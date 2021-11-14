Две работницы горсовета Мукачево предоставили поддельные сертификаты о вакцинации. Им грозит до двух лет заключения, - Нацполиция

Правоохранители разоблачили работниц Мукачевского городского совета на использовании поддельных COVID-сертификатов. Дело по этому поводу уже передали в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Две работницы Мукачевского городского совета подали в отдел кадров поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. У одной из них была указана якобы вакцинация препаратом Pfizer, у другой - AstraZeneca.

Женщинам сообщили о подозрении по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Им грозит штраф до 850 гривен, арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.

В ходе расследования выяснилось, что два фейковых COVID-сертификата стоили для фигуранток 3 тысячи гривен. Правоохранители сейчас ищут человека, который изготовил подлог. Сами работники горсовета отказываются рассказывать, где взяли фальшивку.

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