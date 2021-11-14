Глава европейской дипломатии Боррель провел переговоры с главой МИД Беларуси Макеем по поводу ситуации на границе с Польшей
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в воскресенье, 14 ноября, провели телефонный разговор, посвященный ситуации на белорусско-польской границе, которую пытаются нелегально пересечь тысячи мигрантов с Ближнего Востока и Африки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует сайт белорусского МИД.
Владимир Макей сообщил Боррелю о мерах Минска по сокращению потока мигрантов, гуманитарной помощи беженцам и сотрудничестве белорусских властей со структурами ООН в этом вопросе.
Жозеп Боррель, в свою очередь, назвал текущую ситуацию недопустимой и призвал допустить к границе гуманитарные организации. "Людей нельзя использовать как оружие", – написал он в Twitter.
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Импотенты
_Что именно из этого вам непонятно?
Так.... аби побалакати.... УСІХ ХТО СТАРШЕ 65 РОКІВ ТРЕБА ЗАБОРОНЯТИ ЗАЙМАТИ ПОЛІТИЧНІ ПОСТИ БО МАРАЗМ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ А НАСЛІДКИ ДІТЯМ НАШИМ!
просто жестко давить,а не беседы проводить...
идиоты бестолковые
Вот бабушке Меркель, которой это бардак уже надоел и приходиться этим дерьмом заниматься, а то на пенсию никак не удается уйти.
Селям алейкум, Максе!
Азарьонок то унікум.
я теж гуманітарій, букви двігаю, але щоб вот так !
ні, ні за що не потягнув би!
у Азарьонка буйна форма фантазії
я час від часу слухаю цього персонажа і дивуюсь як можна через кому перераховувати по декілька десятків слів-мерзоти
без коментарів !!!!
продажний американський єврей російського походження Діма Саймс
за продажність клейма немає де ставити
Дми́трий Саймс ( при рождении - Дми́трий Константи́нович Си́мис; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 29 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1947 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 политолог , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F историк , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9 учёный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советского происхождения.
Туфта это все Цирк Шапито... но не 95 квартала...а кремлевского окурка...
я так думаю щоб побільше мучились і показувати потім все це світу