по дополнительным мерам по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы", - отмечается в сообщении.
В ходе совещания А. Данилов подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.
"Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом. Это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе", - сказал он.
По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находятся "уже около 16 тысяч человек - так называемых беженцев". "Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", - отметил А. Данилов.
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Аж гвинтокрил літав- повітря контролював.. Цирк.
Занимайтесь строительством и укреплением границы, а не средним пальцем Лероса и т.п. ерундой.
Берите пример с Израиля
Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа
3 февр. 2019 г.
Новый забор на границе Израиля и сектора Газа будет сооружен вдоль уже построенного подземного заграждения. Его высота составит 6 метров, а длина - 65 километров.
Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.
Вот "братья" и пришли к нам "вгости" без малейших препятствий через проходной двор
Кто после Сени построил хоть один метр границы?
Мне не понравился даже проект, презентованный при Сене. Он изначально был чрезмерно дорогим и малоэффективным против контрабандистов, диверсантов и нелегалов.
Так что не стоит мне про Сеню, я его рожу терпеть не могу с тех его десятиминуток и калькулятора, когда его хуцпа просто зашкаливала.
А може просто завидуешь умным людям.Комплексом страдаешь
Госпогранслужба направила в центральные органы исполнительной власти проект распоряжения Кабинета Министров Украины.
Они просят вести изменения в План мероприятий проекта «Стена», согласно которым завершение строительства на границе с РФ предусмотрено в 2025 году. В этом же проекте Служба просила увеличить объем финансирования на 4,5 млрд грн, хотя на момент его подачи фактически уже потратили 1,7 млрд грн.
В случае, если этот проект распоряжения утвердят, строительство «Стены» растянется на 10 лет, а его стоимость составит 6,2 млрд грн.
Что такое система охрани особо важных военных объектов, знаю не понаслышке, а потому и видел в Сенином проекте большие недостатки.
Кстати, сравните Сенин проект с тем, что сейчас быстро и дёшево построили поляки, только НЗП не хватает, но они больше нужны для затруднения тайного перехода границы.
Варто час від часу переглядати "Джокера", або спогади про майбутній майдан....
Проект был начат в 2015 году, его цель - укрепление безопасности в регионе и борьба с незаконной иммиграцией из Сирии. Всего планируется построить стену длиной 826 км.
Общая протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км.
Также представители турецких властей сообщили о почти полном завершении строительства
https://www.interfax.ru/world/616456
От, наприклад, приїдь до нас до Львова піди на ринок " Привокзальний", "Краківський", "Провесінь", "Шувар"... Пройдись спальними районами, де процвітає стихійна торгівля, зайди тупо в Ашани, ТЦ, кіоски де продають сухофрукти, фрукти-овочі і всякі шаурми............ Та там стільки нелегалів, шо ти прозрієш! Мусара то всьо кришують і стрижуть бабки!
Государство лжет гражданам Украины.
Сколько там "нелегалов"? специями в основном торгуют узбеки или туркмены, я хз. Их человек 10 на весь базар. На Краковском я их вообще не видел - только в Киеве.
И с какого перепугу они нелегалы? ты их с Киевским базаром на Москве перепутал?
бывает.
вот уж где чуркменов как ворон на помойке.
Беженцев со студенческой визой Белопарашии? Беженцев централизованно завезённых Белавиа и Аэрофлотом?
Беженцы с баблом в среднем по 10 000 баксов на рыло.
ибо через Украину в Германию не попасть))) а в раху они чёт не хотять )))))
https://by.trud.com/salary/304581/4688.html
P.S а ты не перепутал может это белоруски рубль ? я вот прогугли курс 2.5 х 1$
P.S цензор сделай возможность редактировать ссылки
-Так.Телепорт-Аэрофлот