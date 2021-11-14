Глава европейской дипломатии Боррель провел переговоры с главой МИД Беларуси Макеем по поводу ситуации на границе с Польшей

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в воскресенье, 14 ноября, провели телефонный разговор, посвященный ситуации на белорусско-польской границе, которую пытаются нелегально пересечь тысячи мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует сайт белорусского МИД.

Владимир Макей сообщил Боррелю о мерах Минска по сокращению потока мигрантов, гуманитарной помощи беженцам и сотрудничестве белорусских властей со структурами ООН в этом вопросе.

Жозеп Боррель, в свою очередь, назвал текущую ситуацию недопустимой и призвал допустить к границе гуманитарные организации. "Людей нельзя использовать как оружие", – написал он в Twitter.

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