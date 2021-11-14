Две работницы горсовета Мукачево предоставили поддельные сертификаты о вакцинации. Им грозит до двух лет заключения, - Нацполиция
Правоохранители разоблачили работниц Мукачевского городского совета на использовании поддельных COVID-сертификатов. Дело по этому поводу уже передали в суд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Две работницы Мукачевского городского совета подали в отдел кадров поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. У одной из них была указана якобы вакцинация препаратом Pfizer, у другой - AstraZeneca.
Женщинам сообщили о подозрении по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Им грозит штраф до 850 гривен, арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.
В ходе расследования выяснилось, что два фейковых COVID-сертификата стоили для фигуранток 3 тысячи гривен. Правоохранители сейчас ищут человека, который изготовил подлог. Сами работники горсовета отказываются рассказывать, где взяли фальшивку.
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Та й диплом варто було б перевірити.
Не знаю, яке покарання через повістки. І чому військовозобов'язаний не змінив адресу, не знявся з обліку в Кривому Розі та не став у Києві.
Але є такі, яким все можна.
самоизоляция. Раз по-хорошему не понимают.
а если еще и 200 евро зарытых под фикусом - фсё!!! злостный фальшивомонетчик! )))))
словили преступниц...отправьте их на месяц в ковидное отделение санитарками - и все наказание...
- пуганные уже!
Плохая из Вас Баба Ванга.
Поинтересуйтесь - в каком случае и по какому алгоритму регистратор Цензора добавляет код к нику, а потом уже демострируйте свои аналитическо-предсказательные способности
То что Вы описали - слабо зависит от наличия кода после имени.
Погроми кого, ну або чого?
хотя на этот раз возможны варианты