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Глава европейской дипломатии Боррель провел переговоры с главой МИД Беларуси Макеем по поводу ситуации на границе с Польшей

Глава европейской дипломатии Боррель провел переговоры с главой МИД Беларуси Макеем по поводу ситуации на границе с Польшей

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в воскресенье, 14 ноября, провели телефонный разговор, посвященный ситуации на белорусско-польской границе, которую пытаются нелегально пересечь тысячи мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует сайт белорусского МИД.

Владимир Макей сообщил Боррелю о мерах Минска по сокращению потока мигрантов, гуманитарной помощи беженцам и сотрудничестве белорусских властей со структурами ООН в этом вопросе.

Жозеп Боррель, в свою очередь, назвал текущую ситуацию недопустимой и призвал допустить к границе гуманитарные организации. "Людей нельзя использовать как оружие", – написал он в Twitter.

Читайте также: В Беларуси находятся 16 тыс. беженцев. Эта ситуация может затронуть и нас, - Данилов на совещании в Луцке

Автор: 

граница (5256) кризис (3070) мигранты (979) Польша (8393) Макей (47) Боррель (784)


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Топ комментарии
+13
ЕС легетимизировал псевдо-власть в РБ... Худшее что могло случиться...
Импотенты
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14.11.2021 19:05
+7
С таким же успехом Борель мог с московитским телевизором поговорить.
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14.11.2021 20:47
+6
Азаренок, перелогинься.
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14.11.2021 20:46
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ЕС легетимизировал псевдо-власть в РБ... Худшее что могло случиться...
Импотенты
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14.11.2021 19:05 Ответить
_Худшее ещё впереди... Со сдачи Чехословакии началась и уже шла Вторая Всемирная - но подавляющее большинство этого не понимало в упор...
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14.11.2021 19:41 Ответить
Или оттянулась на год и не дала совку захватить всю Европу...
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14.11.2021 20:06 Ответить
_Безответственные уроды не потушили пожар когда он только начался - дождались пока обретёт размах и масштаб... Но речь была не о сём, а о том, что уже шла Вторая Всемирная, но большинство плугов не осозновало что разворачивается перед их глазами. Смотрели - и не видели. Как и ныне же.
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14.11.2021 20:19 Ответить
А вы уверены что видите ВСЮ картинку тех событий?) С кем у чехов был подписан договор о ВЗАИМОПОМОЩИ? Кто имел самую БОЛЬШУЮ армию на тот момент? Кто НЕ СКРЫВАЛ своих планов по захвату мира с помощью мировой революции?
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14.11.2021 20:41 Ответить
"Но речь была не о сём, а о том, что уже шла Вторая Всемирная, но большинство плугов не осозновало что разворачивается перед их глазами. Смотрели - и не видели. Как и ныне же." (с)
_Что именно из этого вам непонятно?
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14.11.2021 20:52 Ответить
борель- верховний слимак у ЄС...
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14.11.2021 19:08 Ответить
А накуя.... він нічого не вірішує, усе вирішує таракан-лука.
Так.... аби побалакати.... УСІХ ХТО СТАРШЕ 65 РОКІВ ТРЕБА ЗАБОРОНЯТИ ЗАЙМАТИ ПОЛІТИЧНІ ПОСТИ БО МАРАЗМ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ А НАСЛІДКИ ДІТЯМ НАШИМ!
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14.11.2021 19:09 Ответить
Выразил очередную озабоченость)))
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14.11.2021 19:22 Ответить
Гаварілі би есчо,та болить... самі знаєте,що...
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14.11.2021 19:25 Ответить
Европейские озабоченцы,так и не поняли,как с молью и тараканом себя вести!
просто жестко давить,а не беседы проводить...
идиоты бестолковые
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14.11.2021 19:32 Ответить
Європейські збоченці геть збожеволіли, заганяють до упора Білорусь в рашу. А навіщо, трубу 2 вже збудували, з пуйлом дружать... А білоруська, навіть, опозиція не хоче в ЄС.
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14.11.2021 19:52 Ответить
Так они же не признают тамошний режим но ведут переговоры.
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14.11.2021 19:48 Ответить
Ляди, сэр...
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14.11.2021 20:54 Ответить
Який великий "прорив" європейської дипломатії! А кордон Польщі нелегали все ж продовжують проривати.
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14.11.2021 20:13 Ответить
А у них в Германии правящая коалиция накрывается - "зелёные" кричат, что мигранты важнее всего и если на них наплюют, то они не войдут в коалицию.
Вот бабушке Меркель, которой это бардак уже надоел и приходиться этим дерьмом заниматься, а то на пенсию никак не удается уйти.
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14.11.2021 20:15 Ответить
Азаренок, перелогинься.
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14.11.2021 20:46 Ответить


Селям алейкум, Максе!

Азарьонок то унікум.
я теж гуманітарій, букви двігаю, але щоб вот так !
ні, ні за що не потягнув би!
у Азарьонка буйна форма фантазії
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14.11.2021 21:05 Ответить
Ва-Алейкум Селям, друже. Угу. Пропагандон уровня сливного бачка и соловьиного помета.
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14.11.2021 21:17 Ответить
не скажи, Максе, Соловьев то угрюмий філін проти пропагандонського соловья Азарьонка.

я час від часу слухаю цього персонажа і дивуюсь як можна через кому перераховувати по декілька десятків слів-мерзоти
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14.11.2021 21:33 Ответить
но то таке. кожен "соловей-пропагандон" по своєму собі на зернятка-пропітаніє заробляє
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14.11.2021 21:35 Ответить
Вы так смачно описываете, что захотелось посмотреть, а то Азааренка никогда и не видел. Я, вообще, телевизор почти не смотрю. У Соловьева бывают интересные люди, например, Дмитри Саймс, но и там пропаганды больше, чем я могу вытерпеть.
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14.11.2021 21:42 Ответить
У Соловьева бывают интересные люди, например, Дмитри Саймс...

без коментарів !!!!

продажний американський єврей російського походження Діма Саймс
за продажність клейма немає де ставити

Дми́трий Саймс ( при рождении - Дми́трий Константи́нович Си́мис; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 29 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1947 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 политолог , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F историк , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9 учёный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советского происхождения.
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14.11.2021 22:11 Ответить
Так ты ж такой же пропагандон, как Азаренок или соловьиный помет, только звание у тебя пониже и пайка поменьше.
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15.11.2021 03:35 Ответить
Путлер хочет чтобы страны ЕС признали Лукашеску фюрером Белоруси...,но оба эти барана нелигимны... а посему переодетые хмыри Путлера под видом "беженцев" кричат : Гремания Германия...,типа Меркельша спаси нас убогих...,но Меркель Лукашеске не позвонит...
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14.11.2021 20:20 Ответить
Пересмотрел кучу видосов из Польши...,поразила одна вещь...у "беженцев" нехилые дивайсы за штуку долларов...,и одеты по сезону нехило...

Туфта это все Цирк Шапито... но не 95 квартала...а кремлевского окурка...
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14.11.2021 20:23 Ответить
але Лука, скотина випихнув людей у найпаршивіших уік-ендовських наметах - гірше вже не знайдеш.
я так думаю щоб побільше мучились і показувати потім все це світу
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14.11.2021 21:08 Ответить
Немытых небритых пропахших костром легко вычислит полиция Польши...
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14.11.2021 20:25 Ответить
С таким же успехом Борель мог с московитским телевизором поговорить.
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14.11.2021 20:47 Ответить
Боррель часом не врач?Бо с Лукой и его челядью,треба говорить в комнате с мягкими стенами и дипломом психиатра
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14.11.2021 20:59 Ответить
Шановний Жопезе, а баронесса ФДЛ в курсі Ваших телефонних розмов з мудіщєвьім???
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14.11.2021 21:24 Ответить
ну вот и все...А так стонали, так стонали...Сейчас поступит команда переобуваться...
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14.11.2021 23:21 Ответить
Та заберут вонючек конечно. Та и пусть. Как уже стало вылазить---свозить стали с конца лета. Не могли не знать на Западе. И у нас тоже кстати. Что не говори---а подлянка вдалая вышла. Но не учатся пацифисты---значит денег много---заберут!
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14.11.2021 23:25 Ответить
https://www.mytus.net/index.php/*************/item/97-zhopez-bordel
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15.11.2021 00:59 Ответить
 
 